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Hator Hyperpunk — обзор игровой проводной гарнитуры

Hator Hyperpunk — обзор игровой проводной гарнитуры

Hator Hyperpunk — обзор игровой проводной гарнитуры


Hator Hyperpunk — это относительно компактные и легкие полноразмерные наушники. При этом они стоят недорого, а звучат вполне неплохо. Наушники простые в использовании, им не нужны дополнительные драйвера, а все, что нужно для подключения — 3,5-мм разъем. Благодаря этому, наушники очень универсальные и подходят для ПК, игровых консолей и портативных устройств. 

Hator Hyperpunk Black (HTA-820)
Наушники, гарнитуры на
от 1 316 грн
Предложений: 24
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Комплектация

В комплект поставки вместе с наушниками входит кабель-удлиннитель на 1,2 метра, переходник для раздельных разъемов микрофона и выхода, стяжка для фиксации провода и чехол для хранения/транспортировки наушников.

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Конструкция, дизайн, удобство

Как я уже говорил, Hator Hyperpunk — это не самые большие наушники при полноразмерной конструкции. Производитель задумал эту модель как таковую, которую можно использовать не только дома. Для дополнительной устойчивости конструкции в ней применено много металла. Из него выполнены крепления чаш, и декоративные накладки на чаши.

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Все это добавляет наушникам устойчивости в использовании, а рукам — приятных тактильных ощущений. Качество сборки, само собой, очень хорошее. Никаких лишних люфтов или скрипов в конструкции нет.

Hator Hyperpunk - обзор игровой проводной гарнитуры

Что немаловажно, так это то, что наушники оказались не особо тяжелыми, особенно с учетом заметного количества металла в конструкции. Общий вес Hator Hyperpunk составляет 285 грамм без учета кабеля. Сам кабель довольно легкий, выполнен в тканевой оплетке и нужно учитывать то, что он несъемный.

Hator Hyperpunk - обзор игровой проводной гарнитуры

Наушники не давят на уши, их амбушюры в меру мягкие, а покрытие выполнено из экокожи. В плане удобства у меня нет ни единой претензии. Но, как и любые наушники, я рекомендую примерить их перед покупкой. 

Звучание

Качество звука Hator Hyperpunk получилось весьма неплохим. Сначала поговорим о цифрах. Наушники оснащены 50-мм динамиками с неодимовыми магнитами. Динамический диапазон находится в пределах от 20 Гц до 20 кГц. В целом, звучание получилось детализированным, но чувствуется, что звук заточен на мощь и спецэффекты. 

Hator Hyperpunk - обзор игровой проводной гарнитуры

В звучании много баса, он заметный и упругий. Высокие также детализированные, но по сравнению с наушниками с аналогичными динамики и диапазоном частот, в Hyperpunk немного не хватает более широкого динамического диапазон. Иногда складывается ощущение, что наушники могут больше, но частоты сверху и снизу немного срезаются. Но, все же, Hyperpunk можно назвать вполне универсальными наушниками, просто не столь музыкальными, как хотелось бы.

Hator Hyperpunk - обзор игровой проводной гарнитуры

 

Микрофон

Качество передачи речи находится на хорошем уровне. Системы шумоподавления нет, но в относительно тихих условиях это не создаст проблем.

Сам микрофон на гибкой ножке и его можно отсоединить физически или отключить с помощью пульта управления на проводе.

Hator Hyperpunk - обзор игровой проводной гарнитуры

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: удобная и качественная конструкция, неплохой звук, микрофон
Минусы: некоторая нехватка динамического диапазона
Вывод: Наушники Hator Hyperpunk оставили после себя хорошее впечатление. Они прекрасно собраны, обладают удобной конструкцией и неплохо звучат как в играх, так и музыке. Да, наушники заточены именно под игры, но и музыку в них можно слушать с удовольствием. А надежная конструкция позволит сделать это не только дома, но и на выезде.

Технические характеристики

Hator Hyperpunk — обзор игровой проводной гарнитуры Hator Hyperpunk Black (HTA-820)
1 316 − 1 803 грн
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ТипКомпьютерная гарнитура
Способ подключенияПроводные
Тип беспроводного подключения-
Тип конструкцииПолноразмерные накладные
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип крепления-
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)Пластик, кожзам, сталь
Вес, гнет данных
Цветчерный
Складная конструкция-
Поворотные чаши-
Водостойкий корпус-
Подсветка-
Шейный обод-
NFC-
Вибромотор-
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушнике1
Минимальная воспроизводимая частота, Гц20
Максимальная воспроизводимая частота, Гц20000
Сопротивление, Ом32
Чувствительность, дБнет данных
Максимальная входная мощность, мВтнет данных
Диаметр динамиков, ммнет данных
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %нет данных
Тип магнитанет данных
Активное шумоподавление-
Встроенный усилитель / ЦАП-
Hi-Res сертификация-
Поддержка объемного звука-
Спецификация Bluetooth-
Версия Bluetooth-
Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам-
AAC-
aptX-
aptX Adaptive-
aptX HD-
aptX Low Latency-
LDAC-
LHDC-
SBC-
Элемент питания-
Время работы-
Беспроводная зарядка-
Быстрая зарядка-
Пульт ДУ-
Сенсорная панель-
Регулятор громкостиесть
Вызов голосового ассистента-
Длина шнура, м1 м + 1,5 м
Тип кабеляmini-jack 3.5 mm
Подключение кабеляmini-jack 3.5 mm
Несимметричный кабель-
Съемный кабель-
Тип разъемаmini-jack 3.5 mm
Форма штекеранет данных
Тип микрофона по принципу действиянет данных
Съемный микрофон+
Конструкция микрофонаСъемный
Направленностьнет данных
Шумоподавление микрофона-
Частотный диапазон, Гц20
Чувствительность микрофона, дБ20000
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур)-
Амбушюры-
Аудио кабель-
Переходники / сплитерыесть
Чехол / кейс-
Другое-
Игровая гарнитура+
Наушники для мониторинга+
Apple-совместимостьнет данных
Android-совместимость+
Дополнительногарнитура совместима со всеми устройствами, которые оснащены разъемом 3,5 мм. включая консоли нового поколения.
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