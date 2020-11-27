Hator Hyperpunk — обзор игровой проводной гарнитуры





Hator Hyperpunk — это относительно компактные и легкие полноразмерные наушники. При этом они стоят недорого, а звучат вполне неплохо. Наушники простые в использовании, им не нужны дополнительные драйвера, а все, что нужно для подключения — 3,5-мм разъем. Благодаря этому, наушники очень универсальные и подходят для ПК, игровых консолей и портативных устройств.

Комплектация

В комплект поставки вместе с наушниками входит кабель-удлиннитель на 1,2 метра, переходник для раздельных разъемов микрофона и выхода, стяжка для фиксации провода и чехол для хранения/транспортировки наушников.

Конструкция, дизайн, удобство

Как я уже говорил, Hator Hyperpunk — это не самые большие наушники при полноразмерной конструкции. Производитель задумал эту модель как таковую, которую можно использовать не только дома. Для дополнительной устойчивости конструкции в ней применено много металла. Из него выполнены крепления чаш, и декоративные накладки на чаши.

Все это добавляет наушникам устойчивости в использовании, а рукам — приятных тактильных ощущений. Качество сборки, само собой, очень хорошее. Никаких лишних люфтов или скрипов в конструкции нет.

Что немаловажно, так это то, что наушники оказались не особо тяжелыми, особенно с учетом заметного количества металла в конструкции. Общий вес Hator Hyperpunk составляет 285 грамм без учета кабеля. Сам кабель довольно легкий, выполнен в тканевой оплетке и нужно учитывать то, что он несъемный.

Наушники не давят на уши, их амбушюры в меру мягкие, а покрытие выполнено из экокожи. В плане удобства у меня нет ни единой претензии. Но, как и любые наушники, я рекомендую примерить их перед покупкой.

Звучание

Качество звука Hator Hyperpunk получилось весьма неплохим. Сначала поговорим о цифрах. Наушники оснащены 50-мм динамиками с неодимовыми магнитами. Динамический диапазон находится в пределах от 20 Гц до 20 кГц. В целом, звучание получилось детализированным, но чувствуется, что звук заточен на мощь и спецэффекты.

В звучании много баса, он заметный и упругий. Высокие также детализированные, но по сравнению с наушниками с аналогичными динамики и диапазоном частот, в Hyperpunk немного не хватает более широкого динамического диапазон. Иногда складывается ощущение, что наушники могут больше, но частоты сверху и снизу немного срезаются. Но, все же, Hyperpunk можно назвать вполне универсальными наушниками, просто не столь музыкальными, как хотелось бы.

Микрофон

Качество передачи речи находится на хорошем уровне. Системы шумоподавления нет, но в относительно тихих условиях это не создаст проблем.

Сам микрофон на гибкой ножке и его можно отсоединить физически или отключить с помощью пульта управления на проводе.