Итоги сравнения камер: Xiaomi Mi Note 10 против Mate 30 Pro, Galaxy Fold, iPhone 11 и Galaxy Note10+

В прошлом материале мы предложили читателям проголосовать за понравившиеся им дневные и ночные фотографии, но они не знали, за какую именно модель смартфона отдают свой голос. И сразу отметим, что результаты получились очень неожиданными, поэтому давайте посмотрим, снимки с каких моделей больше всего приглянулись читателям ITC.UA.

Но для начала стоит напомнить, что голосование было разделено на снимки, которые были сделаны при хорошем и плохом освещении. При этом в этот раз нумерация моделей в каждом голосовании отличалась, и так получилось, что в каждой категории вышел свой победитель.

Фотографии при хорошем освещении

В этом голосовании пользователи оставили 2562 голоса, которые распределились следующим образом:

Самой же большой интригой было то, какие снимки принадлежат моделям в голосовании и теперь мы можем раскрыть эту информацию:

Смартфон №1 → Galaxy Fold

Смартфон №2 → Galaxy Note10+

Смартфон №3 → iPhone 11

Смартфон №4 → Mate 30 Pro

Смартфон №5 → Mi Note 10

Абсолютное большинство симпатий читателей было на стороне флагманов Samsung, Galaxy Fold получил 44% голосов, а Note10+ – 18%. И самое интересное, что в этих моделях одинаковая основная камера, но разные процессоры. Кроме этого, Note10+ как раз перед тестом успел получить обновление до One UI 2.0 с обновлённым приложением камеры. Поэтому цветопередача фотографий с обоих аппаратов отличается, и у Fold она более красочная, что, судя по всему, сыграло в его пользу. iPhone 11 не намного отстал от второго места, понравившись читателям своей более естественной цветопередачей. В этом плане компания Apple остаётся верной себе, поэтому снимки с iPhone довольно часто проще всего угадать. На четвёртом месте пользователи расположили Mate 30 Pro, который обеспечил в целом хорошую детализацию снимков, но немного ошибся с экспозицией, сделав картинку более тёмной на фоне конкурентов. А в том, что детализация — это далеко не всё, можно убедиться на примере Mi Note 10, который в этом сравнении сделал самые детальные фото, но не смог обеспечить красочную цветопередачу.

Galaxy Fold — 1136 голосов

Оригинальные снимки

Galaxy Note10+ — 470 голосов

Оригинальные снимки

iPhone 11 — 413 голосов

Оригинальные снимки

Mate 30 Pro — 351 голос

Оригинальные снимки

Mi Note 10 — 187 голосов

Оригинальные снимки

В целом же, как можно видеть по результатам, постобработка всё ещё играет главную роль в итоговой оценке качества снимков читателями ITC.UA. Хотя в этом году производители решили немного отойти от одного только «сражения алгоритмов», начав наращивать количество мегапикселей, тем не менее, пока это не даёт им большого преимущества в глазах пользователей.

Фотографии при плохом освещении

Чуть активнее читатели голосовали за ночные снимки, за них было оставлено 2627 голосов:

Здесь картина похожа на результаты голосования за дневные фото, только порядок моделей совсем другой:

Смартфон №1 → Mate 30 Pro

Смартфон №2 → Galaxy Fold

Смартфон №3 → Mi Note 10

Смартфон №4 → iPhone 11

Смартфон №5 → Galaxy Note10+

Флагман Huawei, который к сожалению не попал в Украину, выборол себе первое место за качество ночной съёмки. И в этом плане Mate 30 Pro действительно удивляет, захватывая больше света и лучше прорабатывая сцену, благодаря чему получаются красочные фото с хорошей детализацией. На втором месте идёт Galaxy Fold, снимки которого немного уступают победителю в деталях, но в целом получаются приятными для глаз благодаря мягкой обработке света. На третьем месте оказался Mi Note 10, он не уступает Mate 30 Pro в деталях, но его алгоритмы не так хорошо подсвечивают снимки и не могут обеспечить резкость на том же уровне. Четвёртое место занимает Galaxy Note10+ несмотря на один и тот же модуль камеры, что и в Fold. Тем не менее, постобработка в моделях отличается, Note10+ пытается добавить больше резкости, что приводит к увеличению шумов. Замыкает результаты голосования iPhone 11, в ночном режиме он стал снимать гораздо лучше прошлого поколения смартфонов Apple, но менее светосильная матрица, по сравнению с другими моделями в тесте, даёт о себе знать. Особенно хорошо это видно на тех объектах, которые на ночных фотографиях хуже освещены, камера iPhone 11 просто заливает их чёрным цветом.

Mate 30 Pro — 952 голоса

Оригинальные снимки

Galaxy Fold — 599 голосов

Оригинальные снимки

Mi Note 10 — 383 голоса

Оригинальные снимки

Galaxy Note10+ — 357 голосов

Оригинальные снимки

iPhone 11 — 336 голосов

Оригинальные снимки

В целом, стоит отметить, что все аппараты в голосовании впервые показали достойный результат в ночной съёмке. Производители больше не полагаются исключительно на алгоритмы или только на сенсор камеры, ведь только их комбинация в мобильной фотографии может дать хороший результат. Поэтому можно с уверенностью сказать, что увеличение матрицы основной камеры в смартфоне, а также рост количества мегапикселей – будут оставаться главными трендами следующего года. Особенно учитывая, что все производители так или иначе используют вычислительную фотографию, и быть лучшим только за счёт алгоритмов уже не получится.