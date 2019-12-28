Сравнение камер: Xiaomi Mi Note 10 против Mate 30 Pro, Galaxy Fold, iPhone 11 и Galaxy Note10+ (голосование)

Под конец года в редакции в один промежуток времени удалось собрать вместе несколько моделей смартфонов, которые занимают первые строчки в рейтинге камер DxOMark. Поэтому мы решили посмотреть, как они покажут себя в «слепом» тесте, в котором читатели будут голосовать именно за снимки, а не за бренды. А последние у нас представлены смартфонами Xiaomi Mi Note 10, Huawei Mate 30 Pro, Apple iPhone 11, Samsung Galaxy Note 10+ и Galaxy Fold. По итогам должно получиться сравнение между первым смартфоном со 108-мегапиксельной камерой и другими топовыми моделями второй половины уходящего года. Сразу отметим, что iPhone 11 – не самая флагманская модель в линейке Apple, но основная камера и процессор у неё такие же, как в Pro-версиях, поэтому в этом плане проблем со сравнением не будет. Также, к сожалению, достать Pixel 4 и другие достойные флагманы конца 2019 года для этого сравнения не вышло, но мы надеемся, что ещё сможем организовать с ними сравнение камер в следующем году.

Традиционно для этого формата голосования мы стёрли из фотографий данные EXIF, а также изменили название файлов, чтобы имя бренда не влияло на ваш выбор. Кроме этого, в голосовании принимают участие модели с очень разным разрешением, поэтому чтобы не оставлять подсказок, мы уменьшили его до 10 мегапикселей. Как и в прошлые разы, у нас будет два голосования: дневные и ночные фото. Соответственно, победитель или победители будут определяться отдельно для снимков при хорошем и при плохом освещении. Также отмечу, что нумерация смартфонов для ночных и дневных фотографий отличается, так будет интереснее увидеть итоговый результат.

Сами снимки мы делали в автоматическом режиме, не отключая программные улучшения, которые активны в смартфонах «из коробки». Все снимки сделаны с рук, собственно, так, как делают снимки подавляющее большинство пользователей. Кроме этого, возможности камер в смартфонах мы решили использовать по максимуму, и если в настройках аппарата был ночной режим, то именно он использовался для создания снимков при плохом освещении.

Голосование проходит за фото, которые сделаны на основную камеру смартфонов. К сожалению, сравнить свехширокоуголные и телефото модули довольно сложно, так как у них разный угол обзора и разная степень приближения, а также намного хуже возможности ночной съёмки.

Вместо названий брендов мы используем по порядку условные обозначения аппаратов: Смартфон №1, Смартфон №2, Смартфон №3, Смартфон №4, Смартфон №5.

Сравнение камер при хорошем освещении (для лучшего качества галерею необходимо открыть на весь экран):

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

Сравнение камер при плохом освещении (для лучшего качества галерею необходимо открыть на весь экран):

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

Голосование:

Снимки с какого смартфона вы считаете лучшими при хорошем освещении? Смартфон №1

Смартфон №2

Смартфон №3

Смартфон №4

Смартфон №5 Показать результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Снимки какого смартфона вы считаете лучшими при плохом освещении? Смартфон №1

Смартфон №2

Смартфон №3

Смартфон №4

Смартфон №5 Показать результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Оставить свой голос за смартфон, снимки камеры которого вам понравились больше всего, можно до 30 декабря, в этот день голосование закроется в 23:59. Результаты мы опубликуем во вторник 31 декабря, а вместе с ними и фотографии с EXIF.

По ссылкам ниже находятся снимки в более высоком разрешении, чем позволяет галерея сайта, но они всё равно уменьшены до 10 мегапикселей, чтобы не оставлять подсказок.

Дневные: Смартфон №1 | Смартфон №2 | Смартфон №3 | Смартфон №4 | Смартфон №5

Ночные: Смартфон №1 | Смартфон №2 | Смартфон №3 | Смартфон №4 | Смартфон №5