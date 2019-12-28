Сравнение камер: Xiaomi Mi Note 10 против Mate 30 Pro, Galaxy Fold, iPhone 11 и Galaxy Note10+ (голосование)
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Сравнение камер: Xiaomi Mi Note 10 против Mate 30 Pro, Galaxy Fold, iPhone 11 и Galaxy Note10+ (голосование)

Сравнение камер: Xiaomi Mi Note 10 против Mate 30 Pro, Galaxy Fold, iPhone 11 и Galaxy Note10+ (голосование)

Под конец года в редакции в один промежуток времени удалось собрать вместе несколько моделей смартфонов, которые занимают первые строчки в рейтинге камер DxOMark. Поэтому мы решили посмотреть, как они покажут себя в «слепом» тесте, в котором читатели будут голосовать именно за снимки, а не за бренды. А последние у нас представлены смартфонами Xiaomi Mi Note 10, Huawei Mate 30 Pro, Apple iPhone 11, Samsung Galaxy Note 10+ и Galaxy Fold. По итогам должно получиться сравнение между первым смартфоном со 108-мегапиксельной камерой и другими топовыми моделями второй половины уходящего года. Сразу отметим, что iPhone 11 – не самая флагманская модель в линейке Apple, но основная камера и процессор у неё такие же, как в Pro-версиях, поэтому в этом плане проблем со сравнением не будет. Также, к сожалению, достать Pixel 4 и другие достойные флагманы конца 2019 года для этого сравнения не вышло, но мы надеемся, что ещё сможем организовать с ними сравнение камер в следующем году.

ЛинейкаXiaomi Mi Note 10
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 6
Диапазон цен: 12 299 − 15 999 грн
ЛинейкаApple iPhone 11
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 36
Диапазон цен: 20 852 − 36 937 грн
ЛинейкаSamsung Galaxy Note 10+ SM-N975F (Exynos)
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 6
Диапазон цен: 19 812 − 42 821 грн
ЛинейкаSamsung Galaxy Fold
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 5
Диапазон цен: 51 777 − 59 999 грн

Традиционно для этого формата голосования мы стёрли из фотографий данные EXIF, а также изменили название файлов, чтобы имя бренда не влияло на ваш выбор. Кроме этого, в голосовании принимают участие модели с очень разным разрешением, поэтому чтобы не оставлять подсказок, мы уменьшили его до 10 мегапикселей. Как и в прошлые разы, у нас будет два голосования: дневные и ночные фото. Соответственно, победитель или победители будут определяться отдельно для снимков при хорошем и при плохом освещении. Также отмечу, что нумерация смартфонов для ночных и дневных фотографий отличается, так будет интереснее увидеть итоговый результат.

Сами снимки мы делали в автоматическом режиме, не отключая программные улучшения, которые активны в смартфонах «из коробки». Все снимки сделаны с рук, собственно, так, как делают снимки подавляющее большинство пользователей. Кроме этого, возможности камер в смартфонах мы решили использовать по максимуму, и если в настройках аппарата был ночной режим, то именно он использовался для создания снимков при плохом освещении.

Голосование проходит за фото, которые сделаны на основную камеру смартфонов. К сожалению, сравнить свехширокоуголные и телефото модули довольно сложно, так как у них разный угол обзора и разная степень приближения, а также намного хуже возможности ночной съёмки.

Вместо названий брендов мы используем по порядку условные обозначения аппаратов: Смартфон №1, Смартфон №2, Смартфон №3, Смартфон №4, Смартфон №5.

Сравнение камер при хорошем освещении (для лучшего качества галерею необходимо открыть на весь экран):

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

11111

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

11111

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

11111

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

11111

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

11111

Сравнение камер при плохом освещении (для лучшего качества галерею необходимо открыть на весь экран):

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

11111

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

11111

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

11111

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

11111

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

11111

Голосование:

Снимки с какого смартфона вы считаете лучшими при хорошем освещении?

Показать результаты

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Снимки какого смартфона вы считаете лучшими при плохом освещении?

Показать результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Оставить свой голос за смартфон, снимки камеры которого вам понравились больше всего, можно до 30 декабря, в этот день голосование закроется в 23:59. Результаты мы опубликуем во вторник 31 декабря, а вместе с ними и фотографии с EXIF.

По ссылкам ниже находятся снимки в более высоком разрешении, чем позволяет галерея сайта, но они всё равно уменьшены до 10 мегапикселей, чтобы не оставлять подсказок.

Дневные: Смартфон №1 | Смартфон №2 | Смартфон №3 | Смартфон №4 | Смартфон №5

Ночные: Смартфон №1 | Смартфон №2 | Смартфон №3 | Смартфон №4 | Смартфон №5

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