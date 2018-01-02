Обзор беспроводных наушников JBL Everest Elite 100

Чем чаще производители смартфонов будут отказываться от разъемов для наушников, тем больше они подтолкнут нас к беспроводным гарнитурам. Если сейчас это просто удобство, то в довольно скором будущем такие наушники станут необходимостью. Тем более, если привычный Jack по каким-то причинам исчезнет и с компьютеров (да-да, ведь USB-A, например, пропадает), вариантов вовсе не останется. Поэтому и у нас почаще появляются обзоры именно беспроводных наушников. В этот раз к нам попала JBL Everest Elite 100 – Bluetooth-гарнитура с системой активного шумоподавления.

Модельный ряд

Как мы уже неоднократно отмечали, выбор наушников у компании JBL очень широкий. Разные модели не просто отличаются функциональностью. У производителя есть линейки из нескольких моделей, что сначала заводит в небольшой тупик, но слегка разобравшись приходит понимание, чем они отличаются и какие лучше отвечают поставленной задаче.

В линейке Everest есть как минимум десять вариантов моделей. Тут представлены внутриканальные, накладные и Over-Ear-опции. При этом в этой серии есть гарнитуры с приставкой Elite, которые получили систему активного шумоподавления. К нам на обзор попала модель Everest Elite 100 – вакуумные наушники с «ошейником» и ANC.

Комплектация и первые впечатления

Казалось бы, что нужно иметь в комплекте с наушниками? Но не все так просто. В нашем случае с устройством есть четыре пары амбушюр разных размеров, три пары дополнительных ушных фиксаторов и фиксаторы для шеи. Конечно же, есть и кабель зарядки. А что особенно приятно, в коробку положили тканевый кейс для транспортировки, который, на мой взгляд, очень классно выглядит.

Включение и сопряжение устройства со смартфоном/компьютером максимально быстрое и простое. Конечно, «магии», как с наушниками от Apple или Google, нет. Придется все же зайти в настройки, но и с этим гарнитура моментально обнаружилась и сразу же позволила включить музыку.

Дизайн и удобство использования

JBL Everest Elite 100 сделаны в формате наушников с нашейным блоком, в котором скрыты все коммуникации и батарея. Все сделано из пластика, где-то он матовый, где-то глянцевый. При чем глянец точно соберет потертости от одежды, цепочек, либо поцарапается где-то при транспортировке. Оформление может быть черным или белым. Но независимо от цвета, покрытие практичным не будет, с устройством лучше быть поосторожнее.

Сами наушники довольно крупные, но даже моим придирчивым ушам с ними было довольно комфортно. Тем не менее, по истечении часа-двух, мешать они все равно начинали. Это, конечно же, очень субъективно. Но как бы там ни было, перед покупкой все же стоит найти вариант для примерки. А для большего комфорта в комплекте есть четыре варианта размеров амбушюр и три варианта фиксаторов (лично мне последние не понадобились вовсе, наушники хорошо держались без них).

А вот с «ошейником» есть небольшое неудобство. Дело в том, что задняя часть слегка перевешивает переднюю, за счет чего вся конструкция по чуть-чуть может ускользать назад. Сейчас (зимой) от этого могут спасать капюшоны регланов, или воротники свитеров, но если пользователь просто в футболке, нашейный блок может таки смещаться. Поэтому в комплекте есть пара фиксаторов для шеи, но лично мне такой подход кажется неудобным. Сгодится такое только для занятий спортом.

С другой стороны, из-за физиологических особенностей не факт, что все столкнуться с подобным неудобством. Тогда наушники мало чем будут отличаться от подобных им. И если у пользователя раньше был положительный опыт работы с такими, то и эти вряд ли чем-то сильно будут отличаться. Разве что посадкой самого наушника в ушной раковине. Лично мне по-прежнему формат гарнитур с «ошейниками» кажется менее удобным, особенно с появлением таких устройств, как AirPods, IconX, Bragi и прочих.

Система шумоподавления и управление

Подключаются наушники, естественно, по Bluetooth (в устройстве установлен датчик версии 4.0). Отдельного приложения нет, все управляется кнопками на гарнитуре. Версии наушников постарше уже имеют возможность управления со смартфона (через фирменное приложение для iOS или Android), но не в нашем случае. Приложение хоть и «видит» наушники, но никак не влияет на настройки.

Управление предельно простое. С правой стороны две кнопки регулировки громкости, а слева – универсальная кнопка (Старт/Стоп/Следующий трек…) и кнопка переключения режимов, которые позволяют слышать окружение. Последних три – полная изоляция, «слабая» и «сильная» пропускная способность. Если пользователь не «отключает» звуки окружения, то громкость гарнитуры не становится ниже, просто к музыке подмешивается легкий шум и, соответственно, слышно окружение. Нажав на паузу можно будет свободно поговорить с кем-то, не вынимая наушники из ушей (хотя и менее комфортно, чем без наушников в принципе).

Также есть кнопка включения устройства, но расположена она уже на задней стороне корпуса нашейного блока. Еще сзади есть диоды, которые служат для индикации состояния устройства и батареи. Еще один диод находится возле кнопки переключения режимов шумоподавления, сигнализирующий о включенном режиме, пропускающем внешние звуки.

За стабильность и прочность соединения можно не переживать. За время использования наушников мне не встретились даже короткие прерывания звука, а по квартире вовсе можно было спокойно перемещаться. Благодаря минимальной задержке, в наушниках можно не просто слушать музыку, но и смотреть видео в Сети/фильмы, рассинхронизации звука и картинки не ощущается. Конфликтов между сопряженными устройствами тоже не встречалось, наушники «подхватывают» последний гаджет, с которым была установлена связь. Для переключения между ними потребуется заходить в соответсвующие настройки на каждом устройстве.

Звук

Подход компании JBL к настройке наушников мне импонирует. Как и у многих других моделей производителя, чувствуется немного больше низких частот над средними и высокими. Это добавляет звучанию объема, которого часто лично мне не хватает. Слегка подпортил впечатление максимальный уровень громкости, которого (опять же, субъективно) немного не хватает; гарнитура могла бы звучать слегка погромче.

Система шумоподавления работает отлично. Поэтому во время тестирования наушников я преимущественно «отключал» внешнее окружение, так ничто не мешало слышать только музыку и фокусироваться на текущей задаче. Но если наушники используются во время занятий спортом, например, то все же стоит слышать происходящее вокруг, на это и рассчитаны остальные режимы. Музыка звучит одинаково хорошо при любом варианте.

Порадовало и то, что независимо от стиля музыки, я остался одинаково доволен качеством звучания. Конечно, это не арматурные наушники, еще у них нет поддержки aptX, но звучат они вполне приятно. Ни в одной привычной мне композиции я не услышал явных недостатков звука (пищащих высоких, или перенасыщенных низких частот). Если с некоторыми наушниками все же хочется что-то подправить эквалайзером, то с Everest Elite 100 я об этом не задумывался. Но опять же, у них немного больше баса, чем кому-то может хотеться. Поэтому в первую очередь модель можно рекомендовать тем, кто отдает предпочтение электронной музыки и хип-хопу. Правда я бы не сказал, что инструментальные классические композиции, или просто что-то популярное сегодня, звучит в них плохо. Еще бы немного громкости прибавить, и для меня это был бы отличный вариант.

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора равна 340 мА•ч. По инструкции этого должно хватать на 6 часов воспроизведения музыки. По моим замерам наушники могут играть около пяти часов на максимальной громкости. Показатель средненький. Тем, кто слушает музыку не весь день, а час-два в день, возиться с кабелем не придется.

Заряжается устройство через microUSB. От простого блока питания для смартфона процесс полной зарядки продлится пару часов. С учетом того, что заряжаться можно от чего угодно, проблем не будет. Разве что в дороге это не совсем удобно из-за расположения порта.

3.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Хороший звук, приятный внешний вид, стабильный прием сигнала и минимальная задержка звука, простота в использовании, система активного шумоподавления Минусы: Не рекордная автономность, не самые практичные материалы, нашейный блок может потребовать дополнительной фиксации, что не совсем удобно, цена Вывод: JBL Everest Elite 100 оказались не самыми удобными в использовании, ведь нашейный блок может слегка сползать назад. За счет того, что его приходится поправлять, наушники сложно назвать удобными. Но компенсируют они этот недостаток не только хорошим комплектом, но вполне достойным звуком и отличным сигналом. Технические характеристики JBL Everest Elite 100 White

2 693 − 2 693 грн

Сравнить цены Тип Наушники с микрофоном/Телефонная гарнитура Способ подключения / радиус действия беспроводной (Bluetooth 4.1) Профили Bluetooth GFSK pi/4, DQPSK, 8-DPSK Тип конструкции Вакуумные ("затычки") Тип акустического оформления закрытые Тип крепления внутриканальное Складная конструкция - Поворотные чаши - Конструкция излучателя динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Частотный диапазон, Гц 10–22000 Чувствительность, дБ 99 Диаметр динамиков, мм 5.8 Активное шумоподавление + Тип микрофона по принципу действия встроенный в корпус Направленность всенаправленный Регулятор громкости + Цвет белый Питание / время работы 8 Apple-совместимость + Android-совместимость + Комплектация кейс,кабель зарядки,4 пары амбушур,3 подголовника,руководство пользователя

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