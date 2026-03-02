banner
Как работает инсайдерская торговля криптовалютами: расследование ончейн-детектива

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива

На прошлой неделе громкий инсайдерский скандал разгорелся вокруг криптовалютной платформы Axiom. Ончейн-исследователь ZachXBT провел расследование и обнаружил, что отдельные сотрудники компании могли использовать служебные инструменты для получения конфиденциальной информации и последующей криптовалютной торговли на ее основе — то есть, сотрудники биржи торговали против ее пользователей. Результаты расследованиями со всеми подробностями он обнародовал 26 февраля в соцсети Х.


Речь идет о доступе к внутреннему дашборду, через который можно было просматривать адреса кошельков клиентов, историю транзакций, связанные аккаунты и другие чувствительные сведения. Часть этой информации передавалась третьим лицам или использовалась для создания отдельных списков кошельков крупных трейдеров и инфлюенсеров (KOL, Key Opinion Leaders). В дальнейшем это применялось для отслеживания их сделок и торговли «против» них.

В качестве отдельного кейса в феврале 2026 года на записи частного разговора обсуждалась схема потенциального заработка около $200 тыс. с использованием служебного доступа. По утверждению исследователя, подобная активность могла продолжаться с начала 2025 года. В компании Axiom заявили, что были шокированы и разочарованы выявленными фактами. Доступ к внутренним инструментам уже ограничен, а лиц, причастных к возможным нарушениям, пообещали привлечь к ответственности. Детектив ZachXBT был привлечен для независимого расследования вероятных нарушений в Axiom, и эти выводы являются результатом этого расследования. Ранее в тот день он обратился к команде Axiom за комментарием, их заявление добавлено… Их заявление добавлено.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

Как все начиналось

Внимание детектива привлекла деятельность пользователя WheresBroox (Брукс Бауэр), одного из нескольких сотрудников AxiomExchangeкоторые злоупотребляли отсутствием контроля доступа к внутренним инструментам.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

Они пользовались этим для поиска чувствительных данных пользователей с целью инсайдерской торговли, отслеживая активность частных кошельков с начала 2025 года.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

Axiom — это криптоторговая платформа, основанная Mist и Cal в 2024 году. После прохождения зимнего набора Y-Combinator 2025 года она быстро стал одной из самых прибыльных компаний в сфере, сгенерировав более $390 млн дохода на сегодня.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

Брукс является действующим старшим BD-сотрудником Axiom, который базируется в Нью-Йорке. Во фрагменте ниже Брукс заявляет, что может отследить любого пользователя Axiom через реферальный код, кошелек или UID и утверждает, что может «выяснить все, что касается этого человека».

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

Он также описывает исследование 10-20 кошельков в начале и постепенное увеличение количества со временем, «чтобы это не выглядело слишком подозрительно».

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

В отдельном фрагменте из той же записи Брукс устанавливает правила относительно того, как запрашивать у него проверки, а затем говорит, что пришлет полный список кошельков.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

Полная запись — это частный звонок членов группы, обсуждающих стратегию.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

В апреле 2025 года Брукс поделился скриншотом с внутреннего дашборда Axiom, на котором отображались личные кошельки трейдера «Jerry».

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

В августе 2025 года Брукс прислал второе изображение с регистрацией и связанными кошельками трейдера «Monix».

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

В августе 2025 года Брукс обсуждал проверки пользователей Axiom, которые торговали мемокоином «AURA».

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

Как работала схема

Группа создала Google Sheet, в котором собрала кошельки нескольких целевых KOL, сопоставив адреса кошельков, полученные из данных внутреннего дашборда Axiom через Брукс.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

Несколько KOL, указанных в таблице или в слитых скриншотах, были связаны и независимо подтвердили точность данных кошельков, приписанных им.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

Одной из целевых KOL был Marcell — трейдер с плохой репутацией из-за использования своих подписчиков в X и Telegram в качестве исходной ликвидности.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

Его выбрали целью через покупку большой части предложения токенов мемкоинов (так называемое bundling) из частных кошельков до их продвижения среди подписчиков.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

Трейдеры вроде Marcell являются приоритетными целями для такого типа злоупотреблений, поскольку повторное использование адресов случается реже, а частные кошельки редко бывают публичными, что делает привилегированную информацию значительно более ценной.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива

Основной кошелек Брукс был идентифицирован через сообщения, отправленные в приватном чате, и все непосредственно связанные адреса были нанесены на граф.
FarpaWkzio7WQVpQeu2eURvNQZ3pCBZupJ95wUjoHcUN


Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

Из-за большого объема торгов мемкоинами, связанных с этими адресами, сложно определить примеры инсайдерской торговли с высокой степенью уверенности только из его кошельков без доступа к внутренним логам Axiom для проверки времени размещения сделок.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

Средства со связанных адресов преимущественно поступали на следующие депозитные адреса CEX:
9HtKkLzTVUGMS9BDMSXbVjooP1rVoeiFPj3tEtmj7Qn4
A8XSEaZXYo8eidAMivoAonf8skBeW1QkfprdBJm6eVz
HPr1MSrSB2i9r9Vcsj8Cmx2sUFGudpDum6kY9dp2ePCN
Afp4DargofX8K67BRUuhVuoBy1DJn9vTbH3ico9CaNs1
6rv1iSZ7YyR18R7EPvXwHdDkNp3qzrE9YPQtPnLVaYbv

Собранные доказательства

Вместе с Брукс в звонке был его близкий друг Gowno (Seb), недавно нанятый модератор в Axiom. В первом фрагменте Брукс утверждает, что Райан (Ryucio), другой BD-сотрудник Axiom, использовал внутренний дашборд для проверки пользователей от имени других, и что он помог устроить своего друга Mystery на работу в Axiom в качестве модератора.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

Во втором фрагменте Брукс обсуждает, как обязанности Gowno со временем будут расти, и заявляет, что он сможет в конце концов помогать проводить проверки. Ни Ryan, ни Mystery не присутствуют в записанном звонке.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

Во время записанного звонка в феврале 2026 года Брукс очертил план того, как помочь Gowno быстро заработать $200 тыс. путем злоупотребления его доступом в Axiom, что согласуется с подобной незаконной деятельностью, которую он вел с другими с начала 2025 года.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

В приватных чатах он также делился скриншотами своих биржевых балансов, что свидетельствует о том, что схема уже приносила прибыль.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

Независимо от того, знали ли Cal или Mist, практически не было мониторинга или контроля доступа для предотвращения такого злоупотребления с самого начала.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

Объем данных, предоставленных сотрудникам в легкодоступном дашборде, является необычным для ролей BD, включая полный список кошельков пользователя с датой/временем, кошельками, которые они отслеживают, историей транзакций, никнеймами кошельков и связанными аккаунтами.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

Учитывая, что Брукс базируется в Нью-Йорке, исследователь считает, что дело является хорошей возможностью для SDNY, поскольку оно может подпадать под их юрисдикцию.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

Выводы

Ситуация вокруг Axiom поднимает сразу несколько критических вопросов для криптоиндустрии — от этики обращения с данными до реального уровня внутреннего контроля доступа в компаниях, которые работают с финансовой информацией пользователей. Речь идет не только об отдельных случаях злоупотреблений, но и о системной уязвимости управления доступами внутри платформы. Практика предоставления сотрудникам широких возможностей просмотра данных клиентов, включая полные списки кошельков и транзакционную историю, может оказаться ошибочной. Именно отсутствие надлежащих ограничений и мониторинга, по оценке исследователя, создали условия для потенциальных манипуляций.

Як працює інсайдерська торгівля криптовалютами: розслідування ончейн-детектива
Дани: Х (ZachXBT)

Несмотря на заявление Axiom об отзыве доступов и внутренней проверке, последствия инцидента могут выйти за пределы репутационных рисков. Дело получит правовую оценку, но ключевым остается вопрос доверия. Но в сфере, где прозрачность и безопасность декларируются как базовые принципы, подобные кейсы способны существенно повлиять на восприятие всей отрасли. История с Axiom пример не только о возможной инсайдерской торговле, но и о стандартах внутреннего контроля, ответственности менеджмента и границах доступа к пользовательским данным в криптокомпаниях.

