Новости Технологии 04.01.2026 comment views icon

Неизвестный заработал $400 000 на "операции Трампа" в Венесуэле — с новосозданным аккаунтом Polymarket

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Невідомий заробив $400 000 на "операції Трампа" в Венесуелі — з новоствореним акаунтом Polymarket

Незадолго до того, как американские военные начали операцию в Венесуэле и захватили местного лидера Николаса Мадуро, новый аккаунт на Polymarket сделал несколько подозрительно своевременных ставок, которые в результате принесли ему более $400 000.

Рынок прогнозов предлагал ставки относительно того, когда и отстранят ли Мадуро от власти. На вечер пятницы вероятность варианта «снимут с должности до 31 января 2026 года» оценивалась всего в $0,07. Однако менее чем за сутки до активизации операции новосозданный аккаунт инвестировал десятки тысяч долларов в соответствующие предложения, превратив их в результате в суммы с существенно большим количеством нулей.

Аккаунт, как сообщает The Verge, был создан менее чем за неделю до операции и пополнен в общей сложности на $30 000. В соцсетях предполагают, что владелец профиля действовал на основе инсайдерской информации и возможно — работает в Пентагоне.

Инвестор и подкастер Джо Помплиано написал на X что «инсайдерская торговля не только разрешена на рынках прогнозирования — она поощряется».

В прошлом на рынках прогнозирования уже были случаи, казалось бы, очевидной инсайдерской торговли, однако сами компании мало что делают для ее предотвращения. Отчасти это объясняется тем, что они считают, что ценность, которую предлагают их сервисы, заключается не в равных условиях для инвесторов, а в предоставлении новостей и аналитики. В то же время другой сайт прогнозирования Kalshi в комментариях журналистам заявил, что «инсайдерская торговля противоречит их правилам», тогда как в Polymarket запрос пока игнорируют.

Контекст

В ночь на 3 января американские войска нанесли удары по столице Венесуэлы Каракасу, над городом летала авиация и несколько районов остались обесточенными. В это время спецподразделение «Дельта» захватило президента Николаса Мадуро и вывезло его за пределы страны.

Спецпроекты
Найкращі товари Anker зі знижками: що купити до Чорної п’ятниці 2025
Замість viber-чатів – застосунок і CRM. Як ми запустили власні IT-рішення – досвід Європейського колегіуму

Впоследствии президент Дональд Трамп обнародовал фото задержанного и заявил, что США будут руководить страной, пока там не произойдет четкий и безопасный переход власти. Согласно решению федерального суда, Мадуро, его жене и еще четырем лицам предъявлены обвинения по четырем пунктам, включая «наркотерроризм» и заговор с целью ввоза кокаина.

По данным New York Times, в результате операции погибло около 40 человек — гражданских и военных. Тем временем Илон Маск анонсировал, что спутниковый интернет Starlink будет работать в Венесуэле бесплатно для поддержки жителей как минимум до 3 февраля.

Ставки на войну: карту боевых действий DeepState без разрешения запустили на букмекерские сайты

Популярные новости

arrow left
arrow right
Американцы создали 3D-карту военной базы Китая за 10 часов после пролета спутника, разрешение — 50 см на пиксель
Paramount взялась за разработку "Час пик 4" после давления Трампа
TikTok остается в США: ByteDance отдает 80% совместного предприятия внешним инвесторам
На инаугурацию нового мэра Нью-Йорка запретили приносить Raspberry Pi и Flipper Zero — наряду со взрывчаткой и оружием
Мировые автопроизводители спасены: Китай разрешил экспорт чипов Nexperia по заявкам
Трамп разрешил NVIDIA продавать ИИ-чипы H200 в Китай, но взял 25%
"Его не существует": расформирован департамент DOGE правительства США, ранее возглавляемый Илоном Маском
"Sora Not Sorry": "Южный Парк" смеется над генераторами изображений, дипфейками и, конечно же, над Трампом
Исторический момент для ИИ: Трамп анонсировал проект Genesis Mission
Зуммеров из США, зависимых от TikTok, начали отправлять в детокс-лагеря за $8000
Пошлина бьет по сборщикам ПК: американцу насчитали $684 за посылку с ретро-деталями на $355
Трамп отправит американцев на Луну в 2028 году, а в 2030 построит там базу, — официальный документ
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить