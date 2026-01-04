Неизвестный заработал $400 000 на "операции Трампа" в Венесуэле — с новосозданным аккаунтом Polymarket

Незадолго до того, как американские военные начали операцию в Венесуэле и захватили местного лидера Николаса Мадуро, новый аккаунт на Polymarket сделал несколько подозрительно своевременных ставок, которые в результате принесли ему более $400 000.

Рынок прогнозов предлагал ставки относительно того, когда и отстранят ли Мадуро от власти. На вечер пятницы вероятность варианта «снимут с должности до 31 января 2026 года» оценивалась всего в $0,07. Однако менее чем за сутки до активизации операции новосозданный аккаунт инвестировал десятки тысяч долларов в соответствующие предложения, превратив их в результате в суммы с существенно большим количеством нулей.

Аккаунт, как сообщает The Verge, был создан менее чем за неделю до операции и пополнен в общей сложности на $30 000. В соцсетях предполагают, что владелец профиля действовал на основе инсайдерской информации и возможно — работает в Пентагоне.

The top «YES» holder for the Maduro out by January 31 market is a fresh wallet that bought $32.5K totaling to OVER 438K shares bought all his shares 7c right before the strikes began now the price sits at 43c and he is up over $155K pic.twitter.com/YFU0L91HTV — Justin (Polysights Intern) 👾 (@joostienXD) January 3, 2026

Инвестор и подкастер Джо Помплиано написал на X что «инсайдерская торговля не только разрешена на рынках прогнозирования — она поощряется».

В прошлом на рынках прогнозирования уже были случаи, казалось бы, очевидной инсайдерской торговли, однако сами компании мало что делают для ее предотвращения. Отчасти это объясняется тем, что они считают, что ценность, которую предлагают их сервисы, заключается не в равных условиях для инвесторов, а в предоставлении новостей и аналитики. В то же время другой сайт прогнозирования Kalshi в комментариях журналистам заявил, что «инсайдерская торговля противоречит их правилам», тогда как в Polymarket запрос пока игнорируют.

Контекст

В ночь на 3 января американские войска нанесли удары по столице Венесуэлы Каракасу, над городом летала авиация и несколько районов остались обесточенными. В это время спецподразделение «Дельта» захватило президента Николаса Мадуро и вывезло его за пределы страны.

Впоследствии президент Дональд Трамп обнародовал фото задержанного и заявил, что США будут руководить страной, пока там не произойдет четкий и безопасный переход власти. Согласно решению федерального суда, Мадуро, его жене и еще четырем лицам предъявлены обвинения по четырем пунктам, включая «наркотерроризм» и заговор с целью ввоза кокаина.

По данным New York Times, в результате операции погибло около 40 человек — гражданских и военных. Тем временем Илон Маск анонсировал, что спутниковый интернет Starlink будет работать в Венесуэле бесплатно для поддержки жителей как минимум до 3 февраля.