Новости Крипто 13.02.2026

Telegram интегрирует в кошелек биткоин и Ethereum и создает единую платформу криптоплатежей TON Pay

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

В Telegram появилась поддержка биткоина и Ethereum в кошельке TON Wallet. За неделю до этого TON Foundation объявила о запуске TON Pay — единого интерфейса для криптоплатежей в мини-приложениях мессенджера.


Команда TON Wallet интегрировала две крупнейшие криптовалюты — BTC и ETH — непосредственно в инфраструктуру мессенджера. Теперь пользователи могут осуществлять операции с криптовалютой с этими активами внутри приложения: хранить, переводить и использовать их в той же среде, где общаются. В компании отмечают, что взаимодействие с цифровыми активами должно быть максимально простым — на уровне обычной отправки сообщений В TON подчеркивают значение интегрированных активов для рынка: на биткоин приходится около 59% совокупной капитализации криптовалют, на Ethereum — еще 11%. Таким образом, Telegram фактически открыл прямой доступ к двум крупнейшим криптоактивам по рыночной доле через собственный кошелек.

Развитие криптонаправления в Telegram продолжается с 2023 года. В сентябре того года Павел Дуров подтвердил, что в ноябре в мессенджере появится криптокошелек, а также заявил о планах создать криптобиржу на базе платформы. В июле 2025 года TON Wallet стал доступен пользователям в США. Тогда в TON Foundation сообщили, что внутри приложения можно отправлять, получать, хранить и выводить цифровые активы. А недавно, 9 февраля было объявлено о запуске TON Pay. Фонд The Open Network представил SDK для разработчиков, который позволяет интегрировать прием криптоплатежей в Telegram Mini Apps. Решение не привязано к конкретному кошельку и позволяет бизнесу принимать Toncoin и стейблкоины, в том числе USDT, без сложной технической конфигурации.

По словам вице-президента фонда по платежам Николы Плекаса, инструмент обеспечивает нативный прием платежей в TON через простое подключение SDK и поддерживает различные кошельки и активы. Система рассчитана на обработку транзакций менее чем за секунду со средней комиссией ниже $0,01. TON Foundation позиционирует продукт как основу платежной инфраструктуры для аудитории Telegram, превышающей 1,1 млрд ежемесячно активных пользователей. На старте функциональность доступна только в мини-приложениях, с последующим расширением на веб-среду и другие платформы. В планах — внедрение подписок, альтернативных механизмов вывода средств и бизнес-аналитики, а также сотрудничество с локальными провайдерами хранения, комплаенса и фиатных конвертаций для сочетания требований регулирования с принципами децентрализации.

Разработчики сверхпопулярной Telegram-игры Notcoin: «тапалки» умерли


