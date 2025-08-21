Новости Крипто 21.08.2025 comment views icon

Британия наложила санкции на криптокомпании из Кыргызстана, которые помогали рф отмывать деньги

20 августа Соединенное Королевство объявило о новых санкциях, направленных против киргизских финансовых сетей, которые использует россия для обхода западных санкций. Британское правительство ввело ограничения в отношении нескольких компаний и физических лиц, которые пополнили список из более 2700 организаций и лиц. Лондон пошел на эти шаги после того, как США объявили о подобных мерах.

Как отмечается, пока продолжаются переговоры под руководством США, Великобритания и ее союзники остаются объединенными в стремлении к справедливому и прочному миру в Украине. По информации британского правительства, рф обратилась к киргизскому финансовому сектору для перевода средств через непрозрачные финансовые сети, в частности с использованием криптовалют. Эти сети создали запутанную схему для уклонения от санкций, наложенных Великобританией и ее партнерами. Под санкции попали ключевые финансовые институты.

Новый пакет санкций направлен против киргизского Capital Bank и его директора Кантемира Чалбаева, которые используются Россией для оплаты военных товаров. Санкции также коснулись криптовалютных бирж Grinex и Meer, инфраструктуры нового криптовалютного токена A7A5, обеспеченного рублем.

В общем, под новые санкции попали:

  • GRINEX LLC
  • CJSC TENGRICOIN
  • OLD VECTOR LLC
  • Леонид Шумаков
  • Кантемир Капарбекович Чалбаев
  • Capital Bank
  • Жаныштек Уулу Назарбек
  • ALTAIR HOLDING SA

Источник: GOV.UK

