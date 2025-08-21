Британия наложила санкции на криптокомпании из Кыргызстана, которые помогали рф отмывать деньги

20 августа Соединенное Королевство объявило о новых санкциях, направленных против киргизских финансовых сетей, которые использует россия для обхода западных санкций. Британское правительство ввело ограничения в отношении нескольких компаний и физических лиц, которые пополнили список из более 2700 организаций и лиц. Лондон пошел на эти шаги после того, как США объявили о подобных мерах.
Как отмечается, пока продолжаются переговоры под руководством США, Великобритания и ее союзники остаются объединенными в стремлении к справедливому и прочному миру в Украине. По информации британского правительства, рф обратилась к киргизскому финансовому сектору для перевода средств через непрозрачные финансовые сети, в частности с использованием криптовалют. Эти сети создали запутанную схему для уклонения от санкций, наложенных Великобританией и ее партнерами. Под санкции попали ключевые финансовые институты.
Новый пакет санкций направлен против киргизского Capital Bank и его директора Кантемира Чалбаева, которые используются Россией для оплаты военных товаров. Санкции также коснулись криптовалютных бирж Grinex и Meer, инфраструктуры нового криптовалютного токена A7A5, обеспеченного рублем.
В общем, под новые санкции попали:
- GRINEX LLC
- CJSC TENGRICOIN
- OLD VECTOR LLC
- Леонид Шумаков
- Кантемир Капарбекович Чалбаев
- Capital Bank
- Жаныштек Уулу Назарбек
- ALTAIR HOLDING SA
Источник: GOV.UK
