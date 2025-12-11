22-летний американец признал вину в отмывании для синдиката на $263 млн в криптовалюте

22-летний житель Калифорнии Evan Tangeman подтвердил, что отмывал $3,5 млн для схемы социальной инженерии, похитившей криптовалюту на $263 млн. По данным U.S. Department of Justice, он стал девятым фигурантом расследования, который согласился на сделку со следствием.

В федеральном суде перед судьей Colleen Kollar-Kotelly Тангемен признал свое участие в сговоре, подпадающем под закон RICO — о рэкете и коррупционных организациях. Схема действовала с октября 2023 года по май 2025-го. Ее участники — друзья, которые познакомились на онлайн-игровых платформах в Калифорнии, Коннектикуте, Нью-Йорке, Флориде и за рубежом. Они похитили около 4 100 BTC, которые тогда оценивались в $263 млн; сейчас эта сумма составила бы примерно $368-371 млн.

Группа включала хакеров, организаторов, определителей целей, «телефонных операторов» (callers) и воров, которые проникали в дома, чтобы добраться до аппаратных кошельков (hardware wallets). Используя похищенные базы данных, злоумышленники идентифицировали самых богатых владельцев криптовалют. Хакеры получали доступ к сайтам и серверам, чтобы добыть криптодани, а определители целей отбирали самых перспективных жертв.

«Телефонисты» отвечали за холодные звонки жертвам и убеждение их в том, что их аккаунты под атакой, а они якобы помогают обезопасить доступ. Похищенную криптовалюту тратили на услуги в ночных клубах (до $500 тыс. за вечер), дорогие сумки, часы, автомобили, арендованное жилье, частные джеты, охрану и элитные автомобили. Впрочем, в этом они были похожи на остальных подобных криптопреступников — например, на испанского криптомошенника Альваро Ромильо, который был осужден месяц назад.

Тангемен помогал участникам схемы тем, что пользовался сервисом конвертации крупных сумм наличных: он обменивал похищенную криптовалюту на наличные, которые далее использовали для аренды домов. Во время оформления аренды он указал фальшивые имена, скрывая настоящих владельцев имущества. Тангемен арендовал дома для группы в таких дорогих локациях, как Лос-Анджелес, регион Хэмптонс и Майами.

После ареста одного из ключевых фигурантов в сентябре 2024 года, Тангемен пытался помочь группе избежать внимания правоохранителей: он получил доступ к системе безопасности дома Лема, сделал скриншоты, когда агенты ФБР обыскивали помещение, и попросил другого члена группы забрать и уничтожить цифровые устройства из дома в Лос-Анджелесе. Оглашение приговора запланировано на 24 апреля 2026 года. После его признания вины суд распечатал второй обновленный обвинительный акт, в котором предъявлено обвинение еще трем задержанным фигурантам. Они также проходят по статьям заговора, рэкета, отмывания денег и могут получить дальнейшие обвинения.

Источник: The Block