KURSK: побег с подводной лодки

Тайна гибели российской подводной лодки К-141 «Курск», по неизвестной причине затонувшей в Баренцевом море 12 августа 2000 года, похоже, волнует европейских игроразработчиков ненамного меньше, чем загадка Перевала Дятлова. Последней теме была посвящена польская хоррор-адвенчура Kholat, да и первая игроизация катастрофы «Курска» появилась на свет в том же 2015 году. Правда, австрийская Undercover Missions: Operation Kursk K-141 оказалась скорее провальной: что английский, что русский переводы качеством не отличались, а сюжет, закрученный вокруг проникновения на борт подлодки девушки-агента ФСБ, выглядел не очень-то реалистично. Попытка ещё одной польской компании воссоздать те же события в KURSK выглядит куда более многообещающе, позиционируясь как «первая документальная приключенческая игра», где выступать нам предстоит уже в роли шпиона западных спецслужб. Вот только найдётся ли у авторов что-то, чем можно было бы занять игрока на борту обречённой субмарины, помимо ожидания неотвратимой трагедии?

KURSK Жанр Адвенчура

Платформы Windows (Mac, PlayStation 4, Xbox One и Linux ожидаются в течение ближайших месяцев)

Разработчик Jujubee

Издатель Jujubee

Языки: польский, русский, английский плюс ещё семь в виде субтитров

Сайт, Steam

Студия Jujubee была основана в Катовице выходцами из CD Projekt RED, явно выступающей главным поставщиком кадров польского игростроя, а также пары других компаний; KURSK – не первый её проект, но определённо наиболее амбициозный, хотя на ААА-уровень он и не претендует. Основная идея игры – точность и достоверность: как считает руководитель компании Михал Стемпень, пришло время разбавить замкнутый мир индустрии развлечений серьёзными и документальными повествованиями из области реальной истории. Конечно, 2000 год – совсем не далёкая от нас эпоха, однако стоит отдать авторам должное: атмосфера того времени выдержана очень даже неплохо, события воспроизведены буквально по минутам, а воссоздание интерьеров злосчастного атомного подводного ракетного крейсера и вовсе можно назвать чуть ли не безукоризненным. Впрочем, для полноценной игры одного только этого в любом случае недостаточно.

Как уже замечалось, действовать нам предстоит в роли некоего агента зарубежной разведки – судя по всему, американской, – безымянного и невидимого, ибо все события разворачиваются в перспективе от первого лица. В связи с предстоящим проведением в Мурманской области морских учений, крупнейших за всё десятилетие, прошедшее после распада СССР, Запад внезапно озаботился наличием у России высокоскоростных подводных ракет «Шквал» (по правде говоря, датированных ещё 1970-ми годами и разработанными под руководством академика АН УССР Г. В. Логвиновича, но долгое время и в самом деле не имевшими мировых аналогов) – и возможной их продажей Китаю с угрозой нарушения баланса мировых сил. Нашей задачей является проникнуть на борт «Курска», – под личиной какого-то московского инженера, призванного наблюдать за учениями, – и выведать все характеристики секретного вооружения. Сразу заметим, что причиной гибели подводной лодки подрывная деятельность иностранного шпиона никак не станет, – предстоящие трагические события окажутся для нашего протагониста такой же неожиданностью, как и для остальных членов экипажа, да и точная причина катастрофы так и останется неизвестной (хотя официальная версия о случайном взрыве учебной торпеды 65-76 ПВ, куда более древней, чем «Шквал», всё же представится наиболее вероятной).

Какой бы интересной ни была задумка авторов игры, техническая её реализация несколько подкачала: взявшихся за прохождение сразу же после релиза в начале ноября ожидали вылеты и невыполнимые по причине программных ошибок задания, а из-за крайне слабой оптимизации показатель кадров в секунду регулярно падал до однозначных чисел. К чести Jujubee стоит сказать, что пусть и после официального выпуска, но полировка игры продолжалась и продолжается до сих пор: в некоторые дни выходило по нескольку обновлений сразу, и после где-то так десятого патча KURSK вполне можно назвать проходимым и стабильным. Что же касается художественной части, то здесь и с самого начала всё было очень даже неплохо; помимо собственно подводной лодки мы побываем с кратким визитом ещё и в московской гостинице класса «люкс», и на военно-морской базе Северного флота Видяево, – и все здешние локации выглядят одинаково красочно и фотореалистично.

Придраться можно разве что к деталям: например, модуль наведения торпеды в подводной лодке выглядит подозрительно похожим на обыкновенную видеокарту с разъёмом VGA, – возможно, такие подробности российского вооружения западной разведке всё же остались неизвестными до конца. Да и персонажи получились у польских художников на порядок хуже интерьеров, напоминая о трёхмерной графике первых годов XXI века: анимации или мимики на лицах почти нет, а перемещаться по отсекам «Курска» наш протагонист будет практически в одиночку, ибо остальные члены экипажа всё время нашего пребывания на борту остаются приклеенными к своим местам. Зато звуковое оформление просто великолепно: в кои-то веки языковые версии голосов и субтитров можно выбирать отдельно, и русскоязычная озвучка ни на минуту не позволяет усомниться в том, что мы действительно имеем дело с российскими моряками, несущими службу в районе 2000 года. Да и музыка здесь вполне атмосферна и драматической ситуации соответствует.

С управлением дело обстоит несколько похуже: оно здесь прямое, осуществляемое посредством привычных клавиш W, A, S и D. Курсора на экране нет: активные объекты, как в недавней 11-11 Memories Retold, лишь помечаются чуть издали белыми точками да при приближении сменяются на квадратик с буквой «Е», отвечающей за все возможные действия, от чтения записок до спуска или подъёма по многочисленным лестницам. Причём для такой активации часто требуется ювелирно выверенный подход к каждой нужной точке с поворотом в правильном ракурсе, что несколько раздражает. Задачу ориентации на клаустрофобной местности призвана упростить опциональная стрелка, отслеживающая цель текущего задания, демонстрирующая и расстояние до таковой в метрах, – как правило, она действительно помогает, хотя временами и ошибается, указывая направление сквозь текстуры.

При желании такую помощь можно отключить в коммуникаторе: данный прибор, представляющий собой неотъемлемую часть экипировки юного шпиона, вызывается нажатием клавиши «Tab» и заключает в себе и блокнот для записи основных и побочных задач, и миниатюрный фотоаппарат (который активируется в особых точках интереса, обозначенных соответствующим значком), и универсальную отмычку для вскрытия замков и для подбора паролей к компьютерам, выполненных в виде простеньких мини-игр, и собственно встроенную в устройство аркаду (иного инвентаря у нас нет). Кроме того, помимо обычной «стрелки задания» на локациях можно будет заметить также значки «бриллиантов», обозначающие необязательные для ознакомления достопримечательности, вроде личных писем членов экипажа «Курска», сводок новостей, расставленных тут и сям вымпелов, миниатюрных моделей техники и прочих матрёшек, собираемых исключительно для удовольствия.

Собственно игровой процесс в «KURSK» производит не самое внушительное впечатление: никаких шпионских интриг, стелс-миссий и масштабных разведывательных операций. Отчасти оно и понятно, ибо взяв за основу реальные события, авторы никак не могли избежать трагической концовки, ожидание которой и составляет основной смысл пребывания нашего протагониста на борту, – игра и начинается как раз с момента взрыва 12 августа, когда мы оказываемся запертыми в каюте и вынуждены выбираться из горящего помещения, не имея ни малейшего представления о том, что происходит. После этого время прокручивается на несколько дней назад, и мы сначала знакомимся с задачами нашей шпионской миссии, а затем переезжаем из Москвы в Видяево и погружаемся под воду вместе с «Курском». В принципе, задача ясна: войти в доверие к команде и капитану и по возможности разыскать в компьютерах и сейфах секретную информацию о вооружении, – однако большую часть времени до взрыва мы проведём, выполняя мелкие поручения офицеров и матросов, как будто мы не уважающий себя шпион и тем более не солидный столичный инженер, а юнга на побегушках. Занятия нам, в принципе, придумывают самые разнообразные по замыслу: починить вышедшую из строя торпеду (возможно, ту самую?..), организовать компьютерщику подарок другу на день рождения, помочь техникам с ремонтом двигателей и т. д. Однако, за редкими исключениями, – такими как, например, короткий и запоминающийся эпизод «посвящения в подводники», – вся их реализация ограничивается, как правило, банальной схемой «сходи и принеси», причём из одного конца лодки в другой, изредка разбавляемой необходимостью элементарнейшего поворота вентилей и использованием перископа или фонарика.

Зато к моменту катастрофы расположение первых пяти-шести отсёков подводной лодки мы будем знать наизусть, – особенно запоминаются бесконечные переходы из одного такого отсёка в другой, сопровождаемые чуть ли не минутными загрузками ресурсов и медленным открыванием люков безопасности. Шпионская работа также присутствует, но её реализация вызывает скорее смех: замаскированный под рядового инженера иностранный агент взламывает запертые двери кают и обшаривает их содержимое на глазах у членов экипажа, и вообще до поры до времени запросто выносит секретные документы, как Штирлиц апельсины. Среди побочных мини-игр, представленных по большей части различными опциональными вещами, на манер расположенных в кают-компании аркадных автоматов (в том числе с аналогом легендарного «Морского боя») или велотренажёра, на котором можно обойти рекорды других спортсменов скоростными нажатиями клавиш «A» и «D», будет и одна оригинальная настольная игра с картами, и одно добровольно-принудительное развлечение в жанре всё той же аркады, без прохождения которой продвинуться по сюжету не дадут: почему было не сделать этот момент пропускаемым, на радость всем поклонникам неторопливого квестового жанра, непонятно.

Правда, после взрыва облегчённая адвенчура сменяется облегчённым же «экшеном», то есть миниатюрным по продолжительности режимом выживания с элементами QTE (сохранения происходят исключительно автоматически в ключевых контрольных точках: в мирное время это не так заметно и нисколько не мешает, но в ситуации возможности ежеминутной гибели ожидаемо усложняет процесс). Сюжетная линия насчитывает сразу четыре альтернативные концовки, в том числе две радикально друг от друга отличающиеся, – да: выжить после гибели «Курска» в творении Jujubee и правда можно, хотя реализовать этот вариант развития событий оказывается не так уж и просто. Вероятно, это одно из немногих нарочных отступлений авторов от реализма в угоду традиционному рыночному «хэппи-энду»; во всяком случае, более сюжетно оправданный вариант финала, при всей своей трагичности, выглядит и намного более атмосферным.

В целом на всё приключение уйдёт не так уж и много времени, около семи–десяти часов, в зависимости от вашей склонности к исследованию и сбору опциональных коллекционных предметов. Да: задумав воссоздать драматический эпизод истории, авторы не особо преуспели в наполнении игрового процесса традиционным для компьютерных игр увлекательным содержимым. Так что если вы ждёте от приключенческой игры неожиданных сюжетных поворотов, разнообразных квестовых заданий с манипуляцией содержимым инвентаря, детализированных шпионских миссий или боевых вставок, то, скорее всего, останетесь разочарованными. Однако в качестве почти что документально точного и на редкость атмосферного «симулятора» последнего дня из жизни обречённой на гибель подводной лодки KURSK определённо заслуживает как внимания, так и уважения.

3.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Неплохой и оригинальный замысел; документально точное воссоздание интерьеров подводной лодки; аутентичная озвучка Минусы: Отсутствие оптимизации; оставшиеся ещё программные ошибки; не самые увлекательные квестовые задания Вывод: Скорее необычный экспериментальный проект, нежели традиционная адвенчура: минимум сюжета и геймплея, но уникальный и атмосферный сеттинг

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