MateBook X Pro – опыт использования флагманского ноутбука Huawei

MateBook X Pro – опыт использования флагманского ноутбука Huawei

В этом году компания Huawei вывела на украинский рынок новую линейку ноутбуков, включая обновлённую флагманскую модель MateBook X Pro, которая собрала восторженные отзывы западных коллег ещё в прошлом поколении. Что не удивительно, ведь ключевые характеристики здесь действительно очень интересные. Ноутбук предлагает 13,9-дюймовый дисплей с соотношением сторон 3:2, компактный и лёгкий корпус, а также производительную платформу и высокую автономность. Как это всё работает на практике, и удобно ли использовать такое устройство в повседневной работе, я решил проверить во время более длительного, чем на время стандартного обзора, использования, проведя с MateBook X Pro месяц в качестве основного рабочего ноутбука. HUAWEI MateBook X Pro 2020 Emerald Green (53010VUL) Ноутбуки, ультрабуки на от 49 999 грн Предложений: 7 Сравнить цены Комплект поставки Упаковка MateBook X Pro оказывается обманчивой, она небольшая, как для почти 14-дюймовой модели, и кажется что производитель что-то перепутал и внутри находится более компактный ноутбук. Но когда открываешь коробку, становится понятно, что в Huawei просто постарались подогнать упаковку под очертания самого устройства. Это и более экологично, и выгоднее с точки зрения логистики, и сразу же подчёркивает компактность модели. В целом, сплошные выгоды. Впрочем, комплектация оказалась больше стандартной для таких моделей. Вместе с ноутбуком поставляется переходник на USB-A, HDMI, VGA и USB-C, а также кабель USB Type-C и блок питания на 65 Вт. Последний довольно компактный и по форме напоминает таковой у смартфонов Huawei. При этом использование коннектора Type-C позволяет не брать с собой в поездки ещё одну зарядку для телефона. Внешний вид и материалы В продаже MateBook X Pro доступен в двух цветах: сером (Space Grey), а также изумрудном (Emerald Green), который вживую ближе к тёмно-зелёному. Ко мне попал именно последний цвет и я считаю его самым удачным, он позволяет ноутбуку уже издалека выделяться на фоне других компактных моделей. При этом сам дизайн подчёркнуто лаконичный, крышка дисплейного блока сделана в тон корпуса с матовым покрытием, на котором не видно следов от пальцев. Ещё из приятного отмечу возможность раскрытия ноутбука одной рукой, в самом начале шарнир довольно легко поддаётся движению, но чем выше поднимается экран, тем лучше становится фиксация. Это позволяет довольно легко отрегулировать необходимый угол наклона дисплея, а максимального хватает для того, чтобы комфортно разместить ноутбук на коленях, если приходится работать не за столом. Открыв MateBook X Pro пользователь видит 13,9-дюймовый дисплей с соотношением сторон 3:2, который прикрыт защитным стеклом. И так как экран сенсорный, то у последнего отмечу просто отличное олеофобное покрытие, сильно облегчающее удаление следов от пальцев. Такое не часто встречается даже во флагманских смартфонах. Рамки вокруг дисплея получились очень тонкими со всех четырёх сторон, но нижняя немного крупнее и на ней находится логотип производителя. Собственно, благодаря рамкам корпус ноутбука по размерам ближе к 13-дюймовым, чем 14-дюймовым моделям. Об экране я детальнее ещё расскажу в соответствующем разделе, но пока отмечу, что его размер и соотношение сторон на фоне компактного корпуса являются одной из самых сильных сторон MateBook X Pro. К слову, сами размеры ноутбука составляют 304х217 мм, при толщине 14,6 мм и весе 1,33 кг. Его довольно комфортно носить с собой как в наплечной сумке, так и в рюкзаке. Немного дополню по поводу материалов, они в целом отвечают флагманскому позиционированию. Основной материал корпуса – алюминий, он закрывает тыльную часть дисплейного блока, а также топкейс за исключением клавиатуры, она традиционно пластиковая. Сам металл довольно плотный, ни крышка экрана, ни область вокруг клавиш не прогибаются. А дисплей, как уже сказано выше, прикрыт защитным стеклом.

Сканер отпечатков пальцев Немного выше клавиатуры в правом верхнем углу топкейса находится сканер отпечатков пальцев, который вписан в круглую клавишу включения. В Huawei использовали ёмкостный датчик, обеспечив высокую скорость распознавания. При этом он интегрируется в функцию Windows Hello, позволяя заходить в систему без ввода пароля, а просто сканируя отпечаток пальцев. Это удобно, экономит время и в то же время позволяет обезопасить устройство. Сама кнопка окрашена в цвет корпуса и выделяется на его фоне только шлифованным кольцом вокруг, а также небольшим углублением. Благодаря последнему сканер довольно легко найти на ощупь не глядя. Дисплей В ноутбуке используется 13,9-дюймовый сенсорный LTPS дисплей с соотношением сторон 3:2 и разрешением 3000х2000 точек (260 ppi). Использование матрицы данного типа вместо уже привычного IPS может немного насторожить, но на самом деле это одна из новых технологий в ЖК экранах на основе низкотемпературного поликристаллического кремния. Её отличительной особенностью является создание панелей с большей плотностью пикселей и при этом меньшим, чему у IPS, энергопотреблением. Согласно нашим замерам, матрица обеспечивает цветовой охват чуть больше 100% sRGB, с цветовой температурой на уровне 6000К, эталонной гамма-кривой 2.2 и равномерной подсветкой. Благодаря такой заводской калибровке, дисплей комфортно использовать не только для повседневных задач, но и можно редактировать на нём фотографии или даже видео. Также редакционные замеры показали, что максимальная яркость матрицы достигает 465 кд/м2, что даже больше заявленных производителем 450 кд/м2, а минимальная – 5 кд/м2. По своему опыту могу отметить, что работать с MateBook X Pro в целом можно и на улице, яркости дисплея будет достаточно, чтобы он не выцветал на солнце. Единственное, глянцевое покрытие всё-таки бликует, поэтому придётся немного поискать удачный угол наклона экрана. Что касается соотношения сторон 3:2, то лет 15 назад оно было стандартом для ноутбуков, но в итоге уступило более «мультимедийным» форматам 16:9 и 16:10. Впрочем, соотношение сторон 3:2 постепенно возвращается и тому сразу несколько причин. Более высокий экран позволяет комфортнее просматривать веб-сайты и работать с документами, и он, как ни странно, отлично подходит для просмотра YouTube, а также для видеоконференций и прочих вебинаров. Соответственно, всё что касается основного времяпрепровождения большинства современных пользователей ноутбуков, то формат 3:2 оказывается лучше. Для себя я отметил, что такое соотношение сторон кажется непривычным буквально в первый день использования, но зато потом очень сложно возвращаться к экранам 16:9, особенно для тех, кто много работает с браузером, почтой, документами и таблицами. А вот поддержка сенсорной панели в экране наоборот показалась мне лишней, во время работы я просто забывал об этой возможности. Что не удивительно, ведь в MateBook X Pro используется крупный тачпад с высокой точностью определения положения пальцев на его поверхности. Соответственно, когда работаешь, то нет большой необходимости отрывать руки от клавиатуры и подносить их к дисплею, удобнее пользоваться тачпадом.

Производительность Попавший ко мне MateBook X Pro оснащался 4-ядерным (8 потоков) 14-нанометровым процессором Intel Core i7-10510U, работающим на частоте от 1,8 до 4,9 ГГц. А за обработку графики в нём отвечал дискретный ускоритель NVIDIA GeForce MX250. Объём оперативной памяти составлял 16 ГБ двухканальной LPDDR3 2133 МГц, а в качестве накопителя использовался NVMe SSD ёмкостью 1 ТБ. На данный момент это топовая и пока единственная доступная в украинской рознице комплектация. Как для компактной модели такая конфигурация оказывается очень производительной, хотя сам ноутбук в основном рассчитан на офисные задачи. В моей модели использования, которая включает работу с браузером, почтой, написание текстов в Word, создание таблиц Excel, но и обработку большого объема фотографий, MateBook X Pro показал себя просто отлично. Тем более, что GeForce MX250 всё ещё хорошо ускоряет работу программ, производительность которых зависит от скорости обработки графики. И тут решение NVIDIA пока выигрывает у встроенной Intel HD Graphics. При этом на MX250 можно даже поиграть, не в требовательные игры, конечно, но в Counter-Strike GO на минимальных настройках можно получить комфортные 30-50 FPS. HUAWEI MateBook X Pro 2020 Emerald Green (53010VUL)

49 999 - 61 999 грн

Сравнить цены Тип Ноутбук Конструкция Классический Операционная система Windows 10 Home Диагональ, дюймов 13,9 Тип матрицы LTPS Тип покрытия глянцевое Разрешение 3000×2000 Сенсорный + HDR нет данных Другое нет данных Процессор Intel Core i7-10510U Базовая тактовая частота, ГГц 1,8 Максимальная тактовая частота, ГГц 4,9 Количество ядер процессора 4 Чипсет нет данных Оперативная память, ГБ 16 Максимальный объем оперативной памяти, ГБ 16 Тип памяти LPDDR3 Жесткий диск, ГБ — SSD, ГБ 1024 Оптический привод — Графический адаптер, объем памяти NVIDIA GeForce MX 250, 2 ГБ GDDR5 Внешние порты 1x USB 3.0; 2x USB Type-C, 3.5 mm headset and microphone jack Картридер — WEB-камера 1.0 Мп Подсветка клавиатуры + Пассивная система охлаждения — Сканер отпечатка пальцев + Клавиатура с цифровым блоком — Сетевой адаптер — Wi-Fi 802.11 ac Bluetooth 5.0 3G/LTE — Вес, кг 1,33 Размер, мм 304x217x14.6 Материал корпуса алюминиевый сплав Цвет крышки изумрудный Цвет корпуса изумрудный Защищенный ноутбук — Емкость, мАч нет данных Количество ячеек нет данных Мощность, Вт*ч 56 Напряжение батареи, В нет данных Тип аккумулятора Lithium polymer Нагрев и стабильность работы От компактной модели с довольно высоким уровнем производительности не ждёшь полностью бесшумной работы, но в этом плане MateBook X Pro смог удивить. Система охлаждения здесь оказалась достаточно эффективной, чтобы обеспечивать комфортную температуру корпуса и при этом не увеличивать количество окружающего шума. Начну с того, что в ноутбуке используется активная система охлаждения с одним небольшим вентилятором, а также медными трубками, которые помогают рассеивать тепло. Во время теста стабильности системы AIDA64 под максимальной нагрузкой корпус сильнее всего прогревается в области над клавиатурой, там температура достигала 46,6 градусов Цельсия. На всей остальной поверхности топкейса, с которой соприкасаются руки, температура колебалась от 34,2 до 36,3 градусов Цельсия, алюминий корпуса становился ощутимо тёплым, но не горячим. Шум от вентилятора при этом не превышал 42 дБ, это очень тихо, учитывая, что фоновый шум в открытом офисе достигает 60 дБ и выше. Под высокой нагрузкой AIDA64 фиксирует троттлинг в начале, когда кулер системы охлаждения только начинает раскручиваться. Ожидаемо для компактной модели нагруженный процессор сбрасывает частоту ядер, но в среднем она составляет заявленные 1,8 ГГц, что в целом хорошо. Температура ядер в этот момент держится на уровне от 71,8 до 74,1 градуса Цельсия, при максимально допустимых для чипа 100 градусах Цельсия. Во время работы в офисном режиме с использование почты, браузера, мессенджеров и документов Word вентилятор системы охлаждения не включается, ноутбук работает бесшумно, а его корпус становится лишь слегка тёплым.

Huawei Share Уже из коробки ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 10 Pro с набором фирменных приложений Microsoft. К чести самой компании Huawei отмечу, что она не увлекается «доработкой» ОС с помощью своих собственных программ, а также инструментов. Из предустановленных утилит производителя есть только HotKeys для изменения работы клавиши Fn и PC Manager, в который встроено сразу несколько полезных возможностей. Это мониторинг и обновление драйверов, панель быстрого доступа с кнопками создания скриншота, записи экрана, вызова калькулятора и блокнота, список последних документов, а также данные из буфера обмена. Отдельно отмечу поддержку опции Huawei Share 3.0, которая позволяет подключать смартфон напрямую к MateBook X Pro. На корпусе ноутбука для этого даже есть отдельная NFC метка, поэтому достаточно поднести к ней смартфон Huawei с EMUI 10 или выше, и оба аппарата соединятся друг с другом. На экране ноутбука появится окно с интерфейсом смартфона и с ним сразу можно взаимодействовать, причём полностью. Сначала кажется, что это довольно странно, ведь вот он телефон на расстоянии вытянутой руки, но на практике так оказывается даже удобнее, ведь работая можно меньше отвлекаться. Ещё интересно, что такой режим работы – это не просто трансляция экрана смартфона на ноутбук, устройства могут обмениваться файлами. Я с MateBook X Pro использовал P40 Pro и было довольно просто перебрасывать фотографии с одного девайса на другой. И это можно делать не только напрямую из памяти в память, но и, например, из галереи смартфона в презентацию PowerPoint на ноутбуке. Кроме этого, конечно же, с экрана MateBook X Pro можно использовать приложения смартфона, например, читать соцсети, обмениваться сообщениями в мессенджере или даже запустить музыку со Spotify или YouTube Music. Исходя из прошлого опыта работы с подобными системами, я ожидал, что Huawei Share будет периодически подвисать или подтормаживать, тем не менее, ничего подобного за всё время работы не было. Лаг между действием курсора мыши и реакцией интерфейса смартфона минимальный, но увеличивается в некоторых приложениях во время набора текста, вероятно, это смогут поправить с будущими обновлениями. Также отмечу, что при подключении через Huawei Share сенсорный экран в некоторых случаях выигрывает у тачпада, ведь работать с интерфейсом смартфона пальцами удобнее. Но важно отметить, что несмотря на поддержку дисплеем MateBook X Pro одновременно до 10 касаний, мультитач жесты через Huawei Share не передаются. Поэтому, например, нельзя двумя пальцами масштабировать карту. В целом, у Huawei получился пожалуй самый жизнеспособный концепт взаимодействия ноутбука и смартфона. В некоторых моментах его ещё можно доработать, уменьшив лаг в некоторых программах и добавив поддержку мультитач жестов с экрана ноутбука, но за всё время использования MateBook X Pro с P40 Pro не было желания отключить эту систему и забыть о ней. Одним из моих самых частых кейсов её использования стал поиск Google, я вводил поисковые результаты в окне интерфейса смартфона, и оказалось, что это довольно хорошо продумано, так как при клике на ссылку в поисковой выдаче сайты открываются в браузере ноутбука. Ещё из удобного отмечу возможность копировать текст из приложения в смартфоне и переносить его в Word на MateBook X Pro. Веб-камера Одна из особенностей ноутбука – это размещение встроенной веб-камеры. Чтобы не увеличивать верхнюю рамку дисплея, мегапиксельный модуль разместили в клавише, которая находится в одном ряду с функциональными. При этом камера в ней скрыта и выезжает при нажатии. Такая конструкция хороша тем, что не требует заклеивать камеру тем, кто беспокоится о своей приватности. Но есть у неё и своя особенность, из-за расположения объектива под дисплеем смотреть в него приходится сверху вниз, соответственно и во время видеозвонка собеседник смотри на вас снизу. Поэтому приходится подстраиваться, немного приподнимая основание ноутбука. Возможно для кого-то это окажется недостатком, но для себя я отметил, что чаще подключаюсь к видеоконференциям без изображения, а если это необходимо, то и такой камеры оказывается достаточно. Тут же отвечу на вопрос, который меня самого очень интересовал. Если оставить камеру открытой, не сломается ли она при закрытии крышки дисплея? Как показала практика – нет. Механизм довольно хорошо продуман, и закрытие экрана просто прикроет камеру. Впрочем, я бы не стал так постоянно делать, так как дисплей не вплотную прилегает к клавиатуре и не до конца защёлкивает кнопку веб-камеры, соответственно при закрытом корпусе она всё время будет упираться в экран. Со временем это может повредить его олефобное покрытие.