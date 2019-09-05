Mercedes-Benz Star Experience: когда все звезды – в одном месте (да, и AMG тоже)





Заезды на автомобилях Mercedes-AMG, экспозиция новинок Mercedes-Benz, знакомство с технологиями компании – все это Mercedes-Benz Star Experience: мероприятие уникального формата, которое позволяет за полдня погрузится в мир бренда. От количества информации и впечатлений голова идет кругом, но одну яркую «звезду» я точно не забуду.

Пятерка от Mercedes-AMG: быстрое знакомство. Во всех смыслах

Начало всего действа Mercedes-Benz Star Experience ознаменовалось шуткой-пророчеством инструктора: «смотрю на ряд выставленных автомобилей – и такое чувство, что у нас AMG-день». Мероприятие Mercedes-Benz Star Experience состояло из нескольких частей, но главной изюминкой программы были заезды на пятерке AMG-автомобилей. Размеченная трасса откровенно коротка, смена водителей каждые 2-3 круга – но зато все в одном месте и «по горячим следам»: отличная возможность сравнить впечатления от автомобилей.

Каждого манит Mercedes-AMG GT 63 S мощностью в 639 «лошадей», который играет мускулами крыльев, красуется композитными тормозами, пугает решеткой радиатора: настоящий хищник! Но я «промахиваюсь» в первом подходе к автомобилям и оказываюсь за рулем седан Е53: бензиновая шестерка на 435 л.с., полный привод, разгон до «сотни» за 4,5 секунды – ну, тоже неплохо. Удивительно, но с Е53 легко нахожу общий язык: он быстр и динамичен на уровне ожиданий, резко поворачивает и сочно рычит, но никогда ничем не пугает и не огорчает. Если в двух словах – «приятный автомобиль». Чего не могу сказать о «заряженном» CLS. Я запомнил эту модель во время прошлогоднего «Автомобиля года», радовался его гибкому характеру, но с AMG-версией мы не сошлись: CLS едет едва ли не хуже Е-класса – кажется, здесь больше кренов и меньше однозначности в реакциях.

«Пятерка» AMG-автомобилей на самом деле была «четверкой»: в перечне присутствовали два седана Е53. Признаться, меня это только порадовало – удачный, приятный, быстрый автомобиль-наследник 500Е. На его фоне CLS в AMG-версии расстроил, хотя с гражданской версией CLS450 мы ранее сошлись характерами. Суперкар Mercedes—AMG GT 63 S оправдал каждую крупицу ожиданий: «валит» и ревет, резкий в поворотах и «стреляет» выхлопом – класс! Признаю его самым эмоциональным автомобилем в этом перечне. Но самым удивительным назову другую модель: Mercedes-AMG A35.

Небольшой хэтчбек с 4-цилиндровым мотором легко держался в одном темпе не только с «53-тьими» моделями, но даже с GT. Конечно, последний мог бы умчатся далеко вперед на скоростном треке или на прямой – однако мы были в других условиях: извилистая трасса требует компактности и легкости А35. Компактный хэтчбек поворачивает, словно карт, минимум кренится, ему вполне достаточно 306-сильного мотора для убедительной динамики. С ценой 45,5 тыс. евро (около 1,27 млн. грн на сегодня), Mercedes-AMG A35 еще и оказывается нормальной покупкой: CUPRA дешевле, но без полного привода, Golf R покинул конвейер, a Subaru WRX STI привозят только под заказ, да и цены примерно сравнимы. Похоже, что в лице Mercedes-AMG A35 мы получаем не только звезду мероприятия Mercedes-Benz Star Experience, но также звезду класса «горячих 300-сильных хэтчбеков».

Новинки «на каждый день» и главное о системах безопасности

Конечно, Mercedes-Benz Star Experience – это не только про AMG-автомобили. Достаточно было прогуляться по всей площадке, чтобы найти немало интересных автомобилей: вот V-класс в туристическом исполнении Marco Polo с подъемной крышей-палаткой, на горизонте заметен пикап Х-класса, где-то припаркован фургон Sprinter с полным приводом.

Но главные новинки Mercedes-Benz – конечно, легковые автомобили и кроссоверы. Так, экспозицию Mercedes-Benz Star Experience украсила модель CLA нового поколения (фактически это купеобразный вариант седана А-класса) и обновленный кроссовер GLC. Не обошлось и без двух культовых моделей, которые уже не являются новинками для Украины, но от этого не становятся менее значимыми: внедорожник G-класса и суперкар GT R Roadster.

В разных зонах площадки Mercedes—Benz Star Experience отыскались и разные автомобили: новое поколение CLA, обновленный кроссовер GLC, культовый внедорожник G-класса, родстер-суперкар AMG GT R. Первые три – явно претенденты на хорошие продажи в своем сегменте рынка, последний – откровенный «шоу-стоппер» и «лицо марки».

А еще Mercedes-Benz Star Experience – это про технологии. Сегодня Mercedes-Benz, как и многие другие компании, уделяет повышенное внимание безопасности. Когда-то давно речь шла о повышении «пассивной безопасности»: компания Mercedes-Benz стала пионером в развитии сминаемых зон кузова и применении подушек безопасности. Затем пришел период повышения «активной безопасности»: достаточно вспомнить массовое внедрение систем ABS, ASR, ESP. Но то, что происходит сегодня, можно назвать «интеллектуальная безопасность»: различные функции и технологии, которые должны научиться понимать обстановку вокруг автомобиля и действовать самостоятельно, помогая водителю. Речь идет о системе экстренного или плавного торможения, распознавании пешеходов и велосипедистов, контроле перекрестного трафика. Я часто описываю подобные системы в своих статьях для других автомобилей, нечто подобное есть и у Mercedes-Benz – все это объединилось в концепции Intelligent Drive, попутно с добавлением систем помощи водителю.

В целом, как отмечают представители бренда, уже сегодня технологии позволяют иметь 360-градусный обзор вокруг автомобиля для электронных помощников и ассистентов. Использование различных технологий (адаптивный круиз-контроль, помощь при движении в пробке, экстренное торможение перед пешеходом) позволяет говорить об автономности второго уровня (из пяти возможных, пятый уровень – полный автопилот, можно убрать руль и педали). Плюс компания работает над технологией обмена данными между автомобилями через облачный сервис. Схожие наработки есть у каждого ведущего авто-производителя, но обычно они локальны в рамках одного бренда и/или одной страны (автомобили Mercedes-Benz общаются только между собой). Нужно идти к созданию универсального языка общения для разных автомобилей и разных стран. Но это на перспективу…

А пока автомобили Mercedes—Benz уже предлагают немало – автоматическое торможение перед пешеходом, перекрестным трафиком, автомобилем впереди: это лишь то, что смогли показать в рамках Mercedes—Benz Star Experience, но реально спектр технологий и наработок компании намного больше.

Поэтому я не прощаюсь с Mercedes-Benz, а говорю лишь «до свидания»: до новых встреч с трехлучевой звездой, о которых обязательно напишу.