Тест-драйв универсала SEAT Leon CUPRA 2019: ТОП-5 вопросов и ответов





Почти два года назад я писал о хот-хэтче SEAT Leon CUPRA – и вот это имя снова появилось на ITC.UA! Но теперь все по-другому: иной тип кузова, перенастроенный мотор, изменились колесные диски и шины, плюс ряд перемен по мелочам. Отличный повод для разговора. Особенно вспоминая итоги прошлой статьи…

Стоп, это что – «заряженный универсал»?

Да, именно так. Полное название автомобиля звучит, как SEAT Leon CUPRA Sportourer ST: изначально – универсал SEAT Leon Sportourer ST, но затем – важная приставка CUPRA.

Модель SEAT Leon Sportourer ST отличается от обычного Leon формой кузова и размерами: это универсал длиной 4,55 м против 4,28-метрового хэтчбека. А вот колесная база (2,63 м) и ширина (1,82 м) остались неизменными. Ожидаемо универсал предлагает заметно увеличенный багажник – 587 л вместо 380 л у хэтча. Причем багажный отсек хорошо организован: пара боковых кармашков, крючки для сумок, рычажок складывания задних сидений. Плюс «запаска-докатка» позволила обустроить 2-уровневый пол. Традиционно для универсалов, присутствуют и рейлигни на крыше – отличное подспорье для установки вело-багажника, крепления для лыж, багажного бокса.

Универсал SEAT Leon CUPRA стилистически наследует «заряженный» хэтчбек: без китча в дизайне, но с акцентами для ценителей. В профиль и спереди автомобиль выглядит почти, как обычный Leon Sportourer ST… Но присмотритесь к большим тормозным дискам, CUPRA-суппортам, прорезям в переднем бампере над номерным знаком. Сзади идентифицировать «заряженный универсал» проще: его выдает двойная выхлопная система и диффузор, а также надпись на крышке багажника. К слову: последний огромен и хорошо продуман – это полноценный «универсал».

И в тоже время – это полноценная версия CUPRA. Под капотом расположен 2-литровый турбо-мотор, автомобиль получил спортивную подвеску и двойную выхлопную систему. Крупные 18-дюймовые колесные диски скрывают огромные тормоза: спереди – вентилируемые диски диаметром 340 мм, сзади – вентилируемы диски на 310 мм. Установлено прогрессивное рулевое управление: очень острый руль (2,2 оборота от упора до упора) и переменное усилие на «баранке» в зависимости от выбранного режима движения. Также используется специальная многодисковая фрикционная муфта VAQ на передней оси, которая призвана уменьшить пробуксовки передних колес и может даже немного менять управление автомобилем в повороте при помощи «перебрасывания» крутящего момента между правым/левым колесом.

Правда, когда я выше написал «перенастроенный мотор», то не спешите думать об увеличении мощности – напротив: двигатель стал чуть слабее прежнего. Актуальное поколение CUPRA стартовало с мощности 265-280 л.с., затем появились версии на 290 л.с., в ходе обновления спорт-версия даже обрела 300-сильный двигатель, и… Подготовка к новым экологическим нормам тестирования (WLTP) заставила инженеров уменьшить отдачу до 290 л.с. – но все равно немало! Тем паче, что мощность по-прежнему идет только на передние колеса и только через 6-ст. DSG-«автомат». Хотя, к слову, вскоре появится и 7-ступенчатая трансмиссия: она уже заявлена в украинском прайсе для автомобилей 2020 модельного года.

Под капотом скрыт 2-литровый турбо-мотор серии ЕА888 – моторы аналогичной серии уже встречались и были описаны на примере VW Tiguan (2,0 л) или SEAT Leon FR (1,8 л): двойная система впрыска MPI + FSI, турбонаддув, регулировка фаз газораспределения, масляное охлаждение поршней. Раз уж вспомнили Leon FR, то обратите внимание на сиденья и руль: они практически одинаковы, отличия лишь в декоре – жаль, но салону CUPRA отчаянно недостает ярких деталей. Хотя если говорить о практичности и комфорте – то автомобиль хорош: сиденья удобны, диапазоны регулировок огромны, сзади просторно, есть дефлекторы вентиляции и подлокотник с подстаканниками.

Чем еще универсал отличается от хэтча из прошлой статьи?

Развесовкой, «приборкой», колесами. Кузов «универсал» тяжелее кузова «хэтчбек» примерно на полцентнера – 1,48 т против 1,43 т. Причем все дополнительные килограммы пошли на дозагрузку задней оси: развесовка универсала составляет 60/40 (передняя/задняя ось, в процентах) против 62/38 у хэтчбека. Плюс другая аэродинамика ввиду иной формы крыши и удлиненного заднего свеса.

Среди других технических изменений – полностью цифровая «виртуальная» панель приборов на основе цветного ЖК-дисплея диагональю 10,25 дюйма. Данная приборная доска предлагается для разных моделей SEAT, да и в целом знакома фанатам VAG-автомобилей: классические круглые приборы, внутри который можно списать окошка бортового компьютера, навигационная карта во весь экран, «неформатные» приборы с парой С-образных шкал – дисплей позволяет нарисовать все, что угодно.

Вопрос в другом: было бы понимание «зачем все это нужно». Так вот, в случае с заряженным универсалом SEAT Leon CUPRA Sportourer ST это понимание есть – версия CUPRA получила собственный дизайн приборной панели: круглый тахометр, цифровой спидометр внутри, небольшое окошко с индикацией выбранной передачи, справа указатель температуры масла. Именно последний пункт дает понимание, что данную приборную доску рисовали знатоки своего дела: температура масла является одним из ключевых индикаторов и предохранителей для здоровья мотора при быстром драйве – этот показатель порой важнее «буста» турбины. А еще в «недрах» можно отыскать таймер круга…

Одно из важнейших приобретений CUPRA – панель приборов на основе цветного ЖК-дисплея диагональю 10,25 дюйма: множество вариантов подачи информации, включая и оригинальный CUPRA-стиль. В кольца тахометра и спидометра можно вписать данные бортового компьютера, а в глубинах меню «приборки» – найти таймер круга. Центральный дисплей с момента прошлой встречи не изменился: идентичное меню и функциональность.

Есть и другое мелкое, но важное замечание – колеса и шины. На тестовом автомобиле были установлены 18-дюймовые колесные диски и шины Michelin Primacy 4 225/40R18 против жестких спорт-шин Continental размерностью 235/35R19, что имелись на хэтче в прошлом. При этом универсал лишен подвески DCC: за все ходовые качества теперь отвечает независимая подвеска со спортивными CUPRA-настройками, да вот эти самые шины. В итоге…

Да, наконец: едет-то оно как?

Отлично едет! Что такое CUPRA? Прежде всего – это эмоции: визг колес, резкое ускорение, вжимает в спинку и тяжело дышать. Отстрелы выхлопа – пфф-бах! – и все начинается заново, уже на второй передаче. Виртуальный «рисованный» тахометр мечется у отметки 5-6 тыс. оборотов – но кайф-то настоящий: сердце бьет так, что отдает в виски, а руки все сильнее сжимают руль, который уже стал продолжением тела. Мгновения, взгляда, мысли достаточно для любого поворота и виража. Здесь прижать тормоз для загрузки колес, сбросить передачу, подработать рулем, затем снова газ – но «прогрессивно», чтобы не допустить пробуксовки колес, на которые разом «высыпаются» все 290 лошадей и 380 ньютонов. Вот новый поворот – и новый уровень игры на грани скольжений, уводов, динамики. Вот новая прямая – и новый этап разгона до первой-второй-третьей космической скорости. С отстрелами выхлопа, сухо-рычащим мотором, мгновенными переключениями DSG, резким и быстрым рулем – CUPRA жаждет воздуха и бензина, сполна расплачиваясь за это своей скоростью!

Хотя от двух прежних проблем CUPRA автомобиль не все-таки избавился. Речь идет о рыскании по колеям и жестких ударах-пробуксовках при динамичном разгоне на неровном асфальте. Конечно, немного абсурдно звучит фраза «динамичный разгон на неровном асфальте», но ведь у нас добрая половина дорог в таком состоянии, да и полный привод мог бы решить проблему. Хотя признаю: шины меньшей ширины все-таки меньше подвержены уводам на колеях при разгоне – стало легче. А увеличенный профиль способствует большему спокойствию в езде: если ранее CUPRA-хэтчбек буквально в каждой поездке находил болезненные удары, то CUPRA-универсал едет без пробоев и всегда однозначно жестковато. Да, пусть ему недостает мягкости DCC-подвески в комфортном режиме, но зато я всегда знаю, чего ждать от автомобиля: плотно «по пружинам», без ударов «по шинам», с минимальными кренами. Уважаю однозначность и цельность CUPRA-подвески.

А еще стало лучше торможение. При обычной езде педаль запомнилась средним ходом и усилием, но стоит поехать быстрее и нажимать педаль тормоза сильнее – как она становится тяжело-твердой. Больше приходится работать и контролировать торможение не перемещением педали, а усилием на ней. Когда едешь быстро и тормозишь резко – такая настройка хороша: меньше ошибок и риска перетормаживания. Плюс автомобиль стал более стабильным при резких замедлениях. То ли сказалась повышенная нагрузка на задние колеса, то ли измененная аэродинамика универсала – то теперь при торможениях с высокой скорости больше нет ощущение разгрузки и ерзанья задней части кузова.

Универсал SEAT Leon CUPRA Sportourer ST не по-семейному динамичен: 0-100 км/ч за 5,8 секунды! И это при потяжелевшем кузове и урезанной мощности мотора – все подводило к отметке «больше 6 секунд», но автомобиль смог сам себя обогнать. Причем данный показатель далеко не лучший: порой проскальзывали шины, на улице было 21-22 градуса. А что, если поработать с резиной, побрызгать водой интеркуллер, угадать с погодой – надеяться на 5,5 секунды? Больше всего динамики и спортивности в поведении – конечно, в режиме CUPRA: тяжелее руль, спорт-режим «автомата», повышены обороты мотора на старте, другая логика работы VAQ (реально меньше пробуксовок). Плюс парочка иных режимов «на каждый день» да индивидуальный профиль, где можно собрать настройки по своему усмотрению. Кстати, при обычно ежедневной езде городской расход составил 10-11 л на 100 км, но при «отжигах» на пределе готовьтесь к цифре 15 л на 100 км. На трассе при скорости 80-90 км/ч расход около 5,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч – 7 л на 100 км.

С остальными нюансами управляемости и динамики разгона все осталось, как было: по-прежнему хорошо. Острый руль практически всегда позволяет вести автомобиль в поворотах разной крутизны без перехватов. Причем в обычных ездовых режимах руль нейтрально-легкий в нулевой зоне, но с увеличением угла поворота на «баранке» логично и линейно нарастает возвращающие усилие. Пара «мотор/коробка» в стандартном режиме предлагают сразу три характера. До 2-2,5 тыс. об/мин – мягкое нарастание тяги и «просто гражданский универсал Leon». В диапазоне 3-5 тыс. об/мин – ощутимое втискивание в спинку сидений на уровне «ого, неплохо». Наконец, на 5-6,5 тыс. об/мин. все маски сброшены: гражданско-семейный универсал SEAT Leon Sportourer ST превращается в рвущую и мечущуюся бестию CUPRA. Кстати, похоже с новыми настройками мотора, эти переходные процессы стали более «размазаны» по оборотам, что здорово помогает управлять автомобилем, когда нужно просто ехать в потоке – без нервозности и чумовой динамики.

В итоге универсал действительно стал почти универсальной версией CUPRA: гибкость характера, практичность и простор для ежедневных поездок, желание и возможности для «отжигов» по выходным. Но учтите, слово «почти» в предыдущем предложении: это касается звукоизоляции колесных арок – шумно. Странно для универсала, который вроде как спроектирован для длительных марш-бросков семьей или компанией друзей – но факт: на зернистом асфальте даже хорошие шины Michelin Primacy 4 шумят так, что едва не заглушают красивый звук выхлопа.

А кто в конкурентах? У нас вообще есть «хот-хэтч-универсалы»?

Представленный в статье универсал SEAT Leon CUPRA Sportourer ST – это образец того, как будут выглядеть автомобили CUPRA у нас в ближайшие 1-2 года: спортивная CUPRA-подвеска без DCC, 2-литровый 290-сильный мотор, ЖК-приборы, 18-дюймовые колеса. В обновках ждем лишь 7-ст. «автомат»-DSG (успокойтесь, это усиленная коробка DSG с «мокрыми» сцеплениями, а не «сухая DSG»). Теперь пару слов об оснащении. Автомобиль представлен в одной комплектации CUPRA: оформление салона CUPRA Black, спортивные сиденья с замшевой обивкой, алюминиевые накладки на педалях, подрулевые лепестки, тонированные стекла, 2-зонный «климат», 8-дюймовый сенсорный дисплей, ЖК-панель приборов, семь подушек безопасности, система изменения ездовых настроек SEAT Drive Profile CUPRA, многодисковая муфта VAQ между передними колесами, система стабилизации и электронная имитация блокировки дифференциала XDS, светодиодные фары Full LED, пр. Остальное оборудование можно заказать в виде дополнительных опций: парктроники «по кругу», камеру заднего вида, аудиосистему Beats, адаптивный круиз-контроль, и даже расширенная гарантия – максимум пять лет или 150 тыс. км пробега.

В итоге: Хэтчбек SEAT Leon CUPRA 2019 предлагается по цене от 880 тыс. грн. или чуть меньше $35 тыс., универсал SEAT Leon ST CUPRA доступен по цене от 895 тыс. грн. или $35,5 тыс.

Кто в конкурентах? Мощный спортивный универсал за такие деньги найти практически невозможно: прошлый Ford Focus ST (250 л.с.) предлагался в кузове «универсал», но уже покинул рынок Украины. А новый Ford Focus ST (280 л.с., хэтчбек и универсал) заявлен в Европе, но когда доберется до Украины – неизвестно. Схожая история с Renault: новое поколение Megane RS в Украину не приехало, даже «подогретый» Megane GT со временем пропал. В итоге ближайшими конкурентами модели SEAT Leon CUPRA окажутся лишь два родственных автомобиля: Volkswagen Golf GTI и Volkswagen Golf R. В таком случае «испанец» занимает промежуточное положение между «немцами»: мощнее и быстрее, но дороже Golf GTI и уступает ему в оснащении; слабее и только с передним приводом, но заметно дешевле Golf R. Плюс – кузов «универсал» как тестовый автомобиль: уникальный вариант!

Два главных конкурента – Volkswagen Golf GTI и Volkswagen Golf R: модель SEAT Leon CUPRA занимает промежуточное положение между ними по мощности, динамике, цене. Плюс выбор типа кузова: хэтчбек или универсал. Подобный выбор по кузовам еще предлагает Ford Focus ST, но он пока заявлен только в Европе – ждем в Украине.

И что в итоге?

Итоги можно подвести даже не одной фразой, а одним словом: «примирение». Потому что в красном универсале SEAT Leon CUPRA Sportourer ST я улыбался чаще, нежели пугался – в отличие от необузданного хэтча SEAT Leon CUPRA.

В этом автомобиле по-прежнему колоссально много «лошадей» под капотом и он без проблем «выезжает» из 6 секунд, другие колеса и шины хотя бы постарались намекнуть на комфорт, а кузов «универсал» позволяет перевезти полквартиры в один заход – уникальная смесь, которая не укладывается в голове. В тоже время, здесь хватает «CUPRA-бесовщины», которая может схватить водителя за шкирку и бросить в ближайшее дерево на обочине дороги, если тот посмеет фривольничать. Это страшно и опасно. Но именно это заставляет расти над собой: совершенствовать водительские навыки, думать о подборе шин или охлаждении интеркуллера… Оцените мысль: автомобиль, вроде CUPRA превращая своего владельца из «просто водителя» в «пилота». Признаться, с любой версией CUPRA было непросто, но чертовски интересно. Только после красного универсала я пишу все это не с дрожащими руками, а с улыбкой на лице.