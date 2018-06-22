«Автомобиль года в Украине 2019»: выбираем вместе!

Сейчас заканчивается только первая половина 2018 года, но уже стартовал конкурс «Автомобиль года в Украине 2019»: на днях, 18-19 июня, прошел первый отборочный этап, где были представлены различные модели-претенденты на это почетное звание. В нынешнем году я вхожу в состав жюри конкурса – а потому имею возможность рассказать о работе конкурса изнутри и познакомить с автомобилями-участниками.

Первый этап конкурса: две трассы и 17 автомобилей

Встреча утром около ресторана в центре Киева, огромный ряд новых автомобилей – всего почти два десятка! И вот «показатель времени»: из 17 автомобилей более половины имеют статус «кроссовер» – передний или полный привод, большие или маленькие, с огромным или небольшим клиренсом, бензиновые или дизельные. Но все-таки – «кроссовер»: вот отражение предпочтений покупателей. С этими размышлениями (и за рулем кроссовера) отправляемся на базу в Черниговскую область, где будут проходить заезды.

Организаторы подготовили две трассы. Первая – для кроссоверов – включает в себя элементы бездорожья (сухая лесная грунтовка), немного разбитых сельских дорог, плюс отрезок трассы с хорошим асфальтом и поворотами. Вторая – легковая – состоит сплошь из асфальтированных дорог, довольно хороших и откровенно неважных. Трассы короткие, около 20-25 км, но при сравнении автомобилей в идентичных условиях позволяют что-то понять и сделать небольшие наброски на тему – что я и выразил в данном материале. Часть автомобилей уже встречались в детальных обзорах (буду давать ссылки), другие еще планируются к публикации в виде полноформатного обзора. Поэтому – внимание: это не детальный обзор, а именно короткое мнение, первые впечатления о каждом из автомобилей. Также отмечу, что для электромобиля была подготовлена своя трасса: в целом напоминает легковую, но чуть короче (около 20 км). С электромобиля предлагаю и начать, а далее пойдем в алфавитном порядке.

BMW i3S

Электромобиль BMW i3 не раз становился героем наших публикаций, но в рамках конкурса удалось прокатиться за рулем BMW i3S. Напомню, это новое оформление передней части кузова, увеличенный аккумулятор, и даже «спорт-версия» (больше мощность электромотора, своя настройка подвески, есть спорт-режим езды). И что? Ничего – просто BMW i3: плотный ход подвески, хороший разгон, быстрые реакции на поворот руля. Однако крены высокого кузова по-прежнему заметны, а динамика не слишком уж отличается от первых версий BMW i3.

Можно ли считать BMW i3S классным электромобилем? Безусловно, «да». Он отлично занимает свою нишу между массовыми электрокарами (Nissan Leaf, Renault ZOE) и дорогими электромобилями Tesla. Стал ли BMW i3S откровением? А вот здесь «нет». Возможно, были завышены ожидания – однако и авансов от производителя выдавалось немало…

BMW X2

Нежданно-негаданно, но откровением для меня стал BMW X2. На этот компактный кроссовер многими АвтоСМИ вылито тонну «гламурной грязи», да и откровенно тарахтящий снаружи дизель не прибавлял ему лоска. Но это все было до того, когда я сел за руль. Потому что на асфальте BMW X2 с 2-литровым 190-сильным турбо-дизелем творит чудеса: он «шустрый» со старта и при ускорении на ходу, легко поворачивает, обеспечивает небольшие крены, отлично устойчив на дороге, а тарахтение дизеля внутри вдруг превратилось в звучный рык.

А что на песке, грунтовке? Вот не скажу, поскольку BMW X2 ездил по «легковой» трассе, хотя его прямые конкуренты (ниже по тексту) вполне успешно проезжали грунтовку в лесу. Словом, кроссовер BMW X2 оставил после себя приятное впечатление, но также оставил и ряд вопросов, на которые следует найти ответы в следующих этапах конкурса или в отдельной статье-обзоре. Но пока – зачет.

BMW 6-серии GT

Хэтчбек BMW 6 Gran Turismo полностью оправдывает свое имя – он большой и для туризма. В смысле для дальних поездок, этаких «марш-бросков»: просторный салон – для пассажиров, большой багажник – для их вещей, полный привод – для дорог и направлений. Но больше всего запоминается дизель: мощнейшая тяга в средней, самой «ходовой» зоне (2-4 тыс. об/мин) и ощутимое вдавливание в спинку сиденья на зависть внедорожникам с V8: класс!

Но вот в чем мысль: есть ощущение, что BMW 6 GT – это лишь отличный «стайер» для трансукраинских или трансевропейских путешествий. Конечно, здесь шикарный салон, удобный руль, красивые «цифровые» приборы. Конечно, BMW 6 GT с легкостью и буднично достигает скоростей, на которых хот-хэтчи дают чувство «ого, я валю». Конечно, здесь отличная плотная подвеска, которая не дает раскачки кузова и при этом не заставляет трещать позвоночник. Но BMW 630d GT хорош в деталях, но как-то не складывается в одну общую картину. Есть чувство, что автомобиль уж слишком «заточен» только под одну цель – длинные поездки. Однако за его цену («база» BMW 630d GT от 2 млн. грн.) хочется как-то более многогранного характера. Или может еще не вкатался?

Citroen C3 Aircross

Компактный кроссовер Citroen C3 Aircross уже нам хорошо знаком, но было интересно сравнить его напрямую с конкурентами. Только Citroen C3 Aircross почему-то едет только по легковому маршруту. Хотя в моем случае и с позволения организаторов, я проехался на нем именно по трассе для кроссоверов. И автомобиль на удивление хорошо себя показал: энергоемкая подвеска и какой-никакой клиренс, плюс «зацеп» благодаря всесезонным шинам из пакета Grip Control.

При этом Citroen C3 Aircross по-прежнему привлекает простором салона вообще и массой практичных изюминок в частности (сдвижное заднее сиденье, складываемое сиденье переднего пассажира, шторки на окнах). По прежнему радует свободой выбора и ярким стилем во внешней отделке. Хотя ему и не «хватает» мотора и мягкой, но быстрой 6-ст. АКПП. Словом – очень сильное предложение для своего класса.

Jaguar E-Pace

Красивый, стильный, игривый «малыш» Jaguar E-Pace… немного расстроил. На трассе для кроссоверов он трясет (причем в любом ездовом режиме), хотя и проезжает ее без проблем – от слова «совсем». Однако ждешь, что эта тряска обернется хорошими, динамичными повадками на шоссе – но это происходит лишь отчасти: в поворотах чувствуется массивность автомобиля, которую не ждешь от столь компактного кузова. И это чувство не взято с потолка: кроссовер Jaguar E-Pace (длина 4,4 м) оказывается тяжелее более крупного Jaguar F-Pace (4,7 м) примерно на 50 кг при сравнимых моторах и трансмиссиях.

Если не вникать в детали, то Jaguar E-Pace хорош: ладно скроен внешне, интересный салон, спортивно-жесткий на ходу. Но той легкости и проворства на асфальте, которым радует один соперник-конкурент, здесь нет. При этом мягкости и энергоемкости на бездорожье, которым радует другой соперник-конкурент, здесь также нет.

Mazda CX-3

Стильная, юркая, бойка Mazda CX-3 запомнилась еще весной и на фоне конкурентов снова показала свои сильные стороны. Автомобиль хорош на трассе – приятная динамика, быстрый отклик на поворот руля, достаточно тормозов. Этакий BMX X2 в миниатюре и сразу с достойной комплектацией. Даже с простором салона (точнее теснотой салона) можно мириться: все-таки это можно оценить перед покупкой в салоне.

Но затем приходит черед бездорожья и модель Mazda CX-3 немного расстраивает. Вроде есть полный привод и «гребет» всеми колесами, но отчаянно недостает клиренса – Mazda CX-3 скребет днищем по траве и веткам везде, где только может их найти. Однако с окончанием бездорожья Mazda CX-3 снова заставит вас улыбнуться и порадует «драйвом» в характере. Поэтому Mazda CX-3 вряд ли можно назвать оптимально-средней моделью. Но точно можно назвать одной из самых запоминающихся и позитивных с точки зрения водителя.

Mazda CX-9

Огромный кроссовер Mazda CX-9 не столь проворен на извилистой дороге, как младшая модель СХ-3, но в рамках своего класса по-прежнему чарует мотором и слабой зависимостью от качества дорог. Однако большая масса, помноженная на мощный двигатель означают повышенную нагрузку на тормоза. И похоже, что спустя парочку «горячих драйверов» подобное произошло: при замедлениях на педали чувствовалась дробь от перегретых дисков, которые «повело». Но в остальном – живой и приятный характер: подобную мощность и маневренность сложно найти в данном классе. А если еще добавить сочетание цены и комплектации – то и вовсе вырисовывается картина одной из лучших покупок в сегменте.

Что на бездорожье? Ничего особенного и ничего плохого: автомобиль проехал без проблем, клиренса хватило даже с учетом большой колесной базы. Жестко-плотная подвеска намекнула, что под колесами не асфальт, но в остальном вела себя тихо и собрано.

Mercedes-Benz CLS

На 4-дверном купе Mercedes-Benz CLS450 довелось прокатиться и сзади (изначально в режиме ознакомления с трассой), и за рулем. Первый круг я не понимал, о каком комфорте говорят люди спереди, поскольку сзади порой потряхивало на плохом асфальте. Но за рулем ситуация кардинально меняется – мягкий и покладистый автомобиль. Иногда кажется, что аж слишком: к примеру, в режиме «S+» хотелось бы больше ярости в характере – ведь уже выбрал максимально-спортивные настройки, психологически готов к тряске подвески, рывкам «автомата», рыку мотора. Однако Mercedes-Benz CLS всегда и в любом ездовом режиме сохранял комфорт, хотя и старался заметно преобразить свой характер. Мотор хорош: умеет и снизу тянуть тихо-неспешно, и на средних оборотах дает ощутимое ускорение (хотя уступает дизельному конкуренту), но зато и на «верхах» не прочь порычать (а вот этим превосходит). Благодаря полному приводу и мощному двигателю (367 л.с.) можно уверенно стартовать быстро разгонятся: обещают 0-100 км/ч за 4,8 секунды.

И все это происходит в салоне, который переливает всеми цветами радуги фоновой подсветки, запоминается рулем с новомодными тачпадами, да огромными дисплеями с отличной графикой. Но больше всего запоминается другое: Mercedes-Benz CLS по отдельно-взятым пунктам проигрывает конкуренту – однако выигрывает в целом. Он создает ощущение многогранного и гибкого в характере автомобиля: днем можно неспешно разъезжать по делам, вечером приехать в театр или клуб, в отпускном режиме можно комфортно прокатить 500-700 км в день, а при желании – можно и «дать газу».

Mini Cooper S

Легенда горячих хэтчбеков безусловно хороша в своей роли. Автомобиль Mini Cooper S запоминается звуком, классным разгоном, отличной реакцией на движение руля: поворачивает мигом и почти без кренов. Воистину – карт с крышей и передним приводом! Словом, если вы рассматриваете Mini Cooper S как автомобиль для частых выездов на трек-дни и любительские гонки, то он однозначно хорош.

Но… И вот здесь начинаются неприятные «но». Если уж «носится на все деньги» и требовать максимум – то почему не выбрать SEAT Leon Cupra? Больше мощности и ощутимое прессование в спинку сиденья, отличные тормоза и запоминающийся выхлоп, при этом более практичный кузов и больше простора в салоне. А если хотите ездить «с настроением и плевать на цифры» – то почему не выбрать Mazda MX-5? Я понимаю, что это автомобили совершенно другого класса, ниши, позиционирования бренда. Но если отбросить рамки и задаться мыслями, которые обозначил выше – то к хэтчу Mini Cooper S, оказывает, есть вопросы. Словом, нужно еще время и дополнительные тест-драйвы, чтобы понять его характер и целесообразность. Однако пока – да хорош, но не откровение.

Mitsubishi Eclipse Cross

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross встречался в небольшом репортаже с презентации и автомобиль уже запланирован для будущего большого обзора. Пока по итогам краткого знакомства скажу следующее: мотор обеспечивает достаточную динамику разгона, подвеска нацелена больше на комфорт, чем на спортивность. На трассе для кроссоверов Mitsubishi Eclipse Cross показал себя молодцом, проехав все неровности относительно легко: тут и полный привод, и более-менее достаточный клиренс (18 см), и короткий задний свес.

Больше всего запомнилось даже не поведение автомобиля, а его внешность и салон. Выглядит ярко, интересно в деталях, салон привлекает новой архитектурой передней панели и удобством в ряде мелочей (трансформация задних сидений, продуманный багажник). Первое впечатление все-таки больше положительное. А дальше – разберем в деталях.

Renault Duster

В отсутствии чего-то в стиле Toyota LC Prado или Mitsubishi L200 именно кроссовер Renault Duster претендовал на титул «короля бездорожья». И вполне успешно оправдывал ожидания: большой клиренс (21 см), короткие свесы, энергоемкая подвеска с длинным ходом, толстые «цепляющие» шины, полный привод с режимом LOCK (жесткое деление крутящего момента 50/50). Словом, у Renault Duster есть все, чтобы показать себя наилучшим образом при езде по разбитым дорогам и вообще направлениям.

В тоже время, как я писал ранее в репортаже с презентации модели, автомобиль стал лучше в оформлении салона, а также получил массу высокотехнологичного оснащения, которое является уникальным для его класса. А слабые стороны есть? Дождитесь полноценного обзора, где разберем все детали.

SEAT Arona FR

Кроссовер SEAT Arona FR, в отличие от конкурента выше, не может похвастать завидной проходимостью: на трассе для кроссовера автомобилю порой не хватало «зацепа» шин (полного привода нет, да и покрышки были сугубо летние), клиренс и энергоемкость подвески на грани «достаточного». Однако SEAT Arona FR берет другим – общим цельным характером. Мотора 1,0 л вполне «хватает» на фоне конкурентов, а робот DSG не перегревается и по-прежнему быстро щелкает передачи. Салон при этом радует отделкой в FR-стиле и достаточным простором, да и багажник неплох. При этом – адекватная цена и комплектация.

Возможно, модели SEAT Arona FR по итогам конкурса не хватит ярких деталей, чтобы стать «Автомобиль года» в своем классе, но сейчас другая задача – не менее важная – укрепится в умах потенциальных покупателей в стиле «у SEAT есть такой автомобиль». Потому что модель SEAT Arona действительно вышла сбалансированной и удачной.

Toyota Camry

Вот кому не нужно напоминать о себе – так это Toyota Camry: народная молва о новом поколении модели работает едва ли не быстрее запуска первой рекламной кампании. Новое поколение Toyota Camry выходит на рынок с очень сильным предложением: новая платформа, дизайн и салон, удачные цены и комплектации, проверенный мотор и АКПП. Даже если бы Toyota Camry ездила как чугунная ванная, внутрь которой положили диван (как там еще раньше обзывали Camry?), то набора вышеперечисленных качеств уже хватило бы для отличных продаж.

Но вот что, а ведь теперь Toyota Camry едет хорошо. Правда, без замечаний не обошлось (на первый взгляд хочется руль чуть легче и есть вопрос к небольшой раскачке), но в целом картина очень хороша: автомобиль ощущается собранным и цельным, хорошо поворачивает, дарит комфорт практически на все типах неровностей, мотора «хватает». Новому поколению Toyota Camry выданы большие авансы – и, похоже, они оправдываются…

Volvo XC40

Наконец, последний автомобиль в алфавитном порядке, но не последний по значимости – Volvo XC40: тоже с большими авансами, ведь это актуальный «Автомобиль года» в Европе. На фоне парочки конкурентов из ниши компактных премиальных кроссоверов (см. выше) блеснуть не просто, но у Volvo XC40 получается. На трассе для кроссоверов автомобиль довольно мягкий и энергоемкий. На разбитых и нормальных дорогах он запоминается покладистым (даже «добрым») характером с легким рулем и достаточной мощностью турбо-дизеля.

Если подвески итоги одной фразой: пока другие гонятся за спортивным поведением на асфальте, Volvo XC40 делает ставку на комфорт езды, простор салона – и оказывается хорош.

Послесловие

Отмечу, что это был лишь первый тур конкурса «Автомобиль года в Украине 2019», до финального голосования еще далеко. Ряд автомобилей в будущем будут представлены в отдельных обзорах, что позволит разобрать их в деталях. Другие попадут в руки на следующих этапах конкурса, что позволит лучше понять их характер. Также ждем новых участников конкурса: некоторые не успели на первый этап (автомобили-новинки будут представлены до конца года), до пары-тройки автомобилей попросту не удалось добраться из-за их неисправностей или запаса времени.

А еще отмечу, что мое участие в составе жюри конкурса «Автомобиль года в Украине 2019» стало возможным благодаря активному развитию ITC.UA и вам, уважаемые читатели. Потому что вы заставляете меня, как автора, делать продукт лучше и лучше. Нередко в комментариях я вижу умные, правильные, толковые мысли. И вот сейчас – также готов выслушать (и даже прошу выразить) ваше мнение по одному или нескольким представленным автомобилям: его плюсы и минусы, преимущества и недостатки. Со своей стороны обещаю учесть эти комментарии по конкретному автомобилю в будущем. Поэтому – «Автомобиль года в Украине 2019» мы выбираем вместе!