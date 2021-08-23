Microsoft Flight Simulator год спустя: релиз на Xbox, обновления игрового мира, моды сообщества и многое другое





Ровно год прошел с момента выхода фантастического Microsoft Flight Simulator. Год, наполненный увлекательными полетами, напряженной работой создателей игры из Asobo Studio и неравнодушного сообщества моддеров, год регулярных обновлений и исправлений. Спустя год MSFS 2020 — уже совсем другая игра, что на старте, и радует, что ей предстоят еще долгие годы развития и совершенствования. С днем рождения, Flight Simulator!

О Microsoft Flight Simulator можно говорить бесконечно. Он может занять сотни, тысячи часов вашего времени, позволит вам путешествовать по планете в эпоху COVID и попасть в те места, в которые вы никогда не попали бы в реальной жизни. Для кого-то MSFS станет первым шагом в мир создания модификаций для игр и игровой индустрии, для кого-то – первым шагом к реальной пилотской лицензии. Это великолепный симулятор, а за прошедший с момента релиза год он стал еще красивее, интереснее и увлекательнее. Итак, что же нового в MSFS?

Релиз на Xbox Series X/S

Как и обещала Asobo Studio, еще в конце 2020 г. состоялся релиз VR-версии Microsoft Flight Simulator для устройств, поддерживающих кроссплатформенный стандарт OpenXR, а это такие гарнитуры как Microsoft HoloLens 2, Windows Mixed Reality, Oculus Quest/Quest2, Valve SteamVR и еще несколько устройств. VR-версия пришлась по душе пользователям, позволяя полностью погрузиться в игру, но это были все те же PC-игроки, которые до этого уже распробовали MSFS. Армии консольных геймеров пришлось ждать еще полгода — все-таки перенести игру такого уровня, с таким размером мира и такой графикой на консоль совсем непросто.

Для начала Asobo пришлось серьезно оптимизировать игру, в первую очередь в плане работы с памятью. Была переделана система кеширования текстур и геометрии за пределами поля зрения, достаточно характерная для Xbox игр модификация. Это действительно позволило существенно поднять fps, даже в больших городах, которые с самого релиза были серьезной проблемой даже для мощных ПК. Производительность игры после оптимизации выросла чуть ли ни в два раза, теперь MSFS можно запускать с достаточно высокими настройками графики даже на ПК среднего уровня. На Reddit есть даже примеры нормальной работы MSFS на неигровых ноутбуках. Мне, например, за год так и не удалось проапгрейдить ПК («спасибо» майнерам!), но после Sim Update 5 я смог перевести некоторые параметры графики в Ultra и полностью убрать Medium-настройки. И это при том, что я заменил монитор (а еще купил-таки джойстик) и поднял разрешение с 1680 × 1050 до 2560 × 1440. Великолепная работа, Asobo!

Но за все приходится платить. Оптимизация для консольных игроков немного испортила жизнь PC-геймерам. Подгрузка текстур и геометрии даже на SSD далеко не всегда успевает за сменой угла зрения, особенно если вы меняете обзор с помощью hat-switch на джойстике. Появляющиеся из пустоты горы, обрастающие лесами равнины и мерцающие текстуры — не самое приятное зрелище, особенно во время посадки, когда нужно активно вертеть головой. Asobo услышало игроков, в грядущем патче будет добавлена настройка кеширования и каждый сможет сам решить, что ему важнее — высокая производительность или мерцающие текстуры, и выставить соответствующий параметр.

И хотя релиз на Xbox Series X/S сопровождался некоторыми проблемами и игру пришлось спешно патчить, в Asobo проделали хорошую работу. Специально для консольных геймеров, незнакомых с подобными играми, была переработана и улучшена система обучения: расширено число уроков пилотирования для новичков; добавлены быстрые помощники, берущие на себя часть функций управления самолетом; облегчено включение посадочных и рулежных подсказок; улучшено ориентирование на местности и т.д.

Все это окупится сторицей и для PC-геймеров, ведь чем больше людей будут играть в Microsoft Flight Simulator, тем качественнее и дольше будет поддержка игры. Напомним, на Xbox симулятор вышел сразу же в Xbox Game Pass.

За год Asobo Studio выпустила десять крупных бесплатных обновлений игры, которые делятся на контентные и симуляторные – World Update и Sim Update.

Первые добавляют в игру новые сделанные вручную аэропорты, достопримечательности и фотограмметрические города в конкретных титульных регионах, улучшают геометрию поверхности и точность карт Bing. На текущий момент обновлены Япония, США, Великобритания и Ирландия, Франция и страны Бенилюкс, страны Северной Европы. На очереди Германия, Австрия и Швейцария: соответствующее обновление, World Update 6, должно было выйти в конце августа, но перенесено на 7 сентября 2021 г. Регионы, которым посчастливилось попасть в число обновленных, выглядят действительно шикарно. Кроме того, Asobo добавляет специальные обзорные полеты, сложные посадки и VFR-туры именно для этих стран.

Обновления Sim Update исправляют ошибки, логику игры, симуляторную часть и т.д. Asobo регулярно, раз в две недели, выкладывает списки самых востребованных игроками обновлений и исправлений, и свои планы по улучшению игры. И хотя далеко не все получается сделать сразу, ведь Asobo — это все-таки небольшая французская студия, в плане коммуникации с сообществом они огромные молодцы.

Естественно, как это всегда бывает с патчами, Sim Update исправляют часть ошибок, но и вносят новые, что, само собой, вызывает некоторое бурление в сообществе виртуальных пилотов. Так, последний Sim Update 5 поломал множество модификаций сообщества, а далеко не все авторы спешат править моды и проверять их на совместимость.

Marketplace и платные моды

Впрочем, платным модам такая проблема не грозит, они обновляются регулярно. За год в официальный внутриигровой магазин добавлены 206 модификаций, включающие сделанные вручную аэропорты и достопримечательности, наборы миссий и, само собой, новые самолеты, среди которых есть и поршневые истребители времен Второй мировой войны, и реактивные лайнеры, и сверхзвуковые истребители, которые еще не появились в официальной линейке от Asobo. Цены, конечно, кусаются, но если вам очень хочется получить детальную карту Восточно-Фризских островов, сделанный вручную аэропорт Борисполь или реактивный учебно-тренировочный самолет ВМС США Boeing T-45 Goshawk, то вам сюда.

Дополнения для Microsoft Flight Simulator продаются не только во внутриигровом магазине, но и на сайтах разработчиков и специальных порталах, вроде Orbx Direct. И вот там счет модификаций идет уже не на сотни, а на тысячи. По отчету Asobo, на текущий момент для игры создано 1,241 стороннее коммерческое дополнение, плюс еще 363 дополнения находятся в производстве. Среди этих модов (и выпущенных, и разрабатываемых): 1013 аэропортов, 190 самолетов, 362 достопримечательности и улучшенных городов, и 39 наборов дополнительных миссий.

Впечатляет. Как говорят сами разработчики модификаций, Microsoft Flight Simulator – это совершенно другой уровень инструментария и работы с дополнениями, так что большинство студий переориентировались с других авиасимуляторов на MSFS.

Flightsim.to и модификации сообщества

Но официальные дополнения – это только верхушка айсберга. Самая соль MSFS — в возможности подключения бесплатных пользовательских дополнений, а их за год накопилось не просто много, а ОЧЕНЬ много. Например, на сайте Flightsim.to, крупнейшем ресурсе, посвященном модам для Microsoft Flight Simulator, на текущий момент размещено… более 18,000 модификаций для игры!

Фотограмметрические города лучше (но и тяжелее), чем в официальных обновлениях; уточненные карты высот для стран, до которых еще не добрался очередной World Update; улучшенные аэродинамические модели самолетов; специальные утилиты, облегчающие жизнь виртуального пилота или повышающие реалистичность симуляции; ливреи реальных авиакомпаний для самолетов и, конечно же, сами самолеты. На любой вкус.

Именно пользователи создали первый летабельный вертолет для Microsoft Flight Simulator – Airbus H135, в то время как Asobo планирует добавить вертолеты только в 2022 г. Первый планер в игре, Discus-2b Glider, тоже заслуга сообщества (планеры в планах Asobo на 2022 г.). Гидро- и всеполосные варианты популярных Cessna 152 и X-Cub тоже появились сначала на Flightsim.to. Реактивный Dassault Dornier Alpha и Lockheed Martin F-22A Raptor, поршневой DH-60G Gipsy Moth и Fokker D.21, скоростной Vertigo Racer и уникальный Rutan Model 202 Boomerang, ну и, в конце концов, наша родная Ан-225 «Мрія». Плюс управляемые автомобили Mitsubishi Pajero и Mercedes C63 Coupe, на которых можно ездить по улицам сгенерированных AI или фотограмметрических городов, флот управляемых кораблей и т.д. Да, некоторые модели серьезно уступают официальным по уровню симуляции и проработанности, но некоторые даже превосходят платные модификации.

Кроме того, пока на начальном этапе в MSFS было маловато активностей для пилотов, сообщество собрало отличную коллекцию полетных планов и т.н. bush trip, VFR-полетов с ориентацией по заданным точкам. На текущий момент в коллекции Flightsim.to 281 такой полет (против 10 официальных), включая и работу автора этой статьи – небольшую экскурсию по Чернобыльской зоне.

Пользовательские модификации — это то, чего лишена Xbox-версия игры. И хотя Asobo обещает сделать интерфейс для загрузки и подключения бесплатных модов, когда это произойдет пока неизвестно. Так что, ПК-пилоты, наслаждайтесь пока этой эксклюзивностью.

Украина в Microsoft Flight Simulator

К сожалению, большинство виртуальных пилотов живет в США и Европе, так что и большинство как платных, так и бесплатных модификаций относятся именно к этим странам. На карте модов Flightsim.to они покрыты россыпью точек, в то время как территория Украины остается белым пятном.

Среди официальных модов во внутриигровом магазине и на сайте Orbx Direct имеются только Киевский аэропорт Борисполь, Львовский аэропорт им. Данилы Галицкого и Одесский аэропорт. Все эти модификации, отличающиеся просто невероятным уровнем проработки деталей, созданы украинской студией Pyreegue Dev Co. Несмотря на внушительную стоимость, это высококлассные моды, на уровне лучших аналогов от именитых разработчиков, и они, несомненно, достойны внимания.

Если говорить о бесплатных модах, то на Flightsim.to можно найти упрощенную версию того же Львовского аэропорта и небольшую полосу аэропорта Ягеллон под Львовом. Аэропорт Симферополя лично я не рекомендую, он включает изменения, внесенные оккупантами, включая триколор на флагштоке. Для Крыма доступна также улучшенная геометрия поверхности с разрешением сетки в 12 м. Для всей Украины – набор навигационных точек и список достопримечательностей.

Кроме того, стоит обратить внимание на великолепные модификации Киева и Чернобыля от пользователя TedStricker. Они отлично подойдут к упомянутому выше Chernobyl Bush Trip.

Что же до самолетов, то имеется только уже названная «Мрія». Это пока бета-версия, но хотя бы частично повторить воздушный парад на День Независимости у вас получится. Ну и, кроме того, на Flightsim.to есть неплохой набор ливрей всех украинских авиакомпаний, от МАУ и Windrose до YanAir, SkyUp и Bees.

Чем заняться в Microsoft Flight Simulator?

Проверено, первый полет каждый новый пользователь Microsoft Flight Simulator совершает над своим домом. Чем заняться дальше? Да чем угодно, ведь MSFS – это огромная песочница, где каждый волен заниматься чем хочет.

Кто-то организовывает групповые полеты, устраивая очереди на ВПП и столпотворение в воздухе. Кто-то создает виртуальные авиалинии, нанимая пилотов и перевозя виртуальные грузы. Кто-то штурмует таблицу рекордов сложных посадок или путешествует по виртуальным турам.

Множество людей отправляются в кругосветные путешествия, выбирая различные самолеты и цели. Само собой, на реактивном лайнере можно обогнуть земной шар за несколько дней, поэтому стоит выбрать что-то чуть медленнее. Ваш покорный слуга, например, 308 дней назад отправился из Киева в виртуальную кругосветку на одном из самых медленных самолетов в игре – Cessna 172 G1000. Правила простые: один день – один полет продолжительностью 1-4 часа, реальная погода, реальное время, реальный трафик, полная симуляция. Задача – облететь все страны мира (кроме одной) и все их столицы. На текущий момент я не пропустил ни одного дня и побывал уже в 97 странах, закончил часть Европы, всю Африку и часть Азии. По прикидкам у меня впереди еще около 600-700 дней полетов. Фотоотчеты я ежедневно выкладываю на Reddit и в социальных сетях. Есть и карта путешествия. Если вы думаете, что я один такой безумец, то вы глубоко ошибаетесь, нас тысячи.

Отдельно хочется упомянуть бесплатное дополнение Neofly, которое превращает Microsoft Flight Simulator в аналог American/Euro Truck Simulator 2. Вы начинаете карьеру пилота/владельца компании по перевозке пассажиров и грузов, и должны выполнять ряд миссий, причем это не только доставка груза с полосы на полосу, но и, например, высадка парамедиков, сброс посылки, прогулочные полеты, экзамены на получение летной лицензии более высокого уровня и пр. Мало того, в платной версии есть и голосовое сопровождение для всех миссий, которые могут изменяться во время полета, отдельные элементы оформления сценариев, например, машины скорой помощи на месте аварии и другие плюшки. Отличный мод даже в бесплатной версии, честно говоря, я не понимаю, почему Asobo еще не наняло автора на работу и не включило модификацию в базовый состав игры.

В Microsoft Flight Simulator вы ограничены только своим воображением и свободным временем. Это действительно гениальная игра, которая, я надеюсь, будет расти и развиваться на протяжении ближайших 10 лет. Еще раз с днем рождения MSFS! И спасибо, Asobo Studio.

Статья проиллюстрирована собственными скриншотами автора и скриншотами с подсайта Microsoft Flight Simulator Wallpapers.