Обзор ноутбука MSI Prestige 15





Выбор ноутбуков меньше не становится. Производители не просто обновляют старые, но и выпускают новые линейки, что порождает все более широкий разброс вариантов для конечного покупателя. MSI Prestige 15 A10SC создан для тех пользователей, которым нужны экраны побольше и среди задач, которые ставятся перед ноутбуком, есть обработка фото или видео, работа с кодом и прочее. В сегодняшнем обзоре мы подробнее посмотрим на этот ноутбук и разберемся, на что он годится.

Комплектация MSI Prestige 15

Вместимость коробки с тестовым MSI Prestige 15 совершенно стандартная, где компьютер сопровождает только блок питания. Но с розничными образцами в комплекте должен быть хаб с парой дополнительных USB-A, слотами для карт SD, MicroSD и портом Ethernet, а также чехол. Все остальное, что может понадобиться пользователю, придется докупить отдельно.

Из действительно важных аксессуаров, как обычно, есть только сумка или рюкзак для транспортировки и мышь, если в списке задач есть что-то, что требует более точных движений курсором. Естественно, ничто не помешает пользоваться существующими решениями, если они есть. Не думаю, что среднестатистическому покупателю такого лептопа понадобится что-то еще.

Дизайн и удобство использования

15-дюймовые ноутбуки в этой ценовой категории в своем большинстве похожи друг на друга. Чаще всего у них темные корпусы, есть большинство популярных портов и нет каких-либо излишеств в виде вторых экранов или необычных открывающихся корпусов. MSI Prestige в этом плане выглядит довольно просто и привычно.

Корпус ноутбука сделан преимущественно из алюминия, поэтому работать с ним приятно и ощущения под руками хорошие. Лептоп неплохо собран и хорош в повседневной эксплуатации. Темный корпус слегка приукрасили синим кантом на крышке дисплея, вокруг трекпада и внизу топкейса. Тем, кто часто ходит куда-то с ноутбуком, стоит готовиться к 1,6 кг общего веса конструкции, а ее габариты составляют 356.8×233.7×15.9 мм. Да, не ультрабук, но зато с немаленьким экраном.

С размещением портов ничего непредсказуемого не случилось, все они расположены по бокам топкейса. Левой боковине достались два порта Thunderbolt 3 (естественно, совместимых с USB-C и через них осуществляется зарядка), HDMI и комбинированный разъем для гарнитуры. А правая сторона получила пару USB-A (3.2) и слот для карт памяти MicroSD. Так как ноутбук позиционируется рабочим инструментом в том числе и для фотографов, больше хотелось бы тут видеть привычный кардридер формата SD, но этот вопрос должен решаться комплектным хабом.

Дизайн MSI Prestige 15 проще всего охарактеризовать, как «сдержанный». Ноутбук практически не обращает на себя внимание и гармонично впишется в рабочую атмосферу обычного офиса или дома. Приверженцам лаконичного оформления такой явно должен подойти. Заодно он довольно «стройный» и какие-либо поездки с ним не будут очень тяжелыми, хотя и места для такого ноутбука потребуется больше, чем для ультрабука. Думаю, покупатель «пятнашки» явно будет к такому готов.

Дисплей MSI Prestige 15

Сегодня уже даже недорогие ноутбуки получают весьма неплохие дисплеи. Но к MSI Prestige 15 требования слегка повыше, ведь он должен служить для работы с фото и видео, поэтому и картинка должна соответствовать. Заодно и размер экрана играет значение, ведь для таких задач желательно иметь дисплей побольше. В данном случае вокруг 15,6-дюймовой матрицы не очень широкие рамки, а ее разрешение у базовой модели 1920×1080, а у более дорогих комплектаций — 3840×2160 точек.

Естественно, раз речь идет о ноутбуке для в том числе творческих задач, тут установлена, как указывает производитель, матрица IPS-level. Согласно замерам, это не самый идеальный дисплей, но и довольно хороший для работы с картинкой. Подправить нужно только цветовую температуру, которая у нашего образца немного теплее нормы.

Отдельно есть предустановленное приложение с несколькими профилями для разных задач. Оно называется MSI True Color. Стандартный профиль sRGB, а дополнительно есть варианты Gamer, Anti-Blue, Designer, Office и Movie. В каждом профиле есть дополнительные настройки, а также есть вкладка Tools с еще парой полезных опций. Конечно, не факт, что львиной доле пользователей это все пригодится, но неплохо, что это есть.

Но вот подсветки у экрана не так много, как хотелось бы. Согласно замерам нашего колориметра, максимум яркости составляет 242 кд/м², а минимум — 13,6. В какой-то обстановке этого может быть маловато, но в помещении таких значений мне вполне хватало. К тому же, тут матовый экран, которому немного проще, чем глянцевому.

Клавиатура, трекпад, мультимедиа

В отличии от многих 15-дюймовых ноутбуков, клавиатура у MSI Prestige 15 обошлась без NUM-блока. Казалось бы, это оставит место для всех функциональных клавиш, но пара неудобств все же есть. Так, соседствующие Delete и Backspace могу путаться, навигационным клавишам слегка мешает соседство с Shift’ом и PgDn, а Enter теснится с PgUp. К этому придется немного привыкнуть. Но в остальном клавиатура вполне устраивала, при необходимости у нее есть белая подсветка с тремя «шагами» яркости, шума от клавиш почти нет, а со слепой печатью не было проблем.

Трекпад широкий и стеклянный. С ним вполне легко работать и в простых пользовательских сценариях можно обойтись без мыши. Мне не пришлось как-то корректировать его работу, изначальных настроек было достаточно. С жестами он тоже справляется без проблем. Но исполнение точных работ все же будет удобнее с мышью.

Еще в трекпаде установлен сканер отпечатков пальцев. Он находится в левом верхнем углу. Пусть он не очень заметный, позиция легко находится пальцем. В большинстве случаев он неплохо срабатывает и действительно экономит время при входе в систему после режима сна или при включении компьютера.

Динамики, как и в большинстве подобных случаев, расположены в нижней крышке. К сожалению, им очень не хватает низких частот, что ощутимо сказывается на прослушивании музыки. В таком случае намного лучше будет воспользоваться какими-то внешними колонками или наушниками. А для подкастов, разговоров и звуков уведомлений таких динамиков хватает.

Качество изображения веб-камеры ничем не удивит, это обычный сенсор с HD-разрешением, большим количеством шума на картинке и не самым детальным изображением. Микрофоны, которые расположены рядом с камерой, отлично «слышат» голос и хорошо его передают, но, к сожалению, никак не борются с прочими звуками. Любой шорох, щелчок или что-то подобное будет слышно в разговоре.

Производительность и ПО

Большого количества комплектаций нет, но выбор есть. В MSI Prestige 15 используются процессоры от Intel Core i5-10210U до i7-10710U и во всех комплектациях есть дискретные карты NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q (4 ГБ). Оперативная память стартует с 8 ГБ, но доукомплектовать можно до 64, а для накопителей есть пара M.2-слотов. Проводное подключение к Сети без переходника невозможно, зато есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

В тестовом «Престиже» топовый для линейки процессор, 16 ГБ оперативной памяти и один накопитель емкостью 1 ТБ. Это все показывает хорошие результаты как в тестах производительности, так и в реальном использовании. Причем такой комплектации хватит не только для офисных задач и медиа, а вполне будет достаточно для работы с фото и любительской обработкой видео. Фанаты игр в перерывах получат 92 FPS в GTA V, 125 в CS:GO, 65 в PUBG, 83 в Dirt Rally и больше сотни в Dota 2. Во всех играх было установлено Full HD-разрешение и высокие настройки графики.

Система охлаждения состоит из пары вентиляторов. Они не отключаются даже при минимальной нагрузке на систему, но не сказал бы, что в таком случае они сильно шумят. Температура при этом может доходить до 60°C, а большая часть топкейса остается слегка теплой. Ожидаемо, во время исполнения сложных задач, система охлаждения шумит намного сильнее, а на корпусе появляются горячие места (поближе к шарниру). Температурный датчик показывал больше 90°C. Зато выход тепла находится в шарнире и во время работы никак не мешает пользователю.

С Windows 10 покупателю достанется много фирменных дополнений. Тут есть приложения для выбора профилей изображения, загрузки драйверов, а также для управления профилями производительности и поведением батареи. Вместе с этим есть предустановленный набор из приложений для работы с видео, фото и аудио от компании CyberLink.

Автономность MSI Prestige 15

Крупные ноутбуки не всегда располагают емкими батареями. У MSI Prestige 15 с автономностью неплохо. В нем установлен аккумулятор емкостью 80 Вт•ч (в младших комплектациях — 50 Вт•ч). В «офисном» тесте автономности PCMark 10 ноутбук работал 8,5 часов, что для 15-дюймового лептопа очень неплохо. Как показала практика, в обычном режиме с нетривиальными задачами заряд расходуется в среднем на 10-15% в час, также и с просмотром двухчасового фильма, после которого у ноутбука осталось ровно 80%.

«Родной» блок питания средних размеров и не очень тяжелый, поэтому в поездке вряд ли будет сильно отягощать рюкзак. Его мощность составляет 90 Вт. На полную зарядку от него потребуется два часа. Что понравилось, так это зарядка через Thunderbolt. Ноутбуку также не принципиально, комплектный ли это блок питания, лишь бы мощность подходила.