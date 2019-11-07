Обзор Acer Nitro 5 — доступный игровой ноутбук





В линейке игровых ноутбуков компании Acer устройства серии Nitro относятся к более бюджетным решениям по сравнению с «топовыми» Predator и благодаря более доступной стоимости оказываются очень интересным вариантом для пользователей, не желающих выкладывать «все деньги» за игровой компьютер. С нынешним обновлением популярной модели Acer Nitro 5 мы уже успели познакомиться во время ее презентации на конференции Next@Acer 2019 в Нью-Йорке, сейчас же пришло время полноценного обзора.

Дизайн и компоновка

Внешне Nitro 5 образца 2019 года выглядит весьма похожим на прошлогоднюю модель, за некоторыми косметическими изменениями. Так, если раньше у корпуса крышки было покрытие «под карбон», то теперь это обычный полуматовый пластик с двумя полосами мелкой текстуры из рельефных треугольников по бокам (в таком же стиле выполнена грань базы под ладонями). Кроме того, рамки вокруг экрана стали заметно меньше, особенно по бокам, и экран в модели 2019 года занимает 80% поверхности.

Как для 15-дюймовой игровой модели, ноутбук относительно компактен, хотя и тяжеловат: масса 2,5 кг, толщина чуть меньше 27 мм. На правой боковой грани, кроме вентиляционной решетки, находятся индикаторы активности и заряда, разъем питания, порт USB 2.0 и мини-джек для подключения гарнитуры, на левой – два порта USB 3.0, один USB Type-C, видеовыход HDMI, порт Ethernet и кенсингтонский замок.

«Тест на макбук» Acer Nitro 5 проходит – ноутбук без проблем открывается одной рукой, основание при этом от стола не отрывается. Шарнир у этой модели позволяет развернуть экран примерно на 135 градусов – положить его на стол не выйдет, но от игровых моделей такую возможность никто обычно и не ждет.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура чуть короче обычной десктопной – основной блок шириной 27 см, плюс зауженный до ~6,5 см дополнительный цифровой блок. В него входит и кнопка питания, расположенная в правом верхнем углу – впрочем, случайное нажатие не выключает ноутбук, для этого ее придется держать нажатой пару секунд, так что досадные неприятности вроде «потянулся за плюсом и выключил питание», прямо скажем, крайне маловероятны.

Стрелки не вынесены за пределы основного блока и находятся сразу под Enter, к такому положению после десктопной клавиатуры необходимо определенное привыкание. Клавиши нажимаются тихо и довольно мягко, ход 1,6 мм. Блок стрелок и WASD выделены более светлым цветом боковых граней, имеется красная подсветка с четырьмя уровнями яркости. Символы на клавишах нанесены тонким шрифтом темно-красного цвета, и без подсветки (которая отключается через несколько секунд отсутствия активности) разобрать обозначения клавиш в помещении с умеренным внешним освещением становится проблематично.

Тачпад довольно крупный, как и клавиши, выделен красной окантовкой, приятен на ощупь и обеспечивает высокую точность позиционирования курсора.

Экран Acer Nitro 5

Одним из главных отличий нынешней Nitro 5 от прошлогодней версии, помимо аппаратной платформы, является выбор из двух размеров дисплея. Помимо «старой» диагонали в 15,6″, Nitro 5 образца 2019 года доступен также и с экраном 17,3″, в обоих случаях используется IPS-матрица с разрешением Full HD и временем отклика – 3 мс (с использованием овердрайва).

В большинстве моделей частота обновления экрана составляет 144 Гц; в младших, с более слабыми видеокартами — 60 Гц. У нас в редакции побывал более компактный вариант, с 60-герцевым дисплеем.

Яркость подсветки изменяется от 18 до 220 кд/м², результаты замеров показывают небольшой цветовой охват, с «недобором» в синей и красной областях, и в меньшей степени – в зеленой. Кривая гаммы несколько завышена (среднее значение в районе 2,35 при стандартном 2,2), это дает более контрастную и насыщенную картинку с глубокими тенями. Цветовая температура близка к стандартной 6500K, так что изображение не страдает ни от излишней теплоты, ни, наоборот, от холодного голубоватого оттенка. В целом, экран выглядит достаточно стандартно как для игрового ноутбука, цвета могли бы быть и поярче (в особенности красный), углы обзора очень неплохие.

Аппаратная платформа, производительность

В линейке Acer Nitro 5 текущего года доступны различные конфигурации аппаратной платформы, на базе как процессоров AMD (до Ryzen 7 3750H), так и Intel Core 9 поколения (до Core i7); у нас в редакции побывала модель с CPU Intel Core i5-9300H. Видеокарта у моделей на базе AMD – Radeon RX 560X, на базе Intel – от GeForce GTX 1050 3 ГБ до GTX 1660 Ti; в нашем случае использовалась GeForce GTX 1650 с 4 гигабайтами выделенной видеопамяти. Максимально возможный объем оперативной памяти – 32 ГБ, в тестовом экземпляре было установлено 16 ГБ.

Intel Core i5-9300H – четырехъядерный процессор среднего уровня семейства Coffee Lake с поддержкой Hyperthreading, который работает на базовой частоте 2,4 ГГц (до 4,1 ГГц в турбо-режиме), максимальная TDP – 45 Вт. Процессор достаточно новый, представлен во втором квартале нынешнего года, производится по 14 нм техпроцессу.

Сняв крышку, можно получить доступ к двум слотам для установки M.2 PCIe SSD (в этой модели один из них занят накопителем SSD Kingston RBUSNS8154P3256GJ1 объемом 256 ГБ, второй свободен), также при желании можно заменить жесткий диск (установлен WDC WD10SPZX-21Z10T0 1 ТБ) и нарастить объем ОЗУ (имеются два слота SODIMM, в данном случае занятые модулями Kingston DDR4-2666 8 ГБ, работающими в двухканальном режиме).

Благодаря использованию SSD система грузится быстро и работает очень отзывчиво, программы запускаются оперативно. В плане игровой производительности Acer Nitro 5 – это достаточно хорошая геймерская система, Intel Core i5-9300H и GeForce GTX 1650 оказываются сбалансированным «тандемом», показывающим приличную производительность в Full HD: в большинстве современных игр, кроме самых «тяжелых», можно рассчитывать на ~60 fps при высоких настройках графики; в проектах двух-трехлетней давности спокойно можно повышать параметры до максимума и получать стабильные 60+ fps.

Тротлинг при длительной нагрузке не наблюдается, температура процессора находится в районе 80 градусов, частота CPU при этом колеблется в пределах 3-3,4 ГГц. Уровень шума умеренный, на расстоянии полуметра от ноутбука при нагрузке на процессор и видеокарту – 49 дБ, только на процессор – 44 дБ; в режиме простоя он практически бесшумен, даже в тихой комнате услышать работу системы охлаждения можно только поднеся ухо вплотную к корпусу. После выхода из игры/остановки бенчмарка система охлаждения видеокарты еще довольно долго работает на прежнем уровне и переходит к тихому режиму только спустя пару-тройку минут, когда температура GPU опускается ниже 40 градусов (при задействовании только CPU охлаждение «успокаивается» почти сразу после прекращения нагрузки).

Автономность Acer Nitro 5

Емкость батареи составляет 57 Вт*ч, «по паспорту» заявленная автономность – до 8 часов. В батарейном тесте Modern Office бенчмарка PCMark 10 Nitro 5 показал заметно более скромный результат, меньше 4 часов, что, впрочем, достаточно типично для игрового ноутбука.