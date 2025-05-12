Обзор Age of Empires II: Definitive Edition на PS5 — хорошая адаптация для платформы, не созданной для RTS

Age of Empires II — игра, которая не нуждается в представлении. Впервые выпущенная 25 лет назад, она не только не потеряла популярности, но и превратилась в один из главных культурных ориентиров в жанре стратегий в реальном времени (RTS). В 2025 году мы наконец видим ее официальный релиз на PlayStation 5 — полную, богатую на контент и технически хорошо реализованную версию, которая может стать первой стратегией в жизни для игроков, предпочитающих геймпад мышке с клавиатурой. Но достаточно ли хорошей адаптации, чтобы игра чувствовала себя естественно на этой платформе?

Age of Empires II: Definitive Edition 999 грн. Плюсы: весь контент, включая новый DLC; отличная оптимизация и кросплей; продуманное управление с геймпада. Купить в PlayStation Store Минусы: массивный интерфейс на больших экранах; несмотря на хорошую адаптацию под геймпад, играть не так удобно как на ПК с мышкой и клавиатурой. Купить в PlayStation Store 8 /10 Оценка

ITC.ua

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Ремастер легендарной стратегии Age of Empires II вышел еще в конце 2019 года, представив обновленную графику, режим зрителя и улучшенный ИИ. 3,5 года спустя свет увидела версия для консолей Xbox. И вот еще через 1,5 года игру портировали на PS5 с поддержкой кроссплея и одновременно с выпуском дополнения, которое добавляет новые цивилизации.

Выход Definitive Edition на PS5 стал первым релизом игры серии Age of Empires на консолях PlayStation с тех пор, как оригинальная Age of Empires II появилась на PlayStation 2 в 2002 году.

Версия для PlayStation 5 является полноценным портом PC-издания Age of Empires II: Definitive Edition. Это означает, что игроки получают все улучшения, которые были добавлены в 2019 году: текстуры в 4K, обновленные модели, более короткое время загрузки и многочисленные технические оптимизации, что обеспечивают ощутимо более высокую плавность, чем в классической HD-версии.

К нашему распоряжению — все знакомые режимы игры: кампании, кооператив, «схватки», режим Return of Rome, редактор сценариев, гибкая поддержка модов и многопользовательская игра с кроссплатформенным режимом. Чтобы пользоваться мультиплеером, достаточно синхронизировать учетные записи PSN и Microsoft — процесс простой, но обязательный для игры онлайн с пользователями на Xbox или ПК.

Запуск PS5-версии совпал с релизом нового дополнения Three Kingdoms — исторической кампании об эпохе Трех царств в Китае (220-280 гг.). Здесь три отдельные кампании о Шу, Вэй и Ву, с 15 миссиями и 5 новыми фракциями. Уникальные юниты (такие, как огненный лучник или Jian-мечник), новые механики (например, добыча еды с пастбищ) и приятная локальная атмосфера добавляют игре свежести. Для желающих — два новых уровня сложности: «Легендарный» и «Легкий» для исторического погружения без стресса.

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Обучение для «Храбрых сердцем»

В начале игра предлагает пройти туториал — обучающие кампании под предводительством Уильяма Уоллеса. Да, именно того загадочного шотландского лидера из популярного фильма, который, кажется, переквалифицировался в стратегического тренера. Обучение разделено на четыре миссии, каждая продолжительностью до часа, в которых постепенно объясняются основы управления, экономики и развития вашей цивилизации.

В туториалете, который сопровождается голосовыми подсказками, игрок управляет шотландцами в противостоянии с англичанами. Во время прохождения миссий вы постигнете все тонкости геймплея образцовой RTS: от технических моментов управления геймпадом до понимания сути стратегии, которая увеличивает шансы на победу.

Порог вхождения для новичка жанра достаточно высок, — количество возможных действий и составляющих прогресса, которые стоит держать в голове, велико — поэтому очень кстати наличие в игре адаптивных подсказок, если вы что-то забудете: игра мягко будет напоминать, куда идти и что делать дальше, если вы «зависли».

Геймпад против мыши

Самая большая интрига — как играется RTS на консоли? Age of Empires II: DE на PS5 имеет полноценное адаптированное управление для DualSense, с четкой логикой, которую объяснят во время туториала. Роль курсора выполняет стик, подтверждение действия делается нажатием Х, а расширенные функции управления становятся доступными при зажатии L2 и R2.

Управление адаптировано настолько логично, насколько это возможно на геймпаде, но при этом не исчезает ощущение, что играть в RTS на геймпаде — это скорее альтернатива, чем полноценная замена мышке с клавиатурой. Привыкание к такому управлению — процесс не быстрый и требует регулярных и длительных игровых сессий. Делая перерыв в несколько дней, вам приходится некоторое время вспоминать основные моменты геймплея. Но спасают подписи главных кнопок интерфейса, которые доступны во время игры.

Так стоит ли играть в Age of Empires II: DE именно на PlayStation? Только если нет возможности или желания играть на ПК или для вас принципиально важно удобно откинуться на кресле перед большим телевизором. Если же вы хотите ощущать естественность игрового процесса, выбор, несомненно, за ПК с клавиатурой и мышкой.

Визуальная адаптация

Игра поддерживает 4K, выдает стабильный показатель FPS, а благодаря мощностям PS5 загрузки обычно длятся не более 10 секунд.

Удивило присутствие гибких настроек графики: можно регулировать качество отдельных игровых эффектов или выбрать общий пресет графики: по умолчанию из обычных режимов есть даже «Ультра», но в нем появляются чересчур яркие световые эффекты. Интерфейс местами выглядит великоватым — его масштаб похож на планшетную версию. К счастью, масштабирование регулируется в настройках, но все равно у меня не исчезало впечатление, что игра портирована с планшета.

Трофеи

Age of Empires II: Definitive Edition на PS5 установила рекорд по количеству трофеев: аж 332 достижения, среди которых 99% — бронзовые

Базовая игра содержит 71 трофей (вместе с «платиной»), остальные — это DLC. Если вы выберете Premium-издание, получите весь дополнительный контент сразу, а с ним — и целую лавину новых целей. Все трофеи охватывают победы различными цивилизациями, прохождение кампаний, сценариев и даже отдельные условия, связанные с особыми механиками из DLC.

Пройти игру на 100% — это вызов не на десятки, а на сотни (а то и тысячи) часов. Это больше похоже на долговременную стратегию саму по себе, а не просто коллекцию достижений. Впрочем, настоящие фанаты серии и трофихантеры могут найти в этом дополнительную мотивацию.

Издания и цены на них

В PS Store доступны 3 основных варианта с вполне адекватной ценой:

Standard Edition: с тремя DLC (Lords of the West; Dynasties of India; Dawn of the Dukes) — 999 грн;

Premium Edition: включает все расширения, которые выходили для игры, в том числе Return of Rome, The Mountain Royals и свежее дополнение Three Kingdoms — 1499 грн;

Комплект премиум-издания с Age of Mythology: Retold, если хочется два исторических хита сразу — 2495 грн