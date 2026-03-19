Технический обзор Death Stranding 2: On the Beach на ПК — курьер с доставкой next-gen

Death Stranding 2: On the Beach выходит на ПК с четким расчетом на современное железо. Игра сохраняет узнаваемую формулу Кодзимы: медленный темп, акцент на атмосфере и чудаковатый сюжет. Но теперь это сопровождается значительно более широкими возможностями настройки графики и производительности. Версия для ПК получила «лучи», поддержку всех актуальных апскейлеров, генерации кадров и разблокированного FPS, что превращает ее в удобный инструмент для тестов и сравнений. Мы запустили игру на ноутбуке и десктопе, чтобы посмотреть, как ведет себя движок Decima на разных классах систем, насколько хорошо реализована оптимизация и способен ли этот релиз стать новым ориентиром среди AAA-проектов.





Сюжет Death Stranding 2: On the Beach

Мир после событий первой части стал еще более опасным и причудливым (казалось, ну куда уж дальше, Хидео?). Каждый регион здесь имеет собственный характер, погоду и опасности, которые влияют на планирование маршрутов и логистику. Ландшафт является своего рода элементом сюжета и каждое решение игрока по передвижению может иметь долгосрочные последствия.

Сэм Бриджес как главный герой Death Stranding 2: On the Beach доставляет грузы и взаимодействует с миром, который реагирует на его действия. Социальные элементы игры, такие как постройки других игроков и маршруты, влияют на доступность ресурсов и варианты прохождения, создавая ощущение живого, динамичного мира. Явления типа Timefall и BT интегрированы в сюжетные моменты. Их появление отражает эмоциональное состояние мира и подчеркивает темы изоляции и страха перед неизвестным.





Диалоги персонажей достаточно глубокие и насыщенные символизмом. Они не дают прямых ответов, а заставляют игрока самостоятельно анализировать мотивы и взаимосвязи между героями и событиями, что добавляет интеллектуальной сложности.

Катсцены в Death Stranding 2: On the Beach стали более кинематографичными и детальными. Актерская игра, мимика и движения персонажей передают атмосферу постапокалиптического мира, а окружение подчеркивает ощущение одиночества и ответственности за каждое решение.

Боевые элементы вписаны в сюжет органично. Угрозы от врагов заставляют игрока продумывать тактику, а неудачи имеют последствия для прогресса и ресурсов, что усиливает интеграцию геймплея и нарратива.

Сюжетная структура комбинирует медленные, медитативные сегменты с напряженными эпизодами. Такой ритм позволяет глубже погрузиться в атмосферу и одновременно поддерживает интерес благодаря периодической динамике. Хотя и требует от игрока внимательности и часов «инвестиций», которые надо сказать могут щедро «окупиться».

Death Stranding 2: On the Beach формирует ощущение интерактивного романа, где сюжет, мир и механики взаимосвязаны. Игра одновременно заставляет планировать, анализировать и переживать события, превращая привычную курьерскую историю в сложное, насыщенное интерактивное приключение.

Технологии Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach на ПК работает на движке Decima, который хорошо знаком по Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West и первой Death Stranding. По сравнению с консолями, ПК-версия получила более широкий спектр настроек графики, что позволяет более точно балансировать качество изображения и производительность.

Ray Tracing в Death Stranding 2: On the Beach реализован ограниченно и не является базовой частью рендеринга. Основу изображения формируют классические методы освещения: запеченный свет, глобальная иллюминация и screen-space эффекты, тогда как RT используется точечно.

Его влияние на производительность остается умеренным, что хорошо коррелирует с результатами тестов. Даже после активации соответствующих параметров нагрузка на GPU возрастает без резких провалов FPS, что указывает на осторожное использование трассировки в рамках общей графической модели движка.

Главное отличие ПК-версии Death Stranding 2: On the Beach — поддержка нескольких апскейлеров: NVIDIA DLSS 4 с Frame Generation, AMD FSR 4, Intel XeSS и собственный апскейлер Guerrilla — Pico. Все они могут комбинироваться для увеличения FPS или улучшения четкости изображения.

Pico — нативный апскейлер движка Decima, который адаптирует картинку под разрешение дисплея и стабилизирует изображение в динамичных сценах. Его особенность в том, что он работает на любых GPU и не требует дополнительных библиотек.

Настройки производительности на ПК включают одновременное использование апскейлинга, генерации кадров и динамического масштабирования разрешения. Это позволяет выбирать приоритет между плавностью FPS и детализацией картинки. FPS полностью разблокирован. Игра корректно работает на мониторах 21:9 и 32:9, включая катсцены, без ущерба для масштаба или пропорций.





Управление адаптировано под разные устройства. DualSense поддерживает вибрацию и триггеры, а клавиатура с мышью дают точное управление камерой и перемещением.

Система ресурсов и VRAM оптимизирована: Decima динамически регулирует LOD, текстуры и шейдеры. Это позволяет избегать резких просадок FPS даже при высоких настройках на среднем железе. ПК версия адаптирована под различные конфигурации: от ноутбуков среднего класса до топовых десктопов. Разработчики предоставили варианты настроек, которые позволяют выбрать оптимальный баланс между производительностью и качеством в зависимости от системы.

Системные требования Death Stranding 2: On the Beach выглядят сдержанно на бумаге, но в реальности это не та игра, которая комфортно работает на «минималках» без компромиссов. Минимальная конфигурация на Intel Core i3-10100 или Ryzen 3 3100 вместе с GeForce GTX 1660 или Radeon RX 5500 XT формально позволяет запустить игру, но речь идет о базовом опыте без запаса производительности.

Рекомендованные требования Death Stranding 2: On the Beach уже ближе к реальности. Уровень Intel Core i7-11700 или Ryzen 7 5700X вместе с RTX 3070 или Radeon RX 6800, что является фактически стартовой точкой для комфортной игры на высоких настройках без постоянной балансировки параметров.





Объем видеопамяти также имеет значение Хотя формально 8 ГБ достаточно, на высоких разрешениях и с включенной трассировкой лучей запас быстро исчезает. Это хорошо видно на практике, особенно в 1440p и 4K.

На фоне наших тестов эти требования выглядят довольно честно. Минимальная конфигурация подходит для базового запуска, но не для стабильного геймплея. Рекомендованная — это уже комфортный уровень для 1080p и 1440p.





Для 4K или трассировки лучей нужен класс видеокарт значительно выше заявленного. Именно тут начинается зона RTX 50 серии или актуальных топовых решений AMD, иначе приходится активно использовать DLSS. А как оно на практике, узнаем далее, как мы уже это делали с недавним survival-horror ААА-хитом от CAPCOM.

Тестовые стенды

Для оценки производительности Death Stranding 2: On the Beach использованы две принципиально разные платформы: стационарный ПК с топовой видеокартой и производительный игровой ноутбук. Такой подход позволяет проверить поведение игры как в максимально комфортных условиях, так и в более ограниченной тепловой и энергетической среде.





Десктопная система собрана на современной платформе AMD и ориентирована на высокие разрешения и стабильный FPS. В ее основе лежит процессор Ryzen с 3D-кэшем, а также флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080. Такая конфигурация позволяет оценить максимальные возможности движка Decima, включая нагрузку в 1440p и 4K, работу апскейлеров и генерацию кадров без ограничений по GPU.

Второй стенд — игровой ноутбук с процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой GeForce RTX 5070 Ti Laptop.

Мобильный GPU с TGP до 140 Вт позволяет запускать современные игры на высоких настройках, но при этом значительно зависит от системы охлаждения. В нашем случае используется Cooler Boost 5 с двумя вентиляторами и семью тепловыми трубками, что должно обеспечить стабильные частоты под нагрузкой.





Экран 16 дюймов, QHD+ (2560×1600), 240Hz, 500 нит, IPS-Level Процессор Intel Core Ultra 9 275HX (24 ядра: 8 P-ядер + 16 E-ядер), до 5.4 ГГц. Оперативная память 32 ГБ DDR5-5600 (2×16 ГБ) Накопители 1 ТБ PCIe Gen4 SSD Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU, 12 ГБ GDDR7, Boost Clock до 2520 МГц, TGP 140 Вт (с Dynamic Boost) Охлаждение Cooler Boost 5 с 2 вентиляторами и 7 тепловыми трубками Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E (802.11be), Bluetooth 5.4 Аудиосистема 2× 2 Вт динамики Проводные интерфейсы 2x Thunderbolt 5 (DisplayPort / Power Delivery 3.1) 2x Type-A USB3.2 Gen2 1x SD Express Card Reader 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1× 2.5G Ethernet 1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем (микрофон/наушники) Блок питания 330 Вт; 20 В, 16.5 А Аккумулятор 90 Вт-ч Вес 2,7 кг Размеры 357 x 284 x 22.20-28.55 мм Другое Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0; Webcam Shutter; Kensington Lock

Такой набор позволяет посмотреть на Death Stranding 2 с двух сторон. Как на игру для максимально производительных систем и как на проект, который должен работать стабильно на мощных, но все же ограниченных законами физики, мобильных системах.

Тест Death Stranding 2: On the Beach в 1080p

NVIDIA GeForce RTX 5080

Пресет FPS Portable + DLAA + FG OFF 149 Low + DLAA + FG OFF 137 Medium + DLAA + FG OFF 121 High + DLAA + FG OFF 109 Very High + DLAA + FG OFF 103 Very High + RT ON + DLAA + FG OFF 99 Very High + RT ON + DLAA + MFG X4

357

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop Пресет FPS Portable + DLAA + FG OFF 89 Low + DLAA + FG OFF 86 Medium + DLAA + FG OFF 84 High + DLAA + FG OFF 78 Very High + DLAA + FG OFF 72 Very High + RT ON + DLAA + FG OFF 65 Very High + RT ON + DLAA + MFG X4 210

В Full HD движок Death Stranding 2: On the Beach ведет себя максимально спокойно на десктопе. RTX 5080 выдает 149 FPS на Portable и 103 FPS на Very High, причем разница между средними пресетами еще менее заметна. Снижение производительности от настроек выглядит плавным, без резких провалов между уровнями графики.

Трассировка лучей в этом разрешении практически не влияет на результат. Переход с Very High на Very High с RT меняет показатель лишь с 103 до 99 FPS. Это указывает на ограниченное использование RT-эффектов и их небольшое влияние на GPU в Full HD.





Ноутбук с RTX 5070 Ti Laptop GPU демонстрирует подобное поведение. Диапазон 72-89 FPS между пресетами Death Stranding 2: On the Beach выглядит стабильно, а разница между Medium, High и Very High минимальна во время реального геймплея. Игра не создает ситуаций, где один параметр резко «валит» FPS.

Включение RT на ноутбуке снижает показатель до 65 FPS. Падение ощутимое, но не критичное. Общая плавность сохраняется, и игра остается комфортной даже без апскейлинга.

Multi Frame Generation в этом режиме для Death Stranding 2: On the Beach выглядит как избыточное решение. Базового FPS достаточно для стабильной игры, поэтому генерация кадров здесь больше про цифры, чем про практическую пользу.





Тест Death Stranding 2: On the Beach в 2К

NVIDIA GeForce RTX 5080

Пресет FPS Portable + DLAA + FG OFF 127 Low + DLAA + FG OFF 122 Medium + DLAA + FG OFF 118 High + DLAA + FG OFF 101 Very High + DLAA + FG OFF 89 Very High + RT ON + DLAA + FG OFF 68 Very High + RT ON + DLAA + MFG X4

275

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop Пресет FPS Portable + DLAA + FG OFF 92 Low + DLAA + FG OFF 78 Medium + DLAA + FG OFF 74 High + DLAA + FG OFF 69 Very High + DLAA + FG OFF 61 Very High + RT ON + DLAA + FG OFF 54 Very High + RT ON + DLAA + MFG X4 158

В 1440p RTX 5080 показывает 127 FPS на Portable и 89 FPS на Very High. Разница между пресетами становится заметнее, чем в Full HD, но все еще остается контролируемой.

Трассировка лучей здесь уже имеет вес. Переход с 89 до 68 FPS выглядит ощутимым и влияет на общую плавность Death Stranding 2: On the Beach. Именно в этом режиме хорошо видно, как меняется баланс между качеством картинки и производительностью.





Ноутбук в 1440p работает на грани комфортного FPS. Very High дает 61 кадр, а с RT — 54 FPS. Это стабильные значения, но запаса уже немного, и в сложных сценах разница ощущается.

Общая картина показывает, что 1440p является наиболее сбалансированным режимом для обеих систем. Десктоп имеет значительный запас производительности, а ноутбук держится в зоне стабильного FPS без критических просадок.

Multi Frame Generation в этом сценарии начинает иметь смысл. На ноутбуке прирост до 158 FPS существенно меняет восприятие плавности, особенно на экране с высокой частотой обновления.

Тест Death Stranding 2: On the Beach в 4К

NVIDIA GeForce RTX 5080

Пресет FPS Portable + DLAA + FG OFF 92 Low + DLAA + FG OFF 84 Medium + DLAA + FG OFF 78 High + DLAA + FG OFF 76 Very High + DLAA + FG OFF 61 Very High + RT ON + DLSS Quality+ FG OFF 89 Very High + RT ON + DLSS Quality + MFG X4 232

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop Пресет FPS Portable + DLAA + FG OFF 61 Low + DLAA + FG OFF 48 Medium + DLAA + FG OFF 44 High + DLAA + FG OFF 38 Very High + DLAA + FG OFF 30 Very High + RT ON + DLSS Quality 48 Very High + RT ON + DLSS + MFG X4 134

В 4K десктоп в Death Stranding 2: On the Beach показывает стабильную производительность даже без апскейлинга. Very High дает 61 FPS, а с RT — 55 FPS. Падение есть, но оно не выходит за пределы комфортного уровня.

Использование Multi Frame Generation резко меняет ситуацию. В 4K с RT показатель доходит до 174 FPS. Красота!

Ноутбук в этом разрешении работает значительно тяжелее. Very High без RT — 30 FPS, с RT — 26 FPS. Это уже предел комфортной игры, и без дополнительных технологий такой режим выглядит ограниченным.

DLSS в режиме Quality поднимает производительность Death Stranding 2: On the Beach до 48 FPS в 4K с RT. По моему мнению, именно 45+ к/с уже являются вполне «плавными». Multi Frame Generation в этом же режиме дает до 134 FPS. Играть комфортно.

В итоге 4K четко разделяет сценарии использования. Десктоп работает без серьезных ограничений даже на высоких настройках, тогда как ноутбук требует апскейлинга для стабильной производительности.

Десктопная конфигурация с RTX 5080 держится очень уверенно. Минимальная температура составила 42 °C, средняя — около 52 °C, а пиковое значение не превышало 56 °C. Это говорит о том, что даже под нагрузкой видеокарта работает с большим запасом и не выходит за пределы комфортного теплового режима. Система охлаждения справляется без необходимости раскручивать вентиляторы до максимума.

Ноутбук с RTX 5070 Ti Laptop GPU работает в более напряженных условиях, что ожидаемо для мобильного форм-фактора. Минимальная температура составляет 58 °C, средняя — около 64 °C, а максимальная доходит до 78 °C.

Death Stranding 2: On the Beach довольно активно работает с видеопамятью. В 4K (на примере RTX 5070 Ti Laptop GPU) в одной из сцен на максимальном пресете использование VRAM составило около 11 ГБ из доступных 12 ГБ.

На MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM OC; с 16 ГБ памяти использование доходило до ~15 ГБ. Это четко показывает, что движок не просто «ест сколько надо», а масштабируется под доступный объем VRAM. Соответственно, 12 ГБ в 4K — это уже минимум без запаса, тогда как 16 ГБ дают куда более комфортный сценарий без риска подгрузок и микрофризов.

Выводы

Death Stranding 2: On the Beach на ПК дает ощущение целостного технического продукта, где все элементы работают согласованно. Фирменный движок не перегружен лишними настройками, а поведение игры остается предсказуемым вне зависимости от конфигурации.

Стабильность — ключевая характеристика Death Stranding 2: On the Beach. Во время тестирования у меня не возникало резких просадок производительности или странных скачков FPS. Смена пресетов влияет на частоту кадров постепенно, без резких переходов между уровнями графики.

Разница между настройками Portable, Low, Medium и High часто меньше, чем ожидается. Это создает ощущение, что движок оптимизирован под реальный геймплей, а не под синтетические сценарии.

Трассировка лучей в Death Stranding 2: On the Beach реализована осторожно. Она добавляет глубины освещению и отражениям, но не меняет общую картину кардинально. Ее влияние на производительность возрастает вместе с разрешением и становится заметным в 1440p и 4K.

DLAA хорошо подходит для нативного рендеринга. Картинка выглядит чистой, без типичных артефактов апскейлинга, но прироста производительности этот режим, естественно, не дает. DLSS позволяет получить более стабильный FPS в высоких разрешениях. В 4K разница становится критичной, особенно для мобильных видеокарт, где без апскейлинга уже никак.

Multi Frame Generation существенно поднимает показатели FPS. В некоторых режимах цифры возрастают в несколько раз, но это результат генерации кадров, поэтому важно учитывать задержку ввода и общую плавность. Тем не менее никакого «желейного» эффекта не было.

Десктоп с RTX 5080 на борту закрывает все сценарии Death Stranding 2: On the Beach без необходимости компромиссов. 1080p и 1440p дают большой запас производительности, а 4K остается полностью пригодным даже с трассировкой лучей. Ноутбук с RTX 5070 Ti Laptop GPU демонстрирует сбалансированное поведение в 1080p и 1440p. В 4K уже нужен апскейлинг, иначе частота кадров опускается к границе комфортного уровня.

Death Stranding 2: On the Beach на ПК оставляет приятное впечатление. Выглядит и играется именно так, как ожидаешь от крупного AAA-релиза. Все работает слаженно. Поэтому ничто не помешает главному — спокойно взять груз и довести его до пункта назначения.