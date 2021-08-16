Обзор беспроводных наушников Huawei Freebuds 4





Несмотря на продолжающиеся санкции со стороны американского правительства, и все еще начальный этап развития собственной платформы HarmonyOS, компания Huawei продолжает выпускать качественную электронику, в частности — носимые устройства. Сегодня мы посмотрим на новые беспроводные наушники-вкладыши Freebuds 4, у которых не так и много конкурентов на рынке.

Комплект поставки Huawei Freebuds 4

Huawei Freebuds 4 поставляются в небольшой коробке, внутри которой вы найдете сами наушники, кейс для их транспортировки и зарядки, кабель USB-C — USB-A для зарядки и различную документацию.

Дизайн и удобство использования

Наушники предлагаются в двух расцветках: белой и серебристой. Выглядят они лаконично и стильно, но компактными их не назовешь — у них довольно длинная ножка, которая также служит в качестве элемента управления. На корпусе наушников можно увидеть датчики присутствия, а также несколько микрофонов.

Благодаря своему легкому весу (около 4,1 грамма) и конструкции Freebuds 4 очень комфортно сидят в ушах. При этом во время ходьбы или бега они не норовят выпасть. Кстати, заявлена защита от брызг согласно рейтинга IPX4, так что данная модель подойдет и для занятий спортом.

Зарядный кейс выполнен в круглой форме — он имеет небольшие размеры, поэтому не займет много места в сумке и не будет оттопыривать карман джинсов. В случае с серебристыми Freebuds 4 кейс имеет соответствующую окраску и матовое покрытие корпуса. А вот к белым наушникам идет белый глянцевый кейс. В нижней части кейса предусмотрен разъем USB-C для зарядки, также есть LED-индикатор и кнопка сопряжения.

К кейсу у меня есть пару придирок. Наушники не очень удобно из него доставать из-за того, что их корпус глянцевый и немного скользкий. Кроме того, достав наушник, приходится его разворачивать, чтобы вставить в ухо, ведь в кейсе они лежат ножками друг к другу. Вроде бы мелочи, но на удобство использования влияют.

Подключение и управление Huawei Freebuds 4

Для подключения Freebuds 4 к источникам звука предусмотрен модуль Bluetooth 5.2. Чтобы перевести наушники в режим сопряжения достаточно нажать на кнопку на кейсе. Благодаря наличию ИК-датчиков присутствия реализована функция автопаузы — наушники приостанавливают воспроизведение, когда вы их достаете из ушей, и автоматически продолжают играть, когда надеваете обратно.

Управлять различными функциями Freebuds 4 можно при помощи сенсорных панелей на ножках наушников. Двойной тап ставит паузу/продолжает воспроизведение, тап с удержанием активирует/деактивирует режим активного шумоподавления, а свайпами вверх/вниз можно регулировать громкость.

Настроить жесты управления можно в фирменном приложении Huawei AI Life. Оно доступно как для Android/HarmonyOS, так и iOS. Утилита позволяет увидеть уровень заряда наушников и кейса, настроить уровень шумоподавления, включить эффекты эквалайзера (добавить ВЧ или НЧ), воспользоваться функцией Find My Earphones, обновить ПО и т.п.

Freebuds 4 поддерживают одновременное подключение к двум устройствам. Функция очень удобная, ведь вам не нужно вручную переключаться между разными девайсами, когда вы используете наушники. Слушаете музыку на смартфоне через Freebuds 4, поставили на паузу, включили видео на ноутбуке — источник незаметно сменился, а вам при этом ничего дополнительно не нужно было нажимать.

Звук и шумоподавление Huawei Freebuds 4

За воспроизведение звука в Freebuds 4 отвечают 14,3 мм динамические драйвера. Для насыщения низких частот дополнительно предусмотрены басовые трубки, которые обеспечивают более мощную вибрацию диафрагмы. Не скажу, что я фанат наушников-вкладышей, но Freebuds 4 сумели порадовать качеством звучания. Они хорошо справляются с различными музыкальными жанрами, предлагая детализированный и чистый звук, который придется по душе большинству пользователей.

Система активного шумоподавления в наушниках-вкладышах редкий атрибут, тем не менее Freebuds 4 могут похвастаться ее наличием. Безусловно, сравнивать ее работу с ANC в вакуумных наушниках смысла нет — совершенно разные конструкции устройств, а от того и конечный результат. И все же, когда вы едете в транспорте или находитесь на улице, с включенной функцией ANC заметно лучше, чем без нее. Huawei дополнительно оснастила наушники технологией Adaptive Ear Matching, которая анализирует форму ушной раковины пользователя и оптимизирует работу системы ANC для максимальной эффективности.

Зарядный кейс и автономность

Не самой сильной стороной Freebuds 4 является их автономность. Каждый наушник оборудован аккумулятором емкостью 30 мАч, в кейсе установлена батарея на 410 мАч. Без системы активного шумоподавления устройство способно проработать до 4 часов, а с включенной ANC — до 2,5 часов. Результат на уровне Freebuds 3, что неплохо, но хотелось бы видеть в этом плане какой-то прогресс. Зарядный кейс может добавить еще от 14 часов (с ANC) до 22 часов (без ANC) работы. На зарядку самого кейса через USB-C уходит около часа.