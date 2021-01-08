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Обзор беспроводных наушников Sennheiser CX 400BT TWS

Обзор беспроводных наушников Sennheiser CX 400BT TWS

Обзор беспроводных наушников Sennheiser CX 400BT TWS


TWS-наушники Sennheiser CX 400 — это отличное предложение для тех, кому по какой-то причине не подходит модель Momentum 2, с которой мы не так давно познакомились. В CX 400BT отсутствует система активного шумоподавления, но есть чуть меньший ценник, прекрасный звук и интересные особенности по настройке. Ну и без нюансов, традиционно, не обошлось.

Sennheiser CX 400BT True Wireless Black
Наушники, гарнитуры на
от 4 566 грн
Предложений: 40
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Комплектация

Наушники поставляются вместе с коротким кабелем Type-C и тремя дополнительными парами силиконовых амбушюр разных размеров. К сожалению, дополнительных ушных фиксаторов в комплекте нет.

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Дизайн и удобство использования

Знакомство с наушниками начинается с зарядного кейса, и он немного напоминает таковой в модели Momentum. Но тут нет декоративной ткани, а только простой и скользкий пластик. Из него же выполнены и сами наушники, что делает их не очень удобными в использовании. Особенно в момент извлечения из кейса: их нужно держать крепко, иначе есть риск выронить.

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Также есть вопросы и к размеру кейса. Он небольшой, но в кармане джинсов хорошо ощущается из-за толщины. Также стоит учитывать толщину самих модулей, из-за которой они выпирают из ушей. Летом никаких проблем не будет, но зимой, если вы носите шапку, то она будет заметно вжимать наушники в ушную раковину. Разумеется, это индивидуальный параметр, но сделать примерку перед покупкой настоятельно рекомендуется.

Обзор беспроводных наушников Sennheiser CX 400BT TWS

Еще один важный момент — Sennheiser CX 400BT не подходят для занятий спортом. Даже при правильно подобранной амбушюре они все равно рискуют выпасть при резких движениях.

А вот дизайн наушников мне точно нравится. То же можно сказать и о самом кейсе, и о том, как наушники выглядят в нем. К практичности светлой версии, побывавшей на тестировании, вопросов нет. Пластик хоть и скользкий, но не маркий.

Обзор беспроводных наушников Sennheiser CX 400BT TWS

Звук Sennheiser CX 400BT

Для начала немного сухих фактов: 7-мм динамические драйверы, частотный диапазон от 5 Гц до 21 кГц, Bluetooth 5.1 для подключения и поддержка кодеков SBC, AAC и Apt-X.

Качество звучания наушников является одним из главных и уверенных плюсов. Звук получился чистым, с умеренным, но ощутимым басом. Высокие частоты детализированные, почти во всех композициях, кроме оркестровых, у наушников не возникало проблем.

Обзор беспроводных наушников Sennheiser CX 400BT TWS

С качеством шумоизоляции проблем нет, тут стоит сказать спасибо толстым корпусам наушников. Разумеется, Momentum 2 выигрывает по этому параметру за счет системы активного шумоподавления, но стоит помнить о разных ценниках этих моделей.

 

Качество передачи речи через встроенный микрофон неплохое, но не более, и только при отсутствии шума вокруг. С качеством вы можете ознакомиться ниже:

Что касается дальности и качества коннекта, то тут тоже вопросов нет. На расстоянии до 20 метров при прямой видимости наушники сохраняли со смартфоном (iPhone 11) уверенное соединение.

Возможности

Сами по себе наушники внешне достаточно простые — с каждой стороны у них предусмотрена сенсорная кнопка, по одной на модуль. С ее помощью можно регулировать громкость, переключать песни, отвечать на звонки и вызывать голосовой помощник.

Обзор беспроводных наушников Sennheiser CX 400BT TWS

При необходимости можно использовать только один наушник, но это может быть только правый модуль.

Для Sennheiser CX 400BT производитель предусмотрел специальное приложение Smart Control, в котором вы можете переназначать функции кнопок или отключать их вовсе. Также через приложение можно обновлять прошивку наушников.

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Автономность

Производителем заявлено до 20 часов автономной работы, причем каждый модуль может проработать до 7 часов от одной зарядки, что весьма неплохо. Полностью кейс и модули заряжаются за 1,5 часа. Есть поддержка быстрой зарядки, благодаря которой модули способны за 10 минут получить достаточный заряд для игры музыки на протяжении 1 часа.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: хороший звук; удобная посадка в ушах; автономность
Минусы: скользкий корпус; неудобный зарядный кейс
Вывод: Sennheiser CX 400BT — это неплохие TWS-наушники с отличным звуком, но спорной эргономичностью. Больше всего мне понравились в них звук и автономность. Но что касается удобства использования, то это индивидуальный вопрос и наушники требуют примерки. А в остальном, если вам нравится форм-фактор TWS и необходим чистый, приятный звук, то на Sennheiser CX 400BT стоит обратить внимание.

Технические характеристики

Обзор беспроводных наушников Sennheiser CX 400BT TWS Sennheiser CX 400BT True Wireless Black
4 566 − 12 164 грн
Сравнить цены
ТипНаушники TWS (\"полностью беспроводные\")
Способ подключениябеспроводной (Bluetooth)
Тип беспроводного подключенияBluetooth
Возможность проводного подключения-
Тип конструкциивакуумные (\"затычки\")
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип креплениявнутриканальные
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)пластик/пластик/силикон
Вес, гкаждый по 6г
Цветчерный
Складная конструкция-
Поворотные чаши-
Водостойкий корпус-
Подсветка-
Шейный обод-
NFC-
Вибромотор-
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушнике1
Минимальная воспроизводимая частота, Гц5
Максимальная воспроизводимая частота, Гц21000
Сопротивление, Омнет данных
Чувствительность, дБнет данных
Максимальная входная мощность, мВтнет данных
Диаметр динамиков, мм7
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %нет данных
Тип магнитанет данных
Активное шумоподавление-
Встроенный усилитель / ЦАП-
Hi-Res сертификация-
Поддержка объемного звука-
Спецификация BluetoothHSP, HFP, A2DP, AVRCP, TWS, AAC
Версия BluetoothBluetooth 5.1
Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам-
AAC+
aptX+
aptX Adaptive-
aptX HD-
aptX Low Latency-
LDAC-
LHDC-
SBC+
Элемент питанияаккумулятор
Время работыДо 7 часов воспроизведения музыки
Беспроводная зарядка-
Быстрая зарядка+ (10 мин для 1 ч. воспроизведения)
Пульт ДУ+
Сенсорная панель+
Регулятор громкости+ (голосом)
Вызов голосового ассистента+
Длина шнура, м-
Тип кабеля-
Подключение кабеля-
Несимметричный кабель-
Съемный кабель-
Тип разъема-
Форма штекера-
Тип микрофона по принципу действиянет данных
Съемный микрофон-
Конструкция микрофонавстроенный в наушник
Направленностьвсенаправленный
Шумоподавление микрофона+
Частотный диапазон, Гцнет данных
Чувствительность микрофона, дБнет данных
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур)-
Амбушюры+
Аудио кабель-
Переходники / сплитеры-
Чехол / кейсзарядной кейс
Другоекабель Type-C
Игровая гарнитура-
Наушники для мониторинга-
Apple-совместимость+
Android-совместимость+
Дополнительно-
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