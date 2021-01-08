Обзор беспроводных наушников Sennheiser CX 400BT TWS





TWS-наушники Sennheiser CX 400 — это отличное предложение для тех, кому по какой-то причине не подходит модель Momentum 2, с которой мы не так давно познакомились. В CX 400BT отсутствует система активного шумоподавления, но есть чуть меньший ценник, прекрасный звук и интересные особенности по настройке. Ну и без нюансов, традиционно, не обошлось.

Комплектация

Наушники поставляются вместе с коротким кабелем Type-C и тремя дополнительными парами силиконовых амбушюр разных размеров. К сожалению, дополнительных ушных фиксаторов в комплекте нет.

Дизайн и удобство использования

Знакомство с наушниками начинается с зарядного кейса, и он немного напоминает таковой в модели Momentum. Но тут нет декоративной ткани, а только простой и скользкий пластик. Из него же выполнены и сами наушники, что делает их не очень удобными в использовании. Особенно в момент извлечения из кейса: их нужно держать крепко, иначе есть риск выронить.

Также есть вопросы и к размеру кейса. Он небольшой, но в кармане джинсов хорошо ощущается из-за толщины. Также стоит учитывать толщину самих модулей, из-за которой они выпирают из ушей. Летом никаких проблем не будет, но зимой, если вы носите шапку, то она будет заметно вжимать наушники в ушную раковину. Разумеется, это индивидуальный параметр, но сделать примерку перед покупкой настоятельно рекомендуется.

Еще один важный момент — Sennheiser CX 400BT не подходят для занятий спортом. Даже при правильно подобранной амбушюре они все равно рискуют выпасть при резких движениях.

А вот дизайн наушников мне точно нравится. То же можно сказать и о самом кейсе, и о том, как наушники выглядят в нем. К практичности светлой версии, побывавшей на тестировании, вопросов нет. Пластик хоть и скользкий, но не маркий.

Звук Sennheiser CX 400BT

Для начала немного сухих фактов: 7-мм динамические драйверы, частотный диапазон от 5 Гц до 21 кГц, Bluetooth 5.1 для подключения и поддержка кодеков SBC, AAC и Apt-X.

Качество звучания наушников является одним из главных и уверенных плюсов. Звук получился чистым, с умеренным, но ощутимым басом. Высокие частоты детализированные, почти во всех композициях, кроме оркестровых, у наушников не возникало проблем.

С качеством шумоизоляции проблем нет, тут стоит сказать спасибо толстым корпусам наушников. Разумеется, Momentum 2 выигрывает по этому параметру за счет системы активного шумоподавления, но стоит помнить о разных ценниках этих моделей.

Качество передачи речи через встроенный микрофон неплохое, но не более, и только при отсутствии шума вокруг. С качеством вы можете ознакомиться ниже:

Что касается дальности и качества коннекта, то тут тоже вопросов нет. На расстоянии до 20 метров при прямой видимости наушники сохраняли со смартфоном (iPhone 11) уверенное соединение.

Возможности

Сами по себе наушники внешне достаточно простые — с каждой стороны у них предусмотрена сенсорная кнопка, по одной на модуль. С ее помощью можно регулировать громкость, переключать песни, отвечать на звонки и вызывать голосовой помощник.

При необходимости можно использовать только один наушник, но это может быть только правый модуль.

Для Sennheiser CX 400BT производитель предусмотрел специальное приложение Smart Control, в котором вы можете переназначать функции кнопок или отключать их вовсе. Также через приложение можно обновлять прошивку наушников.

Автономность

Производителем заявлено до 20 часов автономной работы, причем каждый модуль может проработать до 7 часов от одной зарядки, что весьма неплохо. Полностью кейс и модули заряжаются за 1,5 часа. Есть поддержка быстрой зарядки, благодаря которой модули способны за 10 минут получить достаточный заряд для игры музыки на протяжении 1 часа.