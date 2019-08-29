Обзор беспроводных наушников Sony WI-C600N





В линейке Sony есть много моделей наушников с системой активного шумоподавления, но в основном все они сделаны в полноразмерных или накладных форм-факторах. Поэтому любителям внутриканальных решений чаще смотрели в сторону либо старых моделей производителя, либо конкурирующих решений. Изменить ситуацию может новая модель беспроводных внутриканальных затычек — Sony WI-C600N, давайте посмотрим, получится ли у нее это сделать.

Комплектация

Вместе с наушниками Sony WI-C600N в комплекте можно найти инструкцию, силиконовые амбушюры разного размера (S, SS, M и L) и кабель зарядки USB-type C (длина которого не превышает 20 см).

Хочется отметить амбушюры, они выполнены качественно и имеют специальные насечки со стороны прилегания к корпусу звуковода, при этом надежно фиксируются в нем и не позволяют насадкам остаться в ушном канале отдельно от наушника.

Дизайн и эргономичность

Sony WI-C600N выполнены в форм-факторе внутриканальных затычек с шейным ободом. В конструкции применили несколько материалов. Сам обод сделан из силикона, который гнется в разные стороны, не причиняя вреда электронике, а на его краях установлены жесткие, пластиковые наконечники. Судя по всему, они оберегают аккумулятор от внезапного падения или других механических воздействий на наушники.

От каждой из сторон обода отходят тонкие провода к излучателям. Их оплетка твердая и возможно будет дубеть на морозе, но проверить это сейчас не выйдет. Сами корпуса наушников сделаны из матового пластика, на тыльной и внутренней стороне находятся отверстия для микрофонов системы активного шумоподавления.

Понравились магнитные крышки на тыльной стороне наушников, которые необходимы для того, чтобы комфортно их носить на шее. При этом, если соединить магниты, воспроизведение не останавливается, а продолжает играть.

В целом, вся конструкция мне понравилась, наушники удобно размещаются в ушах и не торчат из них. Шейный обод из-за своей гибкости комфортный в использовании и самое главное, что вся конструкция легкая и не превышает вес 34 грамма.

Управление Sony WI-C600N

Шейный обод в Sony решили полностью заполнить полезными клавишами. Все они расположились внутри и сделаны из-того же материала, что и обод. Меня удивило, что по внешним признакам наушники выглядят как влагозащищенными, но увы, это не так.

На правой стороне корпуса разместилась только одна кнопка, включающая систему активного шумоподавления и систему Ambient Sound, о них я расскажу позже.

А вот левую решили усеять органами управления. На ней находится пульт регулировки громкости, который совмещен с переключением композиций и здесь же отдельно находится клавиша воспроизведения/паузы.

Также рядом разместился индикатор состояния и разъем USB Type-C, который наконец-то стал чаще появляться в подобных устройствах.

Функциональность

Sony WI-C600N подключаются к источникам звука через протокол Bluetooth 4.2 при этом можно воспользоваться меткой для быстрого сопряжения, если устройство поддерживает NFC.

Несмотря на то, что внутриканальные наушники сами по себе имеют хорошую звукоизоляцию, но вместе с активным подавлением шумоизоляция выходит на новый уровень. Окружающие звуки глушатся полностью, я бы сказал даже лучше чем у Bose QuietComfort 35 II. В метро исчезают объявления станций и звук прибывающего поезда, и тоже самое с шумом на улице. Гул машин отсекается полностью. Поэтому если вы идете по улице, которая пересекает автомобильные дороги, то лучше включить функцию Ambient Sound. Она, наоборот, пропускает через микрофоны внешние шумы. Данная возможность будет полезной и во время занятий спортом, и во время работы в офисе, когда все же нужно слышать происходящее вокруг.

Кроме этого, WI-C600N поддерживают фирменное приложение Sony, через которое можно управлять функциями ANC и Ambient Sound, настраивать звучание при помощи предустановленных настроек эквалайзера, видеть состояние аккумулятора и подключения наушников.

Звучание и микрофон

Перед тем как рассказать о качестве звука в Sony WI-C600N, хочу отметить, что обязательно нужно ставить фирменное приложение. Так как без него невозможно настроить кодек, через который будет проходить музыка. А всего их три: AAC, AptX и стандартный SBS. Забегая наперед скажу, что наушники звучат хорошо со всеми устройствами, но с кодеком SBS получается не такой сочный и детальный звук. Например, при прослушивании композиций с басс-гитарой и контрабасом, легко можно перепутать их по звучанию. А вот когда используется кодек AptX, получается совсем другое дело. Звук становиться ярче и достоверней, приятно слушать живые инструменты, вокальные партии. Также наушники неплохо справляются с электронной музыкой, но иногда им не хватает объема в звучании, хотя это и не критично для такой модели. По теплоте звучания я бы ее отнес к чему-то среднему, так как весь частотный диапазон имеет плавную амплитуду.

И хотя микрофонов в Sony WI-C600N много, но с работой в режиме гарнитуры наушники справляются посредственно. Собеседник иногда не слышит, что вы говорите или наоборот заявляет, что это вас плохо слышно. Кроме этого, микрофон очень легко глушится ветром, даже при малейшем дуновении воздуха это будет слышно во время разговора.

Автономность Sony WI-C600N

На коробке с наушниками производитель обещает 6,5 часов воспроизведения с активным шумоподавлением, у меня получилось выжать из Sony WI-C600N 5,5 часов. Обрадовало наличие быстрой зарядки, которая подзаряжает устройство на 60 минут работы за 15 минут, а полная зарядка Sony WI-C600N происходит за час.