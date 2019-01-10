Обзор беспроводных наушников Meizu POP

Популярность полностью беспроводных наушников растёт с каждым днем с геометрической прогрессией и любой уважающий себя производитель гонится за этим трендом. Meizu не стала отставать от всех и выпустила героя нашего обзора – Meizu POP.

Комплект поставки

Наушники поставляются в небольшой белой коробке, на тыльной стороне которой разместилась вся важная информация от Meizu. Как и положено большинству беспроводных наушников, главным аксессуаром является кейс-зарядка. Кроме него в коробке расположилась инструкция по сопряжению наушников с различными устройствами и информация об обновлении программного обеспечения Meizu POP, небольшой кабель Type-C, с которым процесс зарядки наушников происходит быстрее чем через Micro-USB, два размера силиконовых амбушюр и два комплекта силиконовых чехольчиков на наушники с интегрированной ушной распоркой. По моему мнению, так называемые чехольчики очень функциональны, кроме того, что они защищают 50% корпуса Meizu POP от царапин, они также помогают не выпадать им из ушной раковины, и при этом дополняют влагозащиту уровня IPX5.

Внешний вид

Весь внешний вид Meizu POP завязан на белом и синем цвете. Ни один из элементов комплектации не выпадает из этой концепции. Перед тем как добраться к наушникам, придется познакомится с глянцево-белым кейсом-зарядкой, забегая наперед скажу, что материалы кейса и наушников разные, хотя на первый взгляд идентичны. Кейс напоминает растянутый бочонок, с плоским верхом и низом. На передней стороне разместился логотип Meizu, над которым поселилось 4 синих светодиода сообщающих уровень заряда аккумулятора кейса. Чтобы их засветить, нужно нажать кнопку на тыльной стороне чехла, над которой размещен механизм открывания крышки бокса. Стоит рассмотреть механизм открытия подробней, хотя он и простой, но есть в нем несколько фишек. Верхняя крышка соединяется с основным блоком через шарнир из полированного металла, а для фиксации, кроме привычной кромки, используются магниты. С их помощью крышка закрывается и открывается с приятным щелчком и благодаря этому кейс можно использовать как антистресс.

Магниты также фиксируют и сами наушники в кейсе, что очень порадовало, ведь в некоторых других моделях производители не потрудился оснастить свой кейс таким дополнением. Оно кажется не таким уж и нужным, но на практике с ними удобно помещать наушники в кейс и не переживать, что они при тряске будут царапаться об чехол. Кроме магнитов, Meizu покрыл внутреннюю сторону крышки мягким материалом, который точно не повредит глянец белых POP.

Сами наушники выполнены из более плотного глянцевого пластика, это выглядит довольно стильно, но из-за глянца они скользкие и не всегда с первого раза получится вытянуть их из посадочных мест. Сам корпус Meizu POP небольшой, хотя акустическая камера имеет достаточный объем для динамического излучателя и выполнен с учетом анатомии ушной раковины.

Узнать состояние подключения и аккумулятора наушников можно благодаря прозрачному кольцу с синей подсветкой, внутри которого разместились сенсорная панель и логотип компании.

Опыт эксплуатации

Meizu POP реально удобные, они не приносят дискомфорт при долгом использовании и вообще через пару тройку песен забываешь о них, но как обычно есть ложка дегтя в бочке с мёдом, но о ней чуть ниже. Видно, что производитель делал упор на эргономичность и поэтому решил использовать уже проверенный рецепт внутриканальных затычек, а для тех, кому покажется, что наушник вот-вот вылетит, придумали насадки с ушным упором.

Даже к такой мелочи как зарядка, Meizu подошли с максимализмом. В компактный чехол умудрились запихнуть беспроводную зарядку и разъем с USB Type-C.

Дизайн тоже получился универсальным и практичным, белый глянцевый корпус мне напоминает драже Mentos и с ним отлично выглядит в ушах, что у девушек, что у парней, а из-за цвета корпуса Meizu POP царапины не будут бросаться в глаза.

Рациональным показалось и управление, которое работает благодаря сенсорным площадкам на каждом из наушников. Для изменения громкости стоит приложить палец к левому наушнику и звук станет тише, для увеличения стоит повторить то же самое с правым. Одинарный тап и песня заиграет или станет на паузу, а для переключения на следующий или предыдущий стоит всего лишь два раза тапнуть по одному из наушников.

За все время тестирования были вопросы к качеству и стабильности связи. Meizu POP быстро находятся по Bluetooth при первом подключении и после сохранения их в списке устройств, сразу же подхватывались, стоило лишь достать их из кейса. Но вот стабильность связи хромала. Она была хорошей там, где было минимальное количество помех, таких как другие Bluetooth устройства и тд., стоило попасть в час пик в метро и несколько раз получаешь обрыв связи между правым и левым наушником.

Звук

Meizu POP позиционируются как наушники для спорта с возможностью комфортного повседневного использования и требовать от них Hi-Res звучания не стоит.

В этой модели нет aptX, но это и не столь важно, ведь большое количество устройств его не поддерживает, но звук выходит добротным и сбалансированным, то же самое и с этими наушниками. Звуковая картина обычная, где нужен бас он есть, средина ощущается, а верха не режут слух, но любителям полной передачи звукового тракта тут делать нечего.

Как говорилось выше, Meizu POP это универсальный продукт, он способен и оживить тренировку заводными и качающими треками, и после нее просто отыграть с хорошим балансом любой стиль, начиная от регги и заканчивая простенькой классикой.

Автономность

Автономность Meizu POP находится на хорошем уровне. Батарейки самих наушников мне хватало на 2,5-3 часа на максимальной громкости, согласитесь для тренировки или для прослушивания по дороге на работу хватит с головой, а с возможность зарядится от кейса ещё 4 раза позволяет на несколько дней забыть о розетке.

3.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Цена; внешний вид с использованием хороших материалов; беспроводная зарядка; удобная посадка в ушной раковине; влагозащита; универсальность Минусы: Качество и стабильность связи; скользкий корпус и слишком мощные магниты в кейсе Вывод: Meizu POP – это полностью беспроводные спортивные наушники с защитой от влаги. Эту модель сложно назвать интересной в плане звука, но у неё есть много полезных особенностей, которые хотя и не очень значительные, но радуют при повседневном использовании. Поэтому если вам нужны универсальные наушники с обычной подачей звука и стильным дизайном, то стоит обратить своё внимание на Meizu POP. Технические характеристики Meizu POP White

1 975 − 3 449 грн

Сравнить цены Тип Наушники TWS ("полностью беспроводные") Способ подключения / радиус действия беспроводной ( Bluetooth 4.2 до 10м) Профили Bluetooth A2DP, AVRCP, HSP, HFP Тип конструкции вакуумные ("затычки") Тип акустического оформления закрытые Тип крепления внутриканальное Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/пластик/силикон Складная конструкция - Поворотные чаши - Водостойкий корпус - Шейный обод - Конструкция излучателя динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Частотный диапазон, Гц 20-20000 Сопротивление, Ом 16 Чувствительность, дБ 101 Максимальная входная мощность, мВт 5 Диаметр динамиков, мм 5,8 Тип магнита нет данных КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % нет данных Активное шумоподавление - aptX - Тип микрофона по принципу действия нет данных Конструкция микрофона встроенный в наушник Направленность нет данных Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) - Пульт ДУ - Регулятор громкости - Длина шнура, м - Тип кабеля - Подключение кабеля - Несимметричный кабель - Съемный кабель - Тип разъема - Форма штекера - Вес, г 5,8 Цвет белый Питание / время работы аккумулятор /3 ч. Игровая гарнитура - Наушники для мониторинга - Поддержка объемного звука - Apple-совместимость + Android-совместимость + Комплектация наушники, USB-С кабель для зарядки, футляр-зарядка Дополнительно -

Редакция выражает благодарность интернет-магазину SoundMag за предоставление Meizu POP на обзор