Обзор беспроводных наушников SteelSeries Arctis Pro Wireless

То, что у SteelSeries хорошо получаются беспроводные наушники мы знаем давно. В версии Arctis Pro, компания собрала весь свой опыт в создании удобных и качественных наушников и дала пользователям гаджет, в котором не надо идти на компромиссы как в звуке, так и в гибкости в подключении, будь то PC, PS4 или смартфон. Более того, наушники хороши не только мультиплатформенностью, но и автономностью, а также процессом настройки, для которого используется специальная док-станция. О звуке, удобстве и дополнительных функциях я подробно расскажу в сегодняшнем обзоре.

Комплектация

Наушники поставляются в достаточно крупной коробке, размеры которой связаны не только с габаритами самих наушников, но и весьма обширным комплектом поставки. В который, помимо наушников и документации входят: док-станция, которая также является передатчиком, второй аккумулятор, кабель для подключения дока к ПК или консоли, кабель дополнительного питания, оптический кабель, кабель для подключения наушников к USB-порту для зарядки, кабель для проводного подключения к USB-порту. Также комплект включает поролоновую насадку на микрофон.

Благодаря такой комплектации в SteelSeries предусмотрели любые возможности по подключению. Док-станция не только передает звук на наушники по радиоканалу с PC или консоли, но и умеет заряжать второй аккумулятор, входящий в комплект. Таким образом риск остаться с разряженными наушниками сведен к минимуму. Кстати, для подключения наушников док-станция даже не обязательна, так как для этого может быть использован Bluetooth, причем одновременно с радиоканалом 2,4 ГГц.

Внешний вид и удобство использования

Arctis Pro Wireless — это очень крупные, но достаточно удобные наушники. Это не портативное решение, но при желании их можно положить в рюкзак благодаря поворачивающимся динамикам. Это позволяет комфортно расположить наушники на шее, пока вы ими не пользуетесь. Гарнитура полностью черная, матовая и практичная в использовании, глянца минимум. Амбушюры обшиты тканью, достаточно мягкие и комфортные. В теплые дни они не парили кожу.

SteelSeries традиционно не использует сдвижную скобу для регулировки оголовья, а вместо этого здесь применена тканевая стяжка на липучке. Такое решение не менее, а скорее и более удобно, чем наклеенный поролон. Наушники подходят для небольшой или средней по размеру головы, диапазон регулировок все же не столь велик, какой хотелось бы получить от крупных наушников.

Чаши выполнены из пластика, а скоба и крепления — из металла. Качество сборки хорошее, но не отличное: в месте крепления динамиков и шарниров слышен скрип, но только при сильных сжатиях и резких движениях. Пока наушники на голове никаких посторонних звуков вы не услышите.

Интерфейсы, разъемы

На каждой из чаш предусмотрен ряд органов управления и разъемов. Каждая из них оснащена съемными крышками на магнитном креплении, которые могут быть заменены на другие панели, продающиеся отдельно. Под крышкой правой чаши находится съемный аккумулятор. Также на чаше расположен светодиод активности, клавиши включения и активации Bluetooth.

На левой чаше расположен выдвижной микрофон, клавиша его включения, ролик регулировки громкости, также осуществляющий навигацию по меню настроек в док-станции, разъем 3,5-мм для последовательного подключения второй пары наушников, разъем для подключения зарядного кабеля, отдельный разъем для проводного подключения к смартфону или другому источнику звука с mini-jack.

Док-станция

Это небольшая черная коробочка с глянцевыми боками и матовой верхней крышкой. Она служит не только трансмиттером звука, но и заряжает второй аккумулятор. На задней панели адаптера расположен USB-разъем для подключения к ПК, разъем для обеспечения дополнительного питания (тоже к USB), линейный и оптический вход и выходы для подключения к консолям и колонкам. На боковой панели есть щель, куда вставляется второй аккумулятор.

Спереди — монохромный дисплей и пара клавиш, одна из них вписана в регулятор громкости. Эти органы управления используются для навигации по меню. Оно организовано достаточно просто и удобно. В способе управления и логике пунктов можно легко разобраться без инструкции.

Благодаря док-станции наушники не нуждаются в дополнительном софте, вся настройка осуществляется с ее помощью. В меню вы можете выбрать источник звука (PC, AUX или PS4), настроить эквалайзер, баланс между громкостью звука и чата, а также дополнительные параметры вроде яркости дисплея, яркости светодиода микрофона (!) и других полезных, и не очень, мелочей. В обычном режиме на дисплее отображается источник звука, громкость и заряд рабочего и дополнительно аккумуляторов.

Звучание

Звук SteelSeries Arctis Pro Wireless однозначно понравился. В нем нет традиционных «игровых» особенностей вроде раздутых басов или отсутствия средних. Звук сбалансированный, чистый, детальный и, в целом, очень приятный. Наушники получились действительно универсальными. В них можно с удовольствием слушать музыку разных жанров: от хип-хопа до классики и, при этом, играть с драйвом в экшнах и гонках.

Некоторым может показаться недостаточным тот уровень низких частот, который воспроизводят наушники, но это можно исправить эквалайзером. На мой взгляд, низких частот более чем достаточно, даже по умолчанию. Средний диапазон присутствует, а высокие звучат чисто и четко, без сибилянтов.

Микрофон

Качество записи микрофона можно назвать хорошим, не «супер», но для чата достаточно. Присутствует система шумоподавления, но со своими обязанностями она справляется не очень хорошо. Ее принцип работы таков, что фоновой шум она не глушит, а «вытягивает» голос — и вас слышно по-прежнему отчетливо. Как я уже писал, на левой чаше есть клавиша отключения микрофона и при выключении на его кончике загорается красный светодиод. С примером записи звука вы можете ознакомиться по ссылке.

Автономность

Наушники поставляются с двумя аккумуляторами емкостью по 1000 мАч каждый, есть также возможность заряжать наушники по проводу. Но возможности пользоваться наушниками и проводной зарядкой одновременно нет. SteelSeries заявляет 10 часов работы одного аккумулятора. То есть с двумя получается 20 часов почти непрерывного использования.

Неплохо в теории, но на практике, при громкости в 75%, одного заряда аккумулятора мне хватило примерно на 8 часов. К тому же, не очень понравилось то, что наушники не включаются сами после установки нового аккумулятора. Поэтому при замене батарей всегда будет небольшая задержка. Автономность в целом не рекордная и не очень соответствует заявленной, но идея с двумя аккумуляторами довольная интересная и реализована относительно неплохо.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: качество звучания, удобство использования и настройки Минусы: цена, автономность чуть меньше заявленной Вывод: SteelSeries Arctis Pro Wireless без преувеличения можно назвать флагманом линейки игровых наушников компании. Здесь есть все — прекрасный звук, отличная функциональность и удобство в использовании. Но, как показал тест, продукт не идеален. Автономность немного не дотягивает до обещанных цифр, да и цена кусается. С другой стороны, аналогов этим наушникам практически нет. Поэтому если вам нужна игровая гарнитура с действительно хорошим звуком и широкими возможностями по подключению к разным устройствам, то Arctis Pro Wireless подходит на эту роль как нельзя лучше. Технические характеристики SteelSeries Arctis Pro Wireless

15 903 − 15 903 грн

Сравнить цены Тип Компьютерная гарнитура Способ подключения / радиус действия Беспроводной(Dual Wireless: 2.4G Bluetooth) Профили Bluetooth A2DP, HFP, HSP Тип конструкции полноразмерные Тип акустического оформления закрытые Тип крепления оголовье Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) метал/пластик/ткань Поворотные чаши + Конструкция излучателя динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Частотный диапазон, Гц 10-40000 Сопротивление, Ом 32 Чувствительность, дБ 102 Диаметр динамиков, мм 40 КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % <1% Конструкция микрофона Выдвижная стрела Направленность Двунаправленное Пульт ДУ + Регулятор громкости + Подключение кабеля односторонние Съемный кабель + Тип разъема USB, оптический, 3,5 мм Цвет черный Питание / время работы 20 часов (10 на батарею) Игровая гарнитура + Комплектация беспроводная гарнитура Arctis Pro,базовая станция передатчика,USB-аудиокабель,оптический кабель Toslink,мобильный аудиокабель,мобильный зарядный кабель,микрофонная ветро-защита,информация о продукте

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