Обзор беспроводных наушников Zagg iFrogz Impulse Wireless

На рынок наушников все чаще выходят производители, ранее занимавшиеся аксессуарами для смартфонов. Так поступила и американская компания Zagg, для этих целей купившая бренда iFrogz, который специализируется на наушниках. Сегодня мы познакомимся с одной из моделей iFrogz. В наушниках Impulse Wireless сочетается интересная конструкция, неплохая автономность, но насколько они удобны в реальном использовании, и как обстоят дела со звуком — обо всем этом пойдет речь далее.

Комплектация

В небольшой упаковке-книжке, помимо гарнитуры, поставляется microUSB-кабель и набор из двух пар дополнительных амбушюр.

Дизайн

Конструктивно iFrogz Impulse Wireless представляется собой небольшую основную часть с электроникой, из которого выходят два провода с наушниками. В нашем случае наушники и корпус выполнены в белом цвете со вставками цвета розового золота. Также в продаже есть черная версия с вкраплениями серого. Белый цвет оказался не очень практичным, прорезиненные вставки и зажим на пульте быстро покрываются пылью/пачкаются.

На корпусе расположен пульт управления из трех кнопок — паузы/включения и регулировки громкости/переключения треков. С обратной стороны пульта находится магнитная застежка для крепления на одежду. Снизу расположен разъем для зарядки и светодиод активности. Корпус защищен от влаги по стандарту IPx2.

Удобство использования

Наушники оказались очень удобными в повседневной жизни, за исключение одного нюанса. Дело в том, что конструктивно пульт должен держаться на одежде и, соответственно, проблемы возникнут тогда, когда зацепить пульт будет не за что. Допустим, вам по какой-то причине нужно будет быть без футболки, например во время тренировки, или верхняя одежда не позволит зацепить пульт на себе, и это надо учитывать.

В остальном, вес корпуса не отягощает одежду, а магнитная застежка надежно удерживает пульт на воротнике. Во время пробежки вес пульта не ощущается и корпус не «прыгает» на воротнике. Сами наушники достаточно компактные, при правильно выбранных амбушюрах они не вызывают дискомфорта.

Звучание

11-мм драйверы Impulse Wireless выдают чистый, но немного глуховатый звук с хорошим басами. По умолчанию не хватает высоких, что легко исправляется с помощью эквалайзера, но только до определенного момента, все же тут у наушников есть предел. Бас присутствует, он ощутим, но без излишеств. В наушниках очень хорошо звучит музыка с ощутимым битом — рэп и хип-хоп. Чуть хуже рок из-за недостатка высоких. Но, в целом, для тренировок наушники подходят хорошо, а внутриканальная конструкция неплохо изолирует от внешнего шума.

Системы шумоподавления нет, она используется только для микрофона. Что касается передачи речи, то она неплохая, лишний шум отсекается, но звук бывает глуховат, во время разговоров собеседники иногда жаловались на качество речи «как из бочки».

На мой взгляд, единственное серьезное замечание к наушникам — это громкость служебных звуков, вроде сигнала о включении и входящем звонке. Они слишком громкие и к этому я так и не смог привыкнуть.

Автономность

Для относительно небольшого корпуса время работы неплохое, но не более. Производителем заявлено 5 часов работы, на практике получилось 4,5 часа при средней громкости. Наушники полностью заряжаются за один час.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: неплохой звук, удобная форма наушников Минусы: слишком громкие служебные уведомления, особенности форм-фактора Вывод: Не могу сказать, что Zagg Impulse Wireless однозначно понравились. В модели есть один заметный недостаток, но все остальное — скорее особенности. К недостаткам стоит отнести слишком громкие уведомления. Среди нюансов, которые следует учитывать перед покупкой важно отметить особенности конструкции и легкий недостаток высоких частот. Автономность нельзя назвать выдающейся, она просто неплохая. А в остальном, Impulse Wireless — просто хорошие наушники, на которые можно обратить внимание при выборе. Технические характеристики Zagg IFROGZ Impulse Wireless White & Rose Gold

1 185 − 1 185 грн

Сравнить цены Тип Наушники с микрофоном/Телефонная гарнитура Способ подключения / радиус действия беспроводной(Bluetooth до 10 м.) Тип конструкции вакуумные ("затычки") Тип акустического оформления закрытые Тип крепления вакуумные ("затычки") Водостойкий корпус +(IPX2) Конструкция излучателя динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Частотный диапазон, Гц 20-20000 Сопротивление, Ом 16 Чувствительность, дБ 97dB +/- 3dB Диаметр динамиков, мм 11 Конструкция микрофона встроенный в пульт Пульт ДУ +(3 кнопки) Регулятор громкости + Длина шнура, м 0,35 Тип кабеля стандартный Подключение кабеля двустороннее Цвет белый-розовое золото Питание / время работы аккумулятор/5 ч (время зарядки 1 час) Apple-совместимость + Android-совместимость +

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge.ua за предоставление наушников Zagg iFrogz Impulse на обзор