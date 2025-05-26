Обзор дополнения Kingdom Come: Deliverance II Brushes With Death

Brushes With Death — первое сюжетное дополнение для Kingdom Come: Deliverance II. Оно погружает игрока в новую историю, в которой Генри знакомится с таинственным художником Мастером Войтой, страдающим особым душевным расстройством и стремящимся создать свой последний шедевр. Впереди геймера ждет не просто новый сюжет, но и возможность проявить себя как в новых приключениях, так и в творчестве: от раскрашивания щитов до решения моральных дилемм. В этом обзоре мы рассмотрим, стоит ли потратить время на это приключение и соответствует ли дополнение высоким стандартам игры.

Kingdom Come: Deliverance II: Brushes With Death 194 грн. Плюсы: атмосферная и глубокая история с неожиданными поворотами продолжительностью до 12 часов; интересные моральные выборы, влияющие на репутацию; возможность творческого самовыражения через раскрашивание щитов; новые активности: конные гонки и стрельба из лука верхом. Купить в PlayStation Store Минусы: отсутствие влияния на глобальный сюжет; некоторые моменты кажутся слишком затянутыми; нет глобальных изменений в механиках игры. Купить в PlayStation Store 7.5 /10 Оценка

ITC.ua

Сюжет Kingdom Come: Deliverance II Brushes With Death

События Kingdom Come: Deliverance II Brushes With Death начинаются в районе замка Троски. В лесу Генри находит привязанного к дереву художника Мастера Войту, который разговаривает с разрисованным черепом. Художник рассказывает, что двое вымогателей украли у него кисти и игральные кости и просит Генри вернуть их мирным путем. Во время поиска вы находите этих двух мужчин на опушке леса: они говорят, что Войта вел себя как сумасшедший и поэтому наказали его, связав на дереве.

Далее сюжет ведет Генри к тайным местам и разным людям, через которых постепенно раскрываются детали прошлого самого художника. История дополнения веет загадочностью: Войта, похоже, страдает шизофренией — он постоянно слышит голоса, а его одержимость темой смерти и разговоры с черепом становятся причиной недоразумений с окружающими.

Цель сюжетной линии — помочь художнику найти вдохновение и завершить его последнюю картину, которая сделает его известным в своем поколении. В процессе расследования Генри посещает скрытыми места Богемии, а финал истории Войты зависит от выборов игрока.

Квестовая структура

Brushes With Death построено как ряд взаимосвязанных заданий. Начальный квест заставляет спасать Войту от волков, а затем отыскать его кисти и кости у разбойников. В дальнейшем появляются второстепенные задания, которые добавляют контекст. Например, в одном квесте Генри нужно помочь пожилой женщине собрать травы и починить ее наряд, чтобы она смогла восстановить память и дать подсказку об одном месте.

Игроку предстоит путешествовать между несколькими локациями: доставлять и собирать предметы, искать нужные места и вести диалоги с NPC — в общем все то, что в основной части игры.

Помимо главной линии, в DLC есть развлечения: в кочевом лагере на северо-востоке Троски устроены конные гонки и стрельба из лука верхом. Это автономные мероприятия для испытания навыков верховой езды: наградой за успех является уникальное снаряжение для лошади. Главное — услуги Войты по росписи щитов. Помогши ему, разблокируете новую возможность кастомизировать щиты Генри, которые Войта разрисует в стиле средневековой геральдики. Выбор рисунка достаточно гибкий — можно задать цвета, окантовку и сам символ — так что на практике получаем более сотни вариантов раскраски щитов.

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Атмосфера

Атмосфера Kingdom Come: Deliverance II Brushes With Death — необычная для серии. Вместо политических интриг и высоко драматических баталий игроку предлагают интимную и тревожную историю. Природа вокруг — мрачные луга и лесные чащи в окрестностях Куттенберга — подчеркивает меланхоличный настрой. Сцены психологической драмы раскрывают внутренние конфликты персонажей. Важно, что сюжет чутко затрагивает проблему душевного расстройства — описание состояния Войты изобразили трепетно и с пониманием, не умаляя серьезности темы, а в конце оставляя оптимистический тон.

Сильным элементом, который работает на атмосферу, является актерская игра и диалоги. Генри (в исполнении актера Том Маккея) часто выражает скепсис и обеспокоенность, когда натыкается на странные события; его эмоции и риторика хорошо переданы озвучкой. Персонаж Войты тоже комплексный и интересный, а маска шутливости постепенно меняется, когда становится очевидной его душевная боль.

Диалоги звучат естественно и мастерски озвучены, что делает разговоры с героями интересными. Благодаря этому погружение в историю проходит легко: даже многочисленные путешествия между локациями приносили вознаграждение в виде увлекательных разговоров и новых подробностей о персонажах.