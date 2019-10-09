Обновление Android Auto: фокус на приложения





В этом году Google решил значительно обновить свою автомобильную систему Android Auto, представив для неё новый интерфейс, который в свою очередь призван улучшить её функциональность. Получилось это у компании или нет, и какие нововведения были добавлены в новую оболочку для авто, давайте разберёмся в этом материале.

Чтобы попробовать обновлённый интерфейс Android Auto мы взяли новый автомобиль Suzuki Vitara 2019, который оснащается 7-дюймовым сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы.

Последняя поддерживает как Android Auto, так и Apple CarPlay. При этом сразу хочется отметить, что сам по себе интерфейс автомобильной системы Suzuki довольно просто организован, но работает относительно быстро.

И если прошлая версия Android Auto не очень далеко от него ушла, то новая выглядит, во-первых, более симпатично, во-вторых, в плане эргономичности и общей организации интерфейса может дать ему фору. Поэтому, если хочется выжать из системы «инфотеймента» в машине максимум, есть смысл попробовать установить на смартфон Android Auto.

Установка и включение нового интерфейса

К сожалению, как и прежде автомобильный интерфейс Google официально не доступен украинским пользователям через магазин Google Play. В этом плане Android Auto уступает Apple CarPlay в глазах отечественных потребителей, так как последний сразу вшит в iOS и автоматически включается при подключении к автомобилю через кабель или беспроводным способом, если он поддерживается. А вот чтобы «завести» Android Auto приходится немного повозиться. Для начала нужно скачать на смартфон APK-файл программы (например, через APK Mirror), из которого она будет установлена. И к сожалению, это остаётся на страх и риск самого пользователя, так как во время установки приходится давать программе ряд разрешений на доступ к функциям смартфона. Но в дальнейшем приложение Android Auto, как и CarPlay, будет автоматически запускаться при подключении к автомобилю, и даже самостоятельно обновляться через Google Play.

По умолчанию Android Auto пока запускается со старой версией интерфейса, и чтобы получить новый, нужно в настройки приложения на смартфоне выбрать опцию его отображения. Сложно сказать, почему это работает именно так, ведь в Google официально анонсировали обновление Android Auto ещё в июле, но пока оно включается на добровольной основе.

В остальном, настройки приложения позволяют включить распознавание голосовых команд через «Ок, Google», автоматически блокировать смартфон во время движения, сразу начать воспроизведение медиа при подключении смартфона к машине и другое.

Фокус на приложения

Сам по себе новый интерфейс Android Auto стал больше похож на Apple CarPlay. В Google отказались от информационных карточек, которые менялись в зависимости от используемых на смартфоне программ, а также входящих оповещений. Теперь весь фокус на приложениях, которые можно запускать с экрана информационно-развлекательной системы автомобиля.

Сюда подтягиваются все программы на смартфоне с поддержкой Android Auto, которые в целом могут безопасно использоваться в автомобиле. В первую очередь это навигация, например, можно запустить Карты Google или Waze. Я в основном использовал первые, они довольно удобные в машине и сразу после запуска предлагают на выбор самые частые маршруты передвижения, прокладывая их с учётом пробок.

Новый Android Auto без проблем подтягивает приложения Google Play Music, Apple Music и YouTube Music, у которых под него специально адаптирован интерфейс. Это же касается и возможности слушать аудиокниги через Google Play Книги и подкасты через Google Podcasts.

Кроме всего этого, с помощью Android Auto можно совершать звонки, но только если автомобиль оборудован микрофоном, так как звук выводится не на смартфон, а на динамики в салоне.

В целом, функциональность системы изменилась не сильно, использовать навигацию, слушать музыку, подкасты и аудиокниги можно было и в прошлой версии Android Auto. Но теперь это стало немного удобней, приложения сразу отображаются на главном экране, а самые часто используемые в верхней его части.

Новая панель навигации

А вот в нижней части интерфейса нового Android Auto теперь всегда находится новая панель навигации. На ней расположена кнопка выхода из приложения обратно в интерфейс информационно-развлекательной системы авто, новый блок, который меняется в зависимости от используемой программы, иконка оповещений, а также Ассистент Google.

Новая панель отображается на всех экранах интерфейса Android Auto, и теперь если, например, запустить плеер, то на ней будут отображаться клавиши управления воспроизведением.

А если открыть карты и проложить маршрут, а потом переключиться на другое приложение, то на панели навигации появятся текстовые подсказки с указанием направления движения.

Более тесная интеграция с Ассистентом Google

Одной из ключевых особенностей Android Auto является интеграция с виртуальным Ассистентом Google, который должен помочь водителю решать ряд задач за рулём за счёт голосовых команд, не используя смартфон или клавиши на экране автомобильной системы. Таким способом компания заботиться о том, чтобы взгляд водителя не отрывался от дороги.

В новой версии на панели навигации появилась отдельная кнопка вызова Ассистента Google. Кроме этого, если он активирован, то на некоторых приложениях появляется его иконка и если нажать на неё, то можно сразу получить информацию от Ассистента голосом. Например, в календаре это позволяет быстро прослушать данные о ближайших событиях и встречах или добавить новые.

Работа с оповещениями

Ещё одна новая кнопка на панели навигации отвечает за просмотр оповещений со смартфона. Но не всех. В первую очередь поддерживаются входящие звонки и SMS, а также некоторые сторонние приложения, например, Telegram. При этом они довольно сильно ограничены, чтобы не отвлекать водителя. Входящее сообщение сначала показывается на экране в скрытом виде и можно выбрать либо его предварительный просмотр, либо же сразу прослушать его текст и надиктовать ответ.

Далеко не все программы поддерживают работу с оповещениями в Android Auto, например, в Gmail они не работают. Но это и хорошо, так как лишний раз не отвлекает от вождения.

Поддержка широких автомобильных экранов

В новой версии интерфейс научился адаптироваться под широкие, а не только прямоугольные, автомобильные экраны. Это позволяет более эффективно использовать их площадь, отображая больше полезной информации.

Автомобиль предоставлен – АВТО Интернешнл