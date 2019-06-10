Тест-драйв Opel Grandland X: надежда марки





В момент первой презентации-перезапуска Opel «за кадром» остался кроссовер Opel Grandland X. Восполняем упущенное и уделяем новинке повышенное внимание: все-таки перед нами SUV-флагман марки! Однако высокий статус задает и высокие ожидания. Чем сможет порадовать Opel Grandland X? А чем огорчит?

Позиционирование

Кроссовер Opel Grandland X – это самый центр популярного нынче сегмента C-SUV, подобных автомобилей у марки ранее не было. Конечно, кроссоверы в истории Opel были: можно вспомнить модель Antara (но она была больше) или модель Mokka (а эта, напротив, меньше). Поэтому Opel Grandland X является абсолютной новинкой для марки: новое имя и класс, новая платформа и техника, разработанная вместе с PSA. Продажи автомобиля Opel Grandland X стартовали в 2017 году, на украинском рынке модель представлена в начале 2019-го.

Прямых предшественников Opel Grandland X нет, в косвенных – модели Antara и Mokka. Автомобиль стартовал с продажами в 2017 году: в Европе есть несколько бензиновых и дизельных моторов (120-180 л.с.), но всегда предлагается только передний привод. Новинка последних недель – гибрид Opel Grandland X Hybrid4: обещано 300 л.с., два электромотора, полный привод, 50 км на электротяге, но не раньше 2020 года. Пока в Украине автомобиль доступен только с турбодизелем 1,5 л на 130 л.с. и передним приводом.

Как едет?

Один из самых сложных вопросов к новинке Opel Grandland X, поскольку восприятие автомобиля очень сильно меняется от условий, где он эксплуатируется. Так, в городе Opel Grandland X запоминается «тугим» на разгон турбодизелем: он неспешно «просыпается», здесь мало тяги на низких оборотах (1-1,5 тыс. об/мин), автомобиль слабо стартует со светофоров. При этом «автомат» тяготеет к высоким передачам и не дает мотору раскрутиться, чтобы набрать свою силу. Хотя признаю, что АКПП переключает передачи очень плавно и незаметно. Кажется, проблему динамичного разгона может решить спорт-режим, но его здесь нет. А еще есть замечания к подвеске: на мелких неровностях и лежачих полицейских автомобиль чуть потряхивает, на волнах/наплывах асфальта и при разгонах/торможениях – его раскачивает. Притом, что вроде как подвеску пытались сделать довольно мягкой, но наши дороги показывают, что эта мягкость оказалась излишней.

Но стоит выехать на трассу – и ситуация меняется с точностью до наоборот. Мотор постоянно работает в зоне около 2 тыс. об/мин и выше, где тяги много: ускорения – бодрячком, обгоны – с запасом и отменной динамикой. При этом «шелк» в работе АКПП никуда не делся, коробка вовремя и незаметно переключается вверх или вниз. Да и подвеска на скорости преображается: «мелочи» буквально пролетаешь ходом с легким шлепком шин, колеи/наплывы «растворяются» в мягких пружинах и амортизаторах, да и раскачка от поворотов/торможений уже не столь заметна, поскольку все происходит на скорости – в итоге не едешь, а летишь! Поэтому восприятие Opel Grandland X напрямую зависит от условий и дорог, где автомобиль будет эксплуатироваться. Если постоянная езда в городе, много светофоров, разгонов-торможений, узких разбитых улочек – то к автомобилю будут неприятные вопросы. Если пригород, езда по крупным городским магистралям, часто выбираетесь на загородные дороги и ездите по трассам – то Opel Grandland X окажется хорош. А вот к чему практически нет замечаний – так это к рулю. Слово «практически» касается чуть смазанного усилия в околонулевой зоне, но в остальном рулевое управления настроено отменно: четкие и быстрые реакции автомобиля, логичное нарастание усилия в крутых поворотах, минимум упорства на входе в вираж, все понятно и прогнозируемо. И еще один пункт без замечаний: хорошая звукоизоляция – тихий мотор, чуть больше шума от колес (но все равно тихо), аэродинамические шумы возникают только при скорости «хорошо за сотню».

Кроссовер Opel Grandland X еще не успел примелькаться, его дизайн выглядит «свежо» и, в тоже время, понравится любителям традиционных решений. Не обошлось без пары примечательных элементов: к примеру, «молнии» в светодиодных фарах или черный глянец на задних стойках. Если описать дизайн в двух словах, то это слова «лаконичность» и «элегантность». Жаль, но характер не столь сбалансирован: мотор слишком нетороплив при городской езде «в полпедали», а разбитые дороги ставят вопросы к подвеске. Однако на трассе кроссовер Opel Grandland X обретает цельность характера и оказывается хорош. Признаю: субъективные ощущения расходятся с объективными цифрами – Opel Grandland X с первого замера проезжает 0-100 км/ч за 12,4 секунды (при заявленных 12,8), а если приноровится к характеру автомобиля, то стабильно получаешь 11,3-11,4 секунды. В идеале «когда сошлись все звезды» можно даже «выехать» из 11 секунд.

Ситуация с интерьером похожа на ситуацию с экстерьером: аккуратный дизайн, высокое качество материалов, ряд интересных деталей – рай для любителей традиционных решений. Передняя панель сплошь из массива мягкого пластика, нормальный блок «климата», мультимедийная система с физическими кнопками и отдельной ручкой громкости, большие диапазоны регулировки сидений и руля. Приборы узнаются по моделям PSA, но от этого не становятся хуже – четыре стрелочных индикатора плюс многофункциональный ЖК-дисплей. Места либо «достаточно», либо «много» везде: спереди и сзади, дня ног и для головы, по ширине салона – для своего класса Opel Grandland X оказывается довольно вместительным. Да и багажник хорош: большой погрузочный проем, 2-уровневый пол, электропривод крышки багажника, полочки для мелочей. Чувствуется немецкий подход и практичность.

Однако замечания есть. Например, на руле явно проступает нитка-шов подогрева (зато по всей окружности), дверные карты выполнены из твердого пластика, центральная консоль буквально «залита» черным глянцем, который собирает отпечатки пальцев. Из других замечаний – камера заднего вида, которая не умеет поворачивать вспомогательные линии вместе с поворотом руля: почему так для SUV-флагмана Opel, когда даже более доступные автомобили PSA умеют намного больше? А почему сзади лишь один USB-порт?

Салон хорош: приятный и «не раздражающий» дизайн, высокое качество отделочных материалов, большие диапазоны регулировки сидений, простор спереди и сзади. Хотя внимания к задним пассажирам хотелось бы больше: регулировок или противосолнечных шторок нет, лишь один USB-порт, небольшой угол открывания дверей. В бонусах – лишь дефлекторы вентиляции да подлокотник. Но в ТОП-версиях добавляется еще один важный бонус – подогрев задних сидений. Багажник хорош и простором, и организацией, и дополнительными возможностями.

Есть ли инновации?

Даже невзирая на принадлежность к GM пару-тройку лет назад, кроссовер Opel Grandland X изначально разрабатывался на платформе ЕМР2 (Peugeot 508 и 3008, Citroen С5 Aircross). Также Группа PSA поделилась силовыми агрегатами: под капотом Opel Grandland X установлен новейший турбодизель BlueHDI 1.5 (одна из особенностей – система впрыска мочевины), который работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin. Кстати, пару слов о трансмиссии вообще: использована АКПП серии ЕАТ8, которая в сравнении с АКПП ЕАТ6 (прошлое поколение), отличается сближенными передаточными числами и облегченной конструкцией (минус 2 кг). Пока данный автомобиль имеет только полный привод, но на бездорожье помогает функция Grip Control, известная по многим моделям Peugeot/Citroen. Система Grip Control позволяет подстраивать поведение противобуксовочной системы под текущие ездовые условия: точнее контролировать пробуксовку колес на скользком покрытии, либо напротив позволить пробуксовку для само-очистки протектора, есть отключение ESP.

Платформа ЕМР2 предлагает независимую переднюю подвеску и полунезависимую заднюю, здесь в принципе не может быть установлен классический полный привод (ждем гибрид), зато есть много систем помощи водителю: контроль рядности, стоп-старт, мониторинг «слепых зон» зеркал. Остановимся на них подробнее. Так, система контроля рядности отличается хорошей «зоркостью» и умением подруливать автомобилем даже на довольно крутых изгибах. Причем в городе, при перестроениях по рядам, она не пугает и не отвлекает подергиванием или упорством руля. На основе камеры в верхней части лобового стекла построена не только система контроля рядности, но также функция распознавания дорожных знаков – и она тоже работает хорошо: замечает знаки, как на обочинах, так и на информационных табло над дорогой. Вот только, как мне показалось, замечает лишь знаки ограничения скорости, но не распознает знак запрета обгона. Наконец, функция мониторинга слепых зон зеркал заднего вида – здесь все просто: если датчик в углу заднего бампера заприметит автомобиль или мотоцикл – то включится предупреждающий сигнал в уголке бокового зеркала. Кратко: все системы работают точно и без замечаний – «зачет».

Автомобиль получил самые современные технологии, что есть у Группы PSA: 1,5-литровый дизель, 8-ступенчатый «автомат», функция Grip Control, много систем помощи водителю. Когда близко знакомишься с Opel Grandland X, то видишь микс Peugeot/Citroen и GM/Opel – на разных деталях находишь разную маркировку. В форме руля или подрулевых рычажках (смотрящих на 2 и на 10 часов) узнается Opel последних лет. Да и в целом – в дизайне, в салоне – все-таки преобладает ДНК Opel.

Цены и конкуренты

Кроссовер Opel Grandland X предлагается в Украине с 1,5-литровым турбодизелем 130 л.с., в паре с 6-ст. МКПП или 8-ст. АКПП, в двух комплектациях – итого три варианта.

Гамму открывает Grandland X в комплектации ENJOY ценой 641 тыс. грн. ($24 тыс.) для версии с МКПП или 698 тыс. грн. ($26,4 тыс.) для версти с АКПП. Комплектация ENJOY предлагает: систему стабилизации, шесть подушек безопасности, контроль рядности и распознавание дорожных знаков, круиз-контроль, контроль давления в шинах, подогрев руля и передних сидений, 2-зонный климат-контроль, зеркала с электроприводов и обогревом, задние парковочные датчики, 7-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, датчик дождя, 17-дюймовые колесные диски. Неслабо, да?

Следующий уровень – это комплектация INNOVATION, которая доступна только с АКПП и предлагается по цене от 788,5 тыс. грн. ($29,5 тыс.). Дополнительно к вышеописанному, здесь добавлено следующее: система GripControl, подогрев задних сидений, комбинированная отделка «кожа/ткань», сиденья с одобрением AGR (ассоциация ортопедов Германии), подогрев задних сидений, камера заднего вида, адаптивные светодиодные фары Full LED, тонированные стекла, 18-дюймовые колесные диски, мониторинг «слепых зон» зеркал заднего вида. Опции касаются лишь вариантов окраски кузова: доплата за цвет «металик» или «перламутр», доплата за крышу черного цвета. С учетом окраски, тестовый Opel Grandland X стоил около 800 тыс. грн. или чуть больше $30 тыс.

Кроссовер Opel Grandland X предлагает немало современного оснащения: полностью светодиодные адаптивные фары, современная мультимедиа с поддержкой профилей пользователя, камера заднего вида, подогрев руля и лобового стекла. Пусть к ряду пунктов есть замечания, но зато все оборудование идет «одним пакетом» в рамках выбранной версии, благодаря чему удается получить адекватный прайс. Чем ответят конкуренты?

Класс С-SUV сегодня буквально переполнен: соперников-конкурентов для Opel Grandland X можно считать десятками. Но… К примеру, возьмем родственные модели Peugeot 3008 или Citroen C5 Aircross: номинально аналогичная платформа и техника, но в реальности они целятся на совершенного другого покупателя – того, кто выбирает глазами и эмоциями. Схожая ситуация с новоприбывшим Volkswagen T-Roc: акцент на стиль, пусть и в ущерб практичности, да и дизельного мотора нет; но все равно опасный конкурент. Еще пример – Honda HR-V: хорошо выглядит, просторный салон, но масса замечаний к езде и снова нет дизеля или гибрида для экономии топлива. Раз уж вспомнили про гибрид – то он есть у «молодежного» кроссовера Toyota C-HR. Плюс версии с полным приводом, «атмосферником» или небольшим турбо-мотором, цены сравнимы – в итоге получаем одного из самых опасных конкурентов. Второй опасный конкурент тоже из японцев – Nissan Qashqai: популярная марка и модель, широкий выбор версий, заманчивые цены. Плюс начально-базовые версии Hyundai Tucson и аналогичного по технике кроссовера KIA Sportage. А ведь еще есть Haval H6, Mitsubishi Outlander и Eclipse Sport. Ладно, все они с прожорливыми бензиновыми моторами. Но ведь есть Renault Kadjar с дизельными версиями и ценником поменьше…

Только в предыдущем абзаце я назвал с десяток конкурентов, а реально их еще больше. Новичок Opel Grandland X обращается к разуму покупателя, предлагая оптимальные решения. В итоге Opel Grandland X пытается выиграть битву за покупателя «по очкам». Сможет ли? Ведь в конкурентном классе, кажется, нужно «побеждать нокаутом» – уж слишком известны и сильны соперники. Пятерка самых опасных: Nissan Qashqai, Toyota C—HR, Hyundai Tucson, KIA Sportage, VW T—Roc.

Стоимость содержания

Городской расход топлива составил 7,5-8 л на 100 км пути – в целом немного, но от современного турбодизель и 8-ст. АКПП я ждал лучшего, да и «паспорт» обещал заметно меньше. Зато на трассе автомобиль довольно экономичен: на скорости 80-90 км/ч – расход 4,5-5 л на 100 км, на скорости 110-120 км/ч – около 6-6,3 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль составляет два года без ограничения пробега. Периодичность сервисного обслуживание составляет каждый 10 тыс. км или раз в год. Стоимость ТО составляет лишь 1,8 тыс. грн. (ТО-10, ТО-30…), либо 3,2 тыс. грн. (ТО-20, ТО-40…).

Цены на автомобиль и ТО указаны по состоянию на июнь, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность

Ожидаемо для современной модели, Opel Grandland X получил максимальную «5-звездную» оценку безопасности согласно рейтингу EuroNCAP. Но есть замечания: повышенные нагрузки на грудь водителя и переднего пассажира при фронтальных столкновений с частичным либо полным перекрытием. В остальном – боковые удары, защита шеи, безопасность детей – все на хорошем уровне.

В итоге

Кроссовер Opel Grandland X делает ставку на практичность и проверенные решения: хорошее соотношение оснащения и цены, экономичный дизель и полноценный «автомат», качественный и довольно просторный салон, приятный «свежий» дизайн. Однако взрыва эмоций, который дают родственники-конкуренты (и чем они привлекают либо отталкивают покупателей), здесь нет, ему сложно ворваться в ум покупателя, запомнится какой-то яркой особенностью. С другой стороны – это и не такая проблемная ситуация «обо всем и ни о чем», как произошло с Honda HR-V, Mitsubishi ASX, Hyundai Creta. Скажу так: Opel Grandland X пытается быть «правильным хорошистом», «золотой серединой», «оптимальным вариантом». Однако уж слишком нейтральным вышел автомобиль. Таким же нейтральным будет и мой итог: модель без откровений, просто нормальный современный кроссовер. Но статус интересного «нового игрока» в популярном классе он все-таки заслужил.

Плюсы:

+ Новый и «свежий» облик в классе: приятный современный дизайн для традиционалистов

+ Хорошее оснащение системами помощи водителю и доп-функциями для комфорта

+ Комфортная и мягкая подвеска – это благо на трассе при езде на дальние дистанции…

Минусы:

— …но эта подвеска на разбитых дорогах приводит к укачиванию пассажиров

— Средняя динамика и расход в городе – от нового дизеля и 8-ст. АКПП я ждал лучшего

Технические характеристики Opel Grandland X 1.5 BlueHDI EAT8

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,48 х 1,86 х 1,61 м

Колесная база – 2,68 м

Клиренс – 180 мм

Багажник – от 488 л (5 мест) до 1626 л (2 места)

Грузоподъемность – 545 кг

Минимальная снаряженная масса – 1455 кг

Мотор – турбодизель R4, 1,5 л

Мощность – 130 л.с. при 3 750 об/мин

Крутящий момент – 300 Нм при 1 750 об/мин

Удельная мощность и момент – 89 л.с. на 1 т; 206 Нм на 1 т

Привод – передний привод, система Grip Control

Трансмиссия – 8-ст. АКПП ЕАТ8 (традиционный гидромеханический «автомат»)

Динамика 0-100 км/ч – 12,8 с

Максимальная скорость – 192 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 4,5 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,0 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Continental ContiCrossContact LX2 225/55R18

Минимальная цена автомобиля – от 641 тыс. грн. или около $24 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 800 тыс. грн. или около $30 тыс.

Автомобиль предоставлен – Опель Украина