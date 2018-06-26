Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

Компания ASUS продолжает развивать линейку тонких игровых ноутбуков, которых обещает высокую производительность в относительно компактных размерах. Отличительными особенностями новой модели Zephyrus M являются процессор Intel 8-го поколения, IPS-матрица с частотой обновления 144 Гц и поддержкой NVIDIA G-Sync, а также видеокарта GTX 1070. И все это при толщине в 17,5 мм и весе менее 2,5 кг. Это не первый эксперимент компании с большой мощностью в малых габаритах, но теперь ноутбук оснащен процессором последнего поколения и мы посмотрим как с ним справится фирменная система охлаждения от ASUS.

Дизайн и материалы

По сравнению с моделью GX501, с которой мы знакомились в прошлом году, новинка получила практически тот же дизайн и конструкцию. Zephyrus M GM501GS — это относительно тонкий, 15,6-дюймовый ноутбук с прямыми линиями.

В нем нет традиционной громоздкости и округлости большинства игровых лэптопов. Толщина в закрытом виде составляет 20 мм и это по-прежнему один из самых тонких игровых ноутбуков.

Корпус полностью изготовлен из металла и хорошо собран. Очень понравились бронзовые грани, текстура поверхностей и два типа обработки крышки дисплея. Все поверхности маркие, отпечатки и другие следы использования хорошо заметны, но удаляются легко.

Единственное потенциально слабое место — шарниры специальной подставки, приподнимающей ноутбук на несколько миллиметров над столом. Эта особенность была и в оригинальной модели ROG Zephyrus. Ее назначение заключается в том, чтобы дать системе охлаждение еще немного пространства для более эффективного выброса горячего воздуха. Сами шарниры и металлическая основа не скрипят и не прогибаются под весом ноутбука, но при намеренном нажатии снизу ощущается небольшой прогиб.

Вес ноутбука составляет 2,5 кг, но также надо не забывать про еще полукилограммовый блок питания, который вам придется носить с собой. На поверхности стола ноутбук не скользит благодаря одной крупной ножке и трем помельче.

Порты

С точки зрения правши, в Zephyrus M все хорошо: основная концентрация USB-портов, аудио, видео и порта зарядки расположены слева.

Здесь можно найти 3 USB Type-A 3.1 Gen2, 3,5-мм комбинированный порт, HDMI 2.0 с возможностью вывода 4к-картинки с частотой 60 Гц и проприетарный разъем для зарядки вынесены на ближнюю к пользователю часть корпуса. В таком расположении есть плюсы, при использовании мыши правой рукой штекер гарнитуры или другая периферия не будут мешать вашей правой руке. Но если вы левша, то это может стать проблемой.

Справа немного интерфейсов: кенсингтонский слот, USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3 и еще один Type-A 3.1 Gen2. С точки зрения набора портов у ноутбука полный порядок, но их расположение может понравиться не всем.

Клавиатура и тачпад

В Zephyrus M компания ASUS отказалась от экспериментов с расположением органов управления. Теперь, клавиатура и тачпад расположены на привычных местах. Тачпад небольшой по размеру, но палец скользит по нему легко, а нажатия четкие.

Клавиатура оснащена настраиваемой RGB-подсветкой.

К тактильным ощущениям от нее вопросов нет, нажатия ощущаются хорошо, вслепую можно набирать достаточно быстро после некоторого привыкания.

Но не понравился сжатый цифровой блок и слишком маленький блок стрелок. Однако, если ноутбук будет использоваться преимущественно для игр, то это не станет большой проблемой. Над клавиатурой расположены дополнительные клавиши регулировки громкости, отключения микрофона и вызова утилиты ROG Gaming Center, в которой вы можете видеть текущие параметры ноутбука и управлять системой охлаждения, подсветкой и звуком.

Дисплей

Экран ноутбука является одним из его главных достоинств. Это 15,6-дюймовая IPS-матрица с разрешением 1920х1080 и, самое главное — с частотой развертки 144 Гц и поддержкой технологии NVIDIA G-Sync. Матрица произведена компанией AU Optronics. В первую очередь хочется отдать должное даже не качеству, а скорости работы матрицы.

Благодаря столь высокой частоте обновления, картинка остается очень плавной даже на показателях смены частоты кадров в 35-50 в особо сложных сценах.

144 Гц ощущаются даже при работе в ОС — обычные анимации воспринимаются уже по-другому. А поддержка G-Sync позволила избавиться от вертикальных разрывов на высоких FPS.

Что касается других параметров матрицы, то и они хорошие. Диапазон яркости по замерам составил от 28 до 257 кд/м2. Минимальный уровень слегка высокий для работы в темноте, но максимальный позволяет работать с ноутбуком даже при прямом солнечном свете. Контрастность 1:524. Охват цветового пространства sRGB почти полный. Дисплей немного «холодный», есть некоторое отклонение в синий и зеленые оттенки. В целом, экран не идеальный по замерам, но в играх показывает себя отлично.

Оснащение

На тестировании побывала максимальная версия GM501GS, оснащенная процессором Intel Core i7-8750H (Coffee Lake, 14нм), 32 ГБ DDR4, SSD на 512 ГБ, жестким диском на 1 ТБ и мобильной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1070 с 8 ГБ видеопамяти (не Max-Q). Беспроводные интерфейсы представлены Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2.

Центральный процессор ноутбука оснащен 6 ядрами с поддержкой Hyper Threading. Базовая частота составляет 2,2 ГГц, а в режиме Turbo Boost может достигать 4,1 ГГц. Объем кэш-памяти — 9 МБ. ОЗУ работает на частоте 2666 МГц, в ноутбуке есть два слота под память, в нашем случае они заняты двумя модулями по 16 ГБ. Используется SSD Samsung MZ-VKW512 с интерфейсом NVMe. Жесткий диск от Seagate (ST1000LX015) тихий в работе, за исключением активных операций записи-чтения, а по скорости работы — это стандартный накопитель с частотой вращения шпинделя 5400 об/м, ничего особенного, но для хранения файлов подходит.

Встроенная графика Intel HD Graphics 630 в данном случае не представляет особого интереса, но GTX 1070 — другое дело. Как я уже отмечал, это полноценный мобильный видеоадаптер, частота графического процессора которого составляет 1443 МГц с поддержкой режима Boost, увеличивающего частоту до 1645 МГц.

Мультимедийные возможности представлены веб-камерой с максимальным разрешением 1280х720 и парой динамиков с мощностью 3,5 Вт каждый. Звучание динамиков хорошее, есть даже намек на низкие частоты, а громкости оказалось достаточно чтобы заглушить шум системы охлаждения даже во время игр.

Производительность ASUS ROG Zephyrus M GM501GS

Как и ожидаешь от такого железа, производительность прекрасная. Причем в любых задачах начиная от включения и выхода из сна, что происходит буквально моментально. В этом заслуга не только быстрого ЦП, но и SSD, пиковая скорость чтения которого, по тестам, достигла 3277 МБ/с.

Что касается игровой производительности, то среди игр вряд ли есть такая, которая сможет поставить на колени ROG Zephyrus M, особенно если ограничиться режимом High, вместо Very High в настройках графики. Хотя даже на самых максимальных настройках проблем не возникает. Да, в сетевых режимах Battlefield 1 и PUBG частота кадров может очень редко просесть ниже 60, но благодаря высокой частоте обновления дисплея это почти незаметно.

GTX 1070 может позволить побаловаться со сглаживанием, но с учетом дисплея с небольшой диагональю, в высоких значениях особой нужды нет. В сочетании с поддержкой G-Sync и частотой обновления 144 Гц, геймплей очень плавный, без разрывов и без лишнего напряжения для глаз в моменты небольших проседаний частоты обновления кадров. Ноутбук без проблем справился с воспроизведением видео даже в разрешении 8К и частотой 60 FPS.

CS: GO: Very High/MSAA 8x — 160-230 к/с;

GTA V: Ultra/MSAA 2x — 55-80 к/с;

Playerunknown Battlegrounds: Very High — 55-80 к/с;

Crysis 3: Very High/FXAA — 40-80 к/с;

Battlefield 1: Very High — 120-140 к/с.

Нагрев и шум

С учетом особенности системы охлаждения, ноутбук порадовал комфортным уровнем шума в играх, при этом сохраняя производительность и температуру в приемлемых значениях. В ROG Gaming Center вы можете выбрать три режима работы СО — Silent, Balanced и Overboost.

В первом режиме в играх частота процессора не превышала 90 градусов, а видеокарты — 85-87. Да, цифры большие, но с для столь производительной начинки в тонком ноутбуке, это отличный результат. При этом шум системы охлаждения находился на комфортном уровне, не требующем даже наушников с хорошей шумоизоляцией. Во втором режиме шум СО уже становится заметным, а в третьем так и вовсе создается впечатление, что рядом взлетает самолет.

При этом температура комплектующих падает от силы на несколько градусов. В тесте AIDA64 сильный троттлинг зафиксирован не был (на одном из скриншотов можно увидеть красную полосу, но показатель троттлинга все время был на уровне 0%). При тесте комплектующих без графического ускорителя в самом тихом режиме работы СО, процессор поддерживал частоту на уровне 2,7 ГГц, при температуре в 75 градусов.

Полный тест заставил ЦП сбросить частоты до 1,6 ГГц, но при этом уровень шума был вполне приемлемым. Вывод: система охлаждения ноутбука может справиться с производительными комплектующими и при этом оставаться действительно тихой. Если вам важны дополнительные несколько сотен мегагерц, то можно поэкспериментировать с режимами работы СО, но платой за это станет акустический дискомфорт. Но для столь компактных габаритов результаты все равно отличные.

Автономность

От игровых ноутбуков особо никто не ждет результатов сравнимых с ультрабуками на низковольтных процессорах.

ROG Zephyrus M с аккумулятором 55 Вт-ч тут не удивил, более того время автономной работы тут совсем невысокое. В смешанном режиме (офис, браузер, потоковое видео, яркость 50%) ноутбук живет примерно 1,5 часа.

В PCMark 8 результат и того скромнее — 1 час 3 минуты.