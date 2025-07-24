Обзор Lenovo ThinkPad X9 15 Aura Edition: ультрабук, который бросил вызов Apple

Lenovo сделала нечто неслыханное: ThinkPad без красной «пипки» на клавиатуре. ThinkPad X9 15 — попытка компании объединить корпоративную надежность, премиум-дизайн и новейшие технологии в корпусе ультрабука весом 1,4 кг. С OLED-дисплеем, процессором Core Ultra и заявленной автономностью до 20 часов. ThinkPad дерзко бросает вызов Apple — легендарному MacBook Air. Не изменяет ли он духу ThinkPad? А может, это и есть его эволюция? Разбираемся в редакционном обзоре.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

Lenovo ThinkPad X9 15 Gen 1 107 799 грн. Плюсы: Качественный OLED-дисплей с высокой яркостью и 120 Гц; отличная клавиатура и хаптический тачпад; автономность; легкий и тонкий корпус; качественная сборка из металла; быстрая зарядка; трёхлетняя гарантия. Купить в Elmir.ua Минусы: Мерцание OLED на низкой яркости (ШИМ); отсутствие TrackPoint; лишь один USB-A порт; цена все же не для всех; отсутствие кардридера. Купить в Elmir.ua 8.2 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики Lenovo ThinkPad X9 15

Экран 15.3 дюйма (2880×1800), яркость — 500 нит (пиковая — до 1100 нит), 120Hz, OLED, 10-point Multi-touch, HDR, Dolby Vision Процессор Intel Core Ultra 7 258 (8 ядер: 4 P-ядра + 4 E-ядра), до 4.8 ГГц. Оперативная память 32 ГБ LPDDR5x-8533 (распаяна на материнской плате) Накопители 1 ТБ M.2 PCIe Gen4 SSD Видеокарта Intel Arc 140V (интегрированная) Охлаждение 2 вентилятора Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.4 Камера 8 Мп IR-камера с электронной шторкой, ToF-датчик Аудиосистема 2× 2 Вт динамики Проводные интерфейсы 2x Thunderbolt 4 (DisplayPort, Power Delivery) 1x USB 3.2 Gen 2 1x HDMI 1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем (микрофон/наушники) Блок питания 65 Вт; 20 В, 3.25 А Аккумулятор 80 Вт-ч; до 20 часов Вес 1.4 кг Размеры 339.55 x 228.5 x 12.9 мм Другое TPM 2.0; сканер отпечатков пальцев Гарантия 3 года

Комплектация и упаковка Lenovo ThinkPad X9 15

Транспортировочная коробка — обычная, без особых дизайнерских затей. Разве что стиль и исполнение в духе eco-friendly. Картон с маркировкой ThinkPad и сдержанным логотипом Lenovo. Без всякого amazing-эффекта.

Внутри — упаковка самого ноутбука, которая отличается тем, что изготовлена из экологического материала и имеет тисненую надпись ThinkPad по диагонали, занимающую почти всю площадь.

Адаптер питания на 65 Вт достаточно компактный и легкий, с разъемом USB-C. В работе почти не греется и не занимает много места в сумке.

Комплект документов минимальный: гарантийка, листовка и краткий гайд.

Дополнительных аксессуаров тоже не завезли. Даже тканевого чехла нет — только сам ноутбук и зарядка. Но учитывая ультракомпактные габариты, носить X9 можно в обычном рюкзаке, даже не в ноутбучном.

В общем, комплектация ThinkPad X9 15 — это минимализм в чистом виде.

Дизайн, эргономика и материалы Lenovo ThinkPad X9 15

Первое, что бросается в глаза — габариты: 12,9 мм толщины и вес 1,4 кг. Это очень хорошо для 15-дюймового ноутбука с алюминиевым корпусом и полноценной клавиатурой. ThinkPad официально научился быть элегантным.

Материалы премиальные — анодированный алюминий с матовым покрытием. Приятный на ощупь, не скользит в руках. Отпечатки остаются, но не сильно. Поверхность легко чистится микрофиброй.

Цвет Lenovo ThinkPad X9 15 выполнен в глубоком темно-сером оттенке, получившем тривиальное название Grey.

Шарнир здесь надежный, позволяет открывать экран до 170°. Крышка держится плотно, не люфтит, не щелкает. Можно открывать одной рукой без перекосов. Тест имени Макбука пройден.

С левой стороны ноутбука расположен полноценный HDMI 2.1 для подключения современных мониторов и консолей, а также USB-C 4.0 с поддержкой Thunderbolt 4.

Справа еще один порт USB-C 4.0 с Thunderbolt 4, который пригодится для подключения быстрых накопителей, док-станций или внешних дисплеев. Рядом находится классический 3,5 мм комбинированный аудиоразъем, а также USB-A 3.2 Gen 1 с функцией Always-on, что позволяет заряжать гаджеты даже когда ноутбук выключен.

Клавиатура здесь классическая для ThinkPad с четким ходом клавиш и многоступенчатой подсветкой. Кроме того, встроенный сканер пальца добавляет удобства и безопасности. Ощущение печати одно из самых комфортных среди ультрабуков.

Трекпад у Lenovo ThinkPad X9 15 — большой, гаптический (то есть физически не нажимается, а имитирует клики с помощью вибрации) и без отдельных физических кнопок. Он работает похоже на трекпад в MacBook, но клик ощущается мягче и менее отчетливо. Фанаты классических ThinkPad с привычными механическими кнопками могут удивиться, но привыкнуть к нему можно довольно быстро.

TrackPoint — отсутствует. Впервые за десятки лет ThinkPad отказывается от своей визитной карточки. Это исторический момент.

Общий вид ноутбука — деловой, но не скучный. Он легко вписывается в офисное пространство, но и на столе геймера будет смотреться прилично.

Дисплей Lenovo ThinkPad X9 15

Главная фишка Lenovo ThinkPad X9 15 в его OLED-дисплее на 15,3 дюйма с разрешением 2880×1800. Это 2.8K с тонкими рамками и соотношением сторон 16:10.

Цветовой охват — 100% DCI-P3, что означает яркие, насыщенные цвета, которые не «выгорают» по сравнению с большинством обычных дисплеев. Заводская калибровка очень точная.

Яркость — около 500 нит, а пиковая — 1100 нит. Для OLED это хороший показатель. В яркий солнечный день изображение остается читабельным, хотя блики возможны — покрытие глянцевое, и с этим ничего не поделаешь.

Один нюанс — мерцание. ШИМ есть, на низких уровнях яркости. Не такое как у старых OLED, но все равно может быть ощутимым для чувствительных пользователей. Если глаза устают, то включайте темную тему и избегайте минимальной яркости.

Поддержка HDR на уровне. Windows 11 отображает HDR контент адекватно, Netflix и YouTube HDR работают без нареканий.

Экран оснащен 10-точечным мультитачем, что добавляет удобства при работе с жестами. Хоть для многих отсутствие сенсорного слоя означает меньше отпечатков и более чистую матрицу, здесь Lenovo пошли другим путем — сделали ставку на универсальность и возможность быстро взаимодействовать с контентом пальцами.

Рамки тонкие, особенно по бокам. Верхняя чуть толще, там размещены: веб-камера, сенсоры и микрофоны. Нижняя почти не заметна. Благодаря этому дисплей смотрится на весь корпус, и производит эффект современного флагмана.

Камера и звук Lenovo ThinkPad X9 15

Здесь стоит 8-мегапиксельный модуль, выдающий вполне качественное и резкое изображение вплоть до 4К. Привычные Full HD-камеры, которые до сих пор ставят даже в геймерские ноутбуки за 200 000 гривен на фоне этого модуля выглядят так себе. Где-то там, в уголке, нервно закуривают «Космос».

Вместе с камерой работает целый набор датчиков: инфракрасный для Windows Hello, ToF для глубины и автофокусировки. В результате мы имеем не просто вебку, а полноценную систему биометрии и приватности.

Видеозвонки в Zoom, Teams или Google Meet — без жалоб. Картинка четкая, цвета естественные, а размытие фона происходит аппаратно.

В Lenovo ThinkPad X9 15 физической шторки вебкамеры нет. Вместо нее используется электронная блокировка через микросхему ePrivacy.

Микрофоны — два, с шумоподавлением. Качество записи голоса на уровне: голос громкий, без эхо, посторонние шумы приглушены. Идеально подходит для конференций и подкастов (ну, почти).

Максимальная громкость Lenovo ThinkPad X9 15 достаточна для просмотра фильма в большой комнате. Звук не хрипит и не сваливается в «консервную банку», как это бывает с дешевыми динамиками. Но и особой глубины не ждите.

При прослушивании музыки звук приятный, вокал хорошо читается, середина не заваливается. Для фоновой музыки или Netflix после работы этого более чем достаточно.

Фирменное программное обеспечение

На борту Lenovo ThinkPad X9 15 работает Windows 11 Pro, с полным пакетом корпоративных функций: шифрование BitLocker, виртуализация Hyper-V, доступ к Active Directory.

Предустановленный пакет Lenovo Vantage — такой себе мозговой центр. Через него можно настраивать энергопрофили, управлять зарядкой, переключать микрофоны, регулировать подсветку клавиатуры.

А почему же в названии есть Aura Edition? Потому что ноутбук имеет Aura Edition Smart Modes. Это одна из тех фишек, которая звучит красиво на бумаге, но в реальном пользовании вызывает больше вопросов, чем «вау»-эффекта. Lenovo пытается адаптировать режим работы ноутбука к вашим действиям.

Все это выглядит как эволюция привычных пользовательских профилей, но с искусственным интеллектом под капотом. Сама идея, чтобы автоматизировать мелочи, которые обычно требуют несколько кликов — хорошая. Но реализация еще сырая.

Copilot от Microsoft интегрирован и готов к работе. Его поддерживает как CPU, так и NPU, поэтому определенные задачи, такие как транскрипция или подытоживание текста, выполняются локально без обращения в облако.

Windows 11 здесь чистая и адекватная. Это огромный плюс. Lenovo постоянно выпускает обновления для своего ПО. Стабильность системы — на уровне, багов почти не замечено. Все работает как ожидаешь, без зависаний или странного поведения.

Рабочая производительность Lenovo ThinkPad X9 15

Бенчмарк Результат Спидометр 3.1 (БЖ) 33.5 Спидометр 3.1 (АКБ) 30.6 WebXPRT 4 (БЖ) 333 WebXPRT 4 (АКБ) 266 Google Octane 2.0 Plus (БЖ) 111261 Google Octane 2.0 Plus (АКБ) 103025 Google Octane 2.0 Plus Multi Core (БЖ) 506671 Google Octane 2.0 Plus Multi Core (АКБ) 489346 CPU-Z Single (БЖ) 757.7 CPU-Z Single (АКБ) 700.8 CPU-Z Multi (БЖ) 5022.4 CPU-Z Multi (АКБ) 4690.5 3DMARK Steel Nomad Light 3235 3DMARK Port Royal 12021 3DMARK Time Spy Extreme 1984 3DMARK CPU Profile (Max threads) 5911 PCMARK 10 Extended 6984 Cinebench 2024 Single 121 Cinebench 2024 Multi 580 Cinebench R23 Single 1752 Cinebench R23 Multi 9119 Blender CPU 4.4.0 124.13 Blender GPU 4.4.0 550.00 Corona Benchmark 2968039 RAM read MB/s 86546 RAM write MB/s 106556 SSD read MB/s 5205.23 SSD write MB/s 4875.31

В Speedometer 3.1 ноутбук набирает 33.5 балла от сети и 30.6 на батарее — типичный уровень для Core Ultra. В WebXPRT 4 — 333 и 266 соответственно, что гарантирует комфорт в браузерных задачах.

В Octane 2.0 Plus система выдает 111 тыс. в однопоточном и более 506 тыс. в многопоточном режиме, а на батарее — чуть меньше. CPU-Z фиксирует 757/5022 «попугаев», Cinebench R23 — 1752/9119, а Cinebench 2024 — 121/580. Этого хватает для офиса, облачных сервисов и базового монтажа, но не для тяжелого рендеринга.

PCMark 10 Extended выдает 6984 — типичный показатель для бизнес-ультрабука. В Blender — 124 (CPU) и 550 (GPU), что ближе к минимуму для 3D. Corona Benchmark — чуть менее 3 млн лучей, без сюрпризов.

Память Lenovo ThinkPad X9 15 работает быстро: 86.5 ГБ/с на чтение и 106.5 ГБ/с на запись. SSD также в форме — более 5 ГБ/с на чтение, почти 4.9 ГБ/с на запись. Это гарантирует быстрый старт, стабильность и отсутствие задержек в файловых задачах.

Графика: 3DMark Time Spy — 1984, Port Royal — 12021, Steel Nomad Light — 3235. CPU Profile Max Threads — 5911.

В общем, ThinkPad X9 15 Aura Edition — идеален для повседневной работы, но не для рабочих станций или мобильного продакшена.

Игровая производительность Lenovo ThinkPad X9 15

Lenovo ThinkPad X9 15 Aura Edition не позиционируется как геймерское устройство, и бенчмарки это подтверждают. И хотя Intel активно продвигает собственные GPU даже в рамках iGPU, реальные результаты остаются скромными. Особенно в высоком разрешении 2880×1800, которое использует встроенный OLED-дисплей.

Clair Obscur: Expedition 33 — игра на Unreal Engine 5, вызов для любой системы, даже на дискретной графике. На Low-пресете с включенным XeSS в режиме Ultra Performance ноутбук выдает в среднем 37 кадров в секунду. Это минимальный комфорт в боевых сценах, хотя подгрузка текстур и динамическое освещение местами вызывают просадки до 28-30 FPS. Визуально заметна потеря четкости из-за агрессивного апскейлинга, зато управление остается вполне отзывчивым.

The Witcher 3: Wild Hunt (классическая версия без next-gen обновлений) на Low-пресете запускается с 24 FPS в среднем. Это предел играбельности, который постоянно ощущается — в Новиграде, во время боев или при смене погоды фреймрейт падает ниже 20. Учитывая, что речь идет об игре 2015 года, это говорит об ограниченной эффективности Arc 140V.

Alan Wake Remastered, опять же на Low-пресете, показывает 28 кадров/с. Тут ситуация чуть лучше, чем в Ведьмаке: фреймрейт держится ровнее, хотя общая картинка далека от привлекательной.

Общая тенденция одинаковая: все три игры на Lenovo ThinkPad X9 15 пришлось запускать на минимальных настройках, без надежды на 60 FPS, даже с апскейлингом. Высокое разрешение экрана только усложняет ситуацию, так как выводить 1800p iGPU просто не способна без ощутимых компромиссов.

Автономность, температуры и шум Lenovo ThinkPad X9 15

80 Вт-ч аккумулятора — один из самых высоких показателей среди ультрабуков. И Lenovo ThinkPad X9 15 умеет выжимать из него максимум. В режиме офиса (Chrome, Word) ноут работает до 15-17 часов.

Если смотреть видео в VLC на средней яркости ≈18 часов. Это реально почти целый день без зарядки. В режиме «просто стоит и ничего не делает» — до 22 часов.

Интенсивная работа (Photoshop или 100+ вкладок в Chrome) дает 7-9 часов. И это тоже замечательно. Для сравнения, большинство ультрабуков на AMD демонстрируют примерно похожую автономность, а в прошлом году модели на Intel во многих случаях уступали им из-за более высокого энергопотребления. Впрочем, это скорее тенденция, чем правило.

Гейминг или рендеринг разряжают батарею Lenovo ThinkPad X9 15 за 2-3 часа. Это ожидаемо, и на большее никто не надеется.

Зарядка достаточно быстрая. 65 Вт USB-C адаптер заряжает от 0 до 80% за час, полностью — за 1:45. Если подключить более мощный адаптер (например, 100 Вт) — он тоже работает, но ноут всё равно берёт не более 65.

Температуры в идеале. В офисном режиме корпус прохладный, вентиляторы не включаются вообще. В Cinebench или Blender — до 91-93°C на ядрах, но троттлинг незначительный.

Охлаждение Lenovo ThinkPad X9 15 — пассивно-активное. Вентиляторы тихие, запускаются постепенно. На максимальной нагрузке слышно, но шум не выше 38-40 дБ.

Энергоэффективность новых чипов ощущается. И хотя это не MacBook M-серии, ThinkPad X9 почти догнал ARM-мир по автономности. И сделал это с Windows.

Опыт использования Lenovo ThinkPad X9 15

Lenovo ThinkPad X9 15 производит приятное впечатление. Он комфортный, производительный и приятный на ощупь. Вес 1,4 кг и толщина менее 13 мм делают его удобным для ношения, хотя среди конкурентов можно найти еще более легкие и тонкие варианты. Клавиатура здесь классная. Писать на ней можно долго без усталости. Корпус крепкий и не прогибается при нажатии. Тачпад большой и точный. Привыкаешь быстро и даже не хочешь возвращаться к обычным кнопкам. Жесты работают без проблем. Экран OLED радует яркими цветами и хорошей контрастностью, хотя ШИМ на низких уровнях яркости вечером может утомлять глаза. В моем случае определенный дискомфорт имел место. Производительность Lenovo ThinkPad X9 15 стабильная, все работает плавно даже с десятками открытых окон. Порты расположены удобно, но одного USB-A точно немного не хватает. Зарядка универсальная и легкая, что удобно в дороге. В целом Lenovo ThinkPad X9 15 — надежный и удобный ноутбук без лишних наворотов, но с несколькими компромиссами. Он создан для тех, кто ценит классический стиль и стабильную работу.

Цена и конкуренты

Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 сейчас стоит от 98 149 до 116 906 гривен. Это представитель топового бизнес-класса с 15.3″ OLED-дисплеем (2.8K, 120 Гц), Core Ultra 7, 32 ГБ RAM. И конкурентам также есть что показать.

Microsoft Surface Laptop 7 (от 73 849 до 91 099 гривен) — легкий ноутбук на ARM-платформе. Имеет 3:2 IPS-дисплей с частотой 120 Гц, хорошо оптимизирован для длительного пользования. Большинство классических приложений работают, но совместимость с некоторыми x86-программами пока не идеальна.

Lenovo Yoga Slim 7 15ILL9 (от 70 048 до 76 190 гривен) — классический ультрабук с IPS-дисплеем 2.8K, Intel Core Ultra 5, 32 ГБ RAM. Предлагает хороший баланс между ценой и качеством, но не имеет OLED.

Apple MacBook Air 15 (от 90 999 до 100 647 гривен) — идеальный вариант для тех, кто на macOS. Легкий, производительный, до 18 часов автономности. Ноутбук имеет полностью пассивное охлаждение без единого вентилятора внутри. Дисплей не OLED, но имеет хорошую цветопередачу и яркость.

Asus Vivobook S 15 OLED (от 53 999 до 66 993 гривен) — самый доступный вариант в списке с OLED-дисплеем (2.8K, 120 Гц), Ryzen AI, 32 ГБ RAM. Идеально подойдет для контента, обучения или легкого творчества, хотя корпус менее премиальный.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке Favbet Tech — украинская продуктовая компания, разработчик iGaming-решений. Входит в топ-50 крупнейших IT-компаний Украины по версии DOU. Специализируется на высоконагруженных системах, облачной инфраструктуре и искусственном интеллекте. В 2025 году стала инициатором создания АИ-комитета Ассоциации «ИТ Ukrainе» — первого отраслевого объединения, занимающегося вопросами развития АИ на уровне бизнеса и государства.

8.2 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9.5 Впечатляющие 17-18 часов реальной работы, быстрая зарядка, энергоэффективность почти на уровне MacBook. Производительность (БП) 7.5 Intel Core Ultra 7 258V — достаточно мощный мобильный процессор. Производительность (АКБ) 7.5 Высокая стабильность и почти полное соответствие «сетевой» производительности. Экран 9 OLED, 2.8K, 120 Гц, 100% DCI-P3 — все круто, кроме ШИМ. Дизайн, эргономика 9 Сдержанно, функционально, премиально. Без излишеств, но с любовью к деталям. Качество сборки, материалы 9.5 Магниевый корпус, жесткость, отсутствие люфтов. Практически эталон. Энергоэффективность, шум 8 Холодный в простое, умеренный шум даже под нагрузкой. Цена 6 Недешево. Возможно и оправдано для бизнес-класса, но конкуренты предлагают лучшие характеристики за меньшие деньги. Звук 8 Чистый, объемный, Dolby Atmos. Но все еще не уровень MacBook.