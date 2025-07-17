Обзор MSI Raider 18 HX: ноутбук, который смеётся в лицо десктопам

Есть ноутбуки, которые пытаются быть универсальными: тонкие, умеренно мощные, с акцентом на мобильность. И есть MSI Raider 18 HX AI — почти 4 кг, большой 18-дюймовый Mini LED-дисплей и «начинка», более близкая к десктопной. Внутри Intel Core Ultra 9 285HX на архитектуре Arrow Lake-S, GeForce RTX 5080 Laptop, 64 ГБ оперативной памяти и SSD на 2 ТБ. Здесь не о легкости, тишине или цене — вопрос в другом: готовы ли вы жертвовать мобильностью ради максимальной производительности?

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

MSI Raider 18 HX AI A2XWIG 197 999 грн. Плюсы: Мощный процессор Intel Core Ultra 9 285HX; большой 18-дюймовый Mini LED дисплей с разрешением 3840×2400 и 120 Гц; 64 ГБ быстрой DDR5-6400; видеокарта RTX 5080 с 16 ГБ; качественная система охлаждения; богатый набор портов. Купить в Elmir.ua Минусы: Цена понравится не всем; большой вес (3,6 кг) и габариты; невыдающаяся автономность; шум системы охлаждения при нагрузке; отсутствие бонусов в комплектации. Купить в Elmir.ua 8.6 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики MSI Raider 18 HX

Экран 18″ WQUXGA (3840×2400) 120Hz, Mini LED Процессор Intel Core Ultra 9 285HX (24 ядра: 8 P-ядер + 16 E-ядер, до 5,5 ГГц. Оперативная память 64 ГБ DDR5-6400 (2×32 ГБ) Накопители 2 ТБ PCIe Gen4 SSD Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU, 16 ГБ GDDR7, Boost Clock до 2512 МГц, TGP 175 Вт (с Dynamic Boost), 1334 AI TOPS Охлаждение Cooler Boost 5 с 2 вентиляторами и 7 тепловыми трубками Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 Аудиосистема 4× 2 Вт динамики

2× 2 Вт НЧ-динамики Проводные интерфейсы 2x Thunderbolt 5 (DisplayPort / Power Delivery 3.1) 3x Type-A USB3.2 Gen2 1x SD Express Card Reader 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1× 2.5G Ethernet 1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем (микрофон/наушники) Блок питания 400 Вт; 20 В, 20 А Аккумулятор 99 Вт*ч Вес 3,6 кг Размеры 404 x 307.5 x 24-32.05 мм Другое Fingerprint Security; Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0; Webcam Shutter; Kensington Lock

Комплектация и упаковка MSI Raider 18 HX

MSI Raider 18 HX AI поставляется в коробке, которая весит почти как сам ноутбук. Внутри еще одна коробка, с геймерским акцентом и транспортировочной ручкой.

Сам ноутбук находится в тканевом мешочке с логотипом MSI. Ничего лишнего: черная матовая ткань защищает корпус от пыли и случайных царапин.

Кроме самого ноутбука, в комплекте есть массивный блок питания мощностью 400 Вт. Это тот случай, когда зарядка тяжелее нетбука образца 2012 года.

Документация в коробке минимальная: гарантийка, краткий гайд по настройке. Тут MSI не заморачивалась: ноутбук за такую цену точно покупает не начинающий пользователь, который не знает, как включить Wi-Fi.

Никаких бонусов, стикеров, игровых мышек или подставок не предусмотрено. И это немного удивляет. Здесь только факт: вот ваш ноутбук, и он уже сам себе подарок.

Упаковка, конечно, крупногабаритная. Если вы привыкли забирать посылки из «Новой почты» пешком, лучше сразу вызвать такси или попросить друга с авто.

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Дизайн, эргономика и материалы MSI Raider 18 HX

MSI Raider 18 HX AI выглядит именно так, как должен выглядеть геймерский ноутбук за почти 200 тысяч гривен: массивно, дерзко и без всякой попытки притвориться офисным устройством.

Корпус — комбинация металла и пластика. Верхняя крышка алюминиевая, с логотипом MSI, который имеет подсветку. Нижняя часть из плотного пластика, но с приятным матовым покрытием и ребрами жесткости. Прогибов не обнаружено, скрипов нет.

Линии корпуса острые, с вентиляционными решетками, напоминающими воздухозаборники спорткаров. Ноутбук выглядит так, будто сейчас запустит двигатель и сбежит с вашего стола. Но это все еще Raider, и в нем есть определенная сдержанность: здесь нет лишних драконов или рун, как в Титан-версии.

Габариты — 404×307,5×24-32.05 мм. То есть он толстый. Но при этом толщина распределена грамотно: пальцы не упираются в крышку, запястья не висят в воздухе, а вентиляция имеет достаточное пространство для выдувания горячего воздуха.

Клавиатура здесь от SteelSeries. Островной тип клавиш, хорошая глубина хода, предсказуемый отклик, полноценный NumPad и даже клавиша «Fn» там, где она должна быть. А ещё индивидуальная RGB-подсветка каждой клавиши с возможностью создать собственные сценарии. К тому же снизу под NumPad размещен датчик отпечатка пальцев для быстрого и безопасного входа.

Тачпад у MSI Raider 18 HX крупный, с четким нажатием. Но геймеров это вряд ли волнует: с таким железом играть без мыши — экзотическая забава. Тем не менее для повседневных задач вполне нормальный.

Фронтальная часть ноутбука немного закруглена, с характерным «подбородком», под которым скрывается RGB-панель Mystic Light. Она тоже кастомизируется и светится в стиле машины KITT из легендарного телесериала с Дэвидом Хассельхоффом «Рыцарь дорог». В оригинале Knight Rider — почти как и наш Raider.

Петли крышки прочные, с жестким ходом, что не позволяет дисплею расшатываться.

Отдельно стоит упомянуть вентиляционные отверстия: сзади — основные, сбоку — дополнительные, снизу — впускные. Расположены разумно, не дуют в руку, не обжигают (если держать на коленях), и в целом работают эффективно. Даже при полной нагрузке корпус не разогревается до состояния сковородки.

Дисплей MSI Raider 18 HX

В MSI Raider 18 HX AI установлена качественная 18-дюймовая IPS-матрица с Mini LED-подсветкой, разрешением 3840×2400 пикселей (16:10), частотой обновления 120 Гц и сертификатом VESA DisplayHDR 1000.

Mini LED здесь не для галочки. Благодаря зонированию подсветки, дисплей имеет настоящий глубокий черный, потрясающую контрастность (которая по субъективным ощущениям превышает классические IPS) и яркость, которая может доходить до 1000 кд/м² в HDR. В SDR — где-то 600+, что уже само по себе хорошо для ноутбука.

Цветовой охват соответствует 100% DCI-P3, а калибровка — одна из самых точных, что мы видели в игровых ноутбуках. Уровень профессионального монитора? Близко.

Высокая частота обновления 120 Гц гарантирует плавную анимацию игровых сцен, прокрутки в браузере, окон, курсора и т.д. Это не 240 Гц, но для 4K-дисплея, пожалуй, золотая середина.

Еще один плюс, как по мне, соотношение сторон 16:10. Оно предоставляет дополнительное вертикальное пространство, что невероятно удобно для работы с документами, монтажа, таблиц или просмотра кода. И да, Netflix с черными полосами сверху и снизу никто не отменял, но за все надо платить.

Углы обзора широкие. Даже под экстремальным наклоном изображение не выцветает. Подсветка равномерная, засветов не замечено, даже на темных сценах.

Рамки вокруг дисплея MSI Raider 18 HX тонкие. Не рекордно, но скромно для такого великана. Верхняя часть чуть толще, чтобы вместить камеру, индикатор и сенсоры Windows Hello. Нижняя немного шире. В целом выглядит современно.

Единственное, что может смутить — это глянцевая поверхность. Она выглядит дорого, но немного зеркалит под прямыми источниками света. Впрочем, яркость достаточно высокая, так что эти блики легко перебиваются фоном. В большинстве сценариев вы о них забудете.

Камера и звук MSI Raider 18 HX

В MSI Raider 18 HX установлена 2-мегапиксельная вебкамера с поддержкой Windows Hello. Она вполне функциональная, даже приятная, но без излишеств. Как для видеозвонков в Zoom или Teams, с головой хватает.

Но есть нюанс: при искусственном освещении иногда появляется заметный шум. Днем ситуация лучше, но идеальной ее не назовешь.

Функция Windows Hello работает безупречно. Инфракрасный сенсор хорошо ловит лицо даже в сумеречное время, разблокировка происходит почти мгновенно.

Звук MSI Raider 18 HX не впечатлил. В корпусе разместили шесть динамиков: два выводятся вверх через решетку над клавиатурой, остальные — по бокам. Система звучит громко, объемно, но без басов. На максимальной громкости звук чистый, без хрипа, даже когда система разгоняется во время игры.

При игре в шутеры в наушниках заметно: объемный звук работает, позиционирование врагов четкое, шаги и выстрелы не сливаются.

Микрофонов два, с шумоподавлением. Они работают лучше, чем ожидаешь: голос звучит громко и без металлических призвуков, фоновые шумы глушатся на лету.

Фирменное программное обеспечение

MSI Center — место управления всем и вся: от профилей питания до подсветки клавиатуры, от мониторинга температур до работы вентиляторов.

Интерфейс MSI Center — не шедевр UI-дизайна, но достаточно удобный. Есть крупные плитки, логичная навигация и возможность создавать собственные сценарии работы. Например, можно задать отдельный режим для работы от батареи, другой — для монтажа видео, и еще один — когда вы просто хотите поиграть со всеми вентиляторами на максимуме.

Подсветка Mystic Light также настраивается именно здесь. Можно выбирать не только цвет, но и стиль анимации, яркость, синхронизацию с клавиатурой, а в некоторых сценариях даже с температурой.

Для видеокарты есть поддержка NVIDIA Advanced Optimus, которая позволяет переключаться между встроенной и дискретной графикой без перезагрузки. В паре с MUX-переключателем это дает вам полный контроль над тем, как работает система.

Рабочая производительность MSI Raider 18 HX



Бенчмарк Результат Speedometer 3.1 (БЖ) 39.9 Speedometer 3.1 (АКБ) 30.2 WebXPRT 4 399 CPU-Z Single (БЖ) 808.4 CPU-Z Single (АКБ) 686.5 CPU-Z Multi (БЖ) 17187.2 CPU-Z Multi (АКБ) 4711.2 3DMARK Steel Nomad 5321 3DMARK Port Royal 14292 3DMARK Time Spy Extreme 11094 3DMARK CPU Profile (Max threads) 17879 PCMARK 10 Extended 11980 Cinebench 2024 Single 138 Cinebench 2024 Multi 2289 Blender CPU 4.4.0 (БЖ) 541.47 Blender CPU 4.4.0 (АКБ) 204.22 Blender GPU 4.4.0 (БЖ) 6986.41 Blender GPU 4.4.0 (АКБ) 789.47 Corona 10 Benchmark 12524208 RAM read MB/s 95653 RAM write MB/s 91367 SSD read MB/s 6964.70 SSD write MB/s 5182.51

MSI Raider 18 HX построен на флагманской связке Intel Core Ultra 9 285HX и мобильной GeForce RTX 5080, и это сразу объясняет, почему ноутбук не выглядит компромиссом в производительности. Разве что по уровню шума и аппетитам к электричеству.

В PCMark 10 Extended модель набрала 11980 баллов — это высокий результат даже среди геймерских решений. В браузерном Speedometer 3.1 — 39.9 баллов на питании и 30.2 на аккумуляторе. Падение есть, но оно ожидаемое.

Процессор в CPU-Z демонстрирует 808.4 / 17187.2 баллов в одно и многопоточном режиме соответственно. На батарее эти значения заметно снижаются — до 686.5 / 4711.2. Cinebench 2024 дает 138 и 2289 баллов — уровень, близкий к десктопным Core i9 предыдущего поколения.

В Blender (версия 4.4.0) имеем 541.47 баллов на CPU и 6986.41 на GPU. На аккумуляторе все существенно хуже — 204.22 и 789.47, соответственно. Сценарий классический: без питания от сети ноутбук резко ограничивает производительность.

Corona 10 Benchmark — 12 524 208 лучей/с. Это уже уровень мощной десктопной рабочей станции.

Оперативная память (64 ГБ DDR5-6400 в двухканале) обеспечивает 95 653 МБ/с на чтение и 91 367 МБ/с на запись. Для мобильной платформы — хороший результат, хоть и не рекорд. SSD (PCIe 4.0 ×4) демонстрирует 6964.7 / 5182.5 МБ/с на чтение/запись, соответственно. Узких мест при работе с большими файлами не будет.

В графических бенчмарках ноутбук тоже не отстает: 3DMark Time Spy Extreme — 11094 баллов, Port Royal — 14292, Steel Nomad — 5321. CPU Profile в режиме Max Threads — 17879 баллов, что хорошо характеризует систему в задачах с высокой нагрузкой на процессор.

Впрочем, в автономном режиме MSI Raider 18 HX ведет себя осторожно — CPU и GPU обрезаются жестко. Для браузера или текста этого хватит, но для полноценного рендеринга без шансов. Классический сценарий для мощного мобильного ПК.

Игровая производительность MSI Raider 18 HX

Для игровых тестов использовалось родное разрешение. Режим питания — самая высокая производительность, ноутбук подключен к сети.

С Epic-пресетом, DLSS Quality и включенной генерацией кадров, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выдает в среднем 77 FPS. Unreal Engine 5 не жалеет железа — густые тени, глобальное освещение, объемный туман — все это ложится полной нагрузкой на GPU.

В The Witcher 3: Wild Hunt (Next-gen) на RT Ultra, DLSS Quality и с активным FG имеем 65 к/с. В Велене и Новиграде частота держится стабильно, но при сложных погодных эффектах возможны небольшие просадки.

С настройками Epic и DLAA вместо DLSS в Atomfall ноутбук выдает в среднем 93 FPS. Результат можно считать хорошим, особенно учитывая то, что рендеринг происходит в нативном разрешении без апскейла.

С пресетом Very High, DLAA, RT ON и активной генерацией кадров Stellar Blade демонстрирует 150 FPS. Это одна из современных игр, которые не только выглядят изумительно, но и хорошо оптимизированы для топовых конфигураций.

На Epic-пресете с DLAA, активным рейтрейсингом и Frame Generation средний фреймрейт Avowed составил 68 кадров в секунду.

С пресетом Ultra Nightmare, трассировкой и DLSS Quality результат в Doom: The Dark Ages — 147 FPS. Это типичный пример того, как хорошо оптимизированный движок (id Tech) позволяет топовому железу показывать все, на что оно способно. Игра интенсивная, взрывная, быстрая и при этом частота кадров стабильна даже в самых горячих сценах. Frame Generation не дает заметного лага, управление остается четким.

God of War Ragnarök тестировали с DLAA на Ultra-пресете. Средний результат — 87 FPS. Бой с боссами, кат-сцены и туманные локации не вызывали серьезных просадок.

На Epic, с активной трассировкой лучей, DLSS Quality и FG имеем в Silent Hill 2 (2024) — 78 к/с. Здесь вся нагрузка идет не на количество объектов, а на атмосферу: свет, дым, отражения, туман — все динамичное. Frame Generation помогает держать плавность.

Автономность, температуры и шум MSI Raider 18 HX

Батарея на 99,9 Вт-ч — максимальный объем, разрешенный для ноутбуков по международным нормам.

В реальных условиях MSI Raider 18 HX проработает примерно 6 часов при обычной офисной работе (браузер, офис, видеозвонки), если снизить яркость дисплея и выключить лишние функции. В играх и при максимальной нагрузке автономность падает до 1-1,5 часа — это ожидаемо. Ноутбук однозначно предназначен для работы от сети.

При нагрузке вентиляторы быстро выходят на высокие обороты и создают заметный шум. На максимальных оборотах это напоминает взлет самолета, так что лучше пользоваться гарнитурой или наушниками с шумоподавлением. Но в повседневных задачах вентиляторы работают умеренно, и шум не раздражает.

Температуры CPU во время игр и рендеринга обычно держатся в пределах 80-90°C. Для GPU — около 67-72°C. Это нормальные показатели для такого класса устройства. Стоит отметить, что корпус на ощупь в местах под ладонями остается теплым, но не горячим.

Корпус MSI Raider 18 HX нагревается преимущественно снизу и сзади, поэтому держать ноутбук на коленях некомфортно. Но это же не ультрабук для кофейни — это «десктоп» для дома или офиса.

Мощность системы охлаждения и энергопотребление пропорциональны производительности и это абсолютно нормальный компромисс для ноутбука такого класса.

Опыт использования MSI Raider 18 HX

Пару недель MSI Raider 18 HX AI доказывал, что он готов заменить десктоп. Большой 18-дюймовый дисплей сразу намекает, что перед вами не просто лэптоп, а полноценная рабочая станция с игровой специализацией.

Клавиатура с RGB-подсветкой имеет приятный ход и не утомляет при длительной печати. Профили подсветки гибко настраиваются, а сама клавиатура неплохо справляется как с работой, так и с играми. Без лишних фанфар, но добротно.

Система охлаждения работает сбалансировано. В стандартных офисных задачах ноутбук остается почти бесшумным, вентиляторы запускаются эпизодически и на низких оборотах.

Под нагрузкой ситуация меняется и кулеры разгоняются до ощутимого шума, который сложно игнорировать без наушников. В многочасовых сессиях в ААА-играх шум становится навязчивым. Корпус греется умеренно: верхняя часть клавиатуры остается теплой, но не обжигает, а WASD-зона практически не нагревается.

Фронтальная камера у MSI Raider 18 HX типичная для современных игровых моделей: детализация средняя, баланс белого иногда гуляет. Для видеозвонков годится. Микрофоны относительно чистые, но в шумном помещении желательно иметь гарнитуру. Динамики — громкие, без хрипов даже на 100%, но с типичным недостатком низких частот. Для ютуба — ок, для музыки или фильмов лучше что-то внешнее.

С портами проблем точно не будет. На корпусе полный набор: Thunderbolt 5, HDMI 2.1, несколько USB-A, кардридер, Ethernet RJ-45. За время тестирования не было ни одного момента, когда чего-то не хватало.

Автономность MSI Raider 18 HX на уровне типичного игрового лэптопа. От 0 до 100% заряжается примерно за 2,5 часа. Как и всегда в таких моделях, вся производительность доступна только от розетки. В автономном режиме ограничения по мощности довольно жесткие.

Корпус массивный, что логично, ведь перед нами не ультрабук. Но качество сборки на высоком уровне: никаких люфтов, скрипов или прогибов. Петли держат дисплей жестко, раскрыть ноутбук одной рукой сложно, но реально.

Цена и конкуренты MSI Raider 18 HX

MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-251UA сейчас стоит от 168 663 до 220 062 гривен. Это премиум-сегмент, где каждая вложенная гривна должна быть безусловно оправдана.

MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth — топовый представитель MSI с 18-дюймовым экраном, предлагающий высокую производительность и более агрессивный дизайн. Для тех, кто ищет максимум без компромиссов.

Alienware m18 R2 — до сих пор актуальный игровой ноутбук с ценой от 156 299 гривен. Дисплей здесь более простой: IPS-матрица 2560×1600 (16:10), 165 Гц, яркость 300 нит. Железо предыдущего поколения, но производительность достойная. За свою цену хороший вариант, особенно по сравнению с MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth, который стоит почти вдвое дороже.

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) — серьезный конкурент со стороны ASUS. Качественный экран (2560×1600, 16:10, 240 Гц, HDR10, Dolby Vision) и высокая производительность. Впрочем, корпус выглядит менее премиальным, чем у MSI Raider 18 HX. Цена стартует от 268 099 гривен.

Acer Predator Helios 18 PH18-73 — еще один 18-дюймовый игрок на рынке с хорошим дисплеем (2560×1600, 165 Гц) и производительной начинкой. Эта модель позиционируется как более доступная альтернатива топам, с оптимальным балансом цены и быстродействия. В Украине ее цена стартует около 180-190 тысяч гривен, что делает ее интересным предложением в сегменте больших игровых ноутбуков.

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8.6 /10 Оценка ITC.ua Автономность 8 Вполне соответствует классу мощного ноутбука. Без подключения к сети можно рассчитывать на 4-6 часов активной работы, в зависимости от нагрузки. Производительность (БП) 9.5 В режиме питания от сети ноутбук демонстрирует почти эталонную производительность: без троттлинга, задержек или скачков частот. Производительность (АКБ) 8 Для работы без розетки придется идти на определенные компромиссы. Экран 9 Одним из главных козырей этой модели является дисплей, он занимает лидерские позиции в своем классе. Дизайн, эргономика 9 Массивный, но удобный и продуманный. Энергоэффективность, шум 8 Система охлаждения работает эффективно, хоть и не беззвучно. Цена 8 Стоимость справедливая, учитывая технические характеристики. Звук 8.5 Очень громкий и качественный звук для ноутбука.