Обзор Clair Obscur: Expedition 33 — твоя персональная игра года

Clair Obscur: Expedition 33 — игра, о которой многие говорят, но не все до конца понимают, что именно в ней такого особенного. Она выглядит как произведение искусства, звучит как поэзия, а играется… ну, это уже интереснее. Так это настоящий прорыв или просто хорошо замаскированный оверхайп? Все, как всегда, кроется в деталях — и самое время в них углубиться.

Clair Obscur: Expedition 33 1499 грн. Плюсы: непревзойденная атмосфера; глубокая философия; интерактивные отношения с персонажами; уникальный игровой процесс; великолепный саундтрек и звуковой дизайн. Купить в Steam Минусы: интерфейс порой путает, а механики не прощают ошибок на высоких уровнях сложности; кому-то для удобства стоит играть на геймпаде. Купить в Steam 9 /10 Оценка

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редакции

Атмосфера и стиль

Clair Obscur: Expedition 33 — манифест олдскульного подхода к интерактивному искусству. Она не отличалась агрессивным маркетингом или громкими именами (разве только актеров озвучивания), но, как только увидишь первый кадр — уже не можешь оторваться.

Она не хватает геймера за шиворот сразу. Зато будто окутывает: визуально, музыкально, концептуально. Clair Obscur — экспрессия декаданса, эстетика угасающей цивилизации, где Belle Époque смешалась с руинами мира, который уже прошел точку невозврата.

Здесь не просто конец света — здесь его эстетизация. Свет угасает, а цвета пылают. Герои — не боги, а последний шанс человечества.

Сразу возникает когнитивный диссонанс: вроде играешь во что-то красивое, но рассказывает оно совсем о другом. Это парадокс, в котором и заключается магия Clair Obscur. Она завораживает, но в то же время тревожит. Это красота «Черного квадрата» Малевича. Красота трещины, которая вот-вот разорвет камень.

Clair Obscur — игра, которая задает вопросы еще до того, как вы успеваете задать собственные. Что есть настоящее: жизнь или память после нее? Кто мы, если нас никто не помнит? Убежать в иллюзорное или жить в горькой реальности?

Все это не вбрасывается в лицо игрока, а раскрывается постепенно — как многослойная живопись. История не считывается, а понимается через сопереживание.

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Особую роль в Clair Obscur: Expedition 33 играет стилистика. Визуально игра — смесь французского символизма, ар-нуво и постапокалиптического декаданса.

Архитектура напоминает старый Париж начала XX в., но искаженный временем. Все вокруг кажется знакомым, но в то же время — чужим. Будто видишь сон, которого никогда не видел, но помнишь.

Clair Obscur: Expedition 33 не просит играть в себя. Она просит отдаться. Отказаться от привычных игровых рефлексов, не искать таблицы DPS и гайды где-то на Reddit. Вместо этого — слушать. Думать. Чувствовать. Она не просто играется — она проживается. Как хорошее стихотворение, затрагивающее нутро.

Сюжет Clair Obscur: Expedition 33

В центре сюжета — абсурд, обернутый в красоту. Каждый год загадочная фигура Художница (The Paintress) просыпается, рисует число — и все люди чей возраст совпал с ним — бесследно исчезают, рассыпаясь на розовые лепестки, которые разносит ветер. Испаряются из истории, как будто их никогда не существовало. Сам акт, который называется гоммаж, становится инструментом уничтожения. Не меч, не бомба, а обычное число на монолите.

Это больше, чем метафора. Это олицетворение силы искусства и страха перед забвением. Clair Obscur: Expedition 33 играет с концептом «уничтожение через забвение» в буквальном смысле.

Художница не просто убивает — она переписывает реальность (привет, Танос!). Если бы мир был холстом, а она — художницей, решающей, какое пятно краски останется, а какое — сотрется навсегда.

Геймеров знакомят с рыцарем печального образа ̶Р̶о̶б̶е̶р̶т̶о̶м̶ ̶П̶а̶т̶т̶и̶н̶с̶о̶н̶о̶м̶ Густавом из экспедиционного отряда № 33. Их миссия — найти Художницу и положить конец вырождению города Люмьер. Но это не история о героическом марше на врага. Это скорее поход в собственную память, в тающее прошлое.

История искусно структурируется вокруг вопросов, на которые игра не дает ответы сразу: откуда взялась Художница? Почему она выбрала именно такую форму геноцида? Почему счет начался со 100 и почему это повторяется каждый год?

Ответы есть, но разбросаны фрагментами по миру — в диалогах, записках прошлых экспедиций, эмоциональных сценах у костра в моменты относительного затишья. Игрок чувствует себя археологом постепенно исчезающей реальности.

Структура сюжета — нелинейная, но не хаотичная. Моменты действия чередуются с размышлениями, внутренними монологами, лирическими фрагментами, которые в других играх выбросили бы как «затягивание». Но здесь они — сердце. Именно в них ты чувствуешь трагизм, атмосферу безысходности, но и отчаянной надежды.

Clair Obscur избегает клише «добро побеждает зло». Художница — не просто антагонист. Ее фигура — многогранна, трагична. Это смесь Бога, жертвы, и художника.

И хоть ее действия кажутся жестокими, в них — закономерность, которая в конце, возможно, даже заставит сомневаться: а действительно ли мы играли за сторону света?

Финал игры (без спойлеров) — тоскливая меланхолия. Не выкрик, а шепот. Он оставляет после себя тишину, в которой игрок должен сам сформулировать, что только что произошло. Боже мой, да это французское аниме!

В конце концов, сюжет Clair Obscur — форма литературы, замаскированная под игру. Это гибрид театра, поэзии и философского романа. В этом его ценность: он не просто существует, чтобы быть пройденным. Он существует, чтобы быть осмысленным. И таких игр — единицы.

Геймплей

Clair Obscur: Expedition 33 — jRPG во французском фраке. Механический сюрреализм, где система боя является одновременно балетом, стихотворением и тактической шахматной партией. В ее основе — пошаговая боевая система с активными элементами, которая не дает расслабиться ни на секунду.

Битвы здесь — гибрид классических jRPG вроде Final Fantasy X и чуть менее известной Sea of Stars. Атаки нужно не просто выбирать, а реализовывать вручную: отбивать удары, уклоняться в нужный момент, и тыкать в ритм QTE, чтобы нанести максимальный урон врагу. Это добавляет игре темп — даже пошаговость не спасает от адреналина.

Это игровой процесс, держащий в тонусе не хуже любого боевика. И именно в этом — контраст с поэтичностью сюжета, что создает уникальную атмосферу. Мне одному здесь были вайбы Devil May Cry?

Система прокачки — многослойная, но не перегруженная. Она делится на классические уровни, деревья навыков и таблицу ключевых характеристик, таких как здоровье, сила, удача и т.д.

Враги — не просто мишени. Они выглядят как произведения больного, но богатого воображения: слепленные из краски, костей, камней и обломков реальности. У каждого — своя тактика, слабости.

А боссы — это отдельная тема. Бои с ними разворачиваются в несколько этапов, каждый из которых меняет не только механику, но и настроение боя. Напряжение растет, музыка набирает темп, а экран становится сценой для драмы, где ставка — само наше существование.

Clair Obscur полностью отказывается от открытого мира в классическом смысле. Это не «песочница», а курируемое, направленное путешествие. Буквально экспедиция. Но в этом — ее сила. Игрок может двигаться вперёд, не отвлекаясь на гринд и битвы ради битв (к ним потом можно вернуться по желанию). Здесь нет места расточительству времени. Каждый момент — часть мозаики, собирающейся в финальную катастрофу или откровение.

В конце концов, игра не пытается быть сложной ради сложности. Она — честная. Умереть можно. Но благодаря четкой системе боя, продуманной структуре и отсутствию «bullshit-механик» каждое поражение воспринимается как вызов. И в этом — магия Clair Obscur. Она превращает бой в танец, механику — в метафору, а игру — в поэзию действия.

Боевая система Clair Obscur: Expedition 3

В Clair Obscur: Expedition 33 боевая система — не просто механика, а часть сюжета. Это сочетание стратегических решений и мгновенных эмоций, постоянно заставляющее вас быть на грани выбора.

Основная механика боя построена на умелом комбинировании атак и навыков. Нельзя просто «размалывать» врагов бездумно, как в обычных экшенах. Здесь каждый удар, каждый шаг требует расчета.

Важно знать, когда нанести мощный удар, а когда сохранить энергию для следующего шага. Собственно, вся битва — это танец, в котором одно неверное движение может привести к поражению.

Боевая система Clair Obscur: Expedition 33 требует тактической гибкости. На протяжении игры придется освоить немало различных стилей боя. Простые атаки — базовая механика, но настоящий потенциал открывается в сложных комбинациях, когда вы сочетаете огонь, лед, электричество и физические удары в единую стихийную бурю.

Углубление боевой механики — удачная интеграция ритма. Вместо того чтобы просто беспорядочно нажимать кнопки, каждый удар и движение сопровождаются ритмическими подтверждениями. Если игрок правильно улавливает этот ритм, то его атаки становятся мощнее и эффективнее. Но помните о таймингах!

Враги имеют свои слабости, и, что важно, они тоже способны к адаптации. Они используют магию, они хитрые, и их атаки не похожи на другие. Игра заставляет постоянно анализировать ситуацию.

И хотя механика боя, кажется, знакома, именно эта гибкость и многогранность делает систему уникальной. Здесь нет места для легких побед (разве что на самом легком уровне сложности Story).

Каждый бой — серьезное испытание. Но победы здесь — настоящие всплески дофаминового счастья.

Звук и музыка Clair Obscur: Expedition 3

В мире Clair Obscur: Expedition 33 звук — не фон. Это голос игры. Он не сопровождает игрока, а ведет за собой, шепчет, иногда кричит. Иногда молчит — но так громко, что начинаешь тревожиться. Саунд-дизайн здесь не просто профессиональный — он филигранный.

Саундтрек — смесь Эйнауди, Оулавюра Арнальдса и Симомуры Йоко. Главная тема — не гимн, а реквием, запоминающийся уже с первой сцены.

Что важно — музыка здесь динамичная. Она реагирует на ваши действия, но не навязчиво. На каждой локации, саундтрек подстраивается под атмосферу. В боях музыка не просто нарастает, а разворачивается в драму. Каждая битва звучит, как последняя, даже если это первый враг в списке.

Озвучка — сильная сторона игры. Английский дубляж выполнен с уважением к материалу, но настоящий бриллиант — французская озвучка. Она звучит аутентично, с той самой эмоциональной глубиной, которую не всегда передает перевод.

Кстати, на данный момент украинской локализации нет. В сети есть только вариант машинного перевода.

Clair Obscur звучит так же уникально, как и выглядит. Это редкий пример, когда звук не просто дополняет игру — он её формирует. И если играете без гарнитуры — теряете половину опыта. Серьезно. В этой игре звук не второстепенный. Он — один из главных героев.

Графика Clair Obscur: Expedition 3

Игра использует все технические возможности Unreal Engine 5, но не для того, чтобы ослепить трассировкой лучей. Нет, здесь лучи рисуют ощущения, а текстуры передают смыслы. Это тот случай, когда технология подчинена художественной цели — и результат впечатляет.

Представьте мир, в котором архитектура Ар-Нуво сливается с разбитыми статуями, а улицы выглядят как галереи снов. Визуальный язык игры — сочетание Дали, Магритта и Босха, умноженное на зловещую эстетику угасающей цивилизации.

Каждая локация — эксперимент с цветом, формой и текстурой. Игра искусно использует освещение, глубину поля и атмосферные эффекты, чтобы создать не просто погружение, а эмоциональное давление. HDR — не декоративная функция, а канал передачи меланхолии.

Уровни выстроены с удивительным вниманием к деталям. Арт-направление заставляет вспомнить Dishonored или Bloodborne, но Clair Obscur идет еще дальше. Игрок здесь — гость на руинах только что упавшей с пьедестала красоты.

Модели персонажей выглядят не как фарфоровые куклы, а как живые люди. Анимации плавные. Особое внимание — к лицам. Лицевая анимация здесь не просто качественная, она драматичная. Во взгляде можно прочитать то, что не сказано диалогами. Это эмоциональная речь без слов — и она работает сильнее, чем любой монолог.

Замах — это мазок. Удар — вспышка краски. Каждая битва выглядит как живой мурал в движении. Unreal Engine 5 позволяет реализовать сложные частичные эффекты, симуляцию жидкостей и динамическое освещение без потери производительности — по крайней мере на современном железе.

Автор этих строк отправлялся в экспедицию как на топовом ноутбуке MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth, так и на почти народной — десктопной GeForce 5070.

Разрешение 4К+ и 4K (3840х2400 и 3840х2160), эпические настройки и режим DLSS Quality — и на выходе имеем вполне комфортные 60+ к/с.

Здесь нет излишеств. Даже в самых пышных сценах камера умеет держать фокус, UI не мешает, а композиция каждого кадра выдержана.

Это красиво срежиссированная игра. И это чувствуется во всем: от выбора шрифтов до того, как камера останавливается перед катсценами.

Clair Obscur: Expedition 33 — редкий пример, когда графика является не украшением, а органичной частью опыта. И хотя технически здесь не всё идеально (некоторые фризы при переключениях сцен всё же заметны), впечатление в целом — это визуальный стих, который хочется перечитать ещё раз. И еще. И еще.

Цены

Художественно-боевой проект от Sandfall Interactive появился на виртуальных полках 24 апреля 2025 года. Стандартное издание стоит 1 499 гривен, а вот Clair Obscur: Expedition 33 — Deluxe Edition обойдется в 1 799 гривен.

В Deluxe-версию входит:

Базовая игра;

Коллекция «Цветы»: шесть костюмов и причесок, вдохновленных цветами Люмьера, а также шесть вариаций костюма «Гоммаж» — по одному для каждого из героев;

Индивидуальный костюм «Свет» для Маэль;

Индивидуальный костюм «Тень» для Густава.

Разработчики не стали размениваться на DLC «по 8 гривен» за каждый лепесток — все бонусное наполнение сплотили в единый Deluxe-набор.

И если игроку нравится не только метко блокировать вражеские атаки, но и делать это стильно, в образе цветочного мстителя — дополнение создано именно для него.