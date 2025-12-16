Обзор Microsoft Flight Simulator 2024 на PS5: историческое приземление на чужие земли

Когда-то Microsoft Flight Simulator был символом исключительно ПК-аудитории — сложным, требовательным и почти недосягаемым для консолей. Даже после выхода на Xbox идея увидеть этот симулятор на PlayStation казалась скорее теоретической. Но в конце 2025 года ситуация изменилась, ведь календарный авиасим впервые приземляется на PlayStation. Смогла ли MFS 2024, оказавшись на платформе Sony, в полной мере воспользоваться мощью консоли и уникальными возможностями ее контроллеров и что из этого вышло?

Microsoft Flight Simulator 2024 2400 грн. Плюсы: Впечатляющая графика с высокой детализацией; большой набор контента; удачная реализация возможностей DualSense — адаптивные триггеры и гироскоп существенно усиливают погружение; потенциальная поддержка PS VR, которая обещает еще более глубокий уровень погружения; стабильный релиз для столь масштабного и сложного симулятора. Купить в PlayStation Store Минусы: Интерфейс и навигация все еще плохо адаптированы под консольное управление; не всегда точное управление левым стиком в режиме курсора, что мешает выбирать правильный элемент управления в кабине пилота; игра сильно зависит от стабильности работы сети, из-за чего производительность и графика сильно страдают, если скорость интернета падает. Купить в PlayStation Store 7.8 /10 Оценка

Контекст выхода на PlayStation 5

Выход Microsoft Flight Simulator на Xbox и PC стал безоговорочным успехом, потому что симулятор существенно расширил аудиторию и привел в мир авиации людей, которые ранее никогда не интересовались подобными играми. То, что Microsoft начнет переносить свои ключевые франшизы на другие платформы, тоже было лишь вопросом времени, учитывая современный курс компании.

Версия для PlayStation способна расширить эту аудиторию еще сильнее. База пользователей PS5 заметно больше, чем у Xbox Series, а значит, можно ожидать волну новых игроков, которые захотят пролететь над собственным домом, посетить знакомые аэропорты или просто посмотреть, на что способен этот симулятор.

Впрочем, возникает логичный вопрос: сможет ли Microsoft Flight Simulator 2024 удержать интерес после первого вау-эффекта? В версии 2024 года Microsoft явно сделала ставку на более приземленную аудиторию, то есть тех, кто не готов сразу погружаться в сложные системы. Для этого появились карьерный режим, режим фотографии и чрезвычайно широкий парк самолетов.

Владельцы PlayStation 5 заходят в Microsoft Flight Simulator 2024 уже в значительно лучшем положении. За плечами год доработок, исправлений и балансных изменений, включая масштабное Sim Update 4, а также несколько дополнительных преимуществ, доступных именно на PS5.

Малый размер, большой мир

Первое, что реально удивляет после загрузки игры это размер инсталлированных файлов. Всего около 10,5 ГБ. На фоне современных игр для PlayStation, которые легко занимают по 100-150 гигабайт, это выглядит почти подозрительно.

Впрочем, объяснение простое и логичное. Мир в Microsoft Flight Simulator 2024 не хранится локально. Карта планеты это не заранее нарисованные текстуры, а спутниковые данные, которые постоянно подгружаются из интернета. Именно поэтому игра занимает так мало места, но в то же время качество графики напрямую зависит от скорости и стабильности соединения. Если интернет хороший, то города, ландшафты и рельеф выглядят убедительно. Если же возникают проблемы со скоростью сети, это сразу чувствуется и в детализации, и в плавности.

Производительность и визуальная составляющая

Microsoft Flight Simulator 2024 в общем производит впечатление хорошо оптимизированного и визуально изысканного симулятора на обычной PS5. Большую роль здесь играет свежее обновление Sim Update 4, но и сама консоль уверенно справляется с нагрузкой. Цветовая палитра выглядит насыщенной, контраст удачно сбалансированным, а облака четкими и объемными.

Настройки позволяют гибко изменять параметры между уровнями качества, что позволяет повысить количество кадров в секунду. Единственное, чего немного не хватает, — простого переключателя между режимами «качество» и «производительность». Впрочем, наличие детальных опций все равно остается скорее плюсом.

Странным решением было фактически перенести настройки графики с ПК-версии, ограничившись опциями «низкий» и «средний». Получается, что по мнению разработчиков, PlayStation 5 способна потянуть лишь такие настройки. Если же это и является горькой правдой, можно было не вызывать у консольных игроков чувство неполноценности, заменив названия параметров на «средние» и «высокие». Такой нелогичный нейминг можно объяснить разве что наличием высокого параметра графики у PlayStation 5, но так ли это, не удалось проверить.

Однако с точки зрения качества изображения симулятор держит высокий уровень. Четкость сохраняется как в кабине, так и снаружи, даже при подгрузке новых участков мира. Игра эффективно сглаживает края объектов, так что ступеньки практически не бросаются в глаза, а общая четкость картинки приятно удивляет, учитывая возраст аппаратной платформы.

Вместе с тем, стоит быть честным: иногда игра может подвисать, особенно во время запуска полета, режима свободного передвижения по крупным аэропортам и в кабине пилота большого самолета, где количество панельных устройств напоминает космолет. Иногда кадры падают по ощущениям тогда, когда система не справляется с большим количеством деталей в кадрах. А иногда это не столько проблема железа, сколько следствие онлайн-архитектуры симулятора. Если данные из сети подгружаются медленно, игра тормозит и это чувствуется.

Также стоит быть готовым к долгим загрузкам. Примерно три минуты уходит на старт игры, и еще около минуты-двух непосредственно перед началом полета. Это не особенность PS5, ведь так ведет себя Microsoft Flight Simulator 2024 на всех платформах. Тем не менее после быстрых загрузок у современных консольных игр к такому темпу приходится привыкать.

Первые шаги для новичков

Для тех, кто никогда раньше не сталкивался с авиасимуляторами, Microsoft Flight Simulator 2024 на PlayStation 5 предлагает чрезвычайно широкий набор возможностей. Игра позволяет не только свободно летать где угодно в мире, но и постепенно погружаться в жанр через разветвленный карьерный режим с различными типами задач. Кроме этого, здесь есть испытания на посадку, соревновательные режимы, возможность исследовать живописные регионы планеты и летать вместе с другими игроками на больших онлайн-серверах.

Контента действительно много. В зависимости от издания (о них позже), игрок получает доступ почти к 125 самолетам — от легких самолетов до известных пассажирских лайнеров вроде Airbus A320 или Boeing 737 MAX 8. В базовый набор также входит большое количество аэропортов с повышенным уровнем детализации. Так называемые созданные вручную аэропорты выглядят значительно детализированнее, чем стандартные, с индивидуальными моделями зданий и более точным воспроизведением реальных объектов. В сумме, с учетом бесплатных обновлений, в игре насчитывается около 150 таких локаций, причем новые аэропорты все еще появляются с новыми обновлениями.

Если вспоминать старые авиасимуляторы, то самолеты там часто выглядели упрощенно и почти не радовали детализацией. В Microsoft Flight Simulator 2024 ситуация кардинально другая, потому что значительная часть воздушных судов выполнена на очень высоком уровне, с качественными моделями, текстурами и сложными системами, которые интересно изучать тем, кто хочет более глубокого симуляционного опыта.

В то же время не обошлось без проблем. Часть самолетов Microsoft заказывала у сторонних студий, и некоторые из них до сих пор страдают от технических недоработок — от мелочей вроде неработающего освещения до более серьезных багов, когда не все приборы в кабине пилота работают как надо. Это создает ощущение, что амбиции в отдельных случаях опередили уровень реализации.

Управление и особенности DualSense

DualSense — одна из главных причин обратить внимание именно на PS5-версию, если выбирать из консольных версий. Адаптивные триггеры работают на удивление убедительно: при управлении или посадке ощущается сопротивление, будто самолет реально борется с ветром или инерцией. Радиопереговоры через встроенный динамик контроллера добавляют атмосферности и аутентичности.

Гироскопическое управление тоже оказалось приятным сюрпризом, особенно для легких самолетов. В то же время здесь все же не все идеально. Управление курсором левым стиком в кабине не всегда точное. Даже если визуально курсор стоит на нужном переключателе, игра может его не распознать. Приходится буквально искать «активную» зону, что в напряженные моменты, когда самолет уже разгоняется на взлетной полосе, раздражает.

Конечно, без полноценного штурвала или джойстика, впечатления от Microsoft Flight Simulator 2024 неполноценны. И даже если выбирать между мышкой и геймпадом, первая и удобнее, и передает жесты управления реалистичнее. Это приводит нас к следующему вопросу.

Подходит ли консоль для авиасимулятора?

Вопрос о том, насколько авиасимулятор вообще уместен на консоли, возникает постоянно. Подобные сомнения были и во время выхода Microsoft Flight Simulator 2020 на Xbox, но тогда игра в целом доказала, что такой формат возможен. Конечно, клавиатура, мышь и специализированные контроллеры вроде штурвалов или тяг рычагов значительно упрощают управление, тогда как геймпад неизбежно накладывает определенные ограничения.

Самым слабым местом MSFS 2024 на консоли, что на ПК, все еще остается интерфейс. Он выглядит довольно дешево и на практике оказывается громоздким и не слишком удобным. Sim Update 4 заметно ускорил работу меню, однако сама логика навигации, особенно при подготовке свободного полета, требует серьезного пересмотра. Процесс выбора аэропорта через экранную клавиатуру, возврат назад и последующий скроллинг кажется не интуитивным. Учитывая, что консольный сегмент изначально был одной из целей платформы, хотелось бы более отшлифованного решения.

Авиасимуляторы традиционно требуют большого количества кнопок и осей управления. Для небольших самолетов текущая схема еще вполне пригодна, но с большими авиалайнерами ситуация усложняется — особенно без мыши, к которой пользователи ПК давно привыкли. В этом контексте, кажется, что Microsoft не до конца воспользовалась возможностями встроенного тачпада DualSense как полноценного аналога курсора. По умолчанию для активации режима мыши нужно нажимать отдельные кнопки, а затем снова переключаться обратно к управлению самолетом. Во время спокойного крейсерского полета это не проблема, но в напряженных фазах взлета или посадки такая схема создает лишний стресс и непланируемые нажатия.

Впрочем, не все так пессимистично. Microsoft очень удачно реализовала адаптивные триггеры и гироскоп DualSense, поэтому если вам просто нравится летать по миру за большим телевизором и вы не хотите максимально приближенных к реальности ощущений, именно PlayStation 5 является лучшим выбором для игры в Microsoft Flight Simulator 2024.

Приятным бонусом является также наличие уникальных фишек системы PS5, таких как справка по игре и карточки прохождения. На фоне того, что не все игры от Sony реализовывают эти функции, такой подход разработчиков радует.

Дополнительный контент Microsoft Flight Simulator 2024

Вместе с релизом на PS5 в игре появились миссии Red Bull — сложные, быстрые и требовательные к точности. Это скорее кратковременное развлечение, чем режим, в котором хочется проводить часы, но как приятный бонус к новому релизу, то вполне уместно.

Стоит сразу уточнить, что версия симулятора для PlayStation 5 не отличается от других платформ по наполнению. В плане контента все версии фактически идентичны — разница сводится лишь к особенностям управления контроллером и будущей поддержке PSVR.

Несмотря на это, релиз можно назвать на удивление целостным и уверенным. Для столь масштабного и амбициозного проекта это запуск, который выглядит значительно более зрелым — особенно с учетом того, что на других платформах стабильности приходилось ждать заметно дольше.

Впечатления от Microsoft Flight Simulator 2024 на PlayStation 5

В некоторой степени иронично, но именно эту версию можно считать наиболее завершенным консольным воплощением Microsoft Flight Simulator 2024. Удивительная графика, стабильная и плавная работа и огромный парк самолетов делают симулятор идеальным для комфортной игры с дивана. Главное же отличие от Xbox-версии — то, насколько удачно здесь реализованы возможности контроллера DualSense: адаптивные триггеры и гироскоп существенно усиливают ощущение управления самолетом.

А будущая поддержка PSVR потенциально открывает еще один уровень погружения, который сейчас просто недоступен на Xbox и может существенно изменить способ восприятия симулятора.

Для владельцев ПК появление PS5-версии также может иметь смысл. Если консоль уже есть дома, а PSVR стоит относительно доступно, формат «подключил и играй» на PlayStation выглядит значительно проще, чем настройка VR на ПК. Все, конечно, будет зависеть от качества реализации VR-режима, но потенциал у этого решения более чем обнадеживающий. Остается лишь дождаться самого обновления.

Цены Microsoft Flight Simulator 2024

PS5-версия стоит столько, сколько и версии для ПК и Xbox. Но надо помнить, что игра доступна в Game Pass, и недоступна в PS Plus. Стандартное издание (70 самолетов, 150 созданных вручную аэропортов) стоит 2 400 грн, Deluxe, которое содержит 80 самолетов и 155 аэропортов уже 3 500, тогда как издание Premium Deluxe (95 самолетов, 160 аэропортов) обойдется в 4 600. Самое серьезное издание Aviator (125 самолетов, 160 аэропортов) оценивают вообще космически — 7 000 грн.