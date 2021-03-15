Обзор накопителя Samsung 870 EVO 1 ТБ

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Компания Samsung недавно представила новую линейку SATA-накопителей – Samsung 870 EVO. Устройства серии пришли на смену очень удачным моделям Samsung 860 EVO, которые неизменно остаются в топе популярности SSD на hotline.ua. Удастся ли производителю дополнительно улучшить показатели хитовых устройств, которые, казалось бы уже используют все возможности интерфейса Serial ATA? Давайте это проверим на примере Samsung 870 EVO 1 ТБ.

Линейка Samsung 870 EVO

Новая линейка включает модели самых популярных объемов – 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Здесь обошлось без каких-либо сюрпризов, по емкостным номиналам она повторяет устройства предшествующей серии. Речь идет о SSD массовой линейки, потому производителю важно закрыть фактически все актуальные сегменты. Накопители меньшего объема уже фактически не востребованы на рынке, а модели еще большей емкости пока еще остаются нишевыми решениями.

Из особенностей новой линейки стоит отметить, что накопители данной серии представлены только в классическом формате 2,5″. Samsung 860 EVO были также доступны в форм-факторах M.2 и mSATA. Однако в рамках M.2 гораздо больший акцент в последнее время делается на моделях c интерфейсом PCI-E, а mSATA фактически был промежуточным стандартом, который уже практически не востребован.

Для Samsung 870 EVO используется 128-слойная флеш-память 3D V-NAND с трехбитовой структурой ячеек. Это важное отличие от предшественников, в которых применялись 64-слойные чипы с такой же конфигурацией TLC (Triple-Level Cell). Вопреки некоторым опасениям, опорная потребительская линейка SSD корейского производителя использует чипы с 3-битовой структурой.

Еще одной модернизацией Samsung 870 EVO стал новый 8-канальный контроллер Samsung MKX, который пришел на смену Samsung MJX. Производитель не раскрывает подробностей о технических характеристиках чипа. Здесь можно лишь отметить, что таким же контроллером оснащаются и не так давно появившиеся на рынке накопители линейки Samsung 870 QVO.

250 ГБ 500 ГБ 1 ТБ 2 ТБ 4 ТБ Модель MZ-77E250BW MZ-77E500BW MZ-77E1T0BW MZ-77E2T0BW MZ-77E4T0BW Контроллер Samsung MKX Флеш-память 128-слойная 3D V-NAND 3-bit MLC (TLC) Интерфейс SATA 6 Гб/c (обратная совместимость SATA 3 Гб/c и SATA 1,5 Гб/c) Объем буфера (LPDDR4) 512 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ Последовательное чтение 560 МБ/c Последовательная запись 530 МБ/c Скорость записи без SLC-кеширования 300 МБ/c 300 МБ/c 530 МБ/c 530 МБ/c 530 МБ/c Cтатический SLC-кеш 3 ГБ 4 ГБ 6 ГБ 6 ГБ 6 ГБ Общий объем SLC-кеша (макс.) 12 ГБ 22 ГБ 42 ГБ 78 ГБ 78 ГБ Случайное чтение (4K, QD32) до 98 000 IOPS Случайное чтение (4K, QD1) до 13 000 IOPS Случайная запись (4K, QD32) до 88 000 IOPS Случайная запись (4K, QD1) до 36 000 IOPS Гарантированный объем записи (TBW) 150 ТБ 300 ТБ 600 ТБ 1200 ТБ 2400 ТБ Поддержка технологий TRIM, S.M.A.R.T., Garbage Collection, DevSlp Шифрование AES-256, TCG/Opal, IEEE1667 Срок гарантии производителя 5 лет

Новые SSD также оснащаются DRAM-буфером для размещения таблицы трансляции. В данном случае применяются микросхемы LPDDR4. Модели объемом 250 и 500 ГБ получили кеш объемом 512 МБ, а устройства большего объема – по 1 ГБ на терабайт заявленной емкости.

Для повышения скорости записи данных предусмотрена фирменная технология SLC-кеширования Turbo Write. Как и прежде имеем дело с гибридной конфигурацией, предполагающей наличие статического буфера объемом 3–6 ГБ, а также динамической части которая может увеличивать общий объем кеша до 78 ГБ. Эффективность работы такого механизма мы проверим во время практических испытаний накопителя.

Что же касается производительности, то здесь пространство для маневра ограничено возможностями интерфейса SATA. Производитель обещает пиковую скорость чтения до 560 МБ/c, записи – до 530 МБ/c. Заявленные трансферы всего на 10 МБ/c выше, чем у моделей линейки Samsung 860 EVO. Что же касается скорости произвольного чтения/записи при работе с блоками 4К, то для этих операций афишируются максимальные 98 000/88 000 IOPS, тогда как при минимальной очереди запросов (QD1) производительность заявлена на уровне 13 000/36 000 IOPS.

Samsung 870 EVO поддерживает полный стек привычных технологий мониторинга S.M.A.R.T., очистки ячеек Garbage Collection, TRIM, режим глубокого сна DevSleep. Также на аппаратном уровне реализована поддержка шифрования AES-256, возможна реализация TCG/Opal, IEEE1667.

Гарантированные объемы записи данных остались на том же уровне, что и у предшественников – 150 ТБ для модели на 250 ГБ, 300 ТБ для 500 ГБ, 600 ТБ для 1 ТБ, 1200 ТБ – для 2 ТБ и 2400 ТБ для наиболее емкой модели на 4 ТБ. Прежним остался и срок гарантии производителя – 5 лет. Напомним, что указанные значения TBW (Total Bytes Written) отражают объемы записи по достижению которых снимаются гарантийные обязательства производителя. Однако, как показывают практические испытания, фактический ресурс перезаписи микросхем флеш-памяти SSD значительно превышает заявленные показатели.

Samsung 870 EVO 1 ТБ (MZ-77E1T0BW)

Возможности накопителей новой серии мы исследовали, используя модель объемом 1 ТБ. Устройство предлагается в картонной коробке с внутренним пластиковым демпфером.

В комплекте с SSD поставляется лишь краткое бумажное руководство и гарантийный талон.

Внешний облик SATA-моделей корейского производителя остается фактически неизменным вот уже на протяжении нескольких поколений накопителей. Но это как раз тот случай, когда подобное решение можно только приветствовать. Потому как для SSD используется алюминиевый корпус с прочными панелями, которые не продавливаются даже при значительном усилии. Толщина устройства – 6,8 мм, потому Samsung 870 EVO наверняка поместится в любом отсеке для 2,5-дюймовых накопителей.

Корпус имеет черный окрас. На верхней панели краской нанесены логотип производителя, многозначительный серый квадрат, а также стрелка, указывающая на расположение интерфейсного и силового разъемов.

С обратной стороны размещен защитный стикер с базовой технической информацией. На одной из кромок расположен стандартный комбинированный SATA-коннектор.

Для начальной настройки и мониторинга параметров накопителя производитель предлагает использовать приложение Samsung Magician. Здесь можно отслеживать показатели S.M.A.R.T., проверить текущую температуру и оценить объем уже записанных данных. Доступны опции первичной диагностики и настройки работы шифрования. Также есть возможность выделить резервную область и подготовить загрузочный USB для выполнения полной очистки накопителя (Secure Erase).

Кроме того Samsung Magician уже традиционно позволяет провести экспресс-тест производительности. Согласно замерам, тестовый накопитель демонстрирует показатели, которые очень близки в заявленным. Последовательные скорости чтения/записи – 563/533 МБ/с, а пиковая производительность практические достигает 98 000 и 88 000 IOPS на операциях чтения и записи.

Производительность

Для более детального исследования возможностей SSD мы используем набор специализированных приложений. Прежде всего оценим линейные трансферы накопителя при последовательном непрерывном чтении и записи крупных блоков.

Утилита AIDA64 регистрирует стабильные 530 МБ/c при чтении данных. Однако на этом этапе нас, пожалуй, больше интересует скорость записи и работу фирменного механизма кеширования Intelligent TurboWrite.

Глядя на практически идеально ровный график скорости записи на уровне 502 МБ/c оценить эффективность работы SLC-буфера попросту не представляется возможным. Мы не видим никакого переходного этапа. Производительность контроллера и скорость фактической записи флеш-микросхем позволяют за одну сессию записать весь объем SSD, ни на 1 МБ/с не снижая скорость.

Здесь можно было бы удивляться, если бы подобную картину мы не наблюдали еще во время тестирования предшественника – Samsung 860 EVO 1 ТБ. Впрочем, у модели предыдущего поколения средний темп записи был несколько ниже – 485 МБ/c.

Как видим, предусмотренная производителем технология SLC-кеширования в данном случае скорее является своеобразной подстраховкой, потому как в данном случае скорость записи на чип с трехбитовыми ячейками достаточна для того, чтобы темп сохранения данных не снижался.

В приложении Crystal Disk Mark регистрируем практически максимальные показатели для SATA-устройств. Линейные скорости чтения на уровне заявленных 560/530 МБ/c и производительность чуть выше объявленной во время работы с 4К-блоками. Также отметим, заметно увеличившуюся скорость обработки при минимальной очереди запросов. При QD1 измеренная производительность на операциях чтения оказывается на уровне 13 000 IOPS, а записи даже чуть выше обещанной – 36 600 IOPS.

Утилиты AS SSD Benchmark и Anvil’s Storage регистрируют чуть меньшие показатели, однако итоговые результаты все несколько выше, чем у модели предыдущего поколения. Оба приложения регистрируют возросшую производительность на операциях чтения мелких блоков. Также можно отметить, что пиковые значения скорости ввода/вывода достигаются уже при использовании очереди QD16.

Посмотрим, как такие улучшения скажутся на производительности SSD в реальных приложениях. Для этих целей использовался тест накопителей из пакета PCMark 8, который воспроизводит нагрузку, характерную для повседневных задач.

Общая пропускная способность Samsung 870 EVO 1 ТБ на всех этапах этого теста составила 322 МБ/c. Это максимальный результат для SATA-моделей. Предшественник проходил ту же трассу на идентичной тестовой платформе с результатом в 312 МБ/c. Относительное преимущество не так велико – порядка 3%, но оно все же есть.

На диаграммах представлены результаты накопителей в составных тестах. В целом преимущество Samsung 870 EVO соответствует разнице итоговых показателей. Выделить можно разве отставание новинки на уровне погрешности измерений в одном из этапов Adobe Photoshop, но в то же время 10%-ное преимущество в Excel.

Попутно отметим заметную разницу в производительностью с моделью Samsung 870 QVO, использующей флеш-память с 4-битовыми ячейками. Как видим, несмотря на схожесть заявленных пиковых показателей, модель на базе 3-битовых чипов имеет преимущество, хотя и стоит дороже.

Samsung 870 EVO 1 ТБ также показал хорошие результаты в тесте накопителей из пакета PCMark 10. Конечно, если важна максимальная производительность SSD, то здесь нет альтернативы моделям с интерфейсом PCI Express. Однако SATA-устройства имеют свои преимущества, а в целом ряде случаев это вовсе единственная возможность ускорить систему.

Нагрев

Приятная особенность большинства SSD с интерфейсом SATA – минимальный нагрев контроллера и микросхем флеш-памяти.

В покое температура компонентов едва превышает таковую на открытом стенде. После 20-минутной сессии непрерывной записи, утилита Crystal Disk Info фиксирует нагрев всего до 39С. При этом температура очень быстро снижается без активного обращения к накопителю.

Цена

Накопители серии Samsung 870 EVO появились в Украине фактически сразу после официальной презентации. Стартовая модель объемом 250 ГБ оценена в 1299 грн. (~$47), версия на 500 ГБ в рознице предлагается за 1999 грн. (~$72). Протестированная в обзоре модификация на 1 ТБ стоит 3899 грн. (~$140), на 2 ТБ – 7599 грн. (~$273). Самый емкий SSD серии объемом 4 ТБ попал на розничный рынок Украины с ценником в 16 999 грн. (~$611).

Судя по интересу пользователей, модели очень быстро заменят Samsung 860 EVO естественным путем. При идентичной стоимости новинки чуть производительнее, а потому интерес к ним выше. Samsung 870 EVO очень быстро занимают привычные для устройств серии первые позиции в рейтинге популярности SSD в своих категориях.

В целом цена достаточно высока, как для устройств с интерфейсом SATA. Фактически это уровень базовых моделей M.2 PCI-E. Но, опять же, судя по востребованности SSD EVO-серий, многие покупатели готовы доплатить за предлагаемый баланс характеристик и сервис. Применительно к устройствам прошлых поколений можно упомянуть должную надежность, чего теоретически можно ожидать и от моделей Samsung 870 EVO. Все же единство платформы и полный цикл изготовления корейским производителем также можно отнести в копилку достоинств рассмотренного SSD.