Обзор Nokia 7 Plus

Наше первое экспресс-знакомство с Nokia 7 Plus состоялось в Вене, незадолго после глобального анонса в рамках MWC 2018. Смартфон произвел хорошее впечатление. В конце мая мы можем составить окончательные выводы о возможностях модели — аппарат уже продается в магазинах и мы провели с ним не десяток минут в демо-зоне, а пользовались почти неделю в качестве основного устройства.

Комплектация

Nokia 7 Plus поставляется в небольшой простой коробке. Внутри есть «быстрая» зарядка, кабель, чехол, наушники, «скрепка» и документация.

От наушников мы ничего особенного не ждали и они оправдали наши ожидания — это простая гарнитура с минимальным намеком на музыкальное звучание, которая устроит тех, кто не задумывается о том, как и на чем он слушает музыку. А вот чехол вообще не понравился — это простейший силиконовый аксессуар, края которого даже не выступают над экраном. Поэтому если кейс нужен для предотвращения последствий падений, то придется купить более подходящий вариант.

Дизайн

Дизайн Nokia отличается от большинства конкурентов. «Там» мы все чаще видим плавные изгибы корпуса, обилие глянца и стеклянных панелей, «моноброви» и отказ от привычных разъемов, а «тут» все строже, практичнее и привычнее.

Корпус Nokia 7 Plus выточен из цельного куска алюминия и покрыт несколькими слоями краски для имитации керамического покрытия — он получился вполне приятным с точки зрения тактильных ощущений, а благодаря относительно рубленым формам и матовой краске выглядит оригинально.

Конечно, медные акценты, которые есть на смартфонах и черного, и белого цвета понравятся не всем, но в целом они создают тот самый дизайн, который отличает аппарат от конкурентов. А благодаря экрану с соотношением сторон 18 к 9 аппарат выглядит вполне современно.

С другой стороны, глядя глянцевый Nokia X6 с экраном с вырезом, я не могу не задать вопрос — возможно оригинальность 7 Plus просто демонстрирует некоторое отставание от рынка, ведь полгода-год назад, когда аппараты с высокими дисплеями только начинали появляться, этот смартфон смотрелся был бы как раз «в потоке» и больше походил на другие?

Думаю, что в подобных мыслях есть большая доля истины, но без позитивных моментов тут не обошлось — подобный аппарат может привлечь самых ярых противников вырезов в экранах, глянца, отказа от mini-jack и всего подобного.

Впрочем, традиционалисты часто внимательны к деталям и Nokia 7 Plus может расстроить своими физическими клавишами включения — они достаточно жесткие (особенно регулировка громкости), слабо выступают над корпусом и поэтому требуют привыкания.

В целом же про Nokia 7 Plus хочется сказать, что пускай аппарат получился и не идеальный с точки зрения эргономики, но выглядит необычно и поэтому привлекательно, особенно если мы говорим о варианте в белом корпусе.

Дисплей

Nokia 7 Plus получил IPS экран диагональю 6 дюймов с разрешением Full HD+. Углы дисплея скруглены, матрицу защищает 2.5D стекло Gorilla Glass 3 с олеофобным покрытием.

По нашим замерам, яркость подсветки изменяется от 3 до 415 кд/м², а измеренная контрастность — 1 к 874. Показатели не максимальные, но на вполне типичном для смартфонов данного класса уровне.

Цветовой охват шире пространства sRGB, калибровка выполнена хорошо с единственным «но» — цветовая температура относительно высокая, из-за чего изображение заметно уходит в холодные оттенки (синеву). Некоторым такие дисплеи нравятся, но в целом тут не помешали бы дополнительные настройки/профили цветопередачи, которых, к сожалению, нет в чистом Android, под управлением которого работает смартфон.

Поэтому для тех, кто хочет добиться более «теплого» изображения, единственным выходом может стать постоянное использование ночного режима, который уменьшает количество синей цветовой компоненты при работе экрана. Если же оценивать экран смартфона в целом, то я бы назвал его обычным — изображение выглядит вполне насыщенным, читать, смотреть видео или играть приятно, но читаемость на солнце средняя, поэтому заметить разницу в с экранами флагманов или просто более удачными устройствами среднего сегмента будет не сложно.

Платформа и софт

Одной из ярких особенностей Nokia 7 Plus можно назвать использованное «железо». Snapdragon 660, хотя и появился раньше Snapdragon 636, но отличается более производительной графикой, возможностей которой достаточно для всех современных игр. Плюс аппарат может похвастаться наличием 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, объем которой можно расширить с помощью карты памяти (до 256 ГБ), которая устанавливается в комбинированный держатель (NanoSIM + NanoSIM/MicroSD).

Правда, стоит учитывать некоторые «но», например использование не быстрого накопителя стандарта UFS 2.1, как во флагманах, а eMMC 5.1, как в смартфонах среднего сегмента — это выступает своеобразным ограничителем, но такая память используется в аппаратах на 660-м в большинстве случаев.

На практике ощущения от использования смартфона на Snapdragon 660, если вспомнить те же Xiaomi Mi Note 3 и ASUS ZenFone 5 (последний на 636-м чипе), должны быть сравнимы с актуальными флагманами, но Nokia 7 Plus чаще напоминала аппараты на Snapdragon 625/630. Единственный сценарий, в котором мы отчетливо заметили наличие более производительного чипа — это игры уровня PUBG или «танков».

Объяснить такие субъективные впечатления можно разве что недостаточной оптимизацией ПО. Конечно, Nokia 7 Plus не глючит как аппараты производителей третьего эшелона и в целом работает нормально, но наличие «чистого» Android 8.1 с актуальными патчами безопасности не означает беспроблемную работу аппарата. На практике я столкнулся со странной проблемой, когда aptX-наушники подключались с помощью AAC-кодека, хотя «железо» должно поддерживать aptX, пару раз видел вылеты приложений (редко) и еще не поразило время работы, о чем речь пойдет дальше.

Звук

В плане мультимедийных возможностей Nokia 7 Plus может похвастаться наличием привычного mini-jack, от которого уже начали отказываться в некоторых аппаратах среднего сегмента, а также единственным мультимедийным динамиком, расположенным на нижней грани.

Качество воспроизведения звука в наушниках обычное и сравнимо с конкурентами — в этом плане аппарат ничем не выделяется ни в худшую, ни в лучшую сторону. Мультимедийный динамик звучит достаточно громко и чисто, его можно назвать качественным, но он один — сам по себе этот факт не является проблемой, но опять же — «стерео» схема, когда разговорный спикер подыгрывает основному по чуть-чуть начинает появляться и в среднем сегменте, но Nokia не спешит с внедрением таких инноваций даже во флагманском Sirocco.

Время работы

Встроенный аккумулятор смартфона имеет емкость 3800 мАч — достаточно «красивая» и многообещающая цифра. На практике же дела обстоят примерно как с производительностью, то есть ожидания пользователя, которые возникают глядя на характеристики, могут не оправдаться.

В тесте PCMark Nokia 7 Plus набрал 8 часов 30 минут, что с учетом заявленной емкости является не самым выдающимся результатом. При обычном использовании, с подключенными часами FitBit Versa, он работал сутки с итоговыми 5 часами экрана. При активном использовании, не покидая зону действия домашнего Wi-Fi, мы получили световой день работы с итоговыми 8 часами экрана — почти 2 часа из этого времени пришлись на игру в PUBG.

В итоге можно сказать, что относительно активный пользователь сможет рассчитывать на гарантированный день-сутки работы в большинстве сценариев использования, но получить два дня работы на одном заряде можно только при небольших нагрузках.

Камеры

Вместе со смартфонами Nokia на мобильный рынок вернулась и оптика Zeiss, которой оснащены и две основные, и одна фронтальная камеры. В первом случае речь идет о комбинации из сенсоров разрешением 12 Мп (f/1.75) и 13 Мп (f/2.6) (дополнительный модуль используется для съемки с зумом 2x и размытия фона), во втором — про фронтальную камеру разрешением 16 Мп (f/2.0).

Приложение камеры получило небольшие изменения по сравнению с прошлыми моделями компании и все еще выглядит не лучшим образом. Впрочем, в нем есть основные стандартные режимы: ручной с настройкой выдержки, ISO и ручной фокусировкой, Auto HDR, панорама, живое боке и режим одновременной съемки на основной и фронтальный модуль, на котором так любит акцентировать внимание сама компания.

Камеры можно назвать нормальными — они «не хватают звезд с неба» поэтому сравнение с флагманами будет просто неуместно, но в то же время снимают на уровне или чуть лучше более доступных моделей среднего сегмента

Второй модуль заметно уступает по качеству съемки основному и эту особенность стоит учитывать при съемке в условиях недостаточного освещения, а также в режиме размытия диафрагмы, в том числе и портретов, для которых он задействуется

Фронтальная камера обычная по качеству, как и основная. Для нее тоже реализовали режим размытия фона на снимках.