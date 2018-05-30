Обзор смартфона Nokia 8 Sirocco

Компании HMD Global в прошлом году удалось продать 70 млн устройств под брендом Nokia, а уже в этом она смогла привлечь $100 млн инвестиций и теперь оценивается в $1 млрд. Как видно, дела у производителя идут вполне неплохо, покупатели всё ещё помнят Nokia, а в HMD Global не стесняются играть на их ностальгии. Компания вернула из небытия название Nokia 3310, Nokia 8110 и даже Sirocco. Последний бренд при этом совсем немассовый, но он сыграл заметную роль в истории Nokia и её премиальной линейке телефонов серии 8800, которые до сих ценятся поклонниками. Поэтому в HMD Global решили, что раз уж выпускать новую версию Nokia 8 в качестве флагмана, то это обязательно должен быть Nokia 8 Sirocco. По сути, это модель является первой попыткой производителя составить конкуренцию современным флагманам, но, чтобы убедить покупателей выложить крупную сумму за смартфон, одной ностальгии уже недостаточно. Так что давайте посмотрим, как Nokia 8 Sirocco показывает себя в использовании.

Комплект поставки

В коробке с Nokia 8 Sirocco находится простой пластиковый чехол, зарядное устройство с кабелем USB Type-C, гарнитура USB Type-C, а также переходник на 3,5 мм разъём для наушников.

Дизайн

Из всей линейки 8800 модель Sirocco выделялась более плавными линиями, дизайнеры хотели подчеркнуть название, ведь Сирокко — это сильный южный или юго-западный ветер в Италии. В Nokia 8 Sirocco также решили придерживаться этой концепции, но на свой манер.

Стеклянная лицевая панель смартфона сильно закругляется по бокам, перетекая в тонкую металлическую грань и дальше в стекло тыльной панели. На последней находится блок с двумя камерами, вспышка, а также круглый сканер отпечатков пальцев. На фронтальной панели при этом нет никаких надписей, но вот на задней есть и логотип Nokia, и Android One, и сертификаты, и зачем-то адрес HMD Global в Финляндии рядом с надписью «Сделано в Китае».

В итоге, выглядит Nokia 8 Sirocco хотя и современно, но не так уникально, как 8800 Sirocco, а в руках ощущается и того хуже.

Дело в том, что сильное закругление фронтальной и тыльной панели создаёт довольно острые боковые грани, поэтому смартфон просто некомфортно держать в руках без чехла.

Более того, это негативно сказалось на клавише регулировки громкости и кнопке включения, они тонкие, как и вся боковая грань, и при этом не выступают из корпуса. Их не то что на ощупь сложно найти, но даже когда смотришь на смартфон, это не всегда получается.

А вот что в дизайне Nokia 8 Sirocco действительно интересно, так это форм-фактор. При диагонали дисплея 5,5-дюймов и соотношении сторон 16:9, у смартфона тонкие боковые, а также относительно компактные верхняя и нижняя рамки. Это выделяет Nokia 8 Sirocco на фоне других моделей, которые с уменьшением рамок обзавелись вытянутыми дисплеями с соотношением сторон 18:9.

Корпус Nokia 8 Sirocco имеет защиту по стандарту IP67 — это означает, что в него не должна проникать пыль, а также влага при кратковременном погружении в воду.

Дисплей

В Nokia 8 Sirocco установлен 5,5-дюймовый pOLED дисплей с разрешением 2560×1440 точек и плотностью пикселей 534 на дюйм. Как и положено матрице такого типа, у экрана яркая цветопередача. По нашим замерам дисплей обеспечивает цветовой охват больше 100% sRGB с заметным уклоном в зелёный оттенок, не совсем ровную гамму, а также довольно «холодную» цветовую температуру на уровне 8000К.

При этом в настройках экрана смартфона нет возможности выбрать другой профиль изображения. Но с помощью «Ночного режима» можно сделать дисплей «теплее».

Углы обзора в экране Nokia 8 Sirocco отличные, также традиционно для OLED матриц, есть глубокий чёрный цвет. Но важно отметить, что закругление стекла на лицевой панели настолько большое, что создаёт на дисплее искажение цветов по бокам.

Даже в смартфонах Samsung с изогнутыми экранами первого поколения (Galaxy S6 Edge/S6 Edge+) не было таких сильных искажений. Поэтому удивительно, почему в Nokia решили проигнорировать опыт других компаний, создав по сути смартфон, который от закругления стекла по бокам абсолютно ничего не выиграл.

Платформа и производительность

В своём флагманском смартфоне компания HMD Global использовала прошлогодний топовый процессор Qualcomm — Snapdragon 835, работающий на частоте 1,9 ГГц и 2,36 ГГц. Кроме этого, в аппарате используется 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти без возможности расширения, а также графика Adreno 540.

Работает смартфон быстро, производительности Snapdragon 835 всё ещё с избытком хватает для современных приложений и игр. Но в Nokia 8 Sirocco периодически встречаются неприятные подвисания интерфейса, а иногда он и вовсе может перестать реагировать. Сильнее всего это досаждает в интерфейсе камеры, когда ты хочешь сделать фото, а после нажатия на кнопку спуска затвора ничего не происходит. И это удивительно, так как смартфон работает на чистой версии Android 8.1 без каких-либо серьёзных надстроек или дополнений. Надеюсь, в Nokia вскоре поправят программные глюки с выпуском обновлений, поэтому специально не выношу их отдельно в минусы.

Из других особенностей модели стоит выделить отсутствие второго слота для SIM-карты, а также для microSD. Таким образом, с Nokia 8 Sirocco нельзя использовать два номера телефона или расширить память.

Беспроводные модули в смартфоне представлены Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (MIMO), Bluetooth 5.0, ANT+ и NFC. А позиционирование осуществляется с помощью GPS/AGPS, GLONASS и BDS.

Сканер отпечатков пальцев

На тыльной стороне корпуса Nokia 8 Sirocco расположен дактилоскопический сканер. Он позволяет добавить до пяти отпечатков и быстро разблокировать дисплей смартфона.

Кроме этого, на него легко попадать указательным пальцев правой или левой руки. Единственное, хотелось бы, чтобы размеры сканера отпечатков пальцев были чуть больше, тогда пользоваться им было бы ещё удобнее.

Камера

В Nokia 8 Sirocco используется две основные камеры: 12-мегапиксельная широкоугольная с диафрагмой f/1.7 и телефото с 13-мегапиксельным модулем и диафрагмой f/2.6. При этом производитель традиционно указывает, что использует оптику ZEISS. Что же получается на практике?

При хорошем освещении камера Nokia 8 Sirocco иногда ошибается с балансом белого, но в целом обеспечивает хорошую детализацию и естественную цветопередачу. Соответственно, плохим качество снимков не назовёшь, но и ничего выдающегося в них нет, на этом же уровне могут снимать и более доступные модели.

В ночных снимках также видно, что HMD Global или экономили на самом модуле камеры, или так и не смогли довести до ума её программное обеспечение. По своему опыту я больше склоняюсь к последнему варианту, так как мне, например, не удалось попробовать портретный режим, он просто не сохранял снимки.

В итоге, диафрагма f/1.7 позволяет матрице камеры получать больше света, но агрессивная система шумоподавления негативно влияет на детализацию. Если сравнить снимки Nokia 8 Sirocco с Galaxy S9+, то аппарат HMD Global снимает на уровне флагманов двухлетней давности.

Звук

В Nokia 8 Sirocco нет 3,5 мм разъёма для наушников, вместо этого производитель предлагает использовать комплектную гарнитуру, подключаемую через USB Type-C, переходник или же беспроводные наушники.

Внешний динамик в смартфоне один и расположен на нижней грани. Звучит он громко, но ему не хватает объёма, и его легко перекрыть рукой. Кроме этого, на максимальной громкости динамик начинает похрипывать.

Автономность

Встроенный в Nokia 8 Sirocco аккумулятор имеет ёмкость 3260 мАч, чего хватает чуть больше, чем на день использования смартфона. В тесте автономности PCMark при яркости 200 кд/м2 и максимальной нагрузке аппарат проработал 7 часов 27 минут, что является хорошим результатом.

При этом Nokia 8 Sirocco поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0 и беспроводную зарядку по стандарту Qi.