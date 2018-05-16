Смартфон Nokia X6 представлен официально

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Как и ожидалось, сегодня компания HMD Global представила смартфон Nokia X6, знаменующий возрождение линейки X-series. Благодаря обилию утечек о новинке мы уже давно знаем очень много (собственно, только вчера о нем писали), так что остается подвести итоги.

Что же, новый Nokia X6 — это среднебюджетная модель. Пока что Nokia X6 будет продаваться только на территории Китая, но, вероятно, вскоре география будет расширена, как в свое время было с Nokia 6. В зависимости от модификации за новинку просят $204 (4/32 ГБ), $236 (4/64 ГБ) и $266 (6/64 ГБ).

Новинка получила модный нынче «монобровный» дизайн, хотя при этом сумела сохранить фирменный стиль. Да, Nokia X6 — это первый смартфон бренда с вырезом вверху экрана. При этом оснащен смартфон весьма неплохо, да и материалы корпуса – металл и стекла. Производитель говорит о том, что 95% поверхности корпуса Nokia X6 покрыто стеклом. В данном случае используется закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3.

Дисплей представляет собой панель IPS диагональю 5,8 дюйма с соотношением сторон 19:9. Разрешение — 2280х1080 пикселей. В основе используется SoC Snapdragon 636, которая формально относится к нижней части среднего сегмента, но по факту является достаточно производительной. Присутствует поддержка карт памяти microSD емкостью до 256 ГБ, но надо учитывать, что слот гибридный, то есть либо карта microSD, либо вторая карта SIM.

Основная камера – сдвоенная. Она состоит из основного 16-мегапиксельного цветного модуля с диафрагмой F/2.0 и вспомогательного монохромного разрешением 5 Мп с диафрагмой F/2.2. Фронтальная камера характеризуется разрешением 16 Мп и диафрагмой F/2.0. Для камер заявлены функции искусственного интеллекта, которые ответственны за различные функции (размытие фона, распознавание лиц, Dynamic Expression (фирменный режим HDR) и фильтры).

Сканер опечатков пальцев расположен на тыльной панели.

Работу смартфона обеспечивает аккумулятор емкостью 3060 мА∙ч. Поддерживается технология быстрой зарядки Quick Charge 3.0. То есть, да, есть разъем USB-C, посредством которого смартфон можно будет за 30 минут зарядить на 50%.

Из коробки установлена ОС Android 8.1 Oreo (при том, что обновление до Android P уже обещано).

Габариты составляют 147,2х71х8,6 мм. На выбор доступны три цветовых варианта: синий, черный и белый.

Источник: gsmarena