Обзор ноутбука ASUS VivoBook X512FL

Обзор ноутбука ASUS VivoBook X512FL

В линейке VivoBook модель X512FL занимает нишу бюджетных устройств, и при хорошем 15-дюймовом IPS-экране, а также приличной производительности ее можно рассматривать как доступную модель для дома или учебы. ASUS VivoBook 15 X512FL (90NB0M96-M06050) Новинка Ноутбуки, ультрабуки на Уведомить о появлении в продаже Дизайн, компоновка Корпус ASUS VivoBook X512FL выполнен из пластика «под металл». Поверхность матовая, отпечатки собирает умеренно. Грани чуть скругленные, у крышки на ребре есть довольно длинный выступ, облегчающий открытие ноутбука – впрочем, «тест на макбук» эта модель не проходит, базу приходится придерживать другой рукой. При открытии нижняя грань крышки становится на поверхность стола и чуть приподнимает базу, создавая таким образом небольшой эргономичный уклон для клавиатуры. Этот механизм получил у ASUS фирменное название Ergolift.

Корпус очень компактный и довольно легкий, как для 15-дюймовой модели: 19,9 мм толщиной, масса 1,75 кг, боковые рамки вокруг экрана всего 5,7 мм, а сам дисплей занимает 88% от всей поверхности крышки. Данная модель доступна в четырех цветовых решениях – серый, черный, красный и синий, в редакции побывал последний вариант. Отметим, что цвет не самый простой: синей крышка выглядит только под прямым углом, при отклонении в сторону цвет постепенно превращается в фиолетовый. На левой боковой грани находятся два порта USB 2.0 и индикаторы активности и питания от электросети, на правой – разъем питания, порт USB 3.0, HDMI-выход, порт USB Type-C, мини-джек для подключения гарнитуры и кардидер microSD. Вентиляционные решетки расположены сзади, так что выхлоп нагретого воздуха пользователем никак не ощущается. Клавиатура, тачпад Клавиатура немного ужата по сравнению с типичной десктопной – основной блок 27 см в ширину, также есть отдельный цифровой блок (4,5 см шириной). Основные кнопки крупные, ~15х15 мм, компактность достигнута за счет уменьшения расстояния между ними. Enter одноэтажный, размером как две обычные кнопки, блок управления курсором «вмонтирован» в общий ряд клавиш, кнопки уменьшены в 2 раза по высоте и без объединенной функциональности. У клавиш есть белая подсветка с 3 уровнями яркости и возможностью полного ее отключения.

Кнопки обычные, с мембранным механизмом, нажимаются легко и мягко, почти без «продавливания», ход короткий – в целом, достаточно традиционная клавиатура, вполне подходящая для быстрого набора текста; пользователи десктопов быстро привыкнут к ее небольшой «укороченности». Тачпад средних размеров, чуть смещен влево. К точности позиционирования курсора никаких вопросов не возникло, сам тачпад не люфтит и не клацает даже при резком и довольно сильном касании. К качеству сборки претензий нет: все детали подогнаны отлично, в процессе эксплуатации никаких люфтов или скрипов не наблюдалось, чтобы заставить рабочую поверхность прогнуться, надо приложить заметное усилие. Экран В ноутбуке используется IPS-панель производства CEC Panda LCD Technology (LM156LF-5L04) с диагональю 15,6 дюйма и разрешением Full HD. Поверхность экрана матовая, что практически полностью исключает нежелательные блики и отражения окружающей обстановки. Также доступны модели с TN-панелями и разрешением 1920х1080 или 1366х768 пикселей. В плане углов обзора перед нами типичная IPS-панель: при отклонении в сторону значительно снижается яркость и контрастность изображения, однако искажений цветопередачи при этом практически не наблюдается. Максимальная яркость сравнительно невысока: ~230 кд/м², минимальная достаточно низкая для того, чтобы за этим экраном можно было комфортно работать даже в полной темноте (12 кд/м²). Цветовой охват меньше пространства sRGB, так что цвета здесь умеренные и спокойные – чуть больше насыщенности этому изображению не помешало бы. Цветовая температура практически идеально соответствует стандартной 6500K, кривая гаммы также достаточно ровная по всей шкале яркости и в целом ее значение также очень близко к стандарту (2,2). В целом, экран выглядит очень достойно как для недорогого ноутбука.

Аппаратная платформа, производительность В модельном ряду ASUS VivoBook X512FL предлагаются устройства с процессорами от Intel Core i3-8145U до i7-8565U и ОЗУ от 4 ГБ DDR4 2400 МГц (в Украину будут поставляться модели с 8 и 16 ГБ). В качестве системного накопителя могут использоваться либо HDD (500 ГБ или 1 ТБ), либо SATA SSD (128 или 256 ГБ). В побывавшей у нас на обзоре модели была достаточно продвинутая конфигурация: CPU Intel Core i5-8265U, 8 ГБ ОЗУ (4 ГБ распаяно на плате плюс дополнительная планка такого же объема в единственном доступном слоте), дискретная графика NVIDIA GeForce MX250, системный SATA SSD 256 ГБ (Kingston RBUSNS8154P3256GJ3) плюс HDD Toshiba MQ04ABF100 объемом 1 ТБ для хранения пользовательских данных. i5-8265U – четырехъядерный мобильный процессор среднего уровня с тепловым пакетом 15 Вт, относится к восьмому поколению Intel Core (кодовое название Whiskey Lake). Процессор производится по 14 нм техпроцессу, благодаря поддержке HyperThreading может обрабатывать до 8 потоков, штатная частота составляет 1,6 ГГц (до 3,9 ГГц в турбо-режиме). Этого процессора более чем достаточно для повседневных задач вроде веб-серфинга, офисных задач, просмотра видео и т.д. В состоянии покоя ноутбук практически бесшумен – услышать работу системы охлаждения можно, только поднеся его вплотную к уху. В стресс-тесте AIDA64 тротлинг не наблюдался, температура процессора находилась на уровне 72 градуса, частота при этом составляла ~2,4 ГГц. Уровень шума (при нагрузке только на CPU, без дискретной графики) был откровенно низким – на расстоянии полуметра от ноутбука он составлял ~38 дБ. Для сравнения – фоновый шум в тихом офисном помещении находится на уровне 35-36 дБ, так что при нагрузке только на процессор система охлаждения в ASUS VivoBook X512FL уже с расстояния в три-четыре метра почти не слышна. В играх уровень шума поднимался, но незначительно – до 41,5 дБ. Да, хоть ASUS VivoBook X512FL и не является игровой моделью, но наличие дискретной графики GeForce MX250 позволит его владельцу в свободное время поиграть во что-нибудь не особо требовательное в плане «железа»: например, в Dirt Rally в разрешении Full HD при высоких настройках графики производительность была на уровне 47 кадров/сек, на средних – порядка 62 кадров/сек.

Автономность ASUS VivoBook X512FL оснащен несъемным аккумулятором емкостью 37 Вт*ч. В батарейном тесте Modern Office бенчмарка PCMark 10 при яркости экрана на уровне 120 кд/м² ноутбук проработал четыре с половиной часа, что можно считать весьма неплохим результатом; при более скромной нагрузке и меньшей яркости вполне можно рассчитывать на 5 часов и даже больше.