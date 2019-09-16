Обзор ноутбука ASUS VivoBook X512FL
В линейке VivoBook модель X512FL занимает нишу бюджетных устройств, и при хорошем 15-дюймовом IPS-экране, а также приличной производительности ее можно рассматривать как доступную модель для дома или учебы.
Дизайн, компоновка
Корпус ASUS VivoBook X512FL выполнен из пластика «под металл». Поверхность матовая, отпечатки собирает умеренно. Грани чуть скругленные, у крышки на ребре есть довольно длинный выступ, облегчающий открытие ноутбука – впрочем, «тест на макбук» эта модель не проходит, базу приходится придерживать другой рукой.
При открытии нижняя грань крышки становится на поверхность стола и чуть приподнимает базу, создавая таким образом небольшой эргономичный уклон для клавиатуры. Этот механизм получил у ASUS фирменное название Ergolift.
Корпус очень компактный и довольно легкий, как для 15-дюймовой модели: 19,9 мм толщиной, масса 1,75 кг, боковые рамки вокруг экрана всего 5,7 мм, а сам дисплей занимает 88% от всей поверхности крышки.
Данная модель доступна в четырех цветовых решениях – серый, черный, красный и синий, в редакции побывал последний вариант. Отметим, что цвет не самый простой: синей крышка выглядит только под прямым углом, при отклонении в сторону цвет постепенно превращается в фиолетовый.
На левой боковой грани находятся два порта USB 2.0 и индикаторы активности и питания от электросети, на правой – разъем питания, порт USB 3.0, HDMI-выход, порт USB Type-C, мини-джек для подключения гарнитуры и кардидер microSD. Вентиляционные решетки расположены сзади, так что выхлоп нагретого воздуха пользователем никак не ощущается.
Клавиатура, тачпад
Клавиатура немного ужата по сравнению с типичной десктопной – основной блок 27 см в ширину, также есть отдельный цифровой блок (4,5 см шириной). Основные кнопки крупные, ~15х15 мм, компактность достигнута за счет уменьшения расстояния между ними. Enter одноэтажный, размером как две обычные кнопки, блок управления курсором «вмонтирован» в общий ряд клавиш, кнопки уменьшены в 2 раза по высоте и без объединенной функциональности. У клавиш есть белая подсветка с 3 уровнями яркости и возможностью полного ее отключения.
Кнопки обычные, с мембранным механизмом, нажимаются легко и мягко, почти без «продавливания», ход короткий – в целом, достаточно традиционная клавиатура, вполне подходящая для быстрого набора текста; пользователи десктопов быстро привыкнут к ее небольшой «укороченности».
Тачпад средних размеров, чуть смещен влево. К точности позиционирования курсора никаких вопросов не возникло, сам тачпад не люфтит и не клацает даже при резком и довольно сильном касании.
К качеству сборки претензий нет: все детали подогнаны отлично, в процессе эксплуатации никаких люфтов или скрипов не наблюдалось, чтобы заставить рабочую поверхность прогнуться, надо приложить заметное усилие.
Экран
В ноутбуке используется IPS-панель производства CEC Panda LCD Technology (LM156LF-5L04) с диагональю 15,6 дюйма и разрешением Full HD. Поверхность экрана матовая, что практически полностью исключает нежелательные блики и отражения окружающей обстановки. Также доступны модели с TN-панелями и разрешением 1920х1080 или 1366х768 пикселей.
В плане углов обзора перед нами типичная IPS-панель: при отклонении в сторону значительно снижается яркость и контрастность изображения, однако искажений цветопередачи при этом практически не наблюдается.
Максимальная яркость сравнительно невысока: ~230 кд/м², минимальная достаточно низкая для того, чтобы за этим экраном можно было комфортно работать даже в полной темноте (12 кд/м²). Цветовой охват меньше пространства sRGB, так что цвета здесь умеренные и спокойные – чуть больше насыщенности этому изображению не помешало бы. Цветовая температура практически идеально соответствует стандартной 6500K, кривая гаммы также достаточно ровная по всей шкале яркости и в целом ее значение также очень близко к стандарту (2,2).
В целом, экран выглядит очень достойно как для недорогого ноутбука.
Аппаратная платформа, производительность
В модельном ряду ASUS VivoBook X512FL предлагаются устройства с процессорами от Intel Core i3-8145U до i7-8565U и ОЗУ от 4 ГБ DDR4 2400 МГц (в Украину будут поставляться модели с 8 и 16 ГБ). В качестве системного накопителя могут использоваться либо HDD (500 ГБ или 1 ТБ), либо SATA SSD (128 или 256 ГБ).
В побывавшей у нас на обзоре модели была достаточно продвинутая конфигурация: CPU Intel Core i5-8265U, 8 ГБ ОЗУ (4 ГБ распаяно на плате плюс дополнительная планка такого же объема в единственном доступном слоте), дискретная графика NVIDIA GeForce MX250, системный SATA SSD 256 ГБ (Kingston RBUSNS8154P3256GJ3) плюс HDD Toshiba MQ04ABF100 объемом 1 ТБ для хранения пользовательских данных.
i5-8265U – четырехъядерный мобильный процессор среднего уровня с тепловым пакетом 15 Вт, относится к восьмому поколению Intel Core (кодовое название Whiskey Lake). Процессор производится по 14 нм техпроцессу, благодаря поддержке HyperThreading может обрабатывать до 8 потоков, штатная частота составляет 1,6 ГГц (до 3,9 ГГц в турбо-режиме). Этого процессора более чем достаточно для повседневных задач вроде веб-серфинга, офисных задач, просмотра видео и т.д.
В состоянии покоя ноутбук практически бесшумен – услышать работу системы охлаждения можно, только поднеся его вплотную к уху. В стресс-тесте AIDA64 тротлинг не наблюдался, температура процессора находилась на уровне 72 градуса, частота при этом составляла ~2,4 ГГц.
Уровень шума (при нагрузке только на CPU, без дискретной графики) был откровенно низким – на расстоянии полуметра от ноутбука он составлял ~38 дБ. Для сравнения – фоновый шум в тихом офисном помещении находится на уровне 35-36 дБ, так что при нагрузке только на процессор система охлаждения в ASUS VivoBook X512FL уже с расстояния в три-четыре метра почти не слышна. В играх уровень шума поднимался, но незначительно – до 41,5 дБ. Да, хоть ASUS VivoBook X512FL и не является игровой моделью, но наличие дискретной графики GeForce MX250 позволит его владельцу в свободное время поиграть во что-нибудь не особо требовательное в плане «железа»: например, в Dirt Rally в разрешении Full HD при высоких настройках графики производительность была на уровне 47 кадров/сек, на средних – порядка 62 кадров/сек.
Автономность
ASUS VivoBook X512FL оснащен несъемным аккумулятором емкостью 37 Вт*ч. В батарейном тесте Modern Office бенчмарка PCMark 10 при яркости экрана на уровне 120 кд/м² ноутбук проработал четыре с половиной часа, что можно считать весьма неплохим результатом; при более скромной нагрузке и меньшей яркости вполне можно рассчитывать на 5 часов и даже больше.