Обзор ноутбука Lenovo ideapad 530S-14IKB

В репортаже с IFA 2018 мы рассказывали, что Lenovo планирует изменить логику наименования своих продуктов и линейка ideapad будет включать в первую очередь простые модели. Но ideapad 530s был представлен раньше, продается в Украине с лета, доступен в множестве конфигураций и гадать о его позиционировании не нужно — это стандартный «крепкий середнячек» компании, с довольно приклекательным дизайном, неплохими характеристиками и не за все деньги мира. Такие лэптопы привлекают внимание многих покупателей, поэтому разобрать его основные достоинства и недостатки особенно интересно.

Комплектация

Lenovo ideapad 530S-14IKB встречает покупателя простой транспортировочной коробкой из картона. Внутри — только блок питания и документация, то есть стандартная для большинства ноутбуков комплектация.

Дизайн

В дизайне разных поколений Lenovo четко прослеживается приемственность, поэтому ideapad 530s-14 похож на другие лэптопы компании, а изменения по сравнению со старыми моделями нужно искать в деталях. Например, в другой форме кнопки включения, которая вынесена за пределы основного блока клавиш, очень маленьком логотипе на крышке и таком же cлева под дисплеем, а также более тонком корпусе и узким рамкам экрана (как боковой, так и верхней).

Получается, что кардинальных изменений не так уж и много, но вместе они складываются в заметную разницу и можно сказать, что ноутбук выглядит даже немного дороже своей цены.

Также модель должна понравится поклонникам лаконичного дизайна. Мы уже сказали, что на корпусе нет крупных логотипов и привлекающих внимание деталей, а если еще и убрать с подладонной области найлейки, то окажется, что перед нами «доступный MacBook» на Windows.

Отверстия для забора воздуха находятся снизу. Там же можно найти три резиновые ножки — они хорошо фиксируют лэптор на ровной поверхности. Заднюю стоит отметить отдельно — она длинная и создает своеобразный выступ, который повышает удобство при переноске ноутбука в руках, добавляет металлическому корпусу ухватистости.

Компания не гонится за рекордной тонкостью и легкостью, поэтому вес в 1,59 кг ощущается — для 14-дюймовой модели среднего сегмента это нормальное значение, хотя всегда можно найти более легкие аналоги. С одной стороны, ругать ноутбук за это не стоит, ведь металлический топкейс ощущается надежным. С другой — если будете носить лэптоп в набитом рюкзаке, то клавиатура все равно будет оставлять следы на экране (легко удаляются).

Клавиатура, тачпад и сканер

Сразу же можно поговорить о последней. Перед нами стандратная клавиатура без цифрового блока с коротким ходом клавиш и подсветкой, которая регулируется в рамках двух градаций яркости.

Раскладка стандартная и удобная, она не требует привыкания. Единственный спорный момент — скученный блок стрелок, но это характерно почти всем современным моделям. Клавиши относительно тихие, лишнего люфта нет, клавиатура почти не прогибается.

Под клавиатурой — тачпад средних размеров без выделенных клавиш. Он распознает мультитач жесты, отличается нормальной чувствительностью, замечаний к его работе не возникло.

Еще есть сканер отпечатков пальцев, он находится справа под «стрелками». По оформлению он напоминает сканеры отпечатков пальцев в смарфтонах, но работает как сканер ноутбука, то есть не очень хорошо. Для удачного распознавания часто приходится прикладывать палец по несколько раз, а с чуть влажными руками у вас вообще ничего не получится. Проще говоря — в большинстве случаев гораздо быстрее получается ввести пароль или PIN-код.

Интерфейсы

Lenovo ideapad 530s-14 получил неплохой набор разъемов. Слева есть круглое гнездо для подключения блока питания, HDMI, USB 3.0 с функцией подзарядки других устройств даже когда лэптоп выключен, а также порт USB 3.1 Type-C, mini-jack и статусный индикатор.

Справа — второй USB 3.0 и SD карт-ридер (USB 2.0). Наличие последнего скорее всего оценят только фотографы, но с учетом того, что этот стандартный элемент исчезает из большинства моделей, мы не можем не отметить его наличие.

Получается, что в плане выбора интерфейсов для периферии ideapad 530s-14 не предлагает ничего особенного, но в то же время все самое необходимое в нем есть.

Экран

Все ideapad 530s-14 комплектуются IPS матрицами с разрешением от 1980×1080 (Full HD) до 2560×1440 (WQHD) пикселей. В Украине в продаже пока встречаются только Full HD конфигурации; именно такая побывала у нас на тестировании.

В тестовом ноутбуке была установлена матрица LGD0599 (LP140WF8-SPP1) от LG с глянцевым покрытием. Замеры показали, что яркость подсветки изменяется от 3.5 до 209 кд/м², а измеренный уровень контрастности составил 1:645.

Проверка точности цветопередачи показала близость большинства параметров к эталонным значениям, но цветовой охват заметно уже пространства sRGB. Используемую матрицу можно отнести к решениям среднего уровня, ее наличие в таком ноутбуке ожидаемо.

Из позитивных моментов в первую очередь стоит отметить, что это все-таки IPS — значит пользователь получит в целом приятную глазу насыщенную картинку и отличные углы обзора. В то же время нельзя пройти мимо очевидных недостатков. Максимальная яркость не самая высокая, экран заметно бликует, так что днем постоянно приходится работать на практически максимальных значениях яркости подсветки.

Плюс сами градации настроены в фирменном для Lenovo стиле — 209, 141, 82, 57 кд/м², а дальше яркость изменяется практически линейно. Получается, что у вас есть всего несколько действительно «рабочих» уровней подсветки между которыми нельзя тонко подстроится.

Подводя итог уточним, что в целом ноутбук получил нормальный экран — рядовой пользователь останется вполне доволен и не будет испытывать большого дискомфорта, но для профессиональной работы с графикой такая матрица не подойдет по целому ряду параметров. Ситуация ожидаемая, так как обычно более качественные матрицы получают модели на $100-200 дороже.

В плане чисто механического удобства отметим среднюю жесткость шарнира, который не позволят открыть крышку одной рукой, зато откидывается на 180 градусов.

Производительность

На тестирование попала минимально-средняя конфигурация ноутубка: свежий двухядерный Intel Core i3-8130U, встроенная графика, 8 GB DDR4-2666, PCIe накопитель формата M.2 на 256 ГБ, без предустановленной Windows. На момент тестирования (сентябрь 2018) за нее просят 21 тысячу гривен.

За такую же минимальную конфигурацию, но с 4 GB RAM покупателю придется заплатить чуть больше 19 тысяч гривен, а за максимальную с Core i5-8250U + MX150/16GB/256GB или UHD620/16GB/512GB — порядка 29-30 тысяч гривен (все поставляются без Windows). В продаже можно найти ноутбуки темно-серого, серебристого, золотого и голубого цветов.

Производительность ноутбука оказалось на соответствующем характеристикам уровне, он подойдет для решения офисных и повседневных задач, где не требуется дискретная графика. Производительность используемого Intel Core i3 на уровне низковольтных чипов Core i5 седьмого поколения — у них сравнимые тактовые частоты, количество ядер/потоков. В то же время, если хочется какого-то запаса, то стоит смотреть на старшые модели с четырехядреными Intel Core i5-8250U.

Отдельно отметим используемый накопитель Hynix HFS256GD9TNG-62A0A — в базовых тестах он показал хорошие скорости чтения, но далеко не лучшую скорость записи, возможно, это проблема конкретного образца. В любом случае, при реальном использовании мы не увидели никаких подтормаживаний, а также не заметили coil whining.

В плане внутреннего устройства ноутбук сравним с другими решениями. При необходимости снять крышку не составит большого труда. Оперативная память не распаяна на плате, а установленна в единственный слот, который скрывается под металлическим экраном — значит у пользователя получится нарастить хараткеристики, хотя операция будет не столь выгодна с точки зрения затрат.

Фотографии с сайта Notebookcheck

Также отметим наличие дополнительного порта для накопителей M.2-2242, он находится ниже основного диска. Формат не самый распространенный и мы бы хотели увидеть посадочное место для обычного 2.5’’ диска, но даже такую опцию можно воспринимать как небольшой «плюс».

Шум, нагрев

Система охлаждения отлично справляется со своей задачей — намека на троттлинг или перегрев нет. Но вот в плане шумности все могло быть и лучше. Как и на большинстве современных лэптопов, при выполнении многих задач СО работает в пассивном режиме, вентиляторы выключены и ноутбук работает бесшумно. В то же время, когда нагрузка возрастает, шум хорошо заметен как в тихой домашней обставновке, так и в условиях офиса. Хотелось бы, чтобы вентиляторы работали тише.

Звук

В мультимедийном плане ноутбук может похвастаться двумя динамиками Harman со спецификацией Dolby, они расположены снизу. Спикеры отличаются хорошим запасом громкости. Звук действительно ощущается громким, есть намек на объемность, который, впрочем, сохраняется только пока лэптоп стоит на твердой поверхности. В целом, по этому параметру Lenovo ideapad 530s-14 выступает немного лучше многих решений. А вот качество HD-камеры обычное.

Время работы

Встроенный аккумулятор имеет емкость 45 Вт*ч, производитель заявляет, что ноутбук проработает до 8 часов. В реальности такого времени работы добиться сложно. Как минимум с учетом того, что глянцевый экран вынуждает работать при более высокой яркости, реальное время работы в офисных задачах, браузинге — порядка 6 часов.

Комплектный блок питания мощностью 65 Вт имеет стандартный дизайн и размеры. Он поддерживает быструю зарядку — если ноутбуком не пользоваться, то он зарядится примерно за 2 часа.