Обзор OPPO Reno4 Pro





Компания OPPO активно продолжает развивать свою линейку смартфонов выше среднего уровня или «младших флагманов», в этом довольно легко запутаться. Но как бы там ни было, весной у нас в редакции побывал Reno3 Pro, и производитель решил не ждать следующего года, чтобы представить новую модель из этой серии, получившую название Reno4 Pro. Несмотря на довольно короткий срок между релизами, изменений в новой версии довольно много, давайте рассмотрим их детальнее в этом обзоре.

Комплектация Reno4 Pro

Комплект поставки нового смартфона слегка изменился, вместе с ним пользователь теперь получает не только прозрачный силиконовый чехол, проводную гарнитуру и кабель USB Type-C, но также компактный блок питания на 65 Вт.

Из коробки на защитном стекле дисплея смартфона наклеена глянцевая плёнка, которой должно быть достаточно на первое время, чтобы защитить стекло от царапин.

Дизайн и материалы

Внешне Reno4 Pro отличается от предыдущей версии лишь деталями. С фронтальной панели пользователя встречает 6,5 дюймовый сенсорный дисплей с отверстием для камеры в левом верхнем углу, прикрытый защитным стеклом Gorilla Glass 5. Экран слегка закругляется по бокам, визуально уменьшая рамки. Последние и так довольно тонкие, но, безусловно, в топовых моделях можно найти и тоньше.

Когда первый раз берёшь OPPO Reno4 Pro в руки, то корпус удивляет весом, ведь кажется, что он должен быть больше. По крайней мере, от аппарата с такой диагональю дисплея ждёшь под 200 граммов веса, но спецификации не обманывают, вес смартфона составляет всего 161 грамм. К сожалению, в OPPO не изобрели какой-то новый лёгкий материал, в этой модели производитель использовал пластиковую рамку корпуса и такую же тыльную панель.

Вопросов к пластику тыльной панели у меня в целом не возникло, он довольно приятным на ощупь матовым покрытием, на котором меньше заметны царапины и отпечатки пальцев. А вот рамку стоило сделать алюминиевой для увеличения прочности конструкции, пусть и в ущерб весу. Интересно, что у Reno4 Pro есть 5G-версия, и вот в ней OPPO как раз использовали металлическую рамку корпуса.

В целом же тыльная панель смартфона выглядит симпатично, в основном благодаря аккуратному блоку из четырёх камер на глянцевой подложке и цветовому оформлению с переходом от тёмного к светлому.

Размеры OPPO Reno4 Pro составляют 160,2х73,2 мм при толщине 7,7 мм, смартфон действительно получился тонким. К сожалению, несмотря на позиционирование в качестве флагмана начального уровня, в аппарате нет защиты от воды и пыли.

Дисплей Reno4 Pro

Смартфон оснащается 6,5 дюймовым сенсорным AMOLED дисплеем с разрешением 2400х1800 точек, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 90 Гц. Во время использования экран оставляет приятные впечатления, он отзывчивый и с хорошей заводской калибровкой. В настройках пользователь может выбрать из двух режимов отображения: яркий и нежный. Первый соответствует цветовому профилю PCI-P3, а второй – sRGB.

По нашим замерам в «ярком» режиме цветовой охват достигает больше 100% sRGB, цветовая температура находится на уровне 6500К, гамма-кривая на значении 2.3 при эталонных 2.2, а подсветка равномерная.

В «нежном» режиме параметры дисплея практически не меняются, за исключения цветового охвата, который становится меньше, что понравится тем, кто считает картинку на AMOLED экране слишком яркой.

Согласно нашим замерам, в обычном режиме минимальная яркость дисплея составляет 1,9 кд/м2, а максимальная – 472 кд/м2, в автоматическом режиме максимальная яркость может достигать 800 кд/м2, чего достаточно для того, чтобы экран не выцветал на ярком солнце.

Сканер отпечатков пальцев

Для обеспечения безопасности данных под стеклом дисплея смартфона установлен оптический сканер отпечатков пальцев. Он срабатывает довольно точно и быстро, но только в том случае, если на пальцах нет влаги.

Для работы датчика экран подсвечивает небольшую область в нижней части фронтальной панели, это необходимо для того, чтобы фотосенсор мог считать отпечаток. И если днём такую подсветку не замечаешь, то ночью она довольно сильно бьёт по глазам. Пожалуй, это единственный серьезный недостаток такого типа сканера. В остальном, он работает почти на уровне ёмкостного, и к его расположению легко привыкнуть.

Платформа и производительность

В основе OPPO Reno4 Pro лежит вышедший в начале этого года 8-нанометровый 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720G, работающий на частоте до 2,3 ГГц. В линейке чипмейкера – это решение среднего уровня, которое по производительности мало отличается от прошлогоднего «игрового» процессора Snapdragon 730G, выпускавшегося для средне-бюджетных аппаратов. В 720G также используется тот же графический ускоритель – Andreno 618, но с немного заниженной частотой. Поэтому получается, что с одной стороны новый смартфон стал быстрее Reno3 Pro с процессором Helio P95, но с другой, он построен на платформе со средней производительностью, в которой мало нового по сравнению с прошлогодними решениями Qualcomm этого же уровня. А если ещё вспомнить прошлогодний Reno2 на всё том же Snapdragon 730G, то приходится констатировать, что в плане развития линейка ходит по кругу.

Правда, позиционирование аппарата в OPPO решили поддержать использованием 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной UFS 2.1, что характерно для флагманских моделей. К тому же для увеличения хранилища данных есть отдельный слот для карт памяти microSD. В итоге в повседневных задачах Reno4 Pro обеспечивает хорошую производительность, как в работе интерфейса, так и приложений, но без большого запаса производительности. В играх ситуация немного хуже, аппарат без проблем справляется с несложными аркадами и головоломками, но в требовательные игры на нём можно играть только на средних или даже минимальных настройках графики.

Например, в популярной Genshin Impact с базовой настройкой качества изображения можно вполне комфортно играть, хотя игра периодически ловит небольшие фризы. А переключение на средние настройки увеличивает их количество. Так что смартфон не подойдёт для тех, кто хочет активно играть во все новые игры. Но в остальном его производительность находится на хорошем уровне, по крайней мере для основных задач её хватает.

Другие возможности платформы смартфона включают беспроводные модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 и NFC. А также возможность определения местоположения через спутниковые системы A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo и QZSS. Ещё интересно, что в OPPO Reno4 Pro есть встроенный приёмник FM-радио, довольно редкая функция в современных смартфонах.

Камеры Reno4 Pro

Блок камер на тыльной части смартфона получил сразу четыре модуля:

48-мегапиксельный широкоугольный с диафрагмой f/1.7, матрицей 1/2.0″, фокусным расстоянием 26 мм, фазовым автофокусом и электронной стабилизацией;

8-мегапискельный сверхширокугольный с углом обзора 119˚, диафрагмой f/2.2, матрицей 1/4.0″ и электронной стабилизацией;

2-мегапикельный модуль для макросъёмки с диафрагмой f/2.4;

2-мегапиксельный сенсор глубины.

Как видно, подбор довольно специфический, в основном модуле нет оптической стабилизации, производитель сэкономил на телефото камере, использовав кроп с основной, а также добавил простой макросенсор. По сравнению с Reno3 Pro набор камер почему-то стал хуже, производитель использовал тот же широкоугольный модуль, что и в Reno2, но убрал оптическую стабилизацию. Но давайте посмотрим, как это сказалось на качестве снимков.

Основной 48-мегапиксельный модуль днём обеспечивает неплохую детализацию, но не всегда правильно подбирает экспозицию, а также баланс белого в автоматическом режиме. Цветопередача у камеры очень красочная, большинству пользователей это скорее понравится, чем нет, но производители сейчас в основном стараются делать цвета на снимках более натуральными.

Ночью детализация снимков на основную камеру падает, диафрагма пропускает достаточно света, но электронике без оптической стабилизации сложнее обрабатывать фото, из-за чего появляется овершарп.

Сверхширокоугольный модуль по сравнению с Reno3 Pro не изменился, днём он позволяет захватывать больше сцены, делая такие же красочные фото, как и основной. Формально он поддерживает ночной режим, но небольшая матрица и отсутствие оптической стабилизации не позволяют ему делать качественные снимки при плохом освещении.

Отдельного телефото модуля в Reno4 Pro нет, в OPPO решили заменить его кропом из основной 48-мегапиксельной камеры. В итоге в интерфейсе камеры есть кнопки для переключения на 2х и 5х приближение. И если 2х обеспечивает в целом неплохое качество, то при 5х размытие становится уже достаточно сильным. Ночью оно усугубляется даже на 2х, у электронной стабилизации не получается компенсировать дрожание рук.

Про макромодуль в Reno4 Pro особо нечего сказать, похоже его добавили лишь для того, чтобы не уменьшать количество объективов на тыльной стороне корпуса. Об этом говорит как его небольшое разрешение, так и тот факт, что переключиться на этот модуль можно только в режиме «Эксперт», поэтому в основном пользователи его вряд ли найдут.

В итоге, от смартфона с приставкой Pro ожидаешь более продвинутых возможностей для съёмки, но в этом плане аппарат не сильно отличается от предыдущих моделей линейки, которые к тому же всё ещё есть в продаже.

Фронтальная камера OPPO Reno4 Pro получила разрешение 32 мегапикселя, матрицу 1/2.8″ и диафрагму f/2.4. С её помощью можно делать в целом качественные селфи-снимки.

Аудио

В смартфоне используется один внешний динамик, расположенный на нижней грани корпуса. Он очень громкий и при этом играет на максимуме без хрипов, но второй динамик аппарату явно бы не помешал. Эффекта стерео не хватает при просмотре видео и в играх, учитывая, что динамик на нижней грани довольно легко перекрыть рукой.

В Reno3 Pro не было 3,5 мм разъёма для наушников, но в этой модели его внезапно вернули. Поэтому к Reno4 Pro можно подключать как проводные, так и беспроводные наушники. Сложно припомнить другие линейки, в которые бы возвращался стандартный аудио разъём, так что это может стать преимуществом для некоторых пользователей.

Автономность Reno4 Pro

Несмотря на тонкий корпус в смартфоне поместился аккумулятор с ёмкостью 4000 мАч. При яркости экрана 200 кд/м2 и с нагруженным процессором он обеспечивает Reno4 Pro больше 12 часов работы, что в реальности выливается в 1,5 дня использования. Это хороший результат для современного смартфона.

В аппарате нет поддержки беспроводной зарядки, но в OPPO добавили в него технологию SuperVOOC 2.0, а в комплекте идёт зарядное устройство на 65 Вт.

Оно позволяет подзарядить батарею с 0 до 60% всего за 15 мину, полная зарядка при этом занимает около 40 минут. Впечатляюще и очень удобно, но сложно сказать, как это отразится на сроке службы аккумулятора.