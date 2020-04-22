Обзор смартфона Oppo Reno3 Pro





В конце прошлого года были презентованы смартфоны Oppo Reno3 и Oppo Reno3 Pro, которые стали чуть ли не первыми доступными на рынке устройствами с поддержкой 5G. Пока что это не сильно актуально для Украины, да и не только этим новые смартфоны могут быть интересны. Линейка Reno делает упор на возможностях камер, при этом тут есть приятный дизайн, стереодинамики, быстрая зарядка и прочее. Что себе может позволить старшая модель Oppo Reno3 Pro мы и разберем в сегодняшнем обзоре.

Комплектация Oppo Reno3 Pro

Стандартный комплект поставки включает в себя смартфон, зарядное устройство, кабель, «скрепку», гарнитуру и прозрачный чехол. Также производитель устанавливает защитную пленку на экран, что избавляет пользователя от лишней возни с довольно нужным для многих дополнением. Также не помешал бы и переходник для подключения стандартных гарнитур, ведь не каждый пользователь захочет менять привычные наушники.

Но тестовый образец попал к нам без коробки и части ее содержимого (есть только блок питания), да и пленки на дисплее не оказалось. Это, правда, никак не отразилось на впечатлениях от устройства.

Дизайн и удобство использования

Во внешности современных смартфонов появляется не так и много нового. Если не брать во внимание некоторые исключения, то преимущественное большинство гаджетов очень похожи. Но при этом есть много деталей (материалы корпуса, толщина, изгибы стекла…), которые сильно влияют на ощущения от пользования гаджетом. Oppo Reno3 Pro в этом плане оказался очень приятным.

Смартфон состоит из стекла спереди и сзади, а рамка у него сделана из металла. При этом по бокам стекло загибается на боковины, что и делает устройство визуально тоньше, а заодно хорошо сказывается на эргономичности корпуса. При этом он совсем не из маленьких: 159,4×72,4×7,7 мм, вес — 171 грамм. Благодаря небольшой толщине, пользоваться им совсем не сложно даже одной рукой, но стекло все равно остается скользким, поэтому двумя руками работать с ним куда удобнее и безопаснее.

Кроме того, что стекло скользкое, оно еще и маркое. Правда, на темном корпусе это не так бросается в глаза. Вместе с черным (Midnight Black), есть белый и пара градиентных вариантов, но на официальном сайте для нашего рынка указан только один цвет.

Что в использовании не понравилось, это большой выступ блока камер. Если смартфон используется без чехла, то на столе его углами можно невольно отбивать какую-нибудь мелодию, если нужно тапать по экрану. Это распространенная на сегодня особенность, которую в этой модели никак не решили. С другой стороны, чехол все же «выровняет» ситуацию.

С расположением рабочих элементов нет ничего особенного, разве что на кнопке включения сделали небольшой зеленый акцент. Вообще с эргономичностью у смартфона все получилось очень здорово, все настолько на своих местах, что и зарядку можно было подключить вслепую, и кнопки сразу находились, и сканер отпечатков пальцев в идеальной позиции (для меня так точно).

Таким образом, единственное, чего не хватило Oppo Reno3 Pro, это защиты от влаги и пыли. Попасть с ним под дождь, конечно, можно, но опускаться под воду все же нельзя. Все остальное тут флагманское, и соответствующие ощущения от использования покупателю гарантированы. Ко всему, внешний вид смартфона, субъективно, получился очень удачным.

Дисплей Oppo Reno3 Pro

Практически все новые смартфоны придерживаются концепции «безрамочности» экранов. В той или иной степени им это удается, но даже небольшие грани вокруг дисплеев все равно остаются. У Oppo Reno3 Pro диагональ экрана составляет 6,5 дюймов, и благодаря загибающимся боковинам эффект отсутствия рамок все же ощущается. Над и под дисплеем они тоже довольно скромные и одинаковые. Разрешение составило 2400×1080 точек (404 ppi), чего и для хорошей картинки достаточно, и излишнего расхода энергии не провоцирует.

Нелюбимый для многих вырез для фронтальной камеры тут есть. Это небольшой кружок в левом верхнем углу дисплея. Увы, не все приложения о нем «знают» и отдельные элементы интерфейса могут пересекаться с камерой. Опять же, субъективно, но большой проблемой вырез для меня не стал, как и было в случае с, например, Samsung Galaxy S10, где камера расположена также, только в противоположном углу.

Зато сильной стороной экрана является частота обновления картинки 90 Гц. Плавность прокрутки даже банальной ленты Twitter’а — очень приятная особенность для любого смартфона с подобной возможностью. Правда, не сказал бы, что это что-то из разряда первой необходимости, хотя выглядит здорово.

В Oppo Reno3 Pro установлена AMOLED-матрица. Цветопередача в обоих доступных профилях получается очень комфортной и не кажется сильно перенасыщенной, как часто бывало у подобных экранов. При необходимости пользователь сможет слегка отрегулировать цветовую температуру в зависимости от личных предпочтений, а для вечера предусмотрен комфортный режим Eye Сare.

Замеры профиля Vivid:

Замеры профиля Gentle:

С видимостью под ярким солнцем у экрана нет проблем, а яркость можно регулировать в пределах от 2,5 до 465 кд/м² (замер в помещении). Еще и датчик освещения работает настолько хорошо, что за время использования гаджета ни разу не нужно было как-то править яркость.

Сканирование лица и отпечатков пальцев

Для упрощения авторизации при разблокировке есть два стандартные способа — сканер отпечатков пальцев или лица. «Узнает» пользователя смартфон с помощью фронтальной камеры. Типично для такого способа, большие очки или недостаток освещения заставят искать другой метод разблокировки, но если ничего не мешает, сканирование лица происходит очень быстро.

Сканер отпечатков пальцев находится в дисплее. Позиция такая, что лично мне всегда удавалось попасть по нему не глядя на иконку. И работает он тоже без особых заминок. Конечно, емкостные датчики немного быстрее, но почувствовать принципиальную разницу становится все сложнее.

Интересно, что вечером, когда работает режим Eye Care, этот «фильтр синих оттенков» отключается, когда должен сработать датчик, и включается вместе с разблокировкой системы. Момент совсем не принципиальный, но вечером всегда бросается в глаза.

Звук Oppo Reno3 Pro

Так как модель достаточно дорогая, стереозвук у нее есть. Озвучка видео, игр и музыки дается основному и разговорному динамикам очень здорово. Звук громкий и четкий, не искажается и не «захлебывается» на максимальной громкости. Вероятно, у флагманов А-брендов чего-то может быть немного больше, но по памяти сразу сложно сказать, кто был бы сильно лучше в этом зачете.

И раз уж разговорный динамик настолько мощный, во время звонков его хватает даже в шумной обстановке. Микрофоны могут оставить вместе с голосом владельца громкие звуки окружения (машины, удары дверей и прочий уличный фон), и совсем немного искажают голос, но это не сделает разговор дискомфортным на другом конце линии.

Для подключения сторонних наушников со стандартным «Джеком» понадобится переходник, которого в комплекте нет. Там, конечно, есть гарнитура, но оценить ее звучание у нас не оказалось возможности. В принципе, необходимость наличия переходника или особой гарнитуры уже является хорошим стимулом подобрать себе беспроводные наушники, если таких еще нет.

Производительность и ПО

В смартфоне установлен процессор от Qualcomm — Snapdragon SDM765G с графическим ускорителем Adreno 620. Есть варианты объема ОЗУ и накопителя, где доступны версии с 8 и 12 ГБ оперативной, и соответственно 128 и 256 ГБ накопителя, но нужно сразу выбирать подходящий объем, ведь карт памяти в Reno3 Pro не предусмотрено. Зато вместе с LTE, смартфон поддерживает 5G, что, правда, пока совсем не актуально для Украины, но и есть модификации смартфона без поддержки сетей нового поколения. Вместе с этим имеется поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi ax, NFC, Bluetooth 5.1 и навигационный комплект.

К быстродействию и стабильности работы подкопаться не удалось, в работе смартфон оказался довольно шустрым и беспроблемным. Даже в играх не чувствуется лишнего нагрева, и тем более нет тротлинга. Все это делает пользовательский опыт очень комфортным, ведь производительности достаточно для любых задач без исключений.

Как и с realme 6 Pro, который совсем недавно был у нас на обзоре, Oppo Reno3 Pro поставляется с Android 10 и фирменной оболочкой Color OS. В системе есть набор дополнительных настроек и возможностей, где, опять же, сильно понравился Smart Sidebar — дополнительная панель, которую можно «вытащить» сбоку, запустить оттуда приложение или получить доступ к шорткатам для записи экрана или скриншота. Эта мелочь оказалась для меня очень удобной, куда я задал несколько приложений, которые запускаются пару раз в день. Таким образом они не засоряют рабочие столы и за ними не нужно тянуться в меню со всеми приложениями.

Камеры Oppo Reno3 Pro

Как я упоминал в самом начале, линейка Reno делает один из основных упоров на возможности камер. У этой модели их пять. На тыльной стороне расположены четыре сенсора с разными возможностями и предназначением:

48-мегапиксельный основной с диафрагмой ƒ/1.7;

8-мегапиксельный ультраширокоугольный с ƒ/2.2;

13-мегапиксельный телефото с ƒ/2.4;

а также 2-мегапиксельный черно-белый сенсор тоже с ƒ/2.4, который нужен для портретного режима.

Всего этого на сегодняшний момент должно хватить для большинства ситуаций, в которые каждый день попадает обычный пользователь. Но одних только цифр будет маловато, хотелось бы еще получать хорошие снимки, с чем Reno3 Pro все же очень неплохо справляется.

В дневное время и с хорошим светом снимки основной камерой удаются славными. С ней минимум проблем и приличное фото удается сделать с первого «дубля» без дополнительных действий. Конечно, сейчас много телефонов так могут, но если обратное можно простить бюджетнику, то более дорогим устройствам это уметь очень важно. И стоит помнить, что снимок делается не в разрешении 48 МП, а в четыре раза меньше (режим съемки в полном разрешении тоже есть, и вот несколько примеров фото).

Само собой, не забыли про режим Night. Его стоит задействовать вечером, ведь он действительно хорошо собирает информацию, подбирает настройки и обрабатывает конечный снимок. Конечно, результат не такой, как у флагманов топовых конкурентов, но все равно заслуживающий доверия.

Ультраширокоугольный объектив не располагает таким разрешением и, соответственно, детализацией, но в отличии от многих таких, здешний намного лучше подбирает баланс белого, получает достаточно света и не сильно искажает края фотографии. Но в ночное время у него получается намного хуже и есть, к чему стремиться.

В случае, если нужен зум, предусмотрен и телеобъектив. В этом режиме есть пара основных «шагов» приближения — 2Х и 5Х, но цифровое увеличение позволяет получить до 20Х. Днем и у этой камеры все очень неплохо, но вечером она отключается, а приближение осуществляется кропом основной камеры.

Для видео максимальное разрешение составляет 4К, но в таком случае нельзя снимать ультраширокоугольной камерой, для записи на которую понадобится опустить разрешение до Full HD и снизить скорость записи до 30 FPS.

Пример записи видео в 4K:

Пример записи ультраширокоугольной камерой:

У фронтальной камеры разрешение 32 МП и диафрагма ƒ/2.4. Этого достаточно, чтобы делать хорошие селфи даже в трудных условиях с «теплым» светом. Заодно у нее есть не очень агрессивный режим «бьютификации» фотографий, который довольно аккуратно выравнивает недостатки кожи и прочие мелочи.

У приложения камеры нет каких-то сложных особенностей или проблем в работе. Главное, оно очень быстро запускается и не задерживается при съемке.

Автономность Oppo Reno3 Pro

К всему вышеизложенному важно добавить и продолжительное время автономной работы. Тут ответственность за это лежит на батарее емкостью 4025 мА•ч. Тест Geekbench она выдержала с результатом 10 часов 38 минут. В повседневном использовании столько получить, естественно, не удалось, но в зависимости от нагрузки, при 4,5 часах работы экрана в день можно было получить запас в 33-50%, что тоже очень неплохой результат.

Комплектный блок питания зарядит полностью «пустую» батарею всего за 50 минут. Так что зарядка не станет проблемой для пользователя. Правда, смартфону не досталась поддержка индукционных станций, которые набирают все больше оборотов и появляются даже в подставках мониторов.