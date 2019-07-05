Обзор проектора Acer HV532





Собрать домашний кинотеатр на базе проектора – заманчивая идея для любого заядлого киномана, ведь с его помощью можно получить диагональ экрана, недостижимую на обычном телевизоре. Однако одним из основных останавливающих факторов тут оказывается высокая стоимость качественных моделей. К счастью, в последнее время появляются и откровенно недорогие домашние модели с очень достойными характеристиками – например, Acer HV532.

Комплектация

В коробке с проектором можно обнаружить также пульт ДУ, кабель питания, HDMI, руководство пользователя и тряпичную сумку для переноски.

Дизайн

Проектор средних размеров, традиционного форм-фактора: довольно высокая «коробка» из белого глянцевого пластика, с ребристыми боковыми гранями, которые частично маскируют крупные вентиляционные отверстия по бокам корпуса (во включенном состоянии из передней решетки «утекает» достаточно сильный свет от лампы).

Объектив расположен на передней боковой грани, рядом с ним — единственный инфракрасный приемник (дополнительных IR-портов, например, сверху или сзади, для разных вариантов размещения проектора, в данной модели нет). Кольцо фокусировки имеет мягкий и плавный ход, без люфтов, навестись на резкость с его помощью очень легко. Сверху находится рычажок изменения масштаба; здесь же, на верхней грани, расположен блок управления проектором – кнопки навигации по меню и выбора источника сигнала.

Все разъемы сосредоточены на задней панели – тут можно найти два порта HDMI, два VGA-входа (и один выход), композитный видеовход, два аудиовхода и один выход (в формате мини-джека).

Стоит проектор на трех ножках, две из них могут регулировать угол, под которым проецируется изображение на экран, и выравнивать положение проектора, если он установлен на не горизонтальную поверхность.

Пульт ДУ

Пульт ДУ небольшой, стандартного вида, удобно ложится в руку. Кнопки расположены плотно, нажимаются довольно легко, с отчетливым кликом, имеется яркая подсветка синего цвета. Центральная «крестовина» с рельефной кнопкой Play/Pause в центре оказывается аккурат под большим пальцем, при определенной сноровке можно вслепую управлять воспроизведением. В целом – неплохой пульт с приличной эргономикой и достаточным количеством кнопок для всех востребованных функций, каких-то заметных недостатков у него найдено не было.

Технические характеристики

В Acer HV532 используется технология проецирования DLP (Digital Light Processing), источник света –лампа яркостью 2200 лм в обычном режиме и 1760 лм в экономичном; заявленный жизненный цикл составляет, соответственно, 3,5 тыс. и 10 тыс. часов (до 12 тыс. – в «экстра экономичном» режиме). Родное разрешение проектора – 1920х1080 точек, максимальная частота обновления экрана в обычном режиме – 120 Гц, также Acer HV532 поддерживает воспроизведение 3D-видео, в таком случае частота обновления составляет 144 Гц (3D-очки доступны в виде дополнительного аксессуара и в комплект не входят).

В работе

Проектор включается не очень быстро – загрузка занимает порядка 20 секунд, при этом первые секунд 10 изображения нет вообще, и о том, что он на самом деле готовится к работе, можно понять только по смене цвета индикатора активности с красного на синий. После включения проектор сразу готов к работе – отрегулировать, по сути, надо лишь фокус с помощью внешнего кольца объектива; трапециевидные искажения, скорее всего, будут исправлены автоматически (коррекция производится в диапазоне -40…+40 градусов, при необходимости есть и ручная регулировка). Отметим, что изображение остается четким по всей площади экрана – даже в углах картинка оказывается в фокусе и лишь чуть менее резкая, чем в центре; хроматические аберрации также очень незначительные.

В проекторе используется 6-сегментное колесо с цветовыми фильтрами RGBCYW (красный, зеленый, синий, циановый, желтый и белый). Скорость вращения достаточно высокая, так что типичный для DLP эффект «радуги» на быстро движущихся объектах в сцене почти не заметен.

Родное разрешение проектора – 1920х1080 точек при соотношении сторон 16:9. Также доступны пропорции 4:3, при этом изображение «урезается» по бокам. Объектив оснащается 1,3-кратным трансфокатором, с расстояния в 2 метра при максимальном увеличении проектор способен создать изображение диагональю ~75 дюймов. Впрочем, яркости лампы оказывается более чем достаточно и для больших расстояний – в темном помещении даже с 3-4 метров картинка выглядела яркой и насыщенной, диагональ изображения при этом была больше 100 дюймов.

Уровень шума в обычном режиме довольно высок (согласно характеристикам — 31 dBA), при переключении в эко-режим проектор становится почти бесшумным (23 dBA), яркость при этом визуально снижается незначительно.

В настройках можно выбрать цвет стены, на которую будет проецироваться изображение (для компенсации оттенков), расположение проектора (настольное, потолочное) и тип проецирования (обычный или зеркальный), переключиться в один из видеорежимов — sRGB, Rec.709, «кино», «яркий» (для освещенного помещения), «стандартный» для презентаций, игровые режимы для темной комнаты и игры при свете, и даже «футбол»). Также в настройках есть параметр Low Input Lag – при его включении задержка ввода понижается до весьма впечатляющих 8,3 мс, так что при желании Acer HV532 можно использовать не только для киносеансов, но и в качестве основы для игровой системы.

Проектор оснащен встроенным динамиком – он здесь один, что вполне логично, учитывая размеры корпуса, и при мощности 10 Вт оказывается достаточно громким, чтобы его можно было использовать при просмотре мультимедийных материалов; однако недостаток басов и объемного звучания не позволяет его рассматривать как серьезный вариант для игровой системы или домашнего кинотеатра.

Кроме экранного меню, настраивать изображение можно также с помощью десктопной утилиты Acer Display Widget: она позволяет переключиться на нужный видеорежим, отрегулировать яркость/контраст, выбрать гамма-коррекцию и цветовую температуру, и т.д.

От проектора с мощностью светового потока больше двух тысяч люмен заранее ждешь яркой картинки, и Acer HV532 не разочаровывает: даже с приличного расстояния (3 метра и больше), когда диагональ создаваемого экрана заметно превышает 100 дюймов, изображение выглядит очень ярким и контрастным, с насыщенными чистыми цветами и хорошей передачей полутонов как в тенях, так и в ярких участках изображения.

Представленные видеорежимы по большей части отличаются максимальной яркостью и кривой гамма-коррекции – например, в Dark Cinema по сравнению с Movie заметно «занижена» гамма в темных участках, что высветляет тени, а в Game Bright они, наоборот, усилены — это делает картинку в светлой комнате субъективно более контрастной и с более глубоким «черным», чем в Game Dark (предназначенном, как ясно из названия, для темного помещения). Наиболее корректное изображение предлагает режим sRGB – если же яркости в нем при включенном фоновом свете покажется недостаточно, можно переключиться в Standard, здесь кривая гаммы в светлых участках специально задрана вверх – это дает более яркую картинку, пусть и за счет потери детализации в таких зонах. «Яркий» режим мы бы использовать не рекомендовали – картинка действительно становится заметно более яркой, однако при этом сильно искажаются цвета, а само изображение как бы «выгорает». Цветовой охват во всех режимах примерно одинаков и оказывается чуть больше пространства sRGB, цветовая температура по умолчанию также весьма близка к стандартному значению 6500K.

При включении света изображение, разумеется, сильно теряет в контрастности. Черный цвет превращается в лучшем случае в серый – ведь он не может быть темнее белого фона экрана, и чем ярче окружающий свет, тем светлее оказываются тени в кадре. Однако благодаря большой яркости разобрать происходящее на экране не составляет труда даже при достаточно ярком освещении. Так что использовать проектор при умеренном фоновом свете вполне реально – если не для киносеансов, то как минимум для показа презентаций и выполнения других задач, для которых высокая контрастность и настоящий черный цвет не являются критичными.