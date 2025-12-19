Программист превратил читалку E-ink в компьютерный монитор

Монитор E-ink больше не является малодоступной и дорогой игрушкой. По крайней мере, у этого человека и под Linux.

Инженер-программист Алирези Алави предлагает пользователям Linux использовать дисплей E-ink в качестве монитора компьютера. В видео он использовал электронную книгу. Boox для демонстрации этой возможности. В ней читалка работает как зеркальный дисплей его монитора, которая может стать устройством ввода при наличии сенсорного экрана, что открывает, например, функцию рисования. Алави подчеркивает пользу такого экрана для комфорта глаз.

При этом устройство работает беспроводно, что решает проблему обычного отсутствия разъема дисплея у электронных книг. Можно заметить высокую задержку и лаги, но они возникают не из-за соединения, а из-за использования достаточно старой модели. Это всего лишь любительское решение — современные мониторы E-ink работают без таких задержек и с частотой 60 Гц.

Энтузиаст раскрыл технологию превращения ридера в экран компьютера в своем блоге. На самом деле это очень просто, ведь настройка VNC-соединения между компьютером и дисплеем планшета заняла всего около 20 минут с поиском информации в вики Arch Linux.

Суть метода заключается в установке выбранного пользователем VNC-пакета, настройке доступов пользователей созданного им сервера и характеристик потока с учетом разрешения читалки. Соответственно, с другой стороны нужно подключиться к серверу. Монитором необязательно должно быть устройство E-ink, это может быть планшет или что-либо другое на Android или с другой средой, которая позволяет установить или с другой средой, которая позволяет установить клиент VNC.

Такое подключение — не абы какое изобретение, но оно демонстрирует возможности, доступные опытному пользователю. Стоит только захотеть, и устройства могут получить новые функции.

Источник: Tom’s Hardware