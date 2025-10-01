Amazon представила новые Kindle Scribe — три ридера с ИИ и версией "в цвете" за $630

Amazon представила новые «читалки» Kindle Scribe с поддержкой функций искусственного интеллекта и первую цветную версию.

Новые Kindle Scribe (версия с подсветкой и без)

Последняя версия Kindle Scribe получила 11-дюймовый экран с антибликовым покрытием, имеет толщину 5,4 мм и весит 400 г. Ридер на 40% быстрее предшественника при письме или перелистывании страниц, а также оснащен новым текстурированным стеклом для улучшения трения (когда электронное перо скользит по экрану, чтобы создавать ощущение, будто вы пишете на бумаге).

Устройство оснащено новым четырехъядерным процессором, увеличенным объемом памяти и новейшей технологией дисплея Oxide, которая делает процесс ввода «еще более плавным».

Kindle Scribe предлагается в двух версиях: с подсветкой и без. Первая поступит в продажу до конца этого года по цене $500, вторая — в начале следующего по цене $430.

Kindle Scribe Colorsoft

Впервые серия ридеров Kindle Scribe получит цветную версию — с 11-дюймовым экраном на электронных чернилах. Colorsoft использует технологию, которая создает мягкие цвета, которые не режут глаза, как ЖК-дисплей. Дополнительно Amazon разработала новый движок рендеринга, который улучшает цвета и обеспечивает быстрое и естественное написание. Доступны 10 цветов пера, 5 цветов маркера и инструмент затенения для градиентных эффектов.

Kindle Scribe Colorsoft обеспечивает «недели автономной работы», но точные цифры не уточняют. Устройство будет доступно в продаже по цене от $630.

Новые функции

Новые инструменты для повышения производительности включают блокнот на базе искусственного интеллекта, функцию быстрых заметок, ИИ-поиск и поддержку облачных сервисов через Google Диск и Microsoft OneDrive. Пользователи могут экспортировать заметки в OneNote, и с будущими обновлениями — отправлять документы в Alexa+. Есть функция рабочего пространства, которая позволяет упорядочивать книги, блокноты и документы.

Для чтения теперь доступны опции Story so Far, которая предоставляет краткое изложение без спойлеров, и Ask this Book, которая отвечает на вопросы по выделенному тексту. Обе будут доступны в конце года в приложении Kindle для iOS и в начале следующего на устройствах Kindle.

