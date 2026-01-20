Новости Устройства 20.01.2026 comment views icon

Второй дисплей E-ink для смартфона: небольшой ридер Xteink X4

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Другий дисплей E-ink для смартфона: мініатюрний рідер Xteink X4

Электронная книга Xteink X4 крепится позади Google Pixel 10 Pro или другого магнитного смартфона, и благодаря малому размеру кажется естественным аксессуаром для моделей с диагональю более 6 дюймов.

Марк Янсен из Android Police описывает свой опыт использования небольшой читалки. Журналист отмечает, что если бы это был просто второй дисплей смартфона, вряд ли он позволял бы пользоваться другими магнитными аксессуарами. Но экранчик всегда можно снять и подключить внешнюю батарею или зарядное устройство. К сожалению, Xteink X4 не подключен к телефону и функционирует как отдельное устройство, но в некоторых ситуациях это могло бы быть преимуществом.

Xteink X4 / Android Police, Mark Jansen

Автор отмечает более сложное управление файлами на ридере, по сравнению с телефоном Android. Соединение такого устройства с ним помогло бы в этом, также была бы возможность загружать книги. Однако собственного заряда, вероятно, хватит дольше, также не произойдет потери информации из-за отсоединения от смартфона.

Xteink X4 весит всего 74 г и имеет размеры 114 x 69 x 5,9 мм. Его дисплей имеет диагональ 4,3 дюйма и плотность пикселей 220 DPI. Экран не сенсорный, для использования нужны две физические кнопки перелистывания страниц. Устройство работает на микроконтроллере ESP32 и имеет 128 МБ оперативной памяти.

Аккумулятор имеет емкость всего 650 мАч, но Xteink утверждает, что его хватит на 14 дней, если читать от одного до трех часов в день. Читалка также имеет порт USB-C для зарядки и карту microSD на 32 ГБ для хранения электронных книг. Загружать их придется через Wi-Fi или Bluetooth, поддерживаются только файлы EPUB и TXT, а также изображения JPG и BMP, которые можно использовать для воспроизведения полезной информации, как календарь и тому подобное.

Другий дисплей E-ink для смартфона: мініатюрний рідер Xteink X4

Цена устройства начинается от $69, оно доступно в черном или белом цветах. Официальный магазин также предлагает магнитные чехлы, магнитный фонарик, кольцо для удержания, глянцевый или матовый протектор экрана.

