Обзор Samsung Galaxy Buds+: плюс звук и автономность





Вместе с новыми флагманскими смартфонами компания Samsung выпустила обновление своих полностью беспроводных наушников Galaxy Buds, получивших «плюс» в названии. Последнее при этом довольно хорошо описывает новинку, ведь несмотря на внешнее сходство, она получила другую начинку с двухполосными динамиками, более ёмкой батареей и тремя внешними микрофонами. Как это повлияло на качество звучания, возможности, а также использование Samsung Galaxy Buds+, я расскажу в этом обзоре.

Комплект поставки Galaxy Buds+

Наушники продаются в небольшой картонной коробке, в комплекте с ними пользователь получает зарядный кейс, набор сменных силиконовых насадок, хрящевых фиксаторов, а также кабель USB Type-C для подключения к зарядному устройству или компьютеру.

Дизайн и кейс

Внешне новинку сложно отличить от предыдущей модели, в Samsung не стали менять дизайн наушников, сосредоточившись на изменении их компонентов. Поэтому отличить старую модель от новой можно только по сразу трём отверстиям для микрофонов на корпусе. В остальном, форма и внутриканальная посадка остались без изменений.

Это же касается ощущений во время использования, Galaxy Buds+ полностью повторяют предшественников. Поэтому если пользователю было комфортно с первой версией, то вторая его не разочарует.

Пожалуй самые большие нововведения с дизайном произошли у комплектного зарядного кейса. В Samsung по какой-то причине решили отказаться от матового пластика, отдав предпочтение менее практичному глянцевому. По моему мнению это упущение, ведь глянец быстрее затирается, покрываясь мелкими царапинами. И это при том, что внутрення часть кейса осталась матовой. В остальном, по форме и размерам он такой же, как в предыдущей версии.

Размеры самих наушников составляют 22,5 x 17,5 x 19,2 мм при весе 6,3 грамма, а кейса — 26,5 x 70 x 38,8 мм при весе 36,9 граммов.

Подключение, настройки и управление

Как и прошлая версия, Galaxy Buds+ проще всего подключаются к смартфонам Samsung, при открытии крышки кейса они сами определяют наушники, после чего достаточно нажать лишь одну кнопку для сопряжения.

Для остальных устройств придётся использовать стандартный режим подключения, при котором нужно одновременно коснуться пальцами к сенсорным панелям наушников и немного их подержать.

К слову, приятным нововведением в Galaxy Buds+ стала поддержка быстрого переключения между устройствами, поэтому с наушники теперь проще менять источники звука, например, со смартфона на ноутбук. При этом они стабильно держат соединение, как с другими устройствами, так и между собой.

После первого подключения наушники полностью готовы к работе, а управлять их возможностями можно через сенсорные панели на внешней стороне излучателей. Они включают следующий набор действий:

Одно касание — пауза/начало воспроизведения;

Двойное касание — воспроизведение следующей композиции/сброс телефонного звонка;

Тройное касание – воспроизведение следующей композиции.

Но для более тонкой настройки наушников понадобится приложение Galaxy Wearable на Android и Galaxy Buds+ на iOS.

В нём можно менять настройки эквалайзера, включать функцию «Звуковой фон», которая пропускает внешние звуки во время прослушивания музыки или звонка, а также добавлять одно действие на сенсорную панель при долгом нажатии.В качестве последнего в Galaxy Buds+ на выбор пользователя предлагается вызов голосового помощника, включение опции «Звуковой фон» или увеличение/уменьшение громкости. Кроме этого, если вам, как например мне, не нравится сенсорное управление в наушниках, то его в приложении можно отключить.

Звучание Galaxy Buds+

Несмотря на внешнюю схожесть с предыдущей моделью, Galaxy Buds+ получили новую внутреннюю конструкцию и оснащаются двухполосными динамиками, состоящими из твитера и вуфера. Последний должен обеспечивать более отчётливый бас, в то время как твитер – чистый верхний диапазон.

На практике Galaxy Buds+ действительно стали звучать чуть лучше прошлой версии, композиции воспроизводятся с большей детальностью, верхние и средние частоты действительно хорошо проработаны. Кроме этого, баса тоже стало немного больше, но он здесь по-прежнему не сильно выражен даже в тех композициях, в которых на него делается основной акцент. И даже если выбрать в эквалайзере опцию «больше низких», то бас от этого сильнее не становится, а просто больше приглушаются верхние частоты.

Во многом звук в Galaxy Buds+ зависит от правильной посадки, если силиконовые насадки и хрящевые фиксаторы подобраны правильно, то наушники способны удивить шириной воображаемой сцены. Тем более, что активной системы шумоподавления в этой модели нет, но это от части компенсируется внутриканальной посадкой.

Качество передачи речи

На каждом наушнике теперь установлено по три микрофона, один внутренний и два внешних. Это позитивно сказалось на качестве передачи речи, собеседник во время разговора слышит вас более отчётливо.

Автономность Galaxy Buds+

Ещё одним важным нововведением в этой модели стали увеличившаяся с 58 мАч до 85 мАч ёмкость встроенного в наушники аккумулятора. Благодаря этому автономность Galaxy Buds+ выросла до 11 часов прослушивания музыки – просто отличный результат для полностью беспроводных наушников.

В комплектный кейс встроена батарея ещё на 270 мАч, она обеспечивает Galaxy Buds+ одну полную зарядку, то есть общую автономность до 22 часов. Кроме этого, есть поддержка быстрой зарядки, при полном разряде 3 минуты в кейсе обеспечивают наушникам чуть меньше часа автономности. Как и в прошлой версии, комплектный кейс поддерживает проводную зарядку через порт USB Type-C, а также беспроводную по стандарту Qi.