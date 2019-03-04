Galaxy Buds — полностью беспроводные наушники Samsung

Вместе с флагманскими смартфонами Galaxy S10+, S10 и S10e компания Samsung представила новые полностью беспроводные наушники Galaxy Buds. Это не первая подобная модель в портфолио компании, в 2016 году она представила наушники IconX, а в 2017 году их обновление — IconX 2018. Но больше года в Samsung хранили молчание по поводу новых полностью беспроводных наушников, и показали их только сейчас. Давайте посмотрим, чем Galaxy Buds отличаются от предшественников и действительно ли в них появился звук от AKG.

Комплект поставки Galaxy Buds

Наушники поставляются в небольшой коробке, внутри которой также находится зарядный кейс, амбушюры нескольких размеров, а также хрящевые фиксаторы.

Дизайн и удобство использования

По сравнению с прошлыми моделями полностью беспроводных наушников Samsung, форма корпуса Galaxy Buds практически не изменилась, но их размеры стали заметно меньше. В компании утверждают, что они на 30% компактнее, чем IconX 2018, и это положительно сказалось как на внешнем виде наушников, так и на удобстве их использования.

Galaxy Buds практически не выпирают из ушной раковины и в целом смотрятся в ушах аккуратно. Это выгодно отличает их от прошлых моделей компании, а также некоторых конкурентов. Кроме этого, анатомическая форма наушников позволяет им комфортно ложится в наружный слуховой проход.

В свою очередь, внутриканальная посадка и мягкие хрящевые фиксаторы обеспечивают Galaxy Buds надёжное крепление в ушной раковине, не создавая при этом давления на её стенки. Комфортному использованию также способствует тот факт, что вес каждого наушника составляет всего 5,6 грамм, поэтому они практически не ощущаются во время использования.

Подключение и управление

Для беспроводного соединения в Galaxy Buds используется протокол Bluetooth 5.0, при этом наушники поддерживают профили A2DP, AVRCP и HFP, а также кодеки AAC, SBC и проприетарные от Samsung.

Чтобы подключить Galaxy Buds к другому устройству, нужно нажать и удерживать сенсорные панели на внешней стороне обоих наушников. Подобную систему уже успела ранее использовать компания Sennheiser в модели Momentum True Wireless. И стоит отметить, что это не самый удобный способ, с помощью которого наушники можно перевести в режим подключения, но у Samsung получилось лучше его реализовать. Так как сенсорные панели в Galaxy Buds не такие чувствительные и лучше распознают касания. С первого раза, конечно, не всегда получается совершить нужное действие, но процент ошибок здесь меньше, чем в Momentum TW.

Владельцам смартфонов Samsung повезло больше, им не нужно будет проходить всю процедуру подключения, достаточно будет открыть зарядный кейс и приложение Smart Things автоматически определит, что наушники находятся рядом. Дальше нужно лишь нажать одну клавишу на экране смартфона и можно слушать музыку.

После подключения Galaxy Buds очень легко переключаются между источниками звука, при этом нет необходимости сначала отключать их от одного устройства, чтобы подключить к другому.

Выше уже упоминалось, что управление в Galaxy Buds реализовано через сенсорные панели, которые находятся на внешней стороне наушников. У них небольшая площадь, поэтому нажимать их приходится аккуратно, ведь совершить желаемое действие с первого раза не всегда получается. Но в целом, как для столь компактных наушников, Samsung удалось выжать из сенсорного управления максимум. С его помощью, одинарным касанием, пользователь может запускать воспроизведение или ставить его на паузу, двойным — переключаться на следующий трек, тройным — на предыдущий. Долгое нажатие на правый наушник может увеличивать громкость, а на левый — её уменьшать. При этом на это же действие можно назначить запуск голосовых команд или функции, которая включает микрофоны, чтобы пользователь мог слышать через музыку окружающие звуки.

Для тех же, кто не хочет пользоваться сенсорным управлением в наушниках, есть возможность полностью его отключить.

Звук Galaxy Buds

На коробке Galaxy Buds и на зарядном кейсе красуется надпись Sound by AKG, которую Samsung после покупки Harman International Industries (владела брендом AKG) использует для того, чтобы подчеркнуть качество звука в своих устройствах. При этом в Samsung не говорят, используются ли наработки Harman для создания наушников с надписью Sound by AKG, но отмечают, что специалисты компании помогают настраивать их звук. Как бы там ни было, как для компактной беспроводной модели Galaxy Buds в целом звучат хорошо, хотя и не без замечаний.

С хорошим запасом громкости они обеспечивают широкую сцену, проработанную середину и достаточный верхний диапазон, но низкие частоты теряются. В итоге звук получается ровным и можно даже сказать универсальным, но без хорошего баса, что в принципе можно отнести к большинству компактных беспроводных наушников.

Как уже сказано выше, в Samsung использовали проприетарные аудио кодеки для своих устройств, а для остальных: SBC — как стандартный кодек профиля A2DP, а также AAC для iPhone. Наличие aptX, несомненно, было плюсом для этой модели, но стоит отметить, что разительной разницы в качестве звука, особенно для компактных наушников, между SBC и aptX нет, последний кодек выигрывает в задержках за счёт большего битрейта: 352 Кбит/с против 328 Кбит/с у SBC.

Внутриканальная посадка обеспечивает Galaxy Buds хорошую шумоизоляцию. И хотя активного шумоподавления в этой модели нет, в каждом наушнике установлен чувствительный микрофон. Они используются, во-первых, для голосовых команд виртуальному помощнику, а во-вторых, для того, чтобы слушать музыку, не отсекая внешние звуки. Последнее будет полезно во время пробежек или езды на велосипеде.

Зарядный кейс и автономность

Каждый наушник Galaxy Buds оснащается аккумулятором 58 мАч, чего хватает для немного больше, чем 5 часов беспрерывного воспроизведения музыки. Заряжаются наушники через специальный кейс, в котором также есть встроенный аккумулятор на 252 мАч. Последнего хватает ещё на 7 часов прослушивания музыки. При этом наушники поддерживают быструю зарядку, 15 минут в кейсе добавляют им 1,5 часа работы.

Сам кейс может заряжаться через порт USB Type-C, но также поддерживает беспроводную зарядку.