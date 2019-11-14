Обзор смартфона Samsung Galaxy A10s





Samsung за последний год серьезно переосмыслил подход к линейке смартфонов среднего и бюджетного сегментов. Устройства получили более понятную систему наименования и неплохое соотношение цена/качество. И вот, спустя примерно полгода, компания начала обновлять первое поколение девайсов. Сегодня мы посмотрим на новый самый бюджетный смартфон производителя — Galaxy A10s и узнаем в чем его отличия от предшественника.

Дизайн

Внешний вид Galaxy A10s практически полностью повторяет оригинальный A10. Тот же “обмылочный” дизайн, который хорошо знаком по смартфонам Samsung пяти-семилетней давности. Пластиковый корпус доступен в трех расцветках: синей, красной и черной.

Первое, что бросается в глаза — наличие сканера отпечатков пальцев на тыльной панели, которого не хватало в Galaxy A10. Срабатывает он, пускай, и не молниеносно, но с ним стало гораздо удобнее. Второе — дополнительный модуль камеры, сильно не влияющий на качество фото. Также отмечу, что решетку динамика перенесли на нижний торец.

На нижней грани также находится 3,5-мм аудиоразъем и порт microUSB. Кнопка питания осталась на правом торце, а вот клавиши громкости теперь расположены на левой грани под слотом для SIM-карт и карты microSD.

Лицевая панель Galaxy A10s и вовсе является полной копией A10. Дисплей получил каплевидный вырез, а рамки вокруг экрана далеко не рекордной толщины, особенно нижняя. В целом, привычный дизайн, без каких-либо изысков, с первого взгляда и не скажешь точно какая из моделей перед тобой. Возможно, следующее поколение бюджетников сможет порадовать более интересным внешним видом.

Дисплей

Здесь также почти без изменений. В Galaxy A10s используется 6,2-дюймовый PLS TFT LCD-дисплей с разрешением 1520х720 точек.

Как таковых претензий к нему нет: качество цветопередачи на приемлемом уровне, яркости хватает, HD-разрешение не критично, тем более для бюджетника.

В настройках дисплея можно активировать темную тему оформления, выбрать один из вариантов навигационной панели, включить защиту от случайных нажатий, изменить шрифты, но баланс цвета, например, откалибровать нельзя. Олеофобное покрытие не сильно спасает от отпечатков, но удаляются они довольно легко.

Аппаратная платформа

Galaxy A10s оснастили не фирменным чипсетом Exynos, как Galaxy A10, а решением от компании MediaTek — чипом Helio P22. При этом объем оперативной и встроенной памяти остался прежним: 2 и 32 ГБ соответственно. Что интересно, в синтетических тестах результаты оказались как лучше (Antutu), так и хуже предшественника (Geekbench, PCMark, 3DMark). Возможно, виной является сырая прошивка, установленная на тестовом Galaxy A10s.

В любом случае, какого-то существенного прироста производительности не случилось. Android 9 Pie и фирменная оболочка One UI порой со скрипом работают на таком железе. Можно заметить подлагивания интерфейса или задумчивость во время запуска приложений. В PUBG на минимальных настройках графики, в принципе, играть можно, но будьте готовым к периодическим фризам.

Смартфон также оборудован модулями Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS. Модуля NFC, к сожалению, не появилось.

Камера

Основная камера состоит теперь из двух модулей: 13 МП с апертурой f/1.8 и 2 МП сенсор глубины с диафрагмой f/2.4. Приложение камеры не изобилует настройками, предусмотрены режимы съемки Профессиональный, Панорама, Динамический фокус. Фронтальная камера получила 8 МП сенсор со светосилой f/2.0. Поддерживается функция разблокировки смартфона по лицу пользователя, но четко работает она только в условиях хорошей освещенности.

Качество снимков вполне ожидаемо для смартфона из этой ценовой категории. В дневное время суток с хорошим освещением можно получить неплохие фотографии, к примеру, осенний разноцветный лес получается довольно хорошо. Но как только наступают сумерки, эксперименты с фотографиями на Galaxy A10s, скорее всего, вас расстроят: снимки получаются замыленными с большим количеством шумов. С фронтальной камерой дела обстоят аналогично: требуется хорошее освещение, иначе на фото будут сильно заметны шумы.

Звук

Как уже указывалось выше, решетка динамика в Galaxy A10s переместилась с тыльной панели на нижний торец. Данное решение можно записать в плюс, ведь таким образом звук не будет приглушаться, когда смартфон лежит на столе. Но само качество звучания осталось на прежнем уровне — ничего сверхъестественного смартфон предложить не может. Низких частот практически нет, но средние и верхние звучат неплохо для бюджетника. Радует, что на максимальной громкости не слышно характерного поскрипывания динамика.

Автономность

Пожалуй, самым существенным улучшением в Galaxy A10s, наряду со сканером отпечатков пальцев, стал увеличенный объем аккумулятора. Если в Galaxy A10 емкость составляла 3400 мАч, то в A10s — 4000 мАч. Существенный прирост, который добавляет примерно полдня к работе устройства без подзарядки. Если автономность Galaxy A10 составляла примерно 1,5-2 дня при средней нагрузке, то Galaxy A10s может с легкостью проработать двое суток. Этому, конечно же, способствуют невысокое разрешение экрана и не очень мощный чипсет. Поддержки быстрой зарядки в аппарате нет.