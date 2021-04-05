Обзор смартфона Samsung Galaxy A32





За последний месяц компания Samsung представила обновленную A-серию смартфонов, в частности, модели Galaxy A32, A52 и A72. Устройства заметно преобразились, переняв некоторые фишки у флагманских моделей. Обзор Galaxy A52 вы уже могли прочитать на нашем сайте, теперь же настал черед младшей модели Galaxy A32.

Внешний вид Galaxy A32

Не могу сказать, что мне часто нравится дизайн смартфонов Samsung, но в этом году компания серьезно поработала над внешним видом устройств. И вслед за весьма симпатичной флагманской линейкой Galaxy S21 появились хорошо выглядящие представители A-серии. Конечно, в случае Galaxy A32 вы не получите стеклянно-металлический корпус, но всё равно смартфон выполнен из приятного на ощупь пластика. Он глянцевый, но отпечатки пальцев на нем не бросаются в глаза. Также мне нравится цветовая гамма. На выбор предлагаются четыре расцветки: классические белая и черная, а также голубая и сиреневая, как у нас на обзоре.

Главной отличительной чертой современных смартфонов является блок камер. Дизайнеры Samsung решили отказаться в Galaxy A32 от цельного блока, разместив модули по отдельности. Выглядит аккуратно и минималистично, мне такое решение опять же понравилось. Модули немного выступают из корпуса, но не критично.

Кнопка питания и качелька регулировки громкости находятся на правом торце, слоты для SIM-карт и microSD расположены на левом торце, а порт USB-C и 3.5-мм аудиоразъем — на нижнем торце. К сборке претензий никаких — ничего не скрипит, не люфтит, в этом аспекте полный порядок.

Дисплей Galaxy A32

Внешний вид смартфона немного портит лицевая панель. Я понимаю желание Samsung отделить Galaxy A32 от более дорогих моделей, но все же каплевидный вырез смотрится уже немного устаревшим. Да и рамка под дисплеем также широковата.

Что же касается самого экрана, здесь установлена 6.4-дюймовая Super AMOLED матрица с разрешением 2400×1080 точек и частотой обновления 90 Гц. Согласно замерам экрана, минимальная яркость составляет 2 км/м², максимальная — 431 кд/м². Даже в солнечную погоду пользоваться устройством комфортно. Вообще тренд с установкой дисплеев с повышенной частотой обновления даже в недорогие смартфоны определенно радует. Пользоваться таким устройством гораздо комфортнее — картинка плавная, анимации быстрые. Да и в целом экран высокого качества с хорошей цветопередачей.

Режим экрана «Естественные цвета»:

Режим экрана «Насыщенные цвета»:

В настройках можно выбрать цветовой режим дисплея, отрегулировать баланс белого, увеличить чувствительность сенсора, а также активировать режим защиты глаз от синего света. Последний автоматически подстраивает цветовой режим экрана, в зависимости от времени суток.

Железо и производительность

Настало время поговорить и о не самых сильных сторонах Galaxy A32. Смартфон оснастили процессором MediaTek Helio G80 и 4 ГБ оперативной памяти. Аппарат нельзя назвать высокопроизводительным, но с большинством задач он справляется без особых проблем. Периодически могут случаться некоторые подлагивания, но это вероятно исправят в следующих обновлениях прошивки.

Что также подтверждается в целом неплохой, как для этого класса производительностью в играх. По крайней мере, в Asphalt 9 и F1 Mobile Racing игровой процесс вполне сносный и без заметных лагов, пускай и не на высоких настройках графики. В синтетических тестах результаты, ожидаемо, невысокие. Что интересно, в тесте на троттлинг чип показал себя вполне достойно.

Девайс доступен в конфигурациях с 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. Слот для microSD позволяет устанавливать карты объемом до 1 ТБ. Смартфон также оборудован модулями Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, NFC. Работает девайс под управлением Android 11 и фирменной оболочки One UI 3.1.

Камера Galaxy A32

Смартфон оборудован четырьмя модулями камер. Основной имеет разрешение 64 Мп и апертуру f/1.8. Также есть 8 Мп ультраширокоугольный модуль с диафрагмой f/2.2, 5 Мп макро камера (f/2.4) и 5 Мп датчик глубины (f/2.4). Приложение “Камера” имеет режимы “Про”, “Ночь”, “Макро”, «Портрет» и другие.

Как для средне-бюджетного сегмента, качество снимков оказалось на хорошем уровне. Днем вопросов к камерам минимум, разве что заметно искажение у ультраширика по краям фотографий. А вот вечером, в условиях недостаточного освещения, ждать выдающихся результатов не стоит. Если разглядывать фото детально, можно увидеть большое количество шумов. Весьма неплохо себя проявила макро камера, хотя обычно второстепенные модули устанавливают для галочки.

Сканирование лица и отпечатков пальцев

Сканер отпечатков пальцев интегрировали в дисплей Galaxy A32. Как по мне, решение скорее имиджевое, ведь скорость его срабатывания далека от идеала. Но, возможно, это опять же проблемы тестового устройства. В качестве альтернативы можно установить разблокировку по лицу пользователя. Конечно, она не настолько секьюрна, как Face ID и аналогичные системы, да и срабатывает гораздо медленнее, но такая опция присутствует.

Звук и автономность Galaxy A32

В смартфоне установлен один динамик приемлемого качества с хорошим запасом громкости. Также есть 3,5 мм аудиоразъем, что можно отнести к плюсам смартфона. Емкость встроенного аккумулятора составляет 5000 мАч. Учитывая далеко не самый мощный чип, батареи спокойно хватает на 1,5-2 суток обычного использования.

У меня, даже при активном использовании, Galaxy A32 работал полтора дня от одного заряда, при этом время экрана составляло более семи с половиной часов, использовалась навигация на протяжении пары часов и YouTube. Тест PCMark устройство с двух попыток пройти не смогло, здесь опять же вопросы к нашему экземпляру. Galaxy A32 поддерживает только 15 Вт проводную зарядку, из-за чего на полное восполнение энергии уходит порядка двух часов.