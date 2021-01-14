Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra — флагманы Samsung 2021 года

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Несмотря на пандемию и периодические локдауны компания Samsung в этом году решила провести презентацию новых флагманских аппаратов даже раньше, чем в прошлые несколько лет. В рамках виртуальной конференции CES 2021 она представила новое поколение смартфонов S-серии, получивших название Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Мне удалось вживую посмотреть новинки, поэтому в этом материале я поделюсь их характеристиками и нововведениями.

Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra — в чём отличия?

В этом году компания Samsung решила немного изменить позиционирование моделей в S-серии. Galaxy S21 теперь занимает место не столько уменьшенной версии флагмана, сколько именно младшего флагмана.

Модель получила пластиковую тыльную крышку корпуса и отличается от старших версий по некоторым характеристикам.

Galaxy S21+, соответственно, позиционируется в качестве «стандартного» флагмана, то есть смартфона для широкого круга покупателей топовых устройств, которые пока не готовы переплачивать за дополнительные возможности.

А вот Galaxy S21 Ultra — это ультра-флагман как раз для тех, кто хочет получить самые передовые технологии.

Давайте детальнее сравним ключевые характеристики моделей:

Модель Galaxy S21 Galaxy S21+ Galaxy S21 Ultra Размеры 151,7×71,2×7,9 мм 161,5×75,6×7,8 мм 165,1×75,6×8,9 мм Вес 172 грамма 202 грамма 228 граммов Материалы Стекло, металл, пластик Стекло и металл Стекло и металл Дисплей Плоский 6,2-дюймовый Dynamic AMOLED 2Х с разрешением 2400×1080 точек (421 ppi), соотношением сторон 20:9 и максимальной яркостью 1300 нит. А также изменяемой частотой обновления от 60 до 120 Гц. Плоский 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED 2Х с разрешением 2400×1080 точек (394 ppi), соотношением сторон 20:9 и максимальной яркостью 1300 нит. А также изменяемой частотой обновления от 60 до 120 Гц. Закругленный 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED 2Х с разрешением 3200×1440 точек (515 ppi), соотношением сторон 20:9 и максимальной яркостью 1500 нит. А также изменяемой частотой обновления от 1 до 120 Гц. Поддержка пера S Pen Нет Нет Есть Процессор Exynos 2100 Exynos 2100 Exynos 2100 Графика Mali-G78 Mali-G78 Mali-G78 Оперативная память 8 ГБ 8 ГБ 12/16 ГБ Хранилище данных 128/256 ГБ 128/256 ГБ 128/256/512 ГБ Слот для карт нет нет microSD до 1 ТБ Сканер отпечатков Ультразвуковой под стеклом дисплея Ультразвуковой под стеклом дисплея Ультразвуковой под стеклом дисплея Основные камеры 12-мегапиксельная широкоугольная 64-мегапиксельная телефото (3-кратный оптический зум) 12-мегапиксельная сверхширокоугольная 12-мегапиксельная широкоугольная 64-мегапиксельная телефото (3х оптический зум) 12-мегапиксельная сверхширокоугольная 108-мегапиксельная широкоугольная 12-мегапиксельная сверхширокоугольная 10-мегапиксельная телефото с 3-кратным оптическим зумом 10-мегапиксельная телефото с конструкцией перископа и 10-кратным зумом Лазерный автофокус Фронтальная камера 10-мегапиксельная 10-мегапиксельная 40-мегапиксельная Динамики Стерео AKG с поддержкой Dolby Atmos Стерео AKG с поддержкой Dolby Atmos Стерео AKG с поддержкой Dolby Atmos Разъёмы USB Type-C USB Type-C USB Type-C Связь и модули Wi-Fi 6 (2,4/5 ГГц), Bluetooth 5.0, NFC, ANT+, GPS, Galileo, Beidou, ГЛОНАСС Wi-Fi 6 (2,4/5 ГГц), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Galileo, Beidou, ГЛОНАСС, поддержка UWB Wi-Fi 6Е (2,4/5/6 ГГц), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Galileo, Beidou, ГЛОНАСС, поддержка UWB Аккумулятор и зарядка 4000 мА•ч, поддержка быстрой зарядки до 25 Вт, беспроводная зарядка, обратная беспроводная зарядка 4800 мА•ч, поддержка быстрой зарядки до 25 Вт, беспроводная зарядка, обратная беспроводная зарядка 5000 мА•ч, поддержка быстрой зарядки до 45 Вт, беспроводная зарядка, обратная беспроводная зарядка Защита от воды и пыли IP68 IP68 IP68 Операционная система Android 11 с One UI 3.0 Android 11 с One UI 3.0 Android 11 с One UI 3.0

Обновлённый дизайн Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra

Во внешнем виде современных моноблочных смартфонов сложно придумать что-то новое, но компания Samsung, по крайней мере, смогла придумать уникальный дизайн для блока камер. В прошлом производитель использовал выступающую из корпуса панель с объективами, которую прикрывало защитное стекло. В последние несколько лет компания экспериментировала с расположением данного блока и его размерами, но тоже самое делали и другие производители, поэтому с таким подходом было сложно как-то выделиться.

Но дизайнерам Samsung всё же удалось придумать новое оформление для блока камер. В Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra он плавно перетекает из боковой и верхней грани корпуса, формируя на тыльной стороне металлическую панель, в которую врезаны объективы камер. Она немного выступает из корпуса и её поверхность имеет матовое покрытие.

Блок камер в Galaxy S21 и S21+ получился более компактным, он содержит только три модуля, в то время как вспышка вынесена за его пределы. Визуально это выглядит очень симпатично, тем более на фоне матовой поверхности задней крышки смартфонов.

В Galaxy S21 используется плотная пластиковая тыльная панель, которая хорошо подогнана под металлическую рамку корпуса. У Galaxy S21+, как у более дорогой версии, вместо пластика используется матовое стекло.

S21 будет доступен в четырёх вариантах цветового оформления: белом, сером, чёрном и фиолетовом. В то время как у S21+ будет три цвета корпуса: фиолетовый, серый и чёрный. В этой модели компания использовала многослойную подложку, поэтому цвета переливаются в зависимости от угла и освещения.

Старшая модель серии получила крупный блок камер, на котором расположено четыре модуля, вспышка и лазерный автофокус. Корпус у Galaxy S21 Ultra на миллиметр толще, чем у S21 и S21+, но панель с камерами всё равно заметно из него выступает.

Сказывается использование 108-мегапиксельного модуля с крупной матрицей. Остальную часть тыльной крышки S21 Ultra покрывает матовое стекло. У смартфона будет два цвета корпуса: серебристый, который переливается другими оттенками в зависимости от окружающего света, а также матово-чёрный.

Последний выглядит очень интересно, внешне напоминая матовый алюминий, но с приятным на ощупь «сатиновым» покрытием.

Фронтальная панель смартфонов практически не изменилась, в Galaxy S21 и S21+ компания использовала плоское стекло Gorilla Glass Victus, которое прикрывает дисплей. В верхней его части находится небольшое отверстие для фронтальной камеры. Датчики освещения и приближения спрятаны под экраном, а вот разговорный динамик спрятан в небольшом отверстии между дисплеем и верхней металлической рамкой.

В Galaxy S21 Ultra также используется защитное стекло Gorilla Glass Victus, но на фронтальной панели оно немного закругляется по краям, на вид немного меньше, чем в Galaxy Note20 Ultra, но достаточно, чтобы выделяться на фоне младших моделей.

Размеры S21 и S21+, по сравнению с прошлыми версиями практически не изменились, аппараты стали немного больше в ширину, но почти не отличают по высоте и сохранили прежнюю толщину корпуса. Но вот их вес существенно вырос.

У S21 Ultra немного другая ситуация, аппарат стал чуть компактнее за счёт использования дисплея меньшей диагонали, но не стал весить легче, а наоборот потяжелел на 8 граммов.

Модель Размеры Вес Galaxy S20 151,7×69,1×7,9 мм 163 грамма Galaxy S21 151,7×71,2×7,9 мм 172 грамма Galaxy S20+ 161,9×73,7×7,8 мм 186 граммов Galaxy S21+ 161,5×75,6×7,8 мм 202 грамма Galaxy S20 Ultra 166,9×76×8,8 мм 220 грамм Galaxy S21 Ultra 165,1×75,6×8,9 мм 228 граммов

В целом, мне дизайн новых флагманов Samsung понравился, новый блок камер выделяется на фоне других смартфонов, и хорошо вписывается в тыльную панель корпуса.

Новые дисплеи

В новых флагманах компания Samsung использовала матрицу дисплея Dynamic AMOLED 2Х, но с немного разными характеристиками.

В Galaxy S21 — это 6,2-дюймовый экран с разрешением 2400×1080 точек (421 ppi), соотношением сторон 20:9 и максимальной яркостью 1300 нит. Его частота может варьироваться от 60 до 120 Гц в зависимости от изображения.

В Galaxy S21+ используется такой же дисплей, но с диагональю 6,7 дюйма.

Как видно, в S21 и S21+ компания Samsung решила использовать матрицы с меньшим разрешением, чем было в S20 и S20+. Правда, в последних оно и так было по умолчанию установлено на уровне FHD+ (2280×1080 точек), в максимальном (3200×1400 точек) не работала частота обновления 120 Гц. Поэтому в Samsung решили пойти путём упрощения, но на качество изображения это никак не повлияло.

В Galaxy S21 Ultra установлен 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED 2Х экран с разрешением 3200×1440 точек (515 ppi), соотношением сторон 20:9 и максимальной яркостью 1500 нит. У него частота обновления может меняться от 1 до 120 Гц, что позволяет смартфону экономить аккумулятор при отображении статических изображений. И, соответственно, это уменьшит расход батареи при использовании функции «Всегда активный экран».

Поддержка пера S Pen

Ещё одним отличием ультра-модели является поддержка S Pen, но в отличие от линейки Galaxy Note, судьба которой после такого нововведения в S-серии остаётся неясной, в S20 Ultra перо не прячется в корпусе, а продаётся как отдельный аксессуар.

Samsung будет предлагать специальные версии чехлов, в которых есть отделение для крепления S Pen.

Как и в Note20 Ultra, данное перо подключается к смартфону через Bluetooth LE, понимает 4096 степеней нажатия и угол наклона, и его задержка ввода составляет всего 9 миллисекунд.

Новая платформа

В Украине Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra будут продаваться с 5-нанометровым трехкластерным 8-ядерным процессором Exynos 2100, в котором используется одно высокопроизводительное ядро Cortex-X1, три средних Cortex A78 и четыре энергоэффективных Cortex A55. Они работают на частоте 2,9, 2,8 и 2,2 ГГц соответственно. Как видно, в Samsung пока отказались от использования ядер собственного производства, и перешли на конфигурацию, которую в том числе использует Qualcomm в своём чипе Snapdragon 888. Но интересно, что Exynos 2100 работает на более высоких частотах, поэтому будет любопытно посмотреть, какую производительность он покажет в реальном использовании.

Также новый процессор включает новый графический ускоритель Mali-G78 с 14 вычислительными ядрами, 3-ядерный нейропроцессор и высокопроизводительный процессор обработки изображений (ISP), способный работать с камерами разрешением до 200 мегапикселей.

В Galaxy S21 и S21+ процессор дополняют 8 ГБ оперативной памяти, а у Galaxy S20 Ultra будут версии c 12 и 16 ГБ оперативной памяти. Встроенной у первых двух моделей может быть 128 или 256 ГБ, а в «ультра» можно будет выбрать модификацию с 512 ГБ хранилища. К сожалению, в Samsung решили отказаться от использования карт памяти, поэтому возможности её расширить не будет. Но, по крайней мере, в базовых версиях будет накопитель на 128 ГБ, чего должно хватить для комфортного использования.

Подключение, UWB и Galaxy SmartTag

Смартфоны поддерживают подключение к сетям Wi-Fi 6, при этом в Galaxy S21 Ultra используется самый новый стандарт Wi-Fi 6Е, который позволяет обмениваться данными с совместимыми роутерами на частоте 6 ГГц, в дополнение к стандартным 2,4 и 5 ГГц. Из других беспроводных опций есть поддержка Bluetooth 5.1 и NFC.

Galaxy S21+ и S21 Ultra, как старшие флагманы, дополнительно оснащаются поддержкой технологии Ultra Wide Band (UWB), которая вместе Bluetooth LE позволяет устройствам обмениваться зашифрованной информацией на не очень большом расстоянии. В Samsung её используют в рамках сервиса SmartThings Find. С его помощью можно найти в квартире потерявшиеся наушники или умные часы. А в будущем компания планирует использовать UWB для того, чтобы использовать смартфон в качестве автомобильного ключа. На данный момент она уже ведёт разработку с производителями автомобилей.

Вместе с новыми смартфонами компания Samsung представила брелоки Galaxy SmartTag. Их можно крепить к любым предметам и потом находить даже без подключения к интернету.

Брелоки излучают сигнал, что позволяет найти их в помещении с помощью смартфона, а также периодически передают на смартфоны своё текущее местоположение, которое потом можно посмотреть в SmartThings Find. К сожалению, пока SmartTag будут работать только с аппаратами Galaxy.

Камеры Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra

В Galaxy S21 и S21+ используется одинаковый набор основных камер, которых по ряду характеристик повторяет модули в прошлогодних S20 и 20+. Соответственно, в новых смартфонах они следующие:

12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с диафрагмой f/2.2, матрицей 1/2,55 дюйма, автофокусом и электронной стабилизацией;

12-мегапиксельная широкоугольная камера с диафрагмой f/1.8, матрицей 1/1,76 дюйма, фокусным расстоянием 26 мм, фазовым автофокусом и оптической стабилизацией;

64-мегапиксельная широкоугольная с диафрагмой f/2.0, матрицей 1/1,72 дюйма и оптической стабилизацией. За счёт кропа он работает как телефото модуль с гибридным 3-кратным увеличением, и, кроме этого, позволяет записывать видео в разрешении 8К;

10-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.2, матрицей 1/3,24 дюйма и автофокусом.

У Galaxy S21 Ultra набор камер немного изменился, по сравнению с прошлой версией и включает:

12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с диафрагмой f/2.2, матрицей 1/2,55 дюйма, автофокусом и электронной стабилизацией;

108-мегапиксельный широкоугольный модуль с диафрагмой f/1.8, крупной матрицей 1/1,33 дюйма, фокусным расстоянием 24 мм, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом;

10-мегапиксельную телефото с оптической стабилизацией с 3-кратным оптическим приближением, матрицей 1/3,24 дюйма, диафрагмой f/2.4 и фокусным расстоянием 71 мм;

10-мегапиксельную телефото с конструкцией перископа, 10-кратным оптическим приближением, матрицей 1/3,24 дюйма, оптической стабилизацией, диафрагмой f/4.9 и фокусным расстоянием 240 мм;

Лазерный автофокус;

40-мегапиксельный фронтальный модуль с автофокусом, матрицей 1/2,88 дюйма и диафрагмой f/2.2.

Характеристики камер в новых моделях радикально не отличаются от тех, что использовались в прошлогодних флагманах компании. Но в современных смартфонах большую роль (если не главную) играет программное обеспечение, за работу которого отвечает процессор. Поэтому будет интересно посмотреть, как в этом плане покажут себя Exynos 2100 и One UI 3.

Аудио

Смартфоны оснащаются стереодинамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos, которые, по словам Samsung, настроены с привлечением специалистов AKG.

Стандартного 3,5 мм разъёма для наушников в Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra нет, он исчез ещё в предыдущих флагманах компании. Поэтому проводные модели можно подключать через порт USB Type-C напрямую или через переходник. Но удобнее будет воспользоваться беспроводными моделями с подключением через Bluetooth.

Батарея

Ёмкость встроенного аккумулятора в новых моделях отличается, в Galaxy S21 она не изменилась по сравнению с S20 и достигает 4000 мАч. А вот у S21+ стала больше — 4800 мАч. S21 Ultra, в свою очередь, оснащается ещё более ёмкой батареей на 5000 мАч.

Все модели поддерживают быструю проводную зарядку до 25 Вт, быструю беспроводную до 15 Вт и обратную беспроводную Power Share, благодаря которой через тыльную панель смартфонов можно подзаряжать совместимые гаджеты, например, наушники или умные часы.

Что в комплекте?

Компания Samsung решила не добавлять в комплект поставки Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra проводные наушники и блок питания, отмечая, что по данным её исследования пользователи всё реже достают их из коробки после покупки. Поэтому комплектация теперь включает сам смартфон, кабель USB Type-C, скрепку для извлечения лотка SIM-карты, документацию и уже наклеенную на экран защитную плёнку.

Цена в Украине

Стоимость Galaxy S21 в версии 8/128 ГБ на старте продаж составит 26 999 грн, а модификация с 8/256 ГБ памяти обойдётся в 28 999 грн. У Galaxy S21+, соответственно, 31 999 грн за 8/128 ГБ и 33 999 грн за 8/256 ГБ. При оформлении предзаказа компания будет предоставлять покупателю сертификат на 4000 грн и один брелок Galaxy SmartTag.

Цена Galaxy S21 Ultra будет выше и составит 37 999 грн за версию с 12/128 ГБ памяти, 39 999 грн за 12/256 ГБ и 43 999 грн за 16/512 ГБ. По предзаказу к этой модели Samsung будет добавлять наушники Galaxy Buds Pro и также один брелок Galaxy SmartTag.

В итоге

В целом у Samsung получилось интересное обновление S-серии. Оно не радикальное, но линейка аппаратов теперь выглядит более понятно, есть базовый флагман, есть массовый и есть S21 Ultra для тех, кому нужны все максимальные функции и технологии с заделом на будущее. В общем будет интересно посмотреть как смартфоны покажут себя в реальном использовании и на что способен новый процессор, так что ждём в ближайшее время на обзор.